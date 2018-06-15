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كُتّاب وآراء
رونار يحافظ على ضبابية حالة درار بتصريح ذكي
حافظ هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، على حالة "الشك" التي رافقت إمكانية دخول نبيل درار مباراة اليوم أمام المنتخب الإيراني أساسيا، عقب الإصابة التي حرمته من التدرب لفترة طويلة مع المجموعة ومن خوض المباريات الإعدادية الثلاث أمام كل من أوكرانيا وسلوفاكيا وإستونيا.
وأكد مدرب الفريق الوطني أن درار عاد إلى التداريب بشكل عادي مع المجموعة، وبالتالي فإن "الأسود" يحضرون للمنتخب الإيراني مكتملي الصفوف؛ يأتي ذلك في ظرفية يظل فيها إشراك نبيل درار بمثابة "المغامرة"، لعدم خوضه تدريبات كافية رفقة المجموعة وابتعاده عن أجواء المباريات منذ فترة.
ومعلوم أن الناخب الوطني يعوّل بدرجة كبيرة على خدمات درار في نهجه التكتيكي؛ وهو ما جعله يتمسك به تمهيدا للمغامرة به أمام إيران أو الاحتفاظ به لمباراتي البرتغال وإسبانيا، تحسبا لتجدد الإصابة أو تقديمه لمردود متوسط بداعي ضعف الطراوة البدنية.
وينافس درار كل من أشرف حكيمي ونور الدين أمرابط على مركز الظهير الأيمن، وهي الخيارات التي اعتمد عليها الناخب الوطني خلال المباريات الإعدادية للمنتخب، من أجل تعويض الغياب المحتمل للاعب فنربخشة التركي.
وتدربت المجموعة المغربية، اليوم، مكتملة الصفوف، على أرضية ملعب سان بترسبورغ، الذي سيحتضن لقاء اليوم، بمن فيهم نبيل درار، الذي انضم أمس إلى التداريب الجماعية للفريق الوطني؛ وهو ما يتيح خيارات كافية أمام هيرفي رونار من أجل تحديد التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة إيران.