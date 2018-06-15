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الرئيسية | رياضة | مارادونا ينتقد اختيار الملف الثلاثي لتنظيم المونديال

مارادونا ينتقد اختيار الملف الثلاثي لتنظيم المونديال

مارادونا ينتقد اختيار الملف الثلاثي لتنظيم المونديال
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 15 يونيو 2018 - 04:04

انتقد النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا اختيار الملف الثلاثي، المؤلف من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتنظيم مونديال 2026.

وأشار النجم الأرجنتيني سالف الذكر، خلال حلقة تلفزيونية على شبكة "تيليسور"، إلى "عدم شغف" دولتين من الدول الثلاث لكرة القدم.

وقال مارادونا: "الكنديون يملكون متزلجين جيدين من دون أدنى شك... الأمريكيون أرادوا (خلال مونديال 2014) أن نخوض المباراة على مدى أربعة أشواط من 25 دقيقة من أجل الترويج للإعلانات. كانوا يريدون أن نخوض 100 دقيقة".

أما بالنسبة إلى المكسيكيين فأضاف بتهكم "لا يستحقون ذلك، فالمنتخب المكسيكي يفوز بمباراتين فقط في نسخة واحدة من كأس العالم.. رأينا ذلك في ألمانيا ثم البرازيل ثم يخرجون".

وتابع النجم الأرجنتيني: "هذا الأمر لا يعجبني إطلاقا، لا وجود للشغف" في هذه الدول في ما يتعلق بكندا والولايات المتحدة.

ونالت الدول الثلاث شرف تنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب (134 صوتا مقابل 65)، خلال عملية تصويت شاركت فيها الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ وهي المرة الأولى التي ينظم فيها العرس الكروي في ثلاث دول، كما سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا.

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