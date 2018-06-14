غريزمان يرفض الانتقال من أتليتيكو إلى البارصا

هسبريس - رويترز

قال أنطوان غريزمان، مهاجم منتخب فرنسا، إنه رفض الانتقال إلى برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، وسيبقى في أتليتيكو مدريد. وكشف عن هذا الأمر في فيلم وثائقي، يحمل اسم "القرار"، بثته شبكة موفيستار بلوس الاسبانية.

ويبلغ غريزمان من العمر 27 عاما، وانضم إلى أتليتيكو في 2014، بينما ثارت تكهنات بشأن مستقبل الدولي الفرنسي، الذي اختير ثالث أفضل لاعب في العالم سنة 2016، منذ توقيعه على عقد جديد مع أتليتيكو في ماي 2017 تضمن شرطا جزائيا تراجعت قيمته من 200 مليون يوروإلى 100 مليون اعتبارا من مطلع يونيو 2018.

وذكرت تقارير أن برشلونة قام بخطوات عديدة للتعاقد مع غريزمان فور بدء سريان الشرط الجزائي الجديد في عقده، وأقر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، بانه تحدث مع ممثلين عن اللاعب بشأن انضمامه. كما تحدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في مقابلة عن غريزمان كما لو انه سيكون زميلا له في المستقبل.

ودفعت هذه الأمور أتليتيكو لاصدار بيان قال فيه إنه ضاق ذرعا من محاولات برشلونة، قبل نهائي الدوري الأوروبي في ليون، والذي كان ينظر اليه على انها ستكون المباراة الأخيرة الكبيرة لجريزمان.

وقال دييغو سيميوني، مدرب أتليتيكو، إنه لن يحمل أي ضغينة لغريزمان إذا قرر الرحيل رغم أن ميغيل انخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتليتيكو، أرسل له رسالة مبطنة عقب الأداء الرائع أمام مرسيليا، قائلا" "سيدخل اللاعب تاريخ أتليتيكو، أما في برشلونة سيكون مجرد مهاجم اخر في مسيرة النادي".

ووصف غريزمان، في الفيلم الوثائقي، المعاناة التي مر بها قبل اتخاذ هذا القرار، والمحادثات الهاتفية التي أجراها مع شقيقته ومديرة أعماله مود. وفي نهاية الفيلم أعلن غريزمان استمراره في نادي أتليتيكو مدريد. وقال: "يبذل أتليتيكو كل جهد للعمل على استمرار تطور الفريق. الأجواء رائعة.. لا أطيق الانتظار .. أبلغ كل عشاق النادي برغبتي في البقاء".

ولخص غريزمان قراره على تويتر قائلا ،بالانجليزية والاسبانية والفرنسية، "جماهيري .. فريقي .. بيتي". بينما يركز حاليا على مشوار فرنسا في المجموعة الثالثة بكأس العالم؛ الذي ينطلق يوم السبت أمام استراليا.