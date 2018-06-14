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الرئيسية | رياضة | بنعطية: اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في كأس العالم

بنعطية: اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في كأس العالم

بنعطية: اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في كأس العالم
محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*
الخميس 14 يونيو 2018 - 23:00

أوضح المهدي بنعطية، عميد المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب انتظروا كثيرا المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأورد لاعب يوفنتوس الإيطالي أن "أسود الأطلس" بذلت جهدا من أجل التأهل إلى التظاهرة، عقب 20 سنة من الغياب، وكلها أمل في إسعاد الجمهور المغربي الغفير الذي تنقل إلى روسيا من أجل مؤازرة المنتخب.

كما أضاف بنعطية، خلال الندوة الصحافية التي تسبق المباراة، المنعقدة اليوم الخميس وحضرتها "هسبورت"، أن المجموعة تذوقت حلاوة التأهل إلى "المونديال" وهي واعية بما ينتظرها، قادرة على تحقيق الأهداف وإبراز قدرة المنتخب على تقديم صورة جميلة.

صخرة دفاع الفريق الوطني أكد أن المنتخب مطالب بعدم استقبال أهداف في شباكه، ويحافظ على هذه القوة، مع العمل على مواصلة هز الشباك. وأضاف، في جواب عن سؤال أحد الصحافيين، أن هجوم إيران قويّ؛ إلا أن الدفاع المغربي قادر على احتوائه بشكل جيد.

وأكد اللاعب الدولي المغربي أن الجو رائع في معسكر "أسود الأطلس"، والجميع منخرط ويستمتع بوقته داخل المجموعة، مردفا: "الكل يخرج من الضغط بفضل الأجواء الجميلة، وهذا أمر سيساعدنا كثيرا على إبعاد التأثيرات السلبية عنّا".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - عامر الخميس 14 يونيو 2018 - 23:12
الله معاكم ا السبع ديلنا الله اسخر
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47
2 - ربيع الخميس 14 يونيو 2018 - 23:13
من اللازم أن يكونون مسؤولين لأن كل الضروف والحوافز موجودة
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36
3 - Hmad الخميس 14 يونيو 2018 - 23:13
كل التوفيق لمنتخبنا الوطني أن شاء الله
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39
4 - الله المستعان الخميس 14 يونيو 2018 - 23:14
الله الموفق وما النصر الا من عند الله.نحن معكم فلا تخدلونا.تحية للشعب المغربي وعيد مبارك سعيد.
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43
5 - Azdinechaouqi الخميس 14 يونيو 2018 - 23:15
اسود الاطلس في الموعد،كما عودنا اسلافكم خصوصا منتخب 86 و98
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25
6 - مغربي1331 الخميس 14 يونيو 2018 - 23:15
نتمنى كل الخير للمنتخب المغربي و عيدكم مبارك سعيد
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26
7 - موحا الخميس 14 يونيو 2018 - 23:15
الله معكم والشعب المغربي داخل الوطن وخارجه الانتصار انشاء الله مثل إخواننا الروس الدين انتصروا على أعداء الوطن بخماسية نظيفة
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25
8 - mohamed الخميس 14 يونيو 2018 - 23:15
بتوفق انشاء الله ومبروك عواشركم
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15
9 - حسن الخميس 14 يونيو 2018 - 23:15
نتمنى لكم التوفيق يا منتخبنا
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16
10 - علي المرابط الخميس 14 يونيو 2018 - 23:16
نعقد عليكم كل امالنا يا اسود
وثقتنا فيكم لهزم ايران وتمهيد الطريق للمرور الى الدور الثاني
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17
11 - samsam الخميس 14 يونيو 2018 - 23:17
فكرني هاد الماتش ديال غدا في ليلة النورملزي كتكون شادك الخلعة لكن غير كتبدا الامتحان و كتزرب عليه. اكون خير ان شاء لله
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6
12 - واحد من الناس الخميس 14 يونيو 2018 - 23:18
ايران 1 المغرب 0 هده هي نتيجة مقابلة الغد أيران فريق كبير وغدا سترون وتدكرو كلامي .
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-68
13 - مشجع للمنتخب المغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 23:20
قلوبنا معكم يا أبطال ونتمنى ان نتجاوز اللقاء الاول ونحظى ب 3نقاط
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7
14 - walla ma ka الخميس 14 يونيو 2018 - 23:21
ل نكون واقعيين الجزائر والدول الاخرى صوتت المغرب لانها كانت تعلم مسبقا ان المغرب لن يفوز ولم تصوت لصالح المغرب حتى استشارت سيدة القوم امريكا
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-39
15 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 23:22
بالتوفيق انشاء الله يا اسود الاطلس.
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7
16 - momo الخميس 14 يونيو 2018 - 23:25
نتمنى حظ موفف لاسود الاطلس واعلموا ان المبارة ستلعب فى تسعون دقيقة نتمنى ان يحسن الاسود تذبير هذه المدة الزمنية لصالحهم
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4
17 - Assrar الخميس 14 يونيو 2018 - 23:27
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة دائمة لكل البلدان العربية والإسلامية وأتمنى أن تكون الفرحة فرحتين عيد الفطر وفرحة الفوز بإذن الله المهم هو اللعب بالروح والعزيمة والقلب هذا هو الأهم وثقتنا كبيرة فيكم يا شباب
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4
18 - عزيز زفو وأد امليل الخميس 14 يونيو 2018 - 23:27
كل التوفيق والنجاح للمنتخب المغربي
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4
19 - عواشر مبروكة الخميس 14 يونيو 2018 - 23:28
أرجو من خوتي اللاعبين غدا إنشاء ألله ديور فبالهم كل تانية وكل دقيقه بأن شعب مغربي من كبيرو إلى صغيرو معاكم لاعب في ملعب
وآلله ما يخيبنا وآلله يعاونكم
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2
20 - لا عليك الخميس 14 يونيو 2018 - 23:29
هيا يا رجال إلى القتال في ميدان بطرسبرغ من أجل رفع راية الوطن إيران ليست بالمنتخب القوي المخيف صحيح يمتلكون روح الجماعة بدفاع متمكن وخط وسط جيد واسمين قويين علي رضا وازمون لكننا نمتلك الحنكة والقدرة على تدبير المباراة بذكاء والروح القتالية ستكون لها أثر كبير في توجيه سير اللقاء كل التوفيق لمنتخبنا الوطني نحن معكم قلبا وقالبا إلى النصر
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4
21 - talha الخميس 14 يونيو 2018 - 23:32
حظ موفق لفريقنا المنتخب المغربي جيبوها يا أسود باش نبينو العالم اننا نستحق تنظيم كاس
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3
22 - ودادي الخميس 14 يونيو 2018 - 23:32
لن أخاف عليكم إن شاء الله الفوز.فضيحة المونديال أخدها من يستحقها وديما مغرب.
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4
23 - mohamed الخميس 14 يونيو 2018 - 23:32
نتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم وأن يتوج جهودكم بنصر مظفر إنشاء الله يدخل الفرحة على قلوب الشعب المغربي والعرب والمسلمين
وعيد مبارك سعيد
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3
24 - ادامو الخميس 14 يونيو 2018 - 23:33
الا كنتي فنهارك ا سي المهدي غادي نربحوا بالنتيجة وإلاداء معا اما الا كبر عليك لماتش الله يحفظ غاد تخلعنا طول المقابلة Bonneval chance dima maroc
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1
25 - naser mouani Montréal الخميس 14 يونيو 2018 - 23:37
سوف ينهزم المنتخب الوطني بنتيجة :ايران 2-المغرب 0
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-9
26 - المستقبل الخميس 14 يونيو 2018 - 23:40
Maroc 03 vs 00 iran

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بالتوفيق
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0
27 - وفاء الخميس 14 يونيو 2018 - 23:42
الله يسر ليهم الأمور
اللهم يسر ولا تعسر
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0
28 - الصحراوي العراف الخميس 14 يونيو 2018 - 23:42
النتيجة 2 لصالح المغرب 1 لصالح ايران بالتوفيق لاسود الاطلس
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0
29 - Arrachidoune الخميس 14 يونيو 2018 - 23:42
اسال الله عز و جل ان يسجل المنتخب الوطني المغربي اهدافه في الدقائق التالية : التاسعة.. الواحدة و العشرون.. الخامسة و الخمسون.. الرابعة و الثمانون ان شاء الله تعالى .
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0
30 - Hicham الخميس 14 يونيو 2018 - 23:44
المغرب 3ايران1 إنشاء الله عيد سعيد
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1
31 - ولد حميدو الخميس 14 يونيو 2018 - 23:51
ادا أراد السعوديون تشجيع المنتخب الإيراني فليس عندنا مشكل
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3
32 - abderrahim الخميس 14 يونيو 2018 - 23:56
عيد مبروك.
أخي المهدي كل المغاربة حاطين أيديهم على قلوبهم و يدعون لكم بالتوفيق غدا، خصوصا أن الخصم عدو بالمعنى الحقيقي. نريد الفوز و لا غير على أهل الشيعة حتى نعطي درسا لأهل السنة أخوة السوء . والله الموفق.
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0
33 - عسو باسكال الخميس 14 يونيو 2018 - 23:57
أتمنى أن تكون للاعبين غدا عقلية احترافية بامتياز وليس كما تعودنا حيث لاينبغي أن يتاثرو بنتيجة مروكو 2026 ويلعبوا من أجل الفوز وليس إلا الفوز فحقيقة إن أقدام هؤلاء دهبية فهم لايريدون التعرض لأي إصابة جسدية حتى لايستغنى عنهم ولاكن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وإلا اصبحنا نخون أنفسنا كما خانوا الأعراب.
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2
34 - اكرم هيثم الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:05
عيدكم مبارك سعيد للجميع واتمنى ان يكون العيد عيدين : فرحة عيد الفطر وفرحة الانتصار على ايران ان شاء الله تعالى
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1
35 - عبده الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:06
نتيجة هذه المباراة مهمة ليس لاعتبارات رياضية صرفة فقط ،فالمنتخب المغربي مطالب بالتميز للتعويض عن عدم التصويت لصالحه ونظرا لخيانة بعض الدول العربية والافربقية و خصوصا الشبه عربية السعودية
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