بلاتر يحضر مباريات كأس العالم الأسبوع المقبل

هسبريس - د.ب.أ

من المقرر أن يزور السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،روسيا لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم هناك في الأسبوع الثاني لفعاليات المسابقة، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال متحدث باسم بلاتر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رئيس فيفا السابق /82 عاما/ يعتزم السفر للعاصمة الروسية موسكو يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن المباراة أو المباريات التي سوف يحضرها بلاتر، لكن من المحتمل ان يحضر مباراة المغرب والبرتغال يوم الأربعاء القادم في المجموعة الثانية على ملعب (لوجنيكي) بموسكو .

هنأ بلاتر البلد المضيف عبر حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب فوز المنتخب الروسي 5 / صفر على نظيره السعودي يوم أمس الخميس.

وكتب بلاتر "أتقدم بالتهنئة والثناء على انطلاقة كأس العالم.. انتصار رائع 5 / صفر !! روسيا ستكون البلد المضيف المثالي وستحصل على الاحترام الدولي الذي تستحقه".

قرر بلاتر، الذي فرضت عليه عقوبة حظر ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ستة أعوام، على خلفية انتهاكه للقيم الأخلاقية، عدم حضور المباراة الافتتاحية للمونديال، وبالتالي تجنب عقد لقاء، ربما يسبب له حرجا، مع خليفته ومواطنه جياني إنفانتينو.

ووفقا للوائح فيفا، فإن الحظر المفروض على بلاتر لا يمنعه من حضور المباريات.

يذكر أنه تمت الإطاحة ببلاتر عام 2015 في أعقاب فضيحة فساد ضخمة في مجلس إدارة المنظومة الكروية الأكبر في العالم، وأسفرت عن إدانة عدد كبير من المسؤولين الكبار بالاتحاد.