مدرب السعودية: ضعفنا منح الروس خماسية نظيفة

هسبريس ـ مُتابعة

اعتبر الارجنتيني خوان انطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن نظيره الروسي لم يضطر للعب بكل قوته للفوز 5 - 0 في المباراة الافتتاحية لـ"مونديال 2018"، وهي نتيجة دفعت اللاعب تيسير الجاسم إلى الاعتذار من الجماهير.

وفي مؤتمره الصحافي بعد المباراة قال بيتزي، ردا على سؤال عن أسباب الخسارة الثقيلة في افتتاح المونديال الروسي، "لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب أنها المباراة الأولى أو لأننا لعبنا ضد البلد المضيف، ولكننا لم نفعل ما كنا نرغب في لقيام به".

كما زاد الناخب السعودي: "المنتخب الروسي لم يضطر الى إخراج كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز. علينا أن نستعيد توازننا وننسى الأمر الآن".

وعن احتمال اقالته من قبل الاتحاد السعودي بسبب هذه النتيجة قال بيتزي، الذي تولى مهامه قبل أشهر فقط من كأس العالم، "لدي فلسفتي وأبذل قصارى جهدي. هناك حالات لا أستطيع السيطرة عليها".

كما أردف: "أثق بعملي وأثق باللاعبين، وأعتقد حقا أننا سنقدم الأفضل في المباراة القادمة"، و أضاف: "شاهدت تطورات منذ بدأنا العمل. مباراة افتتاح المونديال ليست مرجعا. والآن يجب الاستعداد للمباراة المقبلة وأن نبقى إيجابيين".

"أعتقد أننا وصلنا مستعدين بعدما تحضرنا بشكل جيد، وقد أظهر اللاعبون أنهم مستعدون للعب في نهائيات كأس العالم"، يقول بيتزي للصحافيين.

الناخب ذاته زاد: "صحيح أننا لم نفعل ما فعلناه في السابق. لقد قمت بالطبع بتحليل خصمنا، وعرفنا كيف سيلعبون، وروسيا لم تفعل شيئا لمفاجأتنا. أعتقد أن أداءنا الضعيف هو الذي يفسر النتيجة السيئة، وليس أدائهم الجيد".

الإطار الأرجنتيني أضاف: "لقد لعبوا مثلما خاضوا مبارياتهم الست الأخيرة. كنا نعرف نقاط قوتهم، لكن شباكنا استقبلت هدفا سريعا،أعتقد أنه فاجأنا. لكنني لم أتفاجأ بروسيا".

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد السعودي عن اللاعب أسامة هوساوي قوله، بعد المباراة، "المنتخب الروسي لعب على أخطاء من جانبنا، كما أنهم استغلوا عاملي الأرض والجمهور، وخرجوا بانتصار كبير".

وشدد هوساوي على أهمية المباراتين المتبقيتين أمام أوروغواي ومصر في المجموعة الأولى، معتبرا انه "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، الأمور مازالت في أيدينا".

أما اللاعب تيسير الجاسم فقال: "لم نتوقع هذا السيناريو، لعبنا مباريات إعداد قبل البطولة، لكن الأمور لم تكن على خير ما يرام أمام روسيا"، وأضاف: "نقدم الاعتذار للشعب السعودي، لقد حضروا بشكل كبير، ولم نكن في الموعد، كل شيء ممكن في كرة القدم، عازمون على تغيير الصورة في قادم المباريات".