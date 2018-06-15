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الرئيسية | رياضة | "مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة"

"مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة"

"مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 يونيو 2018 - 16:58

فشل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في أولى اختباراته ضمن مباريات المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام إيران والتي أقيمت على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبرغ وخسر بهدف ذاتي في الوقت القاتل رغم الهجمات الخطيرة والكثيرة لأسود الأطلس.

يدين الإيرانيون بنقاط الفوز للمهاجم المغربي البديل عزيز بوحدوز الذي حول كرة عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيسر في شباك فريقه (ق90+5).

ظل المغرب مسيطرا تماما على اللقاء في اول 20 دقيقة من بداية المباراة، ولكنه لم ينجح في ترجمة أي من الفرص الخطيرة التي سنحت له داخل منطقة جزاء إيران.

بدأ منتخب الجمهورية الإسلامية بعدها في محاولاته لنقل الكرة لملعب أسود الأطلس، إلا أن التفوق المغربي ظل مستمرا وكذلك وصوله لمرمى الحارس رضا بيرانفاند ولكن دون تسجيل أهداف نظرا لاستبسال الدفاع الإيراني.

أما الشوط الثاني، فتركز اللعب في أوله في منتصف الملعب مع تبادل للسيطرة من الجانبين، ثم عاد المغاربة لزيادة الضغط على منطقة المنافس وخلقوا فرصا متعددة ولكن لم تترجم أيا منها لأهداف حتى انتهى اللقاء بنتيجة 0-1 لمنتخب الجمهورية الإسلامية.

كما شهدت المباراة العديد من الإصابات في صفوف المنتخبين، حيث اضطر نور الدين أمرابط من المنتخب المغربي لمغادرة الملعب (ق76) وترك مكانه لسفيان أمرابط.

وفي المقابل، اضطر المدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش لإشراك كل من مجيد حسينى (79) وسامان قدوس (ق85) بدلا من أوميد إبراهيمي وعليرضا جهانبخش على الترتيب.

يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى للمنتخب المغربي في المونديال بعد 20 عاما من الغياب.

وتضم المجموعة الثانية أيضا منتخبي البرتغال وإسبانيا اللذين سيخوضان صداما كرويا قويا في وقت لاحق اليوم

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (249)

1 - صلاح الدين الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
اااارااا الباب أ جواد، ديماري ديك الطيارة
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272
2 - سمسم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
والله حرام عليك يرونار تغييرات دون المستوى باي باي روسيا
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229
3 - hicham الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
خطأ قاتل من بوحدوز أخطأت الشباك يا هذا
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179
4 - sm ch الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
لقد اضعتم العديد من الفرص الثمينة
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153
5 - سامي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
هاذا حال العرب. لا ابداع ولا اي شيئ
للاسف
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197
6 - talha الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
واااااسفاه الغرور هو الفائز للمنتخب
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225
7 - ولد زايو الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
احسن حاجة الواحد ميتفرجش قد يصاب بمرض السكر وضغط الدم.
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370
8 - مغربي قح الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:07
منتخب غائب بغا يدير لينا السكر!!
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202
9 - هنا الرباط الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
لم ينهزم من طرف ايران
بل هزم نفسه بنفسه
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299
10 - حزين الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
لاحولا ولاقوة الا بالله تعبت ومرضت ياربي
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161
11 - هشام سلا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
الف مبروك منتخب الإيراني وشكرا
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109
12 - Technicien الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
Ramassez vos affaires,Mr le pilote merci de démarrer l'avion
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112
13 - بوستة عبد الرحيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
غير ارجعو بحالهم
مكاين والو مكاين والو
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145
14 - عبد اللطيف مراكش الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
لا علاقة المنتخب المغربي .فاااااااااااااااااااااشل.أضاعو الفرس في الدقائق الأولى. هاذه التشكيلة . حكيمي .وزياش. وحارث. والكعبي .اضاعو عدت فرص .
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127
15 - جبلي ابن الجبل الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
المدرب يتحمل كامل المسؤولية في خسارة اليوم، لقد عودنا طول مشاوره الاقصائي و في جميع المباريات الودية على اللعب بالكرات القصيرات و اليوم يلعب على الكرات الطويلة.. أين الضغط و التيكيتاكا ..
واش باقي شي أمال
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189
16 - vakamajavaoapala الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
الله يصبرنا . طلعلنا هدشي فراسنا والله العضيم . كون غير ما تأهلوش ، الحرقة نوضوها فينا . الله يصبرنا والله تا حشوما عليهم .
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125
17 - كاس العالم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:08
والله حتى الشمتا هي هادي . بوحدوز اين جاء المرمى . شفتي المدرب راسو قاسح و العقلية الافريقية كيوقع ليها هادشي
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99
18 - said الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
نحتاج اللعب الواقعي ............
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67
19 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
منتخب المباريات الودية هو هذا غير تكيسو على أعصابكم
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120
20 - عصام الوجدي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
لقاء رائع قدمه الفريق الوطني . الحظ خاننا صراحة
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-134
21 - رشيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
عادت حليمة لعادتها القديمة نفس الصدمات
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136
22 - مواطن الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
الجمهور ليمشا لروسيا مابقاش فيه الحال. راه شبع بوسان و تعناق كاع ماهامو المنتخب
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139
23 - متفرج الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
انتظرنا 20 سنة لنسجل ضد مرمانا ....
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261
24 - بوحدوز الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
المهم سجلتلكم الهدف هادشي لي قديت عليه
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108
25 - رونار الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
تغيرات رونار تهزم المنتخب فشل واضح
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109
26 - معلقة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
انا نقول ليكم تفاصيل المنتخب لعب دون المستوى وكملها ملي سجل هدف ولا اروع ولكن للاسف ضد مرماه
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73
27 - مشاهد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
مع الأسف خطء قاتل في الوقت بدل الضاءع!!
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48
28 - مول جابيل الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
المنتخب الايراني احسن تنظيم داخل الرقعة المنتخب المغربي تنقصه الفعالية تألق الحارس الايراني يعلم الله ماذا سنفعل مع البرتغال والاسبان ربما سنلتحق بكفار قريش من حيث الاهداف
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141
29 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
خطا لاعب قسم الهواة ومقابلة الموالية نوجد الة الحاسبة.
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61
30 - uodba oujda الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
وداعا تنظيم المونديال 2026 وداعا منديال 2018..
فريق لم يسجل في مرمى الحلقة الأضعف في المجموعة كيف سيسجل على البرتغال و إسبانيا
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86
31 - علي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
الله أكبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
صافي بانت المعنى لا فائدة في التكرار
التوفيق والنجاح للمغرب في مرحلة قادمة
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30
32 - دكالي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:09
وشوهتونا في هاد النهار ... اسوء مونديال عندكم
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62
33 - siham الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
الكل يقول المفتاح هو أيران وقد ضيعوا المفتاح ليفتحوا الباب
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72
34 - علي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
الله أكبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
صافي بانت المعنى لا فائدة في التكرار
التوفيق والنجاح للمغرب في مرحلة قادمة
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25
35 - peero الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
bye bye mondial bye bye mondial.
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30
36 - algerien الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
هاردلك .. خيرها في غيرها ..الخظا المغربي الاول هو ارتكاب ضربة حرة في الدقائق الاخيرة من مقربة من المرمى لم تكن ضرورية و الخظا الثاني هو المدافع كان بمكانه ترك الكرة للحارس ..
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49
37 - مسلم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
مقابلة دون المستوى لعبنا مع منتخب ضعيف لاكن حتى المنتخب المغربي كان ضعيفا لاكن كل شيء لم يحسم بعد
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25
38 - العدلوني رشيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
مباراة في كأس العالم لا تُلْعب بهذا التكتيك.
والمدرب العاقل لا يستنفذ كل طاقة لاعبيه في العشرين دقيقة الاولى

الثعلب طلع ........ نعجة
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95
39 - عبد اللطيف مراكش الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
لا علاقة المنتخب فاشششششششششششل .اضاعو الفرص في الدقائق الأولى .حكيمي وزياش وحارث. والكعبي. ليسو على أثم الإستعداد .
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39
40 - calculatrice الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
جبدو الماكينات ديال لحساب
هادي هي الشمتة
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45
41 - هذه هي نتيجة الملحمة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
هذه بركة الملحمة، هدية الى جميع المغنيين الذين شاركوا في الملحمة، حسبي الله ونعم الوكيل
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63
42 - la grande déception الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
خسارة غير متوقعة للأسف خروج المرابط قلب الموازين المغاربة يستحقون الفوز C'est fini pour les marocains pas de chance
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30
43 - الطائر الحزين الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:10
أنا متيتفهمش ليا بنادم لعب كورة تاعية و باقي متعلمش التكتيك، لعابة ديال الوسط واقفين حدا بعضياتهم مزاحمين، لعاب الي تلعب التوش متيوبقا معاه تا واحد، ميعرفو اسونطريو مايعرفو اديرو والو، النوعية ديال اللعابة بحال حاريث (وبوفال تاهوا وخا ماكينش) لا تنفع، و الله لا تنفع في مثل هاد البطولات و نهار ابدل، بدل الكعبي ان والله ما فهمت حاجة. المهم نتمنى التوفيق للمنتخب و العيد مبارك سعيد!
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36
44 - سوسي حر. الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
دائما و ابدا نفس القصة و نفس الرواية..اخطأ المدرب بمنازلة فرق ضعيفة كاستعداد و اخطأ بالمناداة على لاعب لم يلعب في فريقه منذ مدة..و اخطأ باقحامه مكان الكعبي...الانهزام امام اضعف فريق في المجموعة..ماذا تنتظرون؟؟؟
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22
45 - تازي حر الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
مقابلة للنسيان
بل هندة ما اعرابه¿¿¿
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19
46 - خليو المطور ديال الطيارة شاعل الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
قلت ليكوم خليو المطور ديال الطيارة شاعل لكن مابغيتوش تسمعو لعندي,اللاعب الوحيد لي لعب مزيان وهو المهدي بنعطية .
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20
47 - abdo الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
شحال و حنا نفخو فيهم فاللخر تفشو
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29
48 - mourad الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
المهيم عيد كوم مبارك سعيد ....
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21
49 - مغربي هواري الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
المغرب قد خسر المباراة و خاب ظن الجميع و ذهبت امالنا هباءا سدا و ضاعت مبالغ مالية في شراء تذكرة السفر الى روسيا
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25
50 - الفقصة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
تغييرات رونار جابت الفوز لإيران. واحد دار الخطأ واحد سجل. قالو ليك بوحدوز حسن من ازارو. ترررررر. حكيمي ترررررر عمر غير لبلاصة. بلهندة شبعنا منو باراكا الله يخلف...
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26
51 - فؤاد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
المسؤول الاول والاخير هو المدرب الكعبي كان يخرجو في الشوط الاول ناااااااقص خبرة في المونديال وخايف ومدهشر حكيمي كان يخرج مستواه ضعيييييف وتقيييييل بحال لا فيه النعاس وكان على الزمر ديال المدرب يخرجو وكان يدخل بوحدوس وفجر
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7
52 - ريفي وطني حر الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
المنتخب الوطني المغربي لعب مبارة جيدة بي 11 لاعب مع نظيره الايراني بي 14 لاعب وانهزم 1/0 مقابلة استغرب لها الغرب
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7
53 - المدرب 00 الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
تغييرات المدرب كلها خاطئة للاسف.....
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22
54 - ر - ا زاوية الشيخ الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
قرارات المدرب غبية إلى أبعد الحدود
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26
55 - المغرب و الكاس الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
مغلبو البرتغال ب 1-0
واسبانيا ب 3-1
و ندوزا ادراري
صافي مشات
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26
56 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
ديما هدا هو حالنا حتا، الاخير و تعطيوهم رباح ايران و خسرنا مع البرتغال بلا ميلعبوا غير باركة شوهة وحدة
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11
57 - hyocef الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
لا منتخب لا والو جمعوا قشكم و هنونا
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17
58 - omar us الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
كنّا ننتظر أحسن من هذا. يجب تفادي الهزائم الثقيلة و العودة للبلاد بكرامة
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22
59 - bahari Montpellier الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
وا سي رونار باش تلعب ب 3 مدافعين في الوراء يجب أن يكون لديك وسط دفاعي سريع وليس وسط متقدم في السن، و أمرابط ليس بمدافع أيمن، حرام عليك هذه التغييرات لأن المشكل كان في من يمد الهجوم بكراة أو يسدد كفيصل فجر مكان حاريث لأنه كان سيء في اللمسة الأخيرة وكيف تدخل بوحدوز مكان الكعبي؟!! وهل يمكنك تفسير دخول داكوسطا؟! اللقاء كان بحاجة لتغييرين وهما دخول درار وفيصل فجر وممكن المغامرة ببوطيب في الأخيرة.
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16
60 - الصالحي تاوريرت الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
بصراحة خطة مدرب المغرب فاشلة. المنتخب الإيراني الأضعف كان الأكثر تنظيما رغم سيطرة المغاربة على المباراة . هنيئا لمدرب إيران و هنيئا للاعبين المغاربة. لقد أجريتم مباراة ممتازة و قتالية لكن المدرب يا خسارة لم يكن في المستوى
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13
61 - ok.... الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
أو بيت على راسو ؟؟؟؟؟ إوا كندرو ا برثغال و سبانيا
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7
62 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:11
لا حول و لا قوة الا بالله ،قدر الله و ما شاء فعل.
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9
63 - The phenomenal الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
قالها أحد قراء هسبريس قال"كل المنتخبات العربية ستخسر" و توقعه صحيح هذا ما حدث
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22
64 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
لنكن واقعيين، هذه هي كرة القدم
المهم هو الأعصاب ،لا يجب ان نمرض
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12
65 - fati الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
صراحة تصدمة و بزاااااااااااااف
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13
66 - lina الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
امييمتي على شمتة تشمتنا ،يا ربي انا تصدمت
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17
67 - معلق الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
غير ارجعوا الشرهة اران معمرها رابحات شي ماتش فالمنديال
تجي تربحنا معندهم نفس
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7
68 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
قلت لكم العرب ثقافتهم الهزام والانتكاسات في جميع المجالات، باي باي الدور الثاني،لا تحلموا
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21
69 - ياسين الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
الحمد لله على كل حال...
حتى وإن هزمنا رياضيا فنحن لن نهزم في مجال الغناء والرقص
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29
70 - مثليين أحرار الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
هنيئا لإيران وابطالها،كنتم نعم الرجال،نتمنى لكم مزيدا من التالق
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-18
71 - Aboud الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
خيبة خيبة لفريقنا ضيعنا الانتصار في مقابلة كانت في المتناول غابت النجاعة الهجومية المعتادة عن الأسود الباقي أصعب لكن ليس مستحيل و نتشبت بالامل
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3
72 - Pigaz الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:12
معمرنا نفرحو ديما مهجر لينا لغالب الله
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14
73 - rachida الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
كنت حاسة ان في نهاية المقابلة سيحدث هذا المهم نقطة احسن من 0 وان شاء الله نتوفق مع الكبار البرتغال او اسبانيا .لن نفقد الامل .
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-7
74 - رشيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
كيقولو لي فرط يكرط زياد في الثقة كثر من الازم
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9
75 - زهير الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
هالاسود هالثعلب غير الالقاب لي مالاصقينش معانا.
غير بالعقل هادةالثعلب ديال روناو شنو شاف فبوهدوز
ياك ماراكم تحلمو نغلبو برتغال و سبنيول!!!
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8
76 - abdellatif الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
j'ai peur d'un 5-0 contre le portugal et/ou l'espagne
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12
77 - رياض الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
حسبي الله ونعم الوكيل,منذ الدقيقة 25 مشا ليهم الماتش، انتهى كأس العالم بالنسبة للمغرب
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12
78 - محمود الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
قلتها مرارا مدرب فاشل ومنتخب جل عناصره محترفين في التمانينات كان المنتخب بلاعبين محلين ومحترفين أو تلاثة وكانت النتائج جيدة
المهم المشاركة
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5
79 - abdou maroc الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
مبروك للمتخب الإيراني عرف من اين تأكل الكتف يظهر انه حان الوقت لجمع الحقائب ولا مجال للتحسر
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6
80 - مارة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
ضاع حلم التأهل للدور الثاني!!!!!!
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9
81 - lassssssssss الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
Sache que si tu gagne pas des matchs comme cela tu a pas ta place dans la coupe du monde
Bon retour a tous
الطيارة تتسخن المطور
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9
82 - رشيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
التغييرات لا علاقة إخراج وسط ميدان متقدم وإدخال مدافع مالك لاعب مع البرازيل ولووو
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5
83 - ماذا تنتظرون الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
شوهة منتخب ضعيف و تغييرات جبانة ارونار.
حتى السياحة مزيانة هههه
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7
84 - علال الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
آلله على راحة لو كان هناك الزاكي لوكان درنالو فضيحة
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11
85 - مهزلة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
ما فاهم والو. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تفرحونا في ساعة دالمعقول
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9
86 - kala الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:13
لاعبو البطولة المحلية الإيرانية يفوز على أبناء الجالية المغربية
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13
87 - Brave heart الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
الخطأ يرجع للمدرب، لم يجري التغيير الا بعد وقت متأخر حين ظهر العياء على اللاعبين، و من جهتي يجب ارسال ذلك اللاعب اليوم قبل غدا و سحب اسمه من لائحة المنتخب الوطني
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3
88 - هشام الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
انفجرت الفقاعة المملوئة بالاحلام
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8
89 - adil الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
الصدمة كانت قوية والوا فاشلين لعبوا 10 دقائق ومن بعد ولا شيء يذكر سوى الجري بدون فائدة
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7
90 - عباس الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
تغييرات في غير محلها من مدرب لم يقرأ المباراة جيدا.
كيف يعقل أن يرفع المنتخب الإيقاع من الدقيقة الأولى. ثم عندما أخرج الكعبي كان لزاما دخول بوطيب.
المنتخب لعب كرات عرضية كثيرة دون جدوى. والمدرب لم ينتبه للاعب إيران أميري الذي افتك عددا كبيرا من الكرات.
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3
91 - خالد من هناك الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
قلت لكم دائما أن حاكيمي ليس بلاعب و لا يستحق المنتخب و تعرضت لوابل من السب و القدف في التعليقات، الان ضهر صحة ما اقول، لو اختير السلامي و لاعبين الشان لكان احسن و أكثر حفاظا على المال العام. يجب إيقاف النزيف و التوقف عن جعل ميزانية الجامعة لا تحاسب.
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7
92 - Mek' naci الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
voilà votre diversité dans l'équipe ça paie mal !!!! vous cherchez des noms etrangers dans l'équipe. c'est malheureux! Dévier de la tête un coup franc de la tête de 120 degré dans son camp me laisse debutatif grave
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3
93 - NOUMRI الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
السواعدة أتسجلات أعليهم خمسة أهداف من روسيا أما أحنا الشوهة و الفضيحة أتماركات منا فينا أرجعوا أبحالكم إنتهى الكلام
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4
94 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
اااش هاذ الخطة السي رونار ؟؟؟؟؟؟
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6
95 - نورالدين الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
درس مهم جدا لاينبغي الاستهانة بأي شخص .الكل كان يضمن الفوز على المنتخب الايراني خلق المفاجئة
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4
96 - Hassan Sima الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
لحنا لا سعودية لا العرب گلشي فاشل هـذه غي البداية إنتضرو الآتي أنا والله ماتفرجت بلا مانتفقس
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3
97 - من روسيا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
أقسم بالله العظيم قلت لأصدقاء بأن الخطة غبية جدا ....كان عليه إقحام حكيمي كضهير أيمن ومنديل ضهير أيسر. ...ويترك المرابط في مكانه. ...خطة غبية جدا ....لعب ب 3 في الدفاع. ..اعقلوا على كلامي في التحليل الرياضي. ...
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3
98 - سليم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
واحسرتاه هدف قاتل من نيران صديقة نسأل الله تعالى اللطف في القادم وكفى غرورا
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2
99 - خالد.ف الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
تجربة حقيقية وضع فيها المنتخب ،مباراة حربية و التاكتيك كان سيد الموقف ! الكرة ملعونة .
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2
100 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
مهم هو المشاركه نفس سناريو كل كاس العالم ملينا شعارات وفي الاخير نخرجو بهزيمه
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3
101 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:14
ما عندنا زهر ف المباريات الرسمية سبحان الله
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3
102 - سليم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
دارها رونار امدخل دري اصغير حارث خربق العب كان اعليه ايخرجو...لكن بغا يعطينا درس باش انخليوه ايلعب غير اللي ابغا ...ويقصي الكعبي اللي خلاه كيتوفى بوحدو
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1
103 - zaidessouti الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
نرفنا رونار ,ملايين صرفت عليه مند ان جاء الئ المنتخب,تشفنا فالسعودية ومركينا علئ رسنا ,عندنا زهر لعبنا مع السراحة كالحارس دلمرما ديال ايران,غادي ندو الكاس ,3لصفر ضد البرتغال و2لصفر ضد اسبانيا,لم نرئ اي لعب في هاد المقابلة,ايقالة رونار
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1
104 - عبدالله الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
يجب إعادة النظر في خطة اليوم، المغرب افتتح المباراة بمستوى جيد لكن سرعان ما هبط ، نتمنى لكم المزيد من العطاء والاجتهاد لاسحاق الفريقين المقبلين رغم أنه أمر مستبعد لكن الساحرة المستديرة في المونديال تخلف المفاجآت
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-1
105 - Rbati الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
منتخب باك صاحبي و ألو فغانسا و أكاديمية محمد السادس و الشيشة معندو فين يمشي. منتخب إيران جد ضعيف و محدود و مقدروش عليه..
هاد البلاد للأسف مافيها والو. بقاو فيا غير الناس لي معندها ماتاكول و تتشجع في هادو لي دايين 100 مليون و سياحة في روسيا.
الحياة زوييينة و عادلة :).
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8
106 - خليلوفيتش الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
أنانية بعض لاعبين المنتخب كانت سببا في الهزيمة خاصة حاريت كان بإمكانه تمريرها للكعبي لكنه يفضل القدف المهم الهزيمة ليست بجديدة على المغاربة ((موالفين بها))
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4
107 - فاطمه الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
كانت النتيجه معروفه من الأول لأن الحكم كان ضد المنتخب المغربي
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-4
108 - Husa الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
ان لله وان اليه راجعون اللهم اجر الشعب المغربي في مصبته وخلف لهم خيرا منهم
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3
109 - كرة القدم لا ترحم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
تغير المدرب غير مناسب و خطة المدرب المنافس كانت مرنة و على قدر المسؤولية
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3
110 - البوهالي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
صراحة بغض النظر عن النتيجة المنتخة المغربي مستواه اقل من متوسط و هناك لاعبين يجب عليهم مغادرة الفريق
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2
111 - انس بن ساسي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
المنتخب المغربي ادى ثمن الخطة الدفاعية الغير محكمة والتغييرات العشوائية
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3
112 - بوزيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
السلام عليكم .عيد مبارك سعيد أما بخصوص المنتخب المغربي لانقول سوى
لاحول ولاقوة إلا بالله
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1
113 - عبدالخالق الكوتاري الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
نفس سيناريو مباراة المنتخب المصري آخر ثانية قاتلة وبنيران صديقة
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1
114 - هنا امريكا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
الهزيمه و التعادل سيان. ايران من الافضل لهم ان يبتعدوا عن لعب الكره و يهتموا بنشر التشيع ...
و المنتخب المغربي كعادته زوبعه فوق فنجان و اموال تضيع و ادخال السياسه في لعبه الكرة من اجل تلميع النظام وسرقة الاموال..و يبقى الحال على ما هو عليه.
اه نسيت 2030 سينظم على الغالب في اورغواي و الارجنتين في ذكرى 100 عام على بداية كاس العالم.
اذن لن تكون هناك "وقاحة" ترشح مغربي ..
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5
115 - زعبول الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:15
الروح القتالية منعدمة في هذا الفريق، و لو لاعب واحد يدخل و يحتك و يحاول إختراق خطوط دفاع إيران، وااالوو ، كأنهم ينتظرون صفارة الحكم ليعلن نهاية المقابلة،، واااااا بغينا لاعين محليين يتقاتلو في الملعب، هاد خياتنا لي جايبين كلهم خايفين على رجليهم. لن نفلح بفريق مستورد ..
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3
116 - marokkii الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
مباراة اعتمدت على العنف من طرف الايراني هدا ليس لعب نظيف الايرانيون استغل خطا المرابط يجل هدف في الدقيقة 94 لم افهم هده المباراة تغيرات ليست في المستوى تبخر الحلم
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2
117 - chafik chrif الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
That is football we don't have to lose hope. now that we have nothing to lose we Will win both Portugal and Spain .
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-2
118 - رياضي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
و ا اسفاه و ا اسفاه و اسفاه تبخر الحلم ما زلنا لم نستوعب ما ا للد ي جرئ ايكون مجرد حلم ام مجرد خيال ام بالفعل حقيقة ناصعة اللهم رحماك يارب .
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1
119 - مبروك العيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
عيد بأي حال عدت يا عيدُ. أبما مضى أم الأمر فيك تجديدُ. لا جديد في عيدنا و في منديالنا لا الذي كنّا نريد تنظيمه و لا الذي تأهلنا له....ينبغي أن تكون أحلامنا على قدرنا و على قدمنا...فما نيل المطالب بالتمني....اليوم بخيبتنا أمام إيران أقبرنا كل الأحلام و الأوهام التي بنيناها من ورق حول أسطورة إسمها المنديال
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5
120 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
عندما تعطى لك اكثر من فرصة ولا تستحسن استغلالها فتأكد أن فاي لحظة تتلاقى هدف
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2
121 - youssef الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
بدون تعليق.
يجب الدفاع عن العلم المغربي، الجمهور المغربي، الشعب المغربي. غريب أمرك يا منتخب.
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0
122 - dibman الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
مبروك الاقصاء المبكر من المونديال منتخب فاشل
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2
123 - Hamid الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
Coaching راءع للناخب الوطني، بوحدوز يفك االشفرة بدخوله ويسجل هدف الخلاص.
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2
124 - abdo الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
هزمنا انفسنا
===============
أجمعو حقائبكم وعودو الى الديار
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2
125 - AQUA VELVA SAVANE الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
Tant mieux, pour notre santé il vaudrait mieux qu'ils quittent cette coupe du monde pour qu'on puisse apprécier les matches et le beau jeu. Regarder un match de la sélection sur les nerfs n'est jamais bon. Allez, bye bye Morocco. ALLAH IRHEM LI ZAR OUKHEFEF.
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4
126 - الفقسه الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
قالك فريق واعر !!!! مشيتو فيها
ايران فرقة عيانة وهراسة وكتلعب بالغش
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1
127 - كمال الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
ها عار الله مال هاد رونار واش هادا مدرب محنك
ما كايشوفش بان الجهة اليسرى اللي فيها خميني
مضهشرة مسخسخة.مافهمت حتى لعبة.
بوصوفة فاسترداد الكرة ضعيف .امرابط ماشي بلاصتو
بوحدوز لاتعليق
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1
128 - ديميركيدو س اومازيغ الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
يجب على عناصر المنتخب و كل مراقيه حزم حقائبهم استعدادا للعودة إلى ارض االوطن
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-1
129 - aziz الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
مستوى باهت للمغاربة وهنيئا للمنتخب الايراني
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1
130 - Dortmund المانبا 11 الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:16
لا لا لا لا لا لا أنا مرظت ليس لي ما أقول صدمة صدمة صدمة
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2
131 - ابن مدينة ݣرسيف الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
مبارة أكثر من جيدة قدمها المنتخب لولى تغيرات رونار لكانت الأمور أفضل ولو بالتعادل.
الكعبي إعتمد على ضله أما هو فلم نراه إلا في تضييع أبرز الفرص
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-4
132 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
فوز ايران مستحق

الإيرانيين ذهبوا الى موسكو من أجل ربح المقابلات !!
والمغاربة ذهبوا لكي يلعبوا الكرة !!

وشتان الفرق بين من يريد ان يربح وبين من يريد أن يلعب !

خطة رونار كلاسيكية وغير ناجحة وخطة ايران باعتماد الكرات الطويلة كانت هي الأنجع لأنهم فهموا طريقة لعب المغاربة التي أعتمد فيها على الدفاع، والكرة الطويلة تربك وتحطم الخطط الدفاعية، وهذا كا كان على رونار ان يفهمه مند الشوط الأول
وكان عيله ان يغير الخطة
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-1
133 - zojir de الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
Ich bin richtig sauer was für ein schicksaal
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0
134 - رشيد العوني الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
تصدمت خاطري ممزق الآن الله يلعن بوها هاد الكورة خلاتني بلا راحة وبلا كسكسو على كل حال نتمنى شي مفاجأة ياك كورة منفوخة غير بالبرد
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1
135 - dodi الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
والله العظيم أطفأت التيليفزيون في العشر دقائق الأولى لالشوط الثاني لأني أحسست بأن المنتخب الإيراني يلعب مع وكلاء اللاعبين المغاربه فيقوا ياأيها الشعب فنضامنا نضام الواجهه كم يربح هؤلاء اللاعبين وأنت تشجعهم وليس في بيتك قوت لتطعم نفسك وأولادك
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3
136 - boudabouz الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
ارا الباب اجواد هههههههههههههه لاتنظيم 2026 لا الفوز ف 2018
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0
137 - مصطفى الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
المهم هي المشاركة..براكا في رؤوسكم...إلى المونديال القادم أن شاء الله....
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2
138 - مسلم ولله الحمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
هدف الشمتة بكل صراحة صدمة كبيرة و عديد من الاعبين دون المستوى مثل حكيمي دائما يحتاج ان يرجع الكرة الى رجله اليمنى
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2
139 - [email protected] الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
Incompréhensible !!!! Bizarre bizarre !!! Espérons que le Portugal gagne ou bien fait nul contre l'Espagne mathématiquement on peut encore se qualifier. Les 38 millions d'entraîneurs marocains vont refaire le match " pourquoi Intel et pas Intel ? Pourquoi pas telle tactique et pas l'autre ? Pourquoi ?? Pourquoi ?? Zaki redevient jésus le sauveur !!!
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2
140 - عبد الحكيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
كتبنا غير ما مرة ان بوحدوز لا علاقة له بكرة القدم،واشراكه سبب في خسارة المجموعة و اقصاءها من الدور الاول،وكان البعض ينتقد هذا ويبدي عدم معرفتنا بكرة القدم و ان هيرفي ادرى منا،بعدما طالبنا بالمناداة على ياجور او النغمي او ماحي او حتى اشراك البدلاء بدل اللعنة،
العناصر الوطنية قدمت مستوى كبير،المدرب من يتحمل الخسارة،على العموم نتمنى تدارك الامر في المبارتين،رغم ان الامر شبه مستحيل
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2
141 - استاذ الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله سيطرة منفعلة وتسرع
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0
142 - salah الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
اكيد غ يهزمو اسبانيا و برتغال و يتاهلوا بفارق النقط
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3
143 - احمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:17
درتو لينا القلق و الاعصاب والفقصة. عطيتونا امل ولكن خيبتونا. مرضتونا فهاد العيد. بهاد اللعب باغيين تربحو البرتغال و الصبنيول؟ محال...
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4
144 - وطني غيور الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
مبغيناش الكرة.مبغيناش المونديال
بغينا الشغل، الصحة والخدمات الاحتماعية
عيد مبارك سعيد
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4
145 - karim الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
صراحة لعبو ماتش زوين لكتبو الله هو هذا
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-4
146 - نيران صديقة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
الحساب في المبارة النهائية ....
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-2
147 - عيسى الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
إنهزام غير مستحق ، الفريق الوطني كان أحسن في جميع المستويات ، و لكن هدا هو حال الكرة ، يا إما معك أو عليك ، وهنا كان الحظ للفريف الإيراني.
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-4
148 - م ع الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
واش لمرابط لاعب. واش بوصوفة لاعب و كملوها ببلهندة و زاد كملوها دخلوا لمرابط الصغير و بوحدوز و خرج الكعبي.
المغرب نقطة ضعفه وسط الميدان بوجود بوصوفة و كما قلت أي مدرب يستطيع الفوز على المغرب بسيطرته المطلقة على وسط الميدان. المغرب لم يستطع تنظيم هجمة من وسط الميدان أو تدوير الكرة في وسط الميدان. كل المقابلة الكرة يعودونها للدفاع و من تم يقدفونها مباشرة للهجوم. أكفس مقابلة رأيت في حياتي.
مثل ما فعله مدرب مصر ضد المغرب أعاده مدرب إيران و سيعيده مدرب البرتغال و إسبانيا.
حتى الجمهور مدمدم. إيران كان تضيع الوقت و عوض الجمهور المغربي يصفر عليهم ضل نائم. حضوره مثل غيابه.
التشكلة مصيبة بمعنى الكلمة. حاريث مكانه الوسط و ليس الأطراف.
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3
149 - ahmed الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
ايراني موسطاش لا قراية لا ستاج اي ماما ميا
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1
150 - belahsen الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
ماركينا على راسنا. الشوها الشوها 20 عام مافرحت حتا العيد ماخليتوناش نفرح بيه
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2
151 - Hicham wald houmt el bir الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
كنا نتمنى الفوز ولكن كرة القدم لاتعرف الاستحواد تعرف النتيجة على كل حال نتمنى للاعبين أن لا يتأتر بهده النتيجة و بتوفيق لهم في مباريات القديمة انشالله وشكرا.
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-2
152 - momo الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
شعب ضعيف و منتخب ضعيف جدا. كفانا من النفاق والرجوع إلى الواقعية. كفانا من الأحلام والكذب على الناس. لا كأس العالم ولا منتخب. نطلب حدادا و وطنيا لثلاثة أيام
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153 - said الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:18
Attendre 20 ans pour voir cela? J’ai envie de vomir
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4
154 - هاوي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
عدم التركيز منذ بداية المباراة واستصغار الخصم وعدم القتالية والجدية في اللعب و غياب الحس التكتيكي للمدرب ...والتأثر باستفزازات الاعبين الايرانيين ....على اي حال مباراة المتعة بين اسبانيا و البرتغال ...اللي يستاهلو اكيد المرور للدور الموالي .
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4
155 - Ahmed الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
فريق يلعب ضعيف عشوائي خدغنا بالوديات و الأن اتضح المستوى كثرت المروغات و بوحدوس لاعب ضعيف جدا لكن المدرب أصر عليه المهم جمعوا الحقائب اسف على التعبير لكن أشعر بخيبة امل كبير رغم آن المنتخب الإيراني منتخب ضعيف جدا يقتل اللعب و يماطل في كل شيء لتضيع الوقت و قتل ايقاء المباراة يمكننا البحث عن اسم آخر للمنتخب عدى الأسود والنمو النمور و أظن أن هناك أسم آخر لحيوان يوجد في المغرب يأكل الموز يكون احسن بكثير
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6
156 - امين مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
لم ننجح في استضافة المونديال ولا في ربح المبارة الاولى ولو بالتعادل.ولا في اي شيء.. أين هو المشكل؟ هل المشكل خارجي ام داخلي؟
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157 - لا شيء الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
رونار أحسن شيء تستقبل إذا كان يهمك مستقبلك فهؤلاء ليس كلاعبي الكوتديفوار وزامبيا

رائع بوحدوز المهم تسجل واخا على المحمدي
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158 - حاميدو الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
انتهى حلم الذهاب بعيدا في المونديال....ما تكوليش غادي نربحو البرتغال و الاسبان ...باي باي روسيا.
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159 - simohamed الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
ما لم يفعله المنتخب الإيراني طيلة المباراة فعله بوحدوز.
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3
160 - دقدوق الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
والله بهدلتونا ، و احنا زعما نشجعوا خاوتنا المغاربة
عند مثل يقول العود اللي تحقروا يعميك
ايران عندها مستوى قسم جهوي هوات درجة الرابعة
ياودي لو كان العبت انا مع جدة نربحهوم
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5
161 - adil الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
السلام.في الحقيقة تشمتنا ولكن هده هي الكرة و نصفق على اللاعبين حيت على الأقل لعبو نفس.
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162 - التقة المفرطة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
الثقة المفرطة قد تدفع الى الغرور وبالتالي احتقار الخصم،والنتيجة سوء استغلال للفرص وتهور،الى متى سنعيش لتعلم الدروس،اما آن الوقت لاقناع الجمهور والشعب بفريق يعيش الواقع
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163 - jalal الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:19
فريق ظعييييييييف جدا، غير رجعوا فحالكم، مفدكمش، خليو الكورا للكبار.
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4
164 - BrahimHD الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:20
كما قلت لكم من قبل، بوحدوز نذير شؤم على المنتخب المغربي...
والله لو كان آزارو أو بنشرقي لأمطرنا شباك ايران..
لعب دون المستوى كما توقعت
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165 - مصرى متابع الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:20
نفس سيناريو المنتخب المصري... حظ أوفر فى المرات القادمة
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4
166 - mostafa الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:20
viva Marruecos
siempre Marruecos
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1
167 - عبدالرحمن الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:20
فوقاش شرفتنا المغرب، خسارة المغرب كالمعتاد لم تكن مفاجئة
كاويجعك الحال وانت عارف غادي تخسر مع اضعف فرقة ومع ذالك كتفرج في المتش
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168 - hyocef الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:20
لاعبون دون مستوى كأس العالم يجب إقصاء حاريث لاعب أناني
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6
169 - مسلم ولله الحمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:20
منذ خروج الاعب امرابط ماتت الجهة اليمنى واصبح الفريق مائل الى الجهة اليسرى التي في اصل لا يستطيع الاعب حكيمي ان يرفع الكرة منهى بحكم انه يلعب برجله اليمنى لذلك يضطر الى ارجاع الكرة الى رجله اليمنى وحينها تتاخر الهجمة والدفاع الايراني يكون قد رجع الى اماكنه هذا مشكل عويص كان اليوم
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1
170 - france الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:20
قاطعوا الكرة .الذين يدعون انهم على صواب لدينا منتخب الوديات على جامعة القجع ان تستقيل عاجلا لست عاطفيا مع الزاكى هو رجل المرحلة اهل منتخب الى كاس العالم الى كاس افريقيا ماذاقدم غناغ انتصر في مقبلة واحد ولم يصل الى الدور الثانى ويطبل له نفس المعلقين الذين يدعون الى المقاطعة الشيعة سحقتكم حتى في الصحراء عيد مبارك انشر ياخى
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171 - منصف الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
هدي هي الكورة.. مايمكنش التكهن بالنتيجة ديالها.. واي خطأ كاتكون التكلفة ديالو كبيرة.. التعادل مكانش غادي يرضي الجماهير المغربية.. لصعوبة الفريقين الباقيين.. اما الان وفريقنا لديه صفر نقطة غادي يكون صعيب عليه جدا الانتصار على اسبانيا والبرتغال..
اتمنى للفريق الوطني حظا أوفر في باقي المبارتين.. المهم اللعب بقتالية وبفعالية في الهجوم وبدون اخطاء في تمرير الكرات..
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172 - الملاحظ الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
و منهم بوهدوز - الناصري - الكعبي - داكوستا ’ بينما يستحق اخرون مثل عمر القادوري - نبيل الزهر - عبد الرزاق حمد الله العربي الياميق ’ رونار كسول و راسو كاسح بغا يبان مدخلش التشكيلة الرسمية بغا يفاجئ البرتغال سعا تفاجئ هو
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173 - wafi de fes الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
ضيعو الربح في الربع ساعة الأولى. المدرب غلط كان عليه يعاون الوسط و خاف في الاخير دخل داكوستا . وبحدوز مالاعبش بزاف كان عليه يلعب بوطيب .
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174 - رسيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
و ها حليمة رجعات لعادتها لقديمة ، "لم يكن أحد يتوقع هاد السيناريو" و تا نوض ، اش كتسنا من لعابة مكيلعبوش ففراقيهم
بلهندة+ حكيمي + بوحدوز + داكوسطا ، زياش أخويا كتسحابها مالي ، الا خايف على رجليك خليك فداركم ، حارت خويا مزال صغير و باغي طير لاعب غا بوحدك مالنا لاعبين بوطوات ربعة ، بوصوفة خويا ما فهمتش ضرباتك تالافا ، هداك فيصل فجر لاش غادي بيه ملي مدخل خو لمرابط و داكوسطا ، ، أودي فقستونا فهاد لعواشر الله يفقسكم !!
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175 - mus الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
ليس لدينا فريق هذا هو الواقع ،أخطاء بالجملة خاصة ممن نضن أنهم نجوم الفريق، الحاصول وداعا المونديال
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176 - sohail الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
تغييرات بليدة تلك التي قام بها رونار مدرب ابان محدوديته في التعامل مع المبارة كان عليه اشراك منديل في الجهة اليسرى وحكيمي في الجهة اليمنى واللعب بمهاجمين كما كان بصير وكماتشو لاننا نحتاج الى ثللث نقط
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177 - أنس طنجاوي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
أش داكم لشي كورة؟؟ ياك قلنالكم ايران غالبة.. يجب الاقتداء بموغابي و استرجاع الملايير التي صرفت على الاعبين و المدرب و تغريمهم فشلهم,أيضا يجب اقالة فوزي الضبع و محاكمته بتهمة اهدار المال العام.
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178 - عادل الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
كا تقولو بوحدوز ما كا يماركيش. ايوا ها هو ماركا. المنحوس ديما يبقا منحوس. شعل الطيارة يسخن الموتور
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179 - نحن متعودون... الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:21
لمادا القلق والانفعال..هده مجرد لعبة..نحن متعودون على الانهزامات والانتكاسات..الله اجيب..لاكرة قدم لا العاب قوى لا كرة السلة لا جمباز ..بل لا تعليم ولا صحة ولا عدالة ولا ديمقراطية. فلمادا القلق والانفعال لمجرد خسارتنا في مباراة لكرة القدم.ما هو الميدان الدي نتميز فيه..الظلم والرقص والدعارة والرشوة...اتركوا الرياضة لاهلها..وتريدون تنظيم مونديال 2030بعد مهزلة 2026...باززززززززززززززززززز.
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180 - tarik.uk الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
نفس السناريوهات و الحسابات ستبدء ولكن هذه المرة لا داعي لها
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181 - خنيفري الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
بوهدوز يعطي هدف في طبق من ذهب لإيران. اجمعوا حقائبكم والتحقوا بالوطن
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182 - alandalusi الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
فضيحة جاو حتال آخر أو عقروها،ضروني فراسي
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183 - مراد الابراهيمي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
تغيير لم يكن في محله اعطى هدية من السماء لاىران
ناهيك عن ادخال الكعبي اساسيا رغم نقص تجربته الدولية ليضيع حميع الهدايا التي اوثيت له
في انتضار معجزة 6 نقاط امام بطل العالم و بطل اوربا ....
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184 - Abdo الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
كونو هانين الخوت مازال نديرو نتائج مزيانة مع البرتغال وسبنيول. وافينك أبا لقجع لا مونديال لا ثمن نهاية
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185 - زهير الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
المغاربة سبقو الفرج بليلة و تشفو في منتخب سعودي الذي يعلم الجميع انه منتخب عاد جدا و ختى السعودين يعرفون ذالك ،
فما بالك بشهوتنا .
الحمد لله كنت اعرفها من خلال المباريات الودية كانت الامور واضحة رفض المنتخب لعب مقابلة ودية مع منتخب كبير و الاكتفاء بمنتخبات ضعيفة كان دليل على ان المدرب يعلم ان المنتخب ضعيف و ليس له القدرة على فعل شيء. لهذا كان يريد ان لا يفقذ البقرة الحلوب و حلب ما استطاع و امكنه قبل باي باي
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186 - Rachid nederland الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
من يضيع الفرص يسجل عليه او بالاحرى يسجل على نفسه.مشكلة المنتخب مشكلة دهنية أكثر من أي شيء آخر. جل اللاعبين لم يكونوا في يومهم .
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187 - rachid الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
دائماً الضعف والاستهتار هو حال المنتخب المغربي الذي لايفهم غير المقابلات الحبية اما المقابلات الرسمية فهو غير قادر علي موجهاتها للأسف هناك خلال كبير للمنتخب الذي توفرت له كل الشروط النجاح ولكنه فشل فشلا دريعا وهده هي الحقيقة
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188 - ملولي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:22
غير دخل بوحدوز كلتليهوم صافي خاسرين اشكيدير بوحدوز فالمنتخب
لكن كنعترف بلي انا غالط بوحدوز سجل هدف او بالراس يا سادة هنيئا لنا
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189 - مغربي بحال ديما الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
برهن أمين حاريث أنه أناني بامتياز..........
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190 - ودي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
المنتخب المغربي بطل العالم في الوديات.
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191 - الفيلالي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
دائما وكالعادة هدا هو الفريق الوطني لا يلعب بروح قتالية وطنية إيران مرتبة في المرتبة السبعين في حين أن المغرب مرتب في المرتبة واحد وأربعين لو قمنا باختيار لاعبين من الوداد والرجاء واتحاد طنجة لهزمنا الايرانيين لأنه تقنيا وتكتيكيا ليس لهم فريق
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192 - wald elhaj الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
غياب التركيز التام عدم التقة اخططاء كتبرة في تمربر الكرة غياب تام للهجوم عدم القدرة على بنااء الهجمات كلها سراحة منتخبنا لم يكن في مستوى التطلعات
الاسود لم ولن تزأر في روسيا
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193 - حميد أبو نسيمة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
هدية العيد....شوهة مغربية ......والله ما تهلاو في المسكين لا طفروه......فلوس اللبن يديهوم زعطوط.......البارح كيقولو غنربحو ايران واليوم كيقولو مبا اة للنسيان ..
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194 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
الفرس يلعبون بعنف مع تغاضي الحكم التركي عنهم ، كذلك لاعبون لا محل لهم في المنتخب وهم بحدوز والكعبي . أين بوفاة، لماذا أخرج مهاجم وأدخل مدافع، كلاب الفرس بدون روح رياضية. يضربون ولا من حسيب ،أتمنى أن تمطر شباكهم إسبانيا والبرتغال. ختاما مقابلة السكر والطوسيون.
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195 - مبدع الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
وداعاً 2026وداعاً 2018
سبقْنا وقلنا كفا من كثرة الكلام قبل المونديال، لكن بالنسبة للكثرين، المنتخب وصل إلى نصف النهاية قبل إنطلاق المونديال.
كفانا أننا تأهلنا
مول المليح باع وراح
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196 - مغترب الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
وا اسفاه كنا نبحت على قليل من الفرحة ولكن كالعادة الاخفاقات و الاحزان ساقاطع المنتخب للحفاظ على صحتي
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197 - khalid g الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
اعلام نفخ فيهم اكتر مما يستحقون ....نسمع اسوذ اسوذ في هذه المقابلة كانهم خرفان او اقل لياقة بذنية ضعيفة مقابل مع ايران.لاعب ذون المستوى اذن ليستعذو جمع حقائبهم ثم الرجزع الى الشيشة و الرقص في كوازن
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198 - حميدة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:23
وا شوها هادي فريق ضعيف الشعب راه غضبان
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199 - محسن الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
منتخبنا ضعيييييف جدا..عييتو ما تنفخو فيه و كأنه منتخب لا يقهر. خطأ بودروز عادي جدا أو كتوقع أما الأداء و المستوى في الحضيض.
لا تبطلوا فرحة العيد فهذا هو الأهم..
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200 - mohamed الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
بغض النظر عن النتيجة الطريقة التي لعب بها المنتخب الايراني كانت قاتلة
ذكرتني باللعب الافريقي في الثمانينات والتسعينات.
التغيرت لم تكن في محلها تماما
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201 - مهاجر USA الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
ياك الطيارة لداتهم باقا تما سبونسور افريقيا وباغين تربحو تربح كاس العالم بالكعبي والأحمدي وبوسوفة رونار شاد الرشوة فينا هو بوفال ولزعار انا بعدا باقي ليا يوم واحد باش نرد البوكس ديال باين سبور
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202 - الحسين الجزايري الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
مؤسف ان يخسر المنتخب المغربي الشقيق اما ايران بهذا الشكل رغم انهم تحكموا في اللقاء طيلة 90دقيقة لكن خيرها في غيرها اتمنى ان يغيير خطة اللعب ليس هذا هو منتخب الاسود الذي نعرفه لا يمكن ان نضع رأس حربة معزول طوال 90 دقيقة يا رونار بالاضافة الى التسرع الذي سقط فيه الاسود مش ممكن نكسب بهذا الشكل.
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203 - الحاج محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
وماذا عن برقيات الافتراء الموجهة لرونار والوحوش ..... في استطلاع الراي الذي قامت به هسبريس كتبت ان ايران ستنتصر على المغرب
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204 - عبدو الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
والله لا طفروه.
هاذي غير إيران شنو نقولو على إسبانيا والبرتغال.
هنيئا للمنتخب الإيراني.
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205 - jamal الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب
بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب
بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب
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206 - االمزابي HD الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:24
من شفتهم داخلين سخان ويطيرو في كورة وانا نطفي التلفازة
عيبنا حنا نستهزؤ بالمنتخبات الصغيرة وديما نخسرو معاهم
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207 - مشينا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:25
المهم المشاركة....هنا يظهر مستوى العرب انهم اسفل سافلين
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208 - Karim الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:25
Très déçu équipe médiocre aucun jeu aucun
contrôle pas une seule vraie occasion
Ils méritent pas la coupe du monde
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209 - salem الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:25
Même les petites passes, ils arrivent pas à les faire correctement. Franchement cette équipe n'ira pas loin.
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210 - محمد١ ١٢ الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:25
المدرب هو سبب الهزيمة. تغيراته التي من المفروض أن تزرع الروح في المجموعة هي من قتلت الماتش
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211 - مغربي من الريف الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:25
المدرب طلب من بوهدوز تسجيل الإصابة ولكن لم يقل اين فسجلها ضد مرماها.المغاربة ضعفاء في الدفاع والايرانبين لعبوا بالذكاء لانهم اذكياء او ربما المدرب البرتغالي ذكي .ما بالكم مع اسبانيا والبرتغال. انها مهزلة .
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212 - سيمو الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:25
فرص ضائعة في البداية
كما ارتباك بعض اللاعبين وعدم معرفة التعامل مع الكرة
ايران عملت مقلب تضييع الوقت الى أخر الوقت مع التركيز على الدفاع واللعب الغير النضيف في بعض التدخلات..

الصراحة انا محرج من بعض تدخلات اللاعبين اللدين اضاعو فرص تسجيل في البداية
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213 - لن أنسى فأنا حاقد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:26
المهم أن عرضنا لم يهتك 5مرات متتالية،هدا الفوز أعطيناه لإران على صوتها لأننا رجال لن نخين أو نبيع مهما كان عدونا.
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214 - عبد الله الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:26
- تأهل الفريق الوطني لكأس العالم
ذاك الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد إعلاميا بكل حرفنة
آش دانا لكأس العالم

- الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد
ليلهو الرأي العام عن إلتفات إلى حقه المهدور

- أيها الناس سمعو وعو فيقو من السبات بكل سلم و احترام
كفى من الإستحمار هل رأيتم مند ثلاثينيات القرن الماضي
لكأس العالم فريق عربي و صل حتى لثمن أو ربع النهائي
و عا الثمن بعيدا عنا كل البعد
- و الله في ظل المتصيدين و الفاسد لن تقوم لنا قائمة
_ أيها الشعب الحر بكل احترام و سلم فالنقاطع كرة القدم
- كفى كفى كفى فالنقاطع كرة القدم
أنشري يا هسبريس جزاكم الله خيرا
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215 - omar01 الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:26
قاعدة معروفة في كرة القدم من يضيع الأهداف لابد أن يسجل عليه . للأسف المنتخب كان في حالة تشتت دهني لا تركيز لا لياقة بدنية الإيرانيين أحسن الاستغلال الفرصة في توقيت الميت .
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216 - houd الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:26
ما كاين غير ماكون الله
الخليفة على الله
فلوس المغاربة تذهب هدرا
انا بعد بطلت ما نتفرج فالمنتخب هذي مدة
حيت كان راني مت بشي جلطة دماغية هذي سنوات
ما يبقاش فيكم الحال يمكن يطلع لينا الجوك ف مونديال ٢٥٢٢ في قطر من يدري!!!
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217 - نبيل القنيطرة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
Bravo les lions
bon match
Vraiment la coupe du monde mérite qu'il y a des matchs de ce niveau
Allez on oublie
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218 - بودواهي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
أتمنى أن ينسحب المغرب من الدور الأول حتى تتفرق هاد الجوقة التي أرادها المخزن أن تكون ملهاة .... و حتى ينصرف المغاربة إلى التفكير في كيفية مواجهة همومهم و قضاياهم و مشاكلهم عبر التصعيد مع حكومة العار و إبداع مقاطعات اكثر فعالية و اكثر ظغطا و اكثر اصابة للعصب الحساس للدولة حتى تخضع لمطالب الشعب الكثيرة و تلبيها في الحين ...
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219 - كاره الخزن الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
... من الاحسن الانسحاب .. اهذار للمال العام .
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220 - بودواهي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
أتمنى أن ينسحب المغرب من الدور الأول حتى تتفرق هاد الجوقة التي أرادها المخزن أن تكون ملهاة .... و حتى ينصرف المغاربة إلى التفكير في كيفية مواجهة همومهم و قضاياهم و مشاكلهم عبر التصعيد مع حكومة العار و إبداع مقاطعات اكثر فعالية و اكثر ظغطا و اكثر اصابة للعصب الحساس للدولة حتى تخضع لمطالب الشعب الكثيرة و تلبيها في الحين ...
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221 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
فريقنا الوطني ضعيف جدا بما انه لم يستطيع ان يسجل على الاقل هدف واحد لمثل هذا الفريق الايراني البسيط . يسقطوا بالكثير لان لقمة ساهة والمغرب لم يقدر عليها فكيف يعمل مع المجموعة الاخرى لا أستطيع أن أرى كيف سيحصل المغرب ها هو الهذف قلت لا يجب الغلط الفادح وها هي وقعت قلت لا مجال للاخطاء لان المنتخب لم يكون في المستوى صراحة لاعبين صغار جدا لي هذا هو الفريق الذيي ننتظره للاسف
Notre équipe nationale est très faibles car elle n'a pas pu marquer au moins un but pour simple équipe iranienne comme cela! Ils chutentr souvent ce sont nevau jeune mal experementé tres médiocre .Comment ils puissent faire à present avec les autres équipes adverse
plus fort que l’Iran ? puis-je travailler avec l'autre groupe? Je ne vois pas comment le Maroc vas s'en sortir il a pris une gifle de l’Iran je l'ai bien dit attention , attention aux erreurs fatale qui peuvent coûter cher au Maroc .malheureusement le défaite était là
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222 - las palmas الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
اللياقة البدنية متدنية , الغيرة على الكورة منعدمة
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223 - عبده/ الرباط الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
رغم الحزن الذي يعتصر القلب...فلا شيئ مستحيل ... لا نثبط العزائم و لننتظر المقابلتين المقبلتين ...لا تنسوا ان هناك في روسيا مغاربة تجشموا عناء السفر و الإقامة في دولة تبعد عنا بستة الاف كلم فهم اكثر حزنا منا... اننا نطمح للمرور الى الدور الثاني فقط ... و قد لعب المغرب باستماتة و لكن الحظ جاء معاكسا ... و هذه ليست نهاية العالم.... فحظ سعيد مستقبلاً
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224 - aboud الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:27
JE NE VAIS PAS REGARDER LES DEUX DERNIERS MATCH JE PRÉFÈRE SAVOIR LES RÉSULTATS APRÈS SINON C'EST LA CRISE CARDIAQUE ASSURÉE
.
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225 - elamiri elmamoun الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:28
أيوب الكعبي مكان بوطيب أفقد هجوم المنتخب فاعليته، الحمد لله على كل حال. الكل إشتغل بكل طاقته. قالها الثعلب في حالة الخسارة هو الدي يتحمل المسؤولية. الجلدة الملعونة بحظها العاثر لم ينصفا الفريق الوطني. خيبة أمل أخرى تنضاف لضياع مونديال المغرب2026. لك الله ياوطني.
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226 - متابع الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:28
اطالب الجامعة بارجاع الفريق للمغرب ماقادين علئ شوهة مزال هادي غير ايران ودارت فيكم حالة خلي اسبانيا والبرتغال
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227 - marocain libre الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:28
ils ont gagné le match , avant avoir le jouer . les matchs amicaux sont souvent trompeuses
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228 - mosi. الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:28
اعجبتني جل التعاليق...
انا صراااااحة فرحتي بهزيمة السعودية المذلة اكبر بكثييييير من اسف هزيمة المنتخب اليوم....
خمسة وخميس على اخواننا السعوديين....
الصحراء و الطرقات لا تحتاج لدعمكم...فالصحراء لها رجال يدافعون عنها و الطرق تبنى برجال البلاد...
استمعو الى اغنية ناس الغيوان....ماهموني غير الرجال ايلا ضاعو...الحيوط ايلا رابو كولها يبني دارو...
الرجولة هي التي لا تقدر بثمن....
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229 - انس الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:29
هادي هيا كرة القدم. المرجو تشجيع المنتخب إلى آخر مباراة. الله اعلم شنو يقدر أوقع في المباريات القادمة. بالتوفيق انشاء الله.
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230 - ريفي طنجاوي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:29
علاش هاذ التعليقات السلبية...الكرة في فائز و خاسر...المنتخب السباني حينما فاز بالمونديال في جنوب افريقا كان قد خسر المباراة الاولى...سافي نساو هاذ الماتش...و نفكروا شويا في المقابلة القادمة...لنكن متفائلين..الله معكم...بالتوفيق يا منتخبنا في المباراة القدمة ان شاء الله
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231 - ولد حميدو الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:29
تبين بأن رونار و الكعبي يصلحان فقط في البطولات الأفريقية رغم أن إيران جد متواضع
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232 - موغرابي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:29
واا لموهييم ماركينا البيت واخا تا على راسنا ههههههه
الو الو وا الواليدة صيفطي لعاقا الطيارا معلقة
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233 - أنس الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:29
لا مجال لتجريب اللاعبين و تغيير التكتتيك في المباريات الرسمية.
منذ متى يلعب بوحدوز على حساب بوطيب أو النصيري.
مرة أخرى يضيع مجهود فريق بأكمله رغم استحفاق الفوز بسبب خطأ فردي.
بالتوفيق في قادم المباريات.
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234 - Charki الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:29
الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه.شكرا بوهدوز لأنك فضحتهم وبينت المستوى الحقيقي لمنتخب ملقط ليس له من الروح الوطنية إلا صرف أموال الشعب المغربي المسكين.كما فضحت رونارهم والدي ليس له من مكر الثعلب إلا سرقة أموالنا والتعالي على لاعبي الفرق الوطنية. الآن وقد حصحص الحق فإنه تلزمنا وقفة مع الدات وترتيب الأولويات وتسبيق بناء المدارس والكليات على الكرات والشيخات
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235 - azzedine الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:30
صح عيدكم ٠النهاية قبل البداية إيران صنفت أضعف منتخب في كأس العالم ، و المحزن في الأمر أننا نحن من نسجل على في مرمانا ،أين أنت يا جزائر لوحدك سجلت ٦ أهداف ، و ثلاث دول عربية و لا هدف واحد
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236 - azed الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:30
Je ne comprends pas comment un entraineur qui qui un bon lateral gauche ( hamz mendil) et ne le fait gau jouer a gau che et faire jouer hakimi dans son poste naturel a droite et faire avencer amrabat. Amrabat defenseur, c incroyable. Pourquoi n'a t il pas change vite ce gamin n 18 trop egoiste Pourqoui boutaib est resté sur la touche alors ke elkaabi etait depassé. Des ? adressée a renard qui n'avait de renard que le nom
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237 - دعوة الحق الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:30
واش الشعب لي كيبدا بالاحتفالات و الرقص و الأماني و الأغاني غادي يربح.
ما هذا الغرور القاتل أيها الفريق الفاشل
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238 - immad الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:30
لقد قتل الفريق نفسه بغروره ....منذ تأهله وهو يحتقر ايران ويعتبر مباراتها محسومة ..،،الاحترافية تقضي بان نحسب الف حساب للجميع!!!!
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239 - شيعي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:31
من هدا المنبر ادعوا الحكومة توفر لينا مادة المغنيزيوم مجانا باش نعالجو الاعصاب المحروقة مع هاد الثعالب الاطلسية ...
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240 - ملاحظ عابر سبيل الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:32
السيطرة كانت للمنتخب المغربي طوال المقابلة.
الكعبي فرضت عليه حراسة لصيقة لم يستطع التحرك بحرية رغم انه كان مزعجا للدفاع الايراني.
الايرانيون لعبوا بخشونة.
المنتخب المغربي استنفذ قواه في الشوط الاول و ظهر الاحباط على اللاعبين في الشوط الثاني خاصة بعد فشلهم في الوصول الى مرمى الخصم.
امين حاريث لعب بأناقة و لكن الايرانيين لعبوا معه بخشونة فتكرر سقوطه. هذا اللاعب له مستقبل واعد رغم انه يحتاج الى قوة بدنية ليدافع عن نفسه.
سقوط امرابط أثر على اللاعبين الآخرين.
و في الأخير، أدخل المدرب بوحدوز ليسجل الهدف الذي افتقده المنتخب المغربي فأخطأ في المرمى.
حتما الكرة ضربت النصف المتأخر من جمجمته فاتجهت يسارا.
على كل حال لقد سجلنا هدفا و لا يهم في أي مرمى.
لا تنسوا كذلك ان هذه المباراة الأولى و أن لاعبينا يلعبون أحسن في مواجهة الفرق الاوربية ذات اللعب الأكثر نظافة من ايران.
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241 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:32
الشوط التاني دون مسحتوا تغيرات غير مناسبة .
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242 - تخرجو من الدور الاول يا مغاربة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:32
ههههههههههه كم نحن سعداء هنا في السعودية والإمارات اليوم عيدين تسلمي يا ايران الشقيقة رغم التوتر الي بيننا إسبانيا و البرتغال في انتظاركم
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243 - mohajir الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:32
المدرب غير التشكيلة التي لعبت ضد الكوديفوار وأدخل لاعبين ليست لهم التجربة الكافية في مثل هاته التظاهرات أو لاعبين ليسوا في أحسن حال ؟؟؟ دخول الكعبي وحارث من الأول إختيار غير موفق فالأول لم يفعل أي شئ يدكر والثاني يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم ؟؟؟؟ أما التغيرات لم تكن موفقة بتاتا ؟؟؟
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244 - مصطفى الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:33
الغرور سيمة المنتخب و الجمهور
اتذكرونا فوزكم على كوديفوار و خروجكم في بلجيكا و هو لندا و.... و ....
كانكم فإنكم فزتم بكأس العالم
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245 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:33
اموال الشعب تصف في الخاوي على لعبة ذون نتيجة
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246 - الوادي العربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:33
لا حول ولا قوة الا بالله الهزيمة هزيمة ب 5 لصفر مثل 1 لصفر و انهزمنا بخطا فادح للا عب في القسم الثاني والمدرب اصر عليه و ابعد من يستحقون و تغييرات غير موفقة. وقلناها من قبل يجب على المدرب و الاعبين احترام الخصم و المقابلة الاولى هي مفتاح الاستمرار في المنافسة. وهذا هو قدرنا نحن العرب سنبقى دائما نتمنى و ننتظر الاخرين يعملون بدلنا و بالتوفيق انشاء الله في المقابلات القادمة.
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247 - rabat الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:33
إنحياز الحكم باين وبن عطية ليس لديه شخصية الكبتان، عدم وجود رأس حربة لكي يسجل.
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248 - محب للمغرب الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:33
المنتخب المغربي تضرر من غوغائية الشعب المغربي البعض وليس الكل لقد أسائو للسعوديه حكومتا وشعبا ونعتوهم بألقاب لا تليق بالانسان المغربي الذي عرف عنه الاخلاق والتسامح .
كل هذا من اجل قطعه منفوخه هواء تتدحرج كما تتدحرج عقولهم مع الاعلام المغرض
ها انتم ترون المنتخب المغربي ابدع كثيرا وجائهم العقاب في مقتل

تحياتي لكل مغربي سوي كما عهدنا المغاربه أسوياء
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249 - نورالدين الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:34
قلنالكم ما تسبقوش الفرح بليلة
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