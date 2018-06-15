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الرئيسية | رياضة | هذه التشكيلة الرسمية لمباراة المغرب وإيران

هذه التشكيلة الرسمية لمباراة المغرب وإيران

هذه التشكيلة الرسمية لمباراة المغرب وإيران
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:09

في ما يلي التشكيلة المحتملة للمباراة التي ستجمع مساء اليوم الجمعة بملعب كيروف بسان بطرسبورغ المنتخبين المغربي والايراني، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من "مونديال روسيا 2018".

المغرب:

منير المحمدي الكجوي، رومان سايس، مهدي بنعطية (عميد الفريق)، أشرف حكيمي، حكيم زياش، امبارك بوصوفة، يونس بلهندة، كريم الأحمدي، نور الدين امرابط، أيوب الكعبي، حارث أمين.

المدرب: هيرفي رينارد

إيران:

علي بيرانفاند، ميلاد محمدي، مرتضى بورليجانجي، روزبه تشيشمي، بجمان منتظري، مسعود الشجاعي، إحسان حاجي صافي، أوميد إبراهيمي، وحيد أميري، سردار عزمون، علي رضا جاهانباخش.

المدرب: كارلوس كيروش

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - anas الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:21
نتمنى إنشاء الله التوفيق للأسود لتحقيق نتيجة الفوز....
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18
2 - متفائل الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:21
الفوز مضمون بنسبة كبيرة إن شاء الله رغم غياب نبيل درار وكلنا نعرف الدور الذي يلعبه في الرواق الأيمن ولكن بكل تأكيد فالثعلب سيعرف كيف يدبر هذا الغياب
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9
3 - المنطقي الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:23
لا اضن ...من سيلعب ضهير أيمن ؟ أم أيسر ؟ ضروري من وجود درار أم منديل ..انا شخصيا أفضل درار. ...لاعب سريع قوي جدا ...سرعة فائقة. ...يمكن أن يتحول من مدافع إلى مهاجم في لمح البصر. ..يارب يكون الانتصار من نصيب الأسود
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8
4 - متفائل الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:24
بالتوفيق انشاء الله.النتيجة 3المغرب1ايران. راني شريف
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8
5 - سارة المغربية الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:26
بالتوفيق لمنتخبنا الوطني .. ان شاء الله مربوحة باش نفرحو فهاذ نهار العيد مع الاحباب والاصحاب
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6 - عبد الباسط الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:26
مرابط مدافع أيمن مجازفة حقيقة إنه ضعيف في الدفاع .
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7 - مبارة افتتاح الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:30
إذا احترم المنطق سيفوز المنتخب المغربي بهدفين لهدف واحد
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8 - متفائل الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:49
اتمنى حظا سعيد لأسود الأطلس
فالنجاح مضمون 100/100معهم
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9 - ابو حمادة الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:54
نتمنى الفوز لأسود الاطلس ب 2مقابل0 أن شاء الله..
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10 - آمولا حاجة! الجمعة 15 يونيو 2018 - 15:01
بعيدا عن المشاعر واستحضارا لقوة المنتخب الايراني وانسجامه أتوقع هزيمة المنتخب المغربي في هذه المباراة.
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