المغرب يشكر مصر على التصويت لـ"موروكو2026"

هسبريس من الرباط

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الخميس، اتصالا هاتفيا بأشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، أبلغه خلاله تكليف الملك محمد السادس له بإبلاغ شكر وتقدير المغرب، ملكاً وحكومة وشعبا، لمصر على موقفها المشرف ومساندتها للملف المغربي لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، خلال المؤتمر الثامن والستين للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي احتضنته العاصمة الروسية موسكو أول أمس الأربعاء.

وأوضح بوريطة، خلال الاتصال، أن موقف مصر "يعكس العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين؛ وما يجمعهما من روابط شعبية ورسمية قائمة على الاحترام والثقة والتعاون".

من جانبه، عبّر أشرف إبراهيم عن تقدير مصر ودعمها للمملكة المغربية على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن الملف المغربي في كأس العالم "كان مشرفا وقويا ونال ثقة وتقدير العديد من دول العالم" وأن المغرب "قادر على تنظيم هذه البطولة العالمية مستقبلا".