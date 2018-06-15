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كُتّاب وآراء
هذه التشكيلة الرسمية لمباراة المغرب وإيران
في ما يلي التشكيلة المحتملة للمباراة التي ستجمع مساء اليوم الجمعة بملعب كيروف بسان بطرسبورغ المنتخبين المغربي والايراني، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من "مونديال روسيا 2018".
المغرب:
منير المحمدي الكجوي، رومان سايس، مهدي بنعطية (عميد الفريق)، أشرف حكيمي، حكيم زياش، امبارك بوصوفة، يونس بلهندة، كريم الأحمدي، نور الدين امرابط، أيوب الكعبي، حارث أمين.
المدرب: هيرفي رينارد
إيران:
علي بيرانفاند، ميلاد محمدي، مرتضى بورليجانجي، روزبه تشيشمي، بجمان منتظري، مسعود الشجاعي، إحسان حاجي صافي، أوميد إبراهيمي، وحيد أميري، سردار عزمون، علي رضا جاهانباخش.
المدرب: كارلوس كيروش
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تعليقات الزوّار (10)
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