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كُتّاب وآراء
مونديال 2018 .. منتخب أوروغواي يهزم نظيره المصري بشق الأنفس
نجح منتخب أوروغواي أخيرا في فك عقدة لازمته طوال 48 عاما وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1-0 اليوم الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا أمس الخميس.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروغواي بذلك ، الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970 .
ولعب حارس المرمى محمد الشناوي دورا بطوليا في صفوف المنتخب المصري على ملعب ايكاترنبيرج حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة من النجم لويس سواريز وكذلك إدينسون كافاني ، كانت كفيلة بفوز أكبر لمنتخب أوروغواي.
وقدم المنتخب المصري أكثر من محاولة هجومية خطيرة في كل من شوطي المباراة لكنه أخفق في هز الشباك في غياب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، والذي أبقاه المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على مقعد البدلاء.
بينما نجح منتخب أوروغواي في انتزاع فرصة أتيحت له في الثواني الأخيرة ليحسم الفوز ويحصد أول ثلاث نقاط له في المجموزعة متساويا مع نظيره الروسي الذي تغلب على السعودية 5-0 أمس الخميس في المباراة الافتتاحية.
وكان آخر انتصار سابق لمنتخب أوروغواي في مبارياته الافتتاحية بالمونديال ، في بطولة عام 1970 عندما تغلب على نظيره الإسرائيلي 2-0.
أما المنتخب المصري ، فلا يزال يبحث عن الانتصار الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال ، لكنه قدم أداء مرضيا في مباراته الأولى بالبطولة التي غاب عنها طوال 28 عاما ، قبل أن يسجل مشاركته الثالثة في النهائيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
Bonne chance à nos lions
بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الحبيب. هيا يا أسود!!!
لا عليكم يا مصريين لقد شرفتم بلدكم و الكرة العربية احسن تشريف بالمستوى العالي المطلوب الذي ابنتم عليه في مواجهة الاورغواي العنيد إذن كل الإحترام و التقدير لكم ...
حظ موفق
لكن لا زال عندهوم حظ آخر. مع الروس والسواعدة .