"مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة"

هسبريس من الرباط

فشل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في أولى اختباراته ضمن مباريات المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام إيران والتي أقيمت على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبرغ وخسر بهدف ذاتي في الوقت القاتل رغم الهجمات الخطيرة والكثيرة لأسود الأطلس.

يدين الإيرانيون بنقاط الفوز للمهاجم المغربي البديل عزيز بوحدوز الذي حول كرة عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيسر في شباك فريقه (ق90+5).

ظل المغرب مسيطرا تماما على اللقاء في اول 20 دقيقة من بداية المباراة، ولكنه لم ينجح في ترجمة أي من الفرص الخطيرة التي سنحت له داخل منطقة جزاء إيران.

بدأ منتخب الجمهورية الإسلامية بعدها في محاولاته لنقل الكرة لملعب أسود الأطلس، إلا أن التفوق المغربي ظل مستمرا وكذلك وصوله لمرمى الحارس رضا بيرانفاند ولكن دون تسجيل أهداف نظرا لاستبسال الدفاع الإيراني.

أما الشوط الثاني، فتركز اللعب في أوله في منتصف الملعب مع تبادل للسيطرة من الجانبين، ثم عاد المغاربة لزيادة الضغط على منطقة المنافس وخلقوا فرصا متعددة ولكن لم تترجم أيا منها لأهداف حتى انتهى اللقاء بنتيجة 0-1 لمنتخب الجمهورية الإسلامية.

كما شهدت المباراة العديد من الإصابات في صفوف المنتخبين، حيث اضطر نور الدين أمرابط من المنتخب المغربي لمغادرة الملعب (ق76) وترك مكانه لسفيان أمرابط.

وفي المقابل، اضطر المدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش لإشراك كل من مجيد حسينى (79) وسامان قدوس (ق85) بدلا من أوميد إبراهيمي وعليرضا جهانبخش على الترتيب.

يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى للمنتخب المغربي في المونديال بعد 20 عاما من الغياب.

وتضم المجموعة الثانية أيضا منتخبي البرتغال وإسبانيا اللذين سيخوضان صداما كرويا قويا في وقت لاحق اليوم