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كُتّاب وآراء
صلاح والحضري يغيبان عن مصر أمام أوروغواي
غاب مهاجم ليفربول محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر لمواجهة أوروغواي، ضمن منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا، ليتابع المباراة من على مقاعد البدلاء، حسبما أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).
ولم يتعاف "الفرعون المصري" في الوقت المناسب من إصابة تعرض لها في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا آواخر مايو الماضي، للمشاركة في أول مباراة للمنتخب الأفريقي في المونديال الذي انطلق أمس الخميس.
وكان مدرب فريق الفراعنة، الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد أشار أمس في مؤتمر صحفي إلى احتمالية مشاركة صلاح في المباراة، لكن بات من المؤكد الآن أن نجم ليفربول سيشاهد المباراة من دكة البدلاء.
بالإضافة إلى ذلك، غاب الحارس عصام الحضري (45 عاما) عن التشكيلة الأساسية للفراعنة، لذا لن يصبح اليوم أكبر لاعب في العالم يخوض مباراة في جميع منافسات المونديال على مر التاريخ.
وسيتابع الحضري المباراة من مقاعد البدلاء وسيحل محله في التشكيل الأساسي محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي.
وتضم التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري أحمد فتحي وعلي جبر وحجازي وعبد الشافي وطارق حامد والنني وعبد الله السعيد وعمر وردة وتريزيجيه ومروان محسن.
في المقابل، تضم التشكيلة الأساسية لمنتخب أوروغواي موسليرا وفاريلا وجودين وخيمينيث وكاسيريس ونانديث وبيثينو وبيتانكور ودي اراسكييتا ولويس سواريز وكافاني.
وتخوض مصر وأوروغواي منافسات المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية.