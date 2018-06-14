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النخبة المغربية تخوض آخر تمرين قبل البروز في مونديال روسيا
خاضت عناصر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، حصة تدريبية على أرضية ملعب "زنيت أرينا" بمدينة سانت بيتيرسبورغ الروسية.
المران كان آخر حصة تدريبيية رسمية مبرمجة للمنتخب الوطني، وجرت في نفس توقيت المباراة المبرمجة غدا الجمعة، ضمن المنتخب الإيراني لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2018.
وشهدت الحصة حضور مجموعة اللاعبين مكتملة الصفوف، بمن فيهم المدافع نبيل درار، الذي يبدو أنه تعافى نسبيا من الإصابة التي ألمت به خلال معسكر سويسرا، في الوقت الذي لم تتأكد مشاركته بعد في مباراة الغد.
التدريب كان فرصة لـ"أسود الأطلس" من أجل التعرف على أرضية "زنيت أرينا"، بينما وضع المدرب هيرفي رونار آخر اللمسات على منظومة اللعب التي سيعتمدها في أول بروز للنخبة المغربية خلال "مونديال 2018".
كما يبدو أن الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، قد وضع تصورا عن التشكيلة التي سيعتمدها لمواجهة المنتخب الإيراني، غدا على الساعة الثالثة بعد الزوال وفق التوقيت المغربي، رغم بقاء الغموض ملازما لمشاركة نبيل درار دفاعيا.
جدير بالذكر أن الآلاف من أنصار المنتخب الوطني المغربي كانوا حاضرين، اليوم الخميس، أمام فندق إقامة "أسود الأطلس" في مدينة سان بيتيرسبورغ الروسية، احتفاءً باللاعبين قبيل توجههم إلى "زنيت أرينا" لخوض الحصة التدريبية.
وقد حج عشرات الآلاف من المغاربة إلى المدينة الروسية نفسها، منذ أيام مضت، من أجل دعم النخبة الوطنية خلال أول مباراة في المونديال أمام المنتخب الإيراني، إذ من المنتظر أن تغص مدرجات الملعب بمناصري "أسود الأطلس".