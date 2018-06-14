بنعطية: اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في كأس العالم

محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*

أوضح المهدي بنعطية، عميد المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب انتظروا كثيرا المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأورد لاعب يوفنتوس الإيطالي أن "أسود الأطلس" بذلت جهدا من أجل التأهل إلى التظاهرة، عقب 20 سنة من الغياب، وكلها أمل في إسعاد الجمهور المغربي الغفير الذي تنقل إلى روسيا من أجل مؤازرة المنتخب.

كما أضاف بنعطية، خلال الندوة الصحافية التي تسبق المباراة، المنعقدة اليوم الخميس وحضرتها "هسبورت"، أن المجموعة تذوقت حلاوة التأهل إلى "المونديال" وهي واعية بما ينتظرها، قادرة على تحقيق الأهداف وإبراز قدرة المنتخب على تقديم صورة جميلة.

صخرة دفاع الفريق الوطني أكد أن المنتخب مطالب بعدم استقبال أهداف في شباكه، ويحافظ على هذه القوة، مع العمل على مواصلة هز الشباك. وأضاف، في جواب عن سؤال أحد الصحافيين، أن هجوم إيران قويّ؛ إلا أن الدفاع المغربي قادر على احتوائه بشكل جيد.

وأكد اللاعب الدولي المغربي أن الجو رائع في معسكر "أسود الأطلس"، والجميع منخرط ويستمتع بوقته داخل المجموعة، مردفا: "الكل يخرج من الضغط بفضل الأجواء الجميلة، وهذا أمر سيساعدنا كثيرا على إبعاد التأثيرات السلبية عنّا".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com