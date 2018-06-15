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الرئيسية | رياضة | مونديال 2018 .. منتخب أوروغواي يهزم نظيره المصري بشق الأنفس

مونديال 2018 .. منتخب أوروغواي يهزم نظيره المصري بشق الأنفس

مونديال 2018 .. منتخب أوروغواي يهزم نظيره المصري بشق الأنفس
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:52

نجح منتخب أوروغواي أخيرا في فك عقدة لازمته طوال 48 عاما وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1-0 اليوم الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا أمس الخميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروغواي بذلك ، الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970 .

ولعب حارس المرمى محمد الشناوي دورا بطوليا في صفوف المنتخب المصري على ملعب ايكاترنبيرج حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة من النجم لويس سواريز وكذلك إدينسون كافاني ، كانت كفيلة بفوز أكبر لمنتخب أوروغواي.

وقدم المنتخب المصري أكثر من محاولة هجومية خطيرة في كل من شوطي المباراة لكنه أخفق في هز الشباك في غياب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، والذي أبقاه المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على مقعد البدلاء.

بينما نجح منتخب أوروغواي في انتزاع فرصة أتيحت له في الثواني الأخيرة ليحسم الفوز ويحصد أول ثلاث نقاط له في المجموزعة متساويا مع نظيره الروسي الذي تغلب على السعودية 5-0 أمس الخميس في المباراة الافتتاحية.

وكان آخر انتصار سابق لمنتخب أوروغواي في مبارياته الافتتاحية بالمونديال ، في بطولة عام 1970 عندما تغلب على نظيره الإسرائيلي 2-0.

أما المنتخب المصري ، فلا يزال يبحث عن الانتصار الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال ، لكنه قدم أداء مرضيا في مباراته الأولى بالبطولة التي غاب عنها طوال 28 عاما ، قبل أن يسجل مشاركته الثالثة في النهائيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - Ahmed de Rabat الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:06
ما علش يا مصريين ..في امل في المبارتين القادمتين انشاء الله الفوووووزز
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27
2 - احمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:08
Hard luck à nos frères les egyptiens. Vous étiez super
Bonne chance à nos lions
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15
3 - مغربي متتبع الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:08
للاسف كنا كنتمناو الفوز لاخوانا المصريين كانو ايستاهلو الفوز هادي هي كورة
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29
4 - رشيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:08
الفريق المصري لعب مباراة كبيرة. وكان الند لند للفريق الأوروغواياني. و لكن الحظ كان حليف الأخير. نتمنى فوز المنتخب المصري على الروسي و السعودي و التاهل لدور الثاني.
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28
5 - omar الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:09
هذا شيء محزن حقا. كان من الممكن أن يلعبوا بشكل افضل و يهاجموا لخلق الفرص، لكنهم فضلوا الدفاع. المهمة أصبحت صعبة على الفريق المصري الآن.
بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الحبيب. هيا يا أسود!!!
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15
6 - رشيد العوني الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:10
ها عقلي أتخمامي كيقول ليا بلي السعودية غادا تحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف لي غدا تدخل الشباك ديالها في هاد لاكوب 5.0 اوهاداك لعام 7.0
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11
7 - بونظاظر الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:11
الفراعنة ابانوا عن مبارة جيدة رغم الخسارة واخا مبغيناهاش ليهم المهم باقي الامل في المبارتين المقبلتين حظ سعيد لإخواننا ..
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15
8 - متابع الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:12
رغما الهزية مرور مصر للدور الثاني أقوى
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14
9 - سوسي حر. الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:12
مصر ضيعت نقطة تعادل.الاروغواي مدارت والو فهاد الماتش و خاصة سواريز...الهدف جا من ضربة خطأ و ضربة رأسية..
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7
10 - المهاجر الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:12
صراحة الإخوان بمصر يستحقون الفوز. ...لولا الهدف الغادر. ..غياب صلاح كان له وقعا اليما على الفرقة بكاملها. ...أتمنى أن يدركوا الموقف في المقابلات المقبلة ويتاهلون انشاء الله
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9
11 - عبد الرحيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:12
مبارات كبيرة للمنتخب المصري ! نقصه بعض النجاعة في الخط الأمامي (محمد صلاح). حظ سعيد للإخوة المصريين في المباريات القادمة!
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10
12 - ح.ح الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:13
نتيجة أحترم فيها المنطق ، وللفريق المصري حظوظ كبيرة لتجاوز روسيا و قريش ، فهو فريق منظم تكتيكيا وجيد بدنيا وله من الإمكانيات خصوصا مع دخول صلاح للعبور .
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4
13 - عبدو السلاوي الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:14
بسم الله الرحمن الرحيم،
لا عليكم يا مصريين لقد شرفتم بلدكم و الكرة العربية احسن تشريف بالمستوى العالي المطلوب الذي ابنتم عليه في مواجهة الاورغواي العنيد إذن كل الإحترام و التقدير لكم ...
حظ موفق
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1
14 - simple opinion الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:15
انه بالفعل ما يسمئ بسوء الطالع ان ينهزم اي فريق مهما كانت قوته في المبارة الاولئ ما يقوض كل مجهوداته ويجعل مروره للدور الثاني صعبا ان لم يكن من المستحيل..................................................................................!
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0
15 - Seebach الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:16
مدرب مصر جبان مكرهش التعادل...بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الرباح إن شاء الله تعالى.
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2
16 - maghribi الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:17
مؤسف جدا لكن مصر ستتاهل ان شاء الله 1.0امام البلاد المنظم و5.0 ضد قريش.
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3
17 - برافووو الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:17
خسارة مايستاهلوش الهزيمة كان ناقصهم الهجوم.كانوا يفوزو بوجود صلاح.لكن برافووووو الحارس و الدفاع.
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2
18 - أشرف المراكشي الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:18
هارد لك للاخوة المصريين. الأوروغواي لم تكن أحسن من المصريين. و لكن الحظ له الكلمة الفصل. إن شاء الله تهزموا الروس و الجنس النجس اللي ما يتسماش
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1
19 - Miloud Marrakech الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:18
الان الثالة وعشر دقائق المغرب 3 ايران 1 الكعبي 2 زياش 1
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-1
20 - تاكوارت الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:20
خْسارة كانت مصر تطحن لوروكواي، لو استغلو مزيان الفرص المتاحة.
لكن لا زال عندهوم حظ آخر. مع الروس والسواعدة .
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-1
21 - algerien الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:21
حظ موفق لمصر في المباريات القادمة ...الشوالي شمها .. قال حداري من الدقائق الاخيرة لان الاوروغواي غدارين . هذه المجموعة من نصيب روسيا و الاوروغواي ب 100/99. تبقى الاشارة فقظ الى ان لاعبي امريكا الجنوبية من لمستهم تعرف انهم امة كرة قدم ..رشاقة و سلاسة بالجزائري "مفصلين على البالون"
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1
22 - انس بن ساسي الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:21
مصر قدمت مبارة بمستوى جد محترم كان ينقصها متمم العمليات مكانت صلاح كانت واضحة نتمنى للمنتخب المصري حظا سعيدا في المقابلات المتبقية.
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0
23 - zidan الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:21
ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي في نهائيات حاملا الكأس العالم لعود لتحگر ......بالتوفيق انشاء الله
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1
24 - elhachimielhassan الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:22
المهم هدف لصفر وليس خمسة لصفر .مثل الشوهة ديال السعودية مع روسيا .نتمنى أن يتدارك الإخوة المصريون هذه العثرة .ويهبوا للدفاع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ...
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1
25 - هشام وجدة الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:22
تحية للشعب المصري. اليوم لعبتم مباراة في المستوى. شجعناكم كما لو شجعنا بلدنا. بالتوفيق يا رب في المباريات القادمة. شدو حلكو يا جدعان ههه
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