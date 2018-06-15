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كُتّاب وآراء
"مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة"
فشل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في أولى اختباراته ضمن مباريات المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام إيران والتي أقيمت على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبرغ وخسر بهدف ذاتي في الوقت القاتل رغم الهجمات الخطيرة والكثيرة لأسود الأطلس.
يدين الإيرانيون بنقاط الفوز للمهاجم المغربي البديل عزيز بوحدوز الذي حول كرة عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيسر في شباك فريقه (ق90+5).
ظل المغرب مسيطرا تماما على اللقاء في اول 20 دقيقة من بداية المباراة، ولكنه لم ينجح في ترجمة أي من الفرص الخطيرة التي سنحت له داخل منطقة جزاء إيران.
بدأ منتخب الجمهورية الإسلامية بعدها في محاولاته لنقل الكرة لملعب أسود الأطلس، إلا أن التفوق المغربي ظل مستمرا وكذلك وصوله لمرمى الحارس رضا بيرانفاند ولكن دون تسجيل أهداف نظرا لاستبسال الدفاع الإيراني.
أما الشوط الثاني، فتركز اللعب في أوله في منتصف الملعب مع تبادل للسيطرة من الجانبين، ثم عاد المغاربة لزيادة الضغط على منطقة المنافس وخلقوا فرصا متعددة ولكن لم تترجم أيا منها لأهداف حتى انتهى اللقاء بنتيجة 0-1 لمنتخب الجمهورية الإسلامية.
كما شهدت المباراة العديد من الإصابات في صفوف المنتخبين، حيث اضطر نور الدين أمرابط من المنتخب المغربي لمغادرة الملعب (ق76) وترك مكانه لسفيان أمرابط.
وفي المقابل، اضطر المدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش لإشراك كل من مجيد حسينى (79) وسامان قدوس (ق85) بدلا من أوميد إبراهيمي وعليرضا جهانبخش على الترتيب.
يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى للمنتخب المغربي في المونديال بعد 20 عاما من الغياب.
وتضم المجموعة الثانية أيضا منتخبي البرتغال وإسبانيا اللذين سيخوضان صداما كرويا قويا في وقت لاحق اليوم
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (249)
بل هزم نفسه بنفسه
مكاين والو مكاين والو
واش باقي شي أمال
فريق لم يسجل في مرمى الحلقة الأضعف في المجموعة كيف سيسجل على البرتغال و إسبانيا
صافي بانت المعنى لا فائدة في التكرار
التوفيق والنجاح للمغرب في مرحلة قادمة
صافي بانت المعنى لا فائدة في التكرار
التوفيق والنجاح للمغرب في مرحلة قادمة
والمدرب العاقل لا يستنفذ كل طاقة لاعبيه في العشرين دقيقة الاولى
الثعلب طلع ........ نعجة
هادي هي الشمتة
واسبانيا ب 3-1
و ندوزا ادراري
صافي مشات
المهم هو الأعصاب ،لا يجب ان نمرض
تجي تربحنا معندهم نفس
حتى وإن هزمنا رياضيا فنحن لن نهزم في مجال الغناء والرقص
غير بالعقل هادةالثعلب ديال روناو شنو شاف فبوهدوز
ياك ماراكم تحلمو نغلبو برتغال و سبنيول!!!
المهم المشاركة
Bon retour a tous
الطيارة تتسخن المطور
حتى السياحة مزيانة هههه
كيف يعقل أن يرفع المنتخب الإيقاع من الدقيقة الأولى. ثم عندما أخرج الكعبي كان لزاما دخول بوطيب.
المنتخب لعب كرات عرضية كثيرة دون جدوى. والمدرب لم ينتبه للاعب إيران أميري الذي افتك عددا كبيرا من الكرات.
هاد البلاد للأسف مافيها والو. بقاو فيا غير الناس لي معندها ماتاكول و تتشجع في هادو لي دايين 100 مليون و سياحة في روسيا.
الحياة زوييينة و عادلة :).
لاحول ولاقوة إلا بالله
و المنتخب المغربي كعادته زوبعه فوق فنجان و اموال تضيع و ادخال السياسه في لعبه الكرة من اجل تلميع النظام وسرقة الاموال..و يبقى الحال على ما هو عليه.
اه نسيت 2030 سينظم على الغالب في اورغواي و الارجنتين في ذكرى 100 عام على بداية كاس العالم.
اذن لن تكون هناك "وقاحة" ترشح مغربي ..
يجب الدفاع عن العلم المغربي، الجمهور المغربي، الشعب المغربي. غريب أمرك يا منتخب.
===============
أجمعو حقائبكم وعودو الى الديار
ايران فرقة عيانة وهراسة وكتلعب بالغش
ما كايشوفش بان الجهة اليسرى اللي فيها خميني
مضهشرة مسخسخة.مافهمت حتى لعبة.
بوصوفة فاسترداد الكرة ضعيف .امرابط ماشي بلاصتو
بوحدوز لاتعليق
الكعبي إعتمد على ضله أما هو فلم نراه إلا في تضييع أبرز الفرص
الإيرانيين ذهبوا الى موسكو من أجل ربح المقابلات !!
والمغاربة ذهبوا لكي يلعبوا الكرة !!
وشتان الفرق بين من يريد ان يربح وبين من يريد أن يلعب !
خطة رونار كلاسيكية وغير ناجحة وخطة ايران باعتماد الكرات الطويلة كانت هي الأنجع لأنهم فهموا طريقة لعب المغاربة التي أعتمد فيها على الدفاع، والكرة الطويلة تربك وتحطم الخطط الدفاعية، وهذا كا كان على رونار ان يفهمه مند الشوط الأول
وكان عيله ان يغير الخطة
العناصر الوطنية قدمت مستوى كبير،المدرب من يتحمل الخسارة،على العموم نتمنى تدارك الامر في المبارتين،رغم ان الامر شبه مستحيل
بغينا الشغل، الصحة والخدمات الاحتماعية
عيد مبارك سعيد
المغرب نقطة ضعفه وسط الميدان بوجود بوصوفة و كما قلت أي مدرب يستطيع الفوز على المغرب بسيطرته المطلقة على وسط الميدان. المغرب لم يستطع تنظيم هجمة من وسط الميدان أو تدوير الكرة في وسط الميدان. كل المقابلة الكرة يعودونها للدفاع و من تم يقدفونها مباشرة للهجوم. أكفس مقابلة رأيت في حياتي.
مثل ما فعله مدرب مصر ضد المغرب أعاده مدرب إيران و سيعيده مدرب البرتغال و إسبانيا.
حتى الجمهور مدمدم. إيران كان تضيع الوقت و عوض الجمهور المغربي يصفر عليهم ضل نائم. حضوره مثل غيابه.
التشكلة مصيبة بمعنى الكلمة. حاريث مكانه الوسط و ليس الأطراف.
رائع بوحدوز المهم تسجل واخا على المحمدي
عند مثل يقول العود اللي تحقروا يعميك
ايران عندها مستوى قسم جهوي هوات درجة الرابعة
ياودي لو كان العبت انا مع جدة نربحهوم
والله لو كان آزارو أو بنشرقي لأمطرنا شباك ايران..
لعب دون المستوى كما توقعت
كاويجعك الحال وانت عارف غادي تخسر مع اضعف فرقة ومع ذالك كتفرج في المتش
اتمنى للفريق الوطني حظا أوفر في باقي المبارتين.. المهم اللعب بقتالية وبفعالية في الهجوم وبدون اخطاء في تمرير الكرات..
بلهندة+ حكيمي + بوحدوز + داكوسطا ، زياش أخويا كتسحابها مالي ، الا خايف على رجليك خليك فداركم ، حارت خويا مزال صغير و باغي طير لاعب غا بوحدك مالنا لاعبين بوطوات ربعة ، بوصوفة خويا ما فهمتش ضرباتك تالافا ، هداك فيصل فجر لاش غادي بيه ملي مدخل خو لمرابط و داكوسطا ، ، أودي فقستونا فهاد لعواشر الله يفقسكم !!
ناهيك عن ادخال الكعبي اساسيا رغم نقص تجربته الدولية ليضيع حميع الهدايا التي اوثيت له
في انتضار معجزة 6 نقاط امام بطل العالم و بطل اوربا ....
فما بالك بشهوتنا .
الحمد لله كنت اعرفها من خلال المباريات الودية كانت الامور واضحة رفض المنتخب لعب مقابلة ودية مع منتخب كبير و الاكتفاء بمنتخبات ضعيفة كان دليل على ان المدرب يعلم ان المنتخب ضعيف و ليس له القدرة على فعل شيء. لهذا كان يريد ان لا يفقذ البقرة الحلوب و حلب ما استطاع و امكنه قبل باي باي
لكن كنعترف بلي انا غالط بوحدوز سجل هدف او بالراس يا سادة هنيئا لنا
الاسود لم ولن تزأر في روسيا
سبقْنا وقلنا كفا من كثرة الكلام قبل المونديال، لكن بالنسبة للكثرين، المنتخب وصل إلى نصف النهاية قبل إنطلاق المونديال.
كفانا أننا تأهلنا
مول المليح باع وراح
لا تبطلوا فرحة العيد فهذا هو الأهم..
ذكرتني باللعب الافريقي في الثمانينات والتسعينات.
التغيرت لم تكن في محلها تماما
هاذي غير إيران شنو نقولو على إسبانيا والبرتغال.
هنيئا للمنتخب الإيراني.
بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب
بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب بفلوس الشعب
عيبنا حنا نستهزؤ بالمنتخبات الصغيرة وديما نخسرو معاهم
contrôle pas une seule vraie occasion
Ils méritent pas la coupe du monde
كما ارتباك بعض اللاعبين وعدم معرفة التعامل مع الكرة
ايران عملت مقلب تضييع الوقت الى أخر الوقت مع التركيز على الدفاع واللعب الغير النضيف في بعض التدخلات..
الصراحة انا محرج من بعض تدخلات اللاعبين اللدين اضاعو فرص تسجيل في البداية
ذاك الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد إعلاميا بكل حرفنة
آش دانا لكأس العالم
- الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد
ليلهو الرأي العام عن إلتفات إلى حقه المهدور
- أيها الناس سمعو وعو فيقو من السبات بكل سلم و احترام
كفى من الإستحمار هل رأيتم مند ثلاثينيات القرن الماضي
لكأس العالم فريق عربي و صل حتى لثمن أو ربع النهائي
و عا الثمن بعيدا عنا كل البعد
- و الله في ظل المتصيدين و الفاسد لن تقوم لنا قائمة
_ أيها الشعب الحر بكل احترام و سلم فالنقاطع كرة القدم
- كفى كفى كفى فالنقاطع كرة القدم
أنشري يا هسبريس جزاكم الله خيرا
الخليفة على الله
فلوس المغاربة تذهب هدرا
انا بعد بطلت ما نتفرج فالمنتخب هذي مدة
حيت كان راني مت بشي جلطة دماغية هذي سنوات
ما يبقاش فيكم الحال يمكن يطلع لينا الجوك ف مونديال ٢٥٢٢ في قطر من يدري!!!
bon match
Vraiment la coupe du monde mérite qu'il y a des matchs de ce niveau
Allez on oublie
Notre équipe nationale est très faibles car elle n'a pas pu marquer au moins un but pour simple équipe iranienne comme cela! Ils chutentr souvent ce sont nevau jeune mal experementé tres médiocre .Comment ils puissent faire à present avec les autres équipes adverse
plus fort que l’Iran ? puis-je travailler avec l'autre groupe? Je ne vois pas comment le Maroc vas s'en sortir il a pris une gifle de l’Iran je l'ai bien dit attention , attention aux erreurs fatale qui peuvent coûter cher au Maroc .malheureusement le défaite était là
.
انا صراااااحة فرحتي بهزيمة السعودية المذلة اكبر بكثييييير من اسف هزيمة المنتخب اليوم....
خمسة وخميس على اخواننا السعوديين....
الصحراء و الطرقات لا تحتاج لدعمكم...فالصحراء لها رجال يدافعون عنها و الطرق تبنى برجال البلاد...
استمعو الى اغنية ناس الغيوان....ماهموني غير الرجال ايلا ضاعو...الحيوط ايلا رابو كولها يبني دارو...
الرجولة هي التي لا تقدر بثمن....
الو الو وا الواليدة صيفطي لعاقا الطيارا معلقة
منذ متى يلعب بوحدوز على حساب بوطيب أو النصيري.
مرة أخرى يضيع مجهود فريق بأكمله رغم استحفاق الفوز بسبب خطأ فردي.
بالتوفيق في قادم المباريات.
ما هذا الغرور القاتل أيها الفريق الفاشل
الكعبي فرضت عليه حراسة لصيقة لم يستطع التحرك بحرية رغم انه كان مزعجا للدفاع الايراني.
الايرانيون لعبوا بخشونة.
المنتخب المغربي استنفذ قواه في الشوط الاول و ظهر الاحباط على اللاعبين في الشوط الثاني خاصة بعد فشلهم في الوصول الى مرمى الخصم.
امين حاريث لعب بأناقة و لكن الايرانيين لعبوا معه بخشونة فتكرر سقوطه. هذا اللاعب له مستقبل واعد رغم انه يحتاج الى قوة بدنية ليدافع عن نفسه.
سقوط امرابط أثر على اللاعبين الآخرين.
و في الأخير، أدخل المدرب بوحدوز ليسجل الهدف الذي افتقده المنتخب المغربي فأخطأ في المرمى.
حتما الكرة ضربت النصف المتأخر من جمجمته فاتجهت يسارا.
على كل حال لقد سجلنا هدفا و لا يهم في أي مرمى.
لا تنسوا كذلك ان هذه المباراة الأولى و أن لاعبينا يلعبون أحسن في مواجهة الفرق الاوربية ذات اللعب الأكثر نظافة من ايران.
اتذكرونا فوزكم على كوديفوار و خروجكم في بلجيكا و هو لندا و.... و ....
كانكم فإنكم فزتم بكأس العالم
كل هذا من اجل قطعه منفوخه هواء تتدحرج كما تتدحرج عقولهم مع الاعلام المغرض
ها انتم ترون المنتخب المغربي ابدع كثيرا وجائهم العقاب في مقتل
تحياتي لكل مغربي سوي كما عهدنا المغاربه أسوياء