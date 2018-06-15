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الرئيسية | رياضة | الكعبي وحارث ضمن تشكيلة المغرب ضد إيران

الكعبي وحارث ضمن تشكيلة المغرب ضد إيران

الكعبي وحارث ضمن تشكيلة المغرب ضد إيران
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 يونيو 2018 - 14:22

في ما يلي التشكيلة الرسمية للمباراة التي ستجمع مساء اليوم الجمعة بملعب كيروف بسان بطرسبورغ المنتخبين المغربي والايراني، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من "مونديال روسيا 2018".

المغرب:

منير المحمدي الكجوي، رومان سايس، مهدي بنعطية (عميد الفريق)، أشرف حكيمي، حكيم زياش، امبارك بوصوفة، يونس بلهندة، كريم الأحمدي، نور الدين امرابط، أيوب الكعبي، حارث أمين.

المدرب: هيرفي رينارد

إيران:

علي بيرانفاند، ميلاد محمدي، مرتضى بورليجانجي، روزبه تشيشمي، بجمان منتظري، مسعود الشجاعي، إحسان حاجي صافي، أوميد إبراهيمي، وحيد أميري، سردار عزمون، علي رضا جاهانباخش.

المدرب: كارلوس كيروش

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