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كُتّاب وآراء
بنعطية: اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في كأس العالم
أوضح المهدي بنعطية، عميد المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب انتظروا كثيرا المشاركة في نهائيات كأس العالم.
وأورد لاعب يوفنتوس الإيطالي أن "أسود الأطلس" بذلت جهدا من أجل التأهل إلى التظاهرة، عقب 20 سنة من الغياب، وكلها أمل في إسعاد الجمهور المغربي الغفير الذي تنقل إلى روسيا من أجل مؤازرة المنتخب.
كما أضاف بنعطية، خلال الندوة الصحافية التي تسبق المباراة، المنعقدة اليوم الخميس وحضرتها "هسبورت"، أن المجموعة تذوقت حلاوة التأهل إلى "المونديال" وهي واعية بما ينتظرها، قادرة على تحقيق الأهداف وإبراز قدرة المنتخب على تقديم صورة جميلة.
صخرة دفاع الفريق الوطني أكد أن المنتخب مطالب بعدم استقبال أهداف في شباكه، ويحافظ على هذه القوة، مع العمل على مواصلة هز الشباك. وأضاف، في جواب عن سؤال أحد الصحافيين، أن هجوم إيران قويّ؛ إلا أن الدفاع المغربي قادر على احتوائه بشكل جيد.
وأكد اللاعب الدولي المغربي أن الجو رائع في معسكر "أسود الأطلس"، والجميع منخرط ويستمتع بوقته داخل المجموعة، مردفا: "الكل يخرج من الضغط بفضل الأجواء الجميلة، وهذا أمر سيساعدنا كثيرا على إبعاد التأثيرات السلبية عنّا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
وثقتنا فيكم لهزم ايران وتمهيد الطريق للمرور الى الدور الثاني
وآلله ما يخيبنا وآلله يعاونكم
وعيد مبارك سعيد
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بالتوفيق
أخي المهدي كل المغاربة حاطين أيديهم على قلوبهم و يدعون لكم بالتوفيق غدا، خصوصا أن الخصم عدو بالمعنى الحقيقي. نريد الفوز و لا غير على أهل الشيعة حتى نعطي درسا لأهل السنة أخوة السوء . والله الموفق.