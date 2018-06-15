مونديال 2018 .. منتخب أوروغواي يهزم نظيره المصري بشق الأنفس

هسبريس من الرباط

نجح منتخب أوروغواي أخيرا في فك عقدة لازمته طوال 48 عاما وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1-0 اليوم الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا أمس الخميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروغواي بذلك ، الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970 .

ولعب حارس المرمى محمد الشناوي دورا بطوليا في صفوف المنتخب المصري على ملعب ايكاترنبيرج حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة من النجم لويس سواريز وكذلك إدينسون كافاني ، كانت كفيلة بفوز أكبر لمنتخب أوروغواي.

وقدم المنتخب المصري أكثر من محاولة هجومية خطيرة في كل من شوطي المباراة لكنه أخفق في هز الشباك في غياب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، والذي أبقاه المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على مقعد البدلاء.

بينما نجح منتخب أوروغواي في انتزاع فرصة أتيحت له في الثواني الأخيرة ليحسم الفوز ويحصد أول ثلاث نقاط له في المجموزعة متساويا مع نظيره الروسي الذي تغلب على السعودية 5-0 أمس الخميس في المباراة الافتتاحية.

وكان آخر انتصار سابق لمنتخب أوروغواي في مبارياته الافتتاحية بالمونديال ، في بطولة عام 1970 عندما تغلب على نظيره الإسرائيلي 2-0.

أما المنتخب المصري ، فلا يزال يبحث عن الانتصار الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال ، لكنه قدم أداء مرضيا في مباراته الأولى بالبطولة التي غاب عنها طوال 28 عاما ، قبل أن يسجل مشاركته الثالثة في النهائيات.