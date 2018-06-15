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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | هكذا دفع المنتخب المغربي ثمن الفرص الضائعة أمام نظيره الإيراني

هكذا دفع المنتخب المغربي ثمن الفرص الضائعة أمام نظيره الإيراني

هكذا دفع المنتخب المغربي ثمن الفرص الضائعة أمام نظيره الإيراني
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:40

تلقى المنتخب المغربي صدمة قاسية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا؛ إذ خسر بهدف في الوقت القاتل أمام نظيره الإيراني (0-1) اليوم الجمعة على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ في أولى مباريات المجموعة الثانية.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن المنتخب الإيراني وجه ضربة موجعة لنظيره المغربي بخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرزه البديل المغربي عزيز بوهدوز بالخطأ في مرمى فريقه.

وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تعد الأصعب في المونديال (مجموعة الموت) والتي تشهد لقاء المنتخب الإسباني بطل العالم 2010 مع منتخب البرتغال بطل أوروبا 2016 في وقت لاحق اليوم على ملعب "فيشت" الأولمبي في سوتشي.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب طوال الشوط الأول وكان الأخطر هجوميا؛ إذ صنع العديد من الفرص التهديفية لكن لاعبيه أخفقوا في استغلال أي منها لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وتغير الحال في الشوط الثاني حيث غاب الأداء الهجومي عن كلا الفريقين، ولم يشهد سوى فرصة تهديفية وحيدة ضاعت من المغربي حكيم زياش في الدقيقة 80، بعدما أحبطها الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، وجاء هدف الحسم لإيران قبل لحظات من إطلاق الحكم التركي جنيد شاكر صافرة النهاية.

وتشهد البطولة الحالية المشاركة الخامسة للمنتخب المغربي (أسود الأطلس) في المونديال الأولى له منذ عام 1998، وقد ظهرت خلال الشوط الأول استفادة الفريق من المرحلة الاستعدادية قبل البطولة التي شهدت فوزه وديا على سلوفاكيا 2-1، وعلى استونيا 3-1، لكن المباراة انتهت بصدمة قوية للفريق المغربي وجماهيره التي حضرت بكثافة إلى سان بطرسبرغ لمؤازرة الفريق أملا في تحقيق بداية قوية.

أما المنتخب الإيراني، ثاني المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات عبر التصفيات بعد البرازيل، فقد تأثر سلبا بالعقبات التي واجهها خلال فترة الاستعداد للبطولة، والتي تضمنت رفض شركة "نايكي" للمنتجات الرياضية دعم الفريق، كما جرى إلغاء مباراتين وديتين كانتا مقررتين، لكنه فجر مفاجأة بالفوز وحصد النقاط الثلاث في النهاية.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وكانت أول فرصة هجومية من نصيب المنتخب المغربي؛ إذ سدد أمين حارث كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، لكنها مرت بجوار القائم.

وأهدر حكيم زياش فرصة ثمينة في الدقيقة الثالثة بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة عنه، لكن الكرة مرت منه بشكل غريب ولم يسددها.

وبعد ثوان، تلقى يونس بلهندة عرضية من نور الدين امرابط أمام المرمى وسدد الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة.

وواصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي وتابع أيوب الكعبي كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة التاسع وسدد من حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وبمرور أول عشر دقائق، بدأ المنتخب الإيراني محاولات الدخول في أجواء اللقاء، وتدخل الحارس المغربي منير المحمدي في اللحظة المناسبة ليمسك بكرة عرضية خطيرة قبل أن تصل إلى رأس أحد لاعبي إيران.

وتعاون الدفاع الإيراني مع الحارس علي رضا بيرانفاند في إنقاذ الشباك من هدف محقق في الدقيقة 19؛ بحيث تصدى اللاعبون لثلاث تسديدات وسط ارتباك في منطقة الجزاء.

وواصل المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب وتفوقه الهجومي، لكن الفريق الإيراني كثف تركيزه على الجانب الدفاعي.

وكاد المنتخب المغربي أن يهز الشباك في الدقيقة 40 عندما أرسل حكيم زياش عرضية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء كانت بحاجة إلى لمسة من أيوب الكعبي، لكن الحارس الإيراني سبقه وأمسك بالكرة في اللحظة المناسبة.

وكاد المنتخب الإيراني أن يصدم أسود الأطلس في الدقيقة 43 عندما تلقى سردار ازمون طولية وانطلق ثم سدد بقوة، لكن الحارس المغربي تصدى للكرة ببراعة.

كذلك سدد إحسان حاج صافي كرة خطيرة من ضربة حرة في الدقيقة 45، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة. ولم تسفر الثواني المتبقية من الشوط الأول عن جديد، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تفوقه في الاستحواذ على الكرة، لكن حدته الهجومية تراجعت نسبيا، بينما بحث المنتخب الإيراني عن الفرص من خلال الهجمات المرتدة.

وسقط الإيراني اميد إبراهيمي مصابا في الدقيقة 56 وخرج لتلقي العلاج، ثم واصل اللعب.

وحقق المنتخب الإيراني صحوة أجبر من خلالها الفريق المغربي على التراجع لدقائق، لكنه لم يشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.

وأجرى المدير الفني، كارلوس كيروش، تبديله الأول في صفوف المنتخب الإيراني في الدقيقة 68 حيث أشرك مهدي طارمي مكان مسعود شجاعي.

وسقط النجم المغربي نور الدين امرابط مصابا في الدقيقة 72 وانتظر المدير الفني، هيرفي رونار، على أمل أن يستطيع مواصلة اللعب، لكن اللاعب بدا يعاني من مشكلة في الاتزان؛ ما ودفع المدرب إلى تبديله بشقيقه سفيان امرابط.

وبعدها بثوان، أجرى رونار تبديله الثاني ودفع باللعب عزيز بوهدوز بدلا من أيوب الكعبي.

وفي الدقيقة 79، دفع كيروش باللاعب بيجمان منتظري بدلا من اميد إبراهيمي الذي بدا متأثرا بآلام الإصابة.

وجاءت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 80 حيث تلقى زياش كرة هيأها له بلهندة برأسه، وسدد بقوة، لكن الحارس الإيراني تصدى لها بصعوبة وحولها إلى ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 82، شارك مروان دا كوستا في صفوف المنتخب المغربي بدلا من أمين حارث.

وأجرى مدرب إيران تبديلا اضطراريا في الدقيقة 85، أشرك من خلاله سامان جودوس بدلا من علي رضا جهان بخش المصاب.

وازدادت حدة التوتر بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن الحكم التركي جنيد شاكر احتوى الموقف.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن بوهدوز أسكن الكرة بالخطأ في شباك المنتخب المغربي لدى محاولة الإطاحة بها وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز إيران 1 -0.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (189)

1 - Nabil الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:49
Il faut appeler les choses par leurs nom, on mérite de perdre vu qu'on a joué uniquement 25 mn .point barre.
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110
2 - نسرين الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:50
اسبانيا خسرات و دات الكاس ، نتمناو خير يا ربي
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83
3 - رضا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:50
أين هي هذه الفرص الضائعة بالله عليك .. فرصتين في 96 دقيقة
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96
4 - متأسف على الخطى الفادح الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:50
الحل الوحيد لمسامحة الجماهير تعادل معا البرتغال والفوز على إسبانيا غير دالك مقاطعون مدرجات المنتخب
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75
5 - Simoliege الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:51
أضن أن هيرفي رونار آرتبك كثيراً كان عليه أن يقوم بالتغيرات في آلدقيقة 30لٱن آلكعبي لم يضهر له وجود ثأخر في ٱلتغيرآت فل كل كان يرى أنه لابد من تغيرات هزيمة مذلة
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69
6 - ابراهيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:51
الفقسة.com عطوني كنة ديال الراس
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80
7 - Reda UK الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:52
Iran était anti football et le Maroc est bien tombé dans le piège. ils méritent pas de perdre ainsi et certainement ils méritent pas de gagner. pas de danger au niveau d'attaque. Eid Mubarak
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44
8 - موحا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:52
الله يصبر الشعب المغربي ونتمنى خير في المقابلات القادمة وشيء من الروح القتالية عاش المنتخب عاش الوطن
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50
9 - salah الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:52
صافي راه هاذي هيا كورة نتوقعوا منها أي حاجة وراه تامصر وقعلهم بحالنا لعبوا ماتش مزيان تالخر وخصروا خيرها فغيرها
نتمناوا تكون شي مفاجئة في لماتش لجاين
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45
10 - ربيع الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:52
لا تبالون مجرد كرة قدم يا إخوني
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106
11 - يوسف الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:54
المغرب دفع ضريبة استصغار الخصم
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118
12 - momo الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:54
متمنياتي بالرجوع للتباري والتالق بالمباريات المتبقية
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39
13 - Ziryab الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:54
الإستخفاف بالخصم و انعدام الفعالية الهجومية مع غياب تام للأجنحة وذلك بسبب تغيير أماكن اللاعبين خصوصا حكيمي الذي لم يتعود على اللعب بالجناح الأيسر كونه لا يجيد اللعب بالرجل اليسرى. كلها عوامل كسرت كل التوقاعات و نزلت كالماء البارد على الجمهور المغربي.. فعلا إنها خيبة كبيرة
الشئ الذي يثير الغضب هو أننا نتلقى الهدف في آخر دقائق المقابلة في نفس التوقيت الذي تلقينا فيه هدفا في كأس إفريقيا بخطأ من بن عطية. أي في الوقت القاتل الذي لا يسمح للفريق بالرجوع في المقابلة. لا أفهم كيف يرتكب اللاعبون نفس الخطأ و في نفس التوقيت في مقابلتين مصيريتين. مع العلم أن الخصم كان يتعمد تضييع الوقت لأن التعادل كان يناسبه ولم يكن يتوقع هدية كهذه من خصم له كل الإمكانيات للإمساك بزمام المبارة.
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62
14 - نغلبو اسبانيا و البرتغال!!؟؟؟؟ الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:54
باق الامل شكون اقولينا الاحتمالات الممكنة
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-13
15 - متتبع الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:54
العود لي تحكروا يعميك، الاستخفاف بالخصم ضريبته الهزيمة.. اتمنى عدم الاستغناء عن المدرب رونار
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31
16 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:54
لقد قلنا أن بوحدوز والنصيري لاعبان لا يستحقان حتى الجلوس في دكة البدلاء.ماذا فعل بوحدوز منذ تمثيله للمنتخب لاعب عادي جدا جدا.لماذا تصر عليه دائما يا رونار.أنا أفضل الحداد أو بوفال حتى ولم يلعب ولا مباراة على بوحدوز والنصيري. أقول هذا الكلام بدون غضب كما تكلمت عن زياش في كأس أمم إفريقيا.وأما الآن فيجب الإلتفات للعناصر الشابة وتثبيت رونار في منصبه لا يجب أن يخرجنا الغضب عن إستراتيجيتنا.
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47
17 - kader الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
ها ارواح،،،،،ها ارواح،،،ارواح انت والجيران ،اميمي،منتخب مغرور بنفسه.
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13
18 - من فاس الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
السؤال الذي حيرني : أين هو بوصوفة
و السؤال الاخر: حارث، لماذا كل تلك المراوغات ?
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55
19 - المغرب و كاس ... الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
بابا. غاندي مغلبوا اسبابية و 1-0 و البرتقال ب 3-1
ياك ابابا
اه ا ولدي.
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22
20 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
فريقنا الوطني ضعيف جدا بما انه لم يستطيع ان يسجل على الاقل ولوهدف واحد ضد هذا الفريق الايراني البسيط . يسقطوا بالكثير ولم يقدروا فعل شئ ! فكيف يعمل مع المجموعة الاخرى التي تنتظره لا أرى كيف سيحصل المغرب على نيجية مرضرية فريق شبان ضيف جدا . قلتلتها في تعليقاتي الصابقة لا مجال للاخطاء الفادحة والا العاقبة سوف تكون كريثية وذلك ما وقع الفريق ليس في المستوى يرتكب اخطاء فادحة مقابلة نظيره الاراني الضعيف ايضا للاسف
Notre équipe nationale est très faibles car elle n'a pas pu marquer au moins un but pour simple équipe iranienne comme cela! Ils chutentr souvent ce sont nevau jeune mal experementé tres médiocre .Comment ils puissent faire à present avec les autres équipes adverse
plus fort que l’Iran ? puis-je travailler avec l'autre groupe? Je ne vois pas comment le Maroc vas s'en sortir il a pris une gifle de l’Iran je l'ai bien dit attention , attention aux erreurs fatale qui peuvent coûter cher au Maroc.malheureusement le défaite était là pour le maroc
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17
21 - السوسي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
سفيان بوفال
وليد ازارو
ومبقا كلام .
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20
22 - aadraoui Alberta الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
Bye bye mondiale 2026 - bye bye mondiale 2018 - bay bay mawazine -bye bye centrale - afriqia - sidi Ali hhhhhh
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46
23 - debdoubi الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
vous savez pourquoi ont à perdue, un exemple quand vous souffler trop dans un ballon elle finira par explorer, c est ça ce que c'est passé, le média tout le monde disent que le maroc il est fort on va gagner on vas battre les chites, et encore et encore et encore et voilà le résultat.
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11
24 - Youssef الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
مغرب الفقصة ايران فازت علينا الله يستر. خطة رونال فاشلة هده المرة.
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38
25 - مصري الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:55
المغرب كان يستحق الفوز وكان الافضل في المباراة ولكن بكل اسف لم يقاتلو من اجل الفوز كانت المباراة في المتناول وكانت فرصة حقيقية لتأهل المغرب للدور الثاني اصبحت الفرصة اصعب جدا وان كانت ليست مستحيلة اتمني التوفيق للمنتخب المغربي في المباريات المقبلة وان يقاتله من اجل الفوز
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23
26 - مهاجر USA الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:56
ياك الطيارة لداتهم باقا تما سبونسور افريقيا وباغين تربحو تربح كاس العالم بالكعبي والأحمدي وبوسوفة رونار شاد الرشوة فينا هو بوفال ولزعار انا بعدا باقي ليا يوم واحد باش نرد البوكس ديال باين سبور
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15
27 - andaloussi الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:56
l'entraîneur est le seul responsable.
changement inexplicable.
tactique défensive.
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22
28 - ابو ادم من بورج الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:56
لا تعليق. تضييع الفرص
#خليوهوم_ف_روسيا
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15
29 - france الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:56
قاطعوا الكرة .الذين يدعون انهم على صواب لدينا منتخب الوديات على جامعة القجع ان تستقيل عاجلا لست عاطفيا مع الزاكى هو رجل المرحلة اهل منتخب الى كاس العالم الى كاس افريقيا ماذاقدم غناغ انتصر في مقبلة واحد ولم يصل الى الدور الثانى ويطبل له نفس المعلقين الذين يدعون الى المقاطعة الشيعة سحقتكم حتى في الصحراء عيد مبارك انشر ياخى
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-22
30 - Bozar الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:56
للاسف دائما ينقصنا الذكاء ....لمادا ادخال الكعبي رسميا ....لمادا اشرف في اليسار ويسراه صماء خرصاء .....لمادا لا نبحث عن ضربة جزاء ...لمادا لم نلعب على رئسيات بنعطية ....اكثر من لمادا في هده المباراة
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23
31 - NOUMRI الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:56
بعد صدمة المغاربة إضاعة فرصة تنظيم كأس العالم 2026 ها نحن نتلقى الصدمة القاضية بهده الهزيمة المدلة
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21
32 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:56
هذه المرة اتفق العرب ان يتفقوا. خسرت السعودية ومصر والمغرب.
آخر كلمة قبل الوداع.
أشكر هسبريس على عرض تعاليقنا في كل المواضيع سواء تعلق الامر بالمنتخب المغربي او مواضيع أخرى.
بالنسبة لي انتهى المونديال وانتهت الفرجة في كرة القدم الى الابد سواء على صعيد الفرق او المنتخب.
فقد صدق اليوم امام المسجد هنا في Gelsenkirchen مدينة FC Schalke لما قال باننا نضيع اوقاتنا في التفاهات عندما لاحظ قلة المصلين في صلاة الجمعة بسبب المباراة الاولى بعدما امتلأ المسجد في الصباح في صلاة العيد.
في الشارع توجد سيارتي بها علمين مغربيين بلونيه الاحمر والاخضر فخرا بالمنتخب الذي لا يفلح سوى في تخييب أملنا.
كآخر تعليق عن المنتخب. والله العظيم لما رايت. بان رونار بدا بالتشكيلة الرسمية لم أرتح. فحارث والكعبي كان لابد ان يدخلهم في الشوط الثاني. هذا ما عودنا عليه بعد ان يكون الخصم قد تعب.
هذا آخر تعليق لي. لن تروا بعد إسم "أكاديمي مغربي من ألمانيا".
أتمنى مزيدا من النجاح ل هيسبريس والشعب المغربي. فقد ضيعت ما يكفي من الوقت. وقد آن الأوان للاهتمام بأمور أكثر أهمية في الحياة من ضياع الوقت في الكرة وغيرها.
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41
33 - الغربة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:57
عشرين عام واحنا فالإنتظار وتمنينا المغرب يحرز النقاط الكاملة ولاكن هيهات خاب الظن واحنا فانهار العيد بغينا نفرحوا بالعيد عيدين ياربي يعوض ويفرح هاذ الجمهور المغربي راه باركة من الأحزان بغيناكم ترجلوا بالأخص فكأس العالم ياعباد الله. لاحولا ولاقوة الا بالله
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12
34 - hmad الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:57
لازال هناك حظوظ للمنتخب انشاء الله نتمنى ان يحالفهم الحظ
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-12
35 - رونار يا رونار الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:57
المدرب يتحمل 80% من المسوولية. فيا السي رونار. هداك حكيمي، اللي مكيقدرش ادير حتا كنترول مزيان اضف الئ دالك البطئ الكبير و عدم الجاهزية، اما حاريت فحدت و لا حرج. كياخد الكرة و يبقئ يدور فبلاصتو بلا تا فايدة. درار لاش مياعبش. مصاب؟، ئرار مصاب احسن من حكيمي في احسن حالاته. او كون غير خليتي مرابط فيه الدوخة احسن من بوحدوز. اللي سالا معانا. حنا غادث نفوزو علا اسبانيا اول البرتغال. عشم ابليس في الجنة
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17
36 - احمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:57
حارث لم يحرث شيء بل أضاع كل الكرات
أزارو لاعب جيد
سايس بوحدوز بوصوفة بو بو بوسكة
الصحافة المغربية قواسة
عيد مبارك
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13
37 - سحتوت الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:57
منتخب باك صاحبي
هدا المنتخب لا يمتلنا كلهم عايشين برا
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5
38 - ادريس الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:57
المهم بوحدّوز دارْ خدْمتو، قالو لِيه خاصّك تماركي راه ماركا.
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34
39 - كوايري الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:58
تريد الفوز بدون هجوم في المستوى، مستحيل بالإضافة إلى وسط ميدان ليس على مايرام وخصوصا بلهندة الذي مرة أخرى ظهر أنه لا يستحق اللعب للمنتخب ثم الدفاع الذي يفتقد إلى ثقة في النفس لدرجة أن حتى بنعطية يرتكب أخطاء غير مقبولة. لعبوا 15 دقيقة جيدة و75 دقيقة كانت كارثة وخصوصا الكرات الطويلة ضد.منتخب طول قامة لاعبه اطول من المغاربة انفسهم.
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8
40 - Momo الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:58
و الله مرضتونا ف هاد النهار الكبير الدعوة بكم لله،اشرف حكيمي ميستحق يلعب حتى ف البطولة الوطنية لاعب مهزلة،و زياش كيتفرج بدون مستوى،حنا معمر فرحتنا كتكمل ديما نفس السيناريو.
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13
41 - مغربي غيور الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:58
بكل روح رياضية نكوي النكسة في قلوبنا كمغاربة. هده هي كرة القدم الفريق المستحود الدي لا يستغل الفرص يخرج من الباب الضيق. مثلنا مثل مصر.حظ موفق في باقي المباريات و بالتوفيق للمنتخب التونسي.
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8
42 - داوي خاوي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:58
مدرب ضعيف تكتيكيا
كان عليه اعتماد التمريرات القصيرة وعدم التسرع
لتفكيك التكتل الإيراني.
المرابط ليس في مكانه
الجهة اليسرى ضعيفة جدا بوجود حكيمي
وسط الميدان كارثي خاصة زياش الموصوفة
بوحدوز لا تعليق
الخسارة يتحملها رونار لوحده
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9
43 - oued amlil الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:58
واسفاه. ..لقد تبخر حلم المونديال بأخطاء قاتلة! !!
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12
44 - TIMSSAH الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:58
Le ballon est rond comme un radis, tout est possible et ce n'est pas la fin du monde. Il faut en tirer la leçon et éviter le kiné dorsal. Car, il ne faut pas mélanger les patates " je rigole
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0
45 - Said الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
مازال مازال اللعب نشد على أيدي الأسود ولاحرج على بوحدوز فهذه كرة ومكتوب وقدر،نتمنى حظ موفق للأسود أمام الإسبان والبرتغال ونصيحتنا هو اللعب بدهاء واستغلال الفرص بالرأسيات وإتعاب الخصم بدفاع وحذرشديد،واللعب بقتالية بل اعتبارها معركة شرف،الروح الروح القتالية هي النصر.
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-3
46 - ولد حميدو الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
Lire lire sans comprendre comme un chasseur qui chasse sans prendre
و عندي ملاحظة فالمهاجم الدي سجل ضد مرماه فلو كان أمام مرمى الخصم فلن يسددها بالرأس بتلك الطريقة
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5
47 - توفيق الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
سيدمرون البرتغاال ويعبرون عبر الأندلس انشاء الله تحيا المغرب أحفاد طارق بن زياد
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-15
48 - سعداني الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
منتخب من دون انياب
شخصيا كنت افضل ان يرجع المغرب الى الوراء و ان يقبل اللعب لانه لدينا السرعة و الفنية و العياقة .
دائما امام الفرق التي تتكتل في الوراء ينبغي ان تلعب بنفس خطتها و ان ترجع الى الوراء و استغلال الهجمات المضادة خصوصا اذا كانت الفرقة متوسطة المردود كإران.
ثم امام لاعببن عاديين يكفي متابعتهم و عدم ارتكاب الاخطاء لان احتمال ان يضيعوا الفرصة اكثر من احتمال استغلالها و هذا ما ينبغي ان يقوم به المدافعون .
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9
49 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
باز قتلتونا زعما حنا مشفناش هاد الشوحة بلا متعاودوا لينا لفينا يكفينا
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1
50 - Zig.italy الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
لا تزال حليمة على عادتها بفرد الجامعة القجعية على المدب ادراج لاعبين ليس مستواهم بالمونديال كالكعبي بوصوفة وغيرهم . . .
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7
51 - المرابطي الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
رغم سيطرتنا على عدة أشواط من المباراة وفي الوسط، إلا أن الإيرانيين لعبوا بواقعية أكبر وكانوا أقرب إلى التسجيل. مع الأسف، قدرتنا على الاختراق كانت محدودة... وتركنا لهم مساحات.... المهم اللاعبين حاولوا وهذا الجهد... زياش كان شبه غائب...يالله هادي غير كرة القدم... وبلا ما نكبروا الأمور....
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2
52 - مواطنة الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
من نيتكم كنتو طامعين فالمنتخب يدوز للدور الثاني. واخا كون ربحو إيران كانو راجعين راه اسبانيا والبرتغال هادو .+نفخناهوم بزززاف حتى تاقو وتغرو
شكرا هسبريس
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7
53 - medmod الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
الفريق المغربي انتصر لصالح ايران
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9
54 - هذا ما أعطى الله الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:59
و الصدمة كانت قوية، كانت قوية. الله يصوب الامور في اللي جاي. المهم، احنا مرضنا بهادشي. كل مرة خيبة أمل.
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4
55 - مواطنة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:00
هذه هي الرياضة تكون هناك مفاجآت ..المهم أنه يجب أن لا ينسى المغاربة أن مشاركة الفريق الوطني في المنديال هو في حد ذاته إنجاز..حظا موفقا للباقي من المبارات
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-9
56 - جواد الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:00
الله يصبرنا يا رب قلبي يتقطع
Kopf hoch
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5
57 - حيران الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:00
عيد بأية حال عدت يا عيد *** أبما مضى أم لأمر فيك تجديد
هزيمة مرة غير متوقعة لمنتخبنا الوطني. مع الأسف الشديد!
ما كل ما يتمناه المرء يدركه *** تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
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4
58 - Nassir الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:00
Pas de problème .tant mieux.la prochaine fois, ou 20300 inchallah.je dit 20300 pas 2030 ,attention.on arrive
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5
59 - ر - ا زاوية الشيخ الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:00
عودة ميمونة للمنتخب إلى أرض الوطن.....كنا نظن أنه مدرب متمرس لكن اليوم ظهر العكس التغيرين أخطاء فيهما بشدة على أقل إخراج حارث إدخال فيصل فجر أشرف مكانه منديل تعودنا الصدمات فهل من مزيد يا رونار
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7
60 - علولة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:01
الخسارة يتحملها رونار بكل صراحة لم يلعب الا ليخسر فقط
والتحكيم كان ضعيف ولصالح ايران على اَي حال لم نخسر ب5
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-1
61 - Dorissssss الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:01
هدا جزاء الاختبارات المتحيزة لرينارد
لم يجد لاعبين احتياطيين جديدين
اخد النصيري لعيون ناصر لاركيط. وبهدوز الدي لم يلعب و سفيان امرابط وكارسيلا. وترك بوفال وازارو واليميق. ودخل بتشكيلة هجينة . قص بها اجنحة المنتخب وانهك امرابط و عزل الكعبي. وادخل من يرتكب خطأ ومن يسجل في مونانا.
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10
62 - عبد ربه الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:01
الكرة هي هادي اولا كنت انتظر بوطيب في البداية لكن خرج الكعبوش وبوقدوز افسدو علينا المبارة.

المهم من هادشي كلشي نرجعو الموضوع ديالنا الواقع ديالنا

المقاطعة مقاطعووووووووووووووون
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7
63 - Hamouda chamkar الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:01
تغييرات فاشلة. إلتغيير الأول قام بالخطأ و الثاني أحرز الهذف
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9
64 - mohamed الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:01
المستوى الكروى بحال المستوى التعليمي و الاقصادي
مزيان باش نركزو على المقاطعة ....
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9
65 - حلاوة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:02
حقيقة. او نصيحة. متواضعة من شخص. متواضع. الى بغا مغرب منتخب. حرش. خصو يقلب على لعابا. فدشورى وبوادي . ديال. مناطق. نائية. حيت. لعابى حفينين. و. حرشين. لي كيلعبو. فصهد. و برد. قا رس. بكاس داتاي. و طرف دلخبز فملعب ديال تراب وحجر. مشي. هاد. مخنتين لي خيفين على رجليهوم. وسلام .
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0
66 - الطنز البنفسجي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:02
المنتخب لعب بشكل جيد طوال ستين دقيقة بالرغم من الخطة العجيبة التي اختارها رونار.
بوطيب وفجر كانت هذه مباراة مناسبة.
مباراة جيدة جدا لبلهندة والمحمدي.. لا لوم على اللاعبين بالرغم من الهدف.
مباراة صعبة أمام خصم لم يقبل اللعب واستنفد طاقة الخصم.. الخلاصة كيروش تفوق على رونار رغم فارق مستوى اللاعبين.
بالتوفيق للأسود أمام البرتغال واسبانيا ربما اللعب ضدهما أسهل من ايران.
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-1
67 - جميلة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:02
لا تعليق خيبة الأمل دائما دائماً
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5
68 - تاوريرتي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:02
بعد تغيير لاعب ايراني الحاصل على البطاقة الصفراء و عند تغيير عميد منتخب إيران بدأ البديل في الهمس الى أصدقائه. تسألت عن الخطة التي يمكن ان يكون أملاها عليه مدرب إيران. لأكتشف بعد ثوان معدودة بدأ المنتخب الإيراني في ضرب رؤوس لاعبي الفريق المغربي بباطن اليد أكثر من 4 ضربات لأربعة لاعبين بنفس الطريقة و في نفس المكان بالذات في أقل من 10 دقائق . اصابات صعبة جدا ادت الى تغيير إضطراري للاعب و تشتيت تركيز الآخرين. طريقة غير رياضية على المسؤولين غي الجامعة المغربية إعادة المباراة و لما لا التقدم بشكاية للاتحاد الدولي ثم استخلاص العبر. تمنيت لو تلقى رونار كذلك تلك الضربة لكي يراجع حساباته الخاطئة . هنا لا أبرر النتيجة لأن المسؤولية كلها يتحملها رونار فهو لا يعرف أجواء المونديال و هذه فرصته ليتعلم في المنتخب المغربي
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2
69 - كترة الملاحم والمدح تنتج الفشل الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:02
لأننا نعطي لعبة كرة القدم أكتر مما تستحق اللهم الخسارة ولا فتنة الفوز
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6
70 - محمد الورعي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:02
خسارة كانت متوقعة لان المباريات الودية كانت ضد منتخبات ضعيفة ومتوسطة. المغرب اللي كان مشهور بصلابة الدفاع دياله، دابا تاتفرج فيه ويدك على قلبك ملي الفريق الخصم تايهجم عليك.
المسافات بين المدافعين ووسط الميدان كبيييييييييرة.. كولشي بغا يهاجم وتاحد ما يقد يدافع.
الاحتياط ضعيف والمهاجمين ميتين، المدرب ماكانش عليه يلعب لعب سريع مع الإيرانيين.
قد نكون حصالة المجموعة في نهاية الدور الاول. الله يحفظ من خمسة لزيرو مع الرأفة في الماتشين جايين
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0
71 - hyocef الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:03
سنفوز على البرتغال و إسبانيا
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-4
72 - Algerien الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:03
‏كل المنتخبات العربيه تخسر اخر دقيقه و تجلط شعوبها الا المنتخب السعودي يخسر و يريحك من اولها ⁧‫
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24
73 - انس الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:03
السلان عليكم عيد مبارك سعيد . المنتخب اليوم عيان والسبب المدرب كيتحمل المسؤلية كاملة ، المهم هيا المشاركة بغينا المغرب يمشي يبعيد ولكن الغالب الله
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4
74 - محمد سرور الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:03
المشكل لم يكن في الفرص الضائعة بل في أفراض ظلوا يكررون نفس الخطأ طيلة المقابلة احتفظ بهم لتكملة اطوارها حيث التخلي عن التمريرات القصيرة التي مكنتهم من السيطرة على أطوار المقابلة والبحث عن الحلول الشخصية في الإحتفاظ بالكرة لمدة طويلة مما مكن الخصم من سهولة استخلاص الكرة والقيام بالهجومات المضاضة الخطيرة وبالتالي أعطاهم وقت للثقة في أنفسهم والرجوع في المقابلة وهنا يظهر جليا أن اللاعب المغربي لازالا ضعيف جدا تكتيكيا سرعان ما ينجرف وراء الحماس الغير المحسوب
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3
75 - مغترب من المانيا الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:03
مدرب يتنازل عن بوفال وازاروا ويأتي ببوهدوز الاحتياطي مع سان باولو الدرجة الثانية ويقحم الكعبي فهذا ليس مدربا عالميا واعتقد أن لقجع فرض عليه هذين اللاعبين كون الأول من معارفه وربما أقاربه والثاني لعل الحص يساعده وتجني من ورائه نهضة بركان أموالا .والخطأ الأكبر يخرج حارث ويدخل بويندوز الذي اصبح مسخرة لدى المحللين الألمان .
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4
76 - عبد الحكيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:03
المنتخب المغربي قدم مبارة جيدة،اصطدم بالدفاع الايراني المغلق الذي صعب على الارجنتين بنجومها في مونديال 2014,لولا مهارة ميسي،
الهزيمة يتحملها رونار وحده،باشراكه بوحدوز الذي نادينا بان لا علاقة له. بالكرة،و طالبنا بالمناداة على اخرين كياجور او ازارو وغيرهما،
اين هم اصحاب التعليقات الحالمة التي كانت مقتنعة ان المغرب سوف يمر للدور الثاني ويصل للنصف او يحمل الكاس،و مدحت فيه ايما مديح،وكانت تخوننا وتصفنا بالمرضى المتشايمين عندما كنا نقول لهم كونوا واقعيين حتى لا تصدموا؟؟؟،
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4
77 - TEACHER الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:04
تغييرات المدرب لم تكن صائبة ، وبعض اللاعبين لم يكونوا في أحسن الأحوال مثال بوصوفة ، حارث ، و الكعبي. لكن كيف سيفسر المدرب إدخال دا كوستا و بوحروز رغم عدم مشاركتهم مع انديتهم أي عدم جاهزيتهم !!!
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3
78 - tornadogut الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:04
لا مزيد من التعاليق شكرا هسبرس
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2
79 - عبدو المكناسي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:04
اللياقة البدنية فعلت فعلها.و الخطة الدفاعية للايرانيين اربكت رونار و لاعبيه. المغاربة لو يدخلوا المباراة و لم يلعبوا لعبهم المعتاد لضعف دهني و الدهشة من اجواء كاس العالم و. التشكيلة الخاطءة ( امرابط مدافع ايمن) .ثم التغييرات الفاشلة لرونار .بوهدوز لا مكان له في 23 لاعب. بوصوفة بلهندة زياش لم يكونوا في يومهم.
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0
80 - ديما مغرب الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:04
المنتخب دار لي عليه زهر كان ضدنا. باقي الأمل، يكفينا أن المرابط رغم الإصابة كان باغي يدخل لتران، هادشي تيدل على القتالية و حب القميص. مان خليوش العديان يتشفاو فينا. ربي معانا. أديما مغرب. On a une très belle équipe qui s'est très bien battue. Nous gardant espoir.Vive le Maroc
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0
81 - محمد من كندا الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:05
صراحة لم أفهم تغييرات رونار اليوم. دون المستوىِ. مقابلة البرتغال ستكون جد صعبةِ .
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2
82 - نقطة في بحر الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:05
ورغم ذلك سنتأهل للدور الثاني إن شاء الله
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-7
83 - تنغيري الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:05
الأعذار و التبريرات و الحجج دائما متوفرة لدينا نحن المغاربة،لا نرضى ابدا بالهزيمة،يجب ان نجد حججا لتبرير الخسارة،ايران و المغرب و مصر لن تتجاوز الدور الاول،هكذا عهدنا على الاقل في المنتخب المغربي." الطيارة مازال دايرة امارش،ههههه"
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5
84 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:05
فعلا هي الكرة الملعونة كما يطلق عليها لعنتها اصابت الشعب المغربي و مسؤوليه في شهر رمضان الكريم شخصيا لم اتاسف على ضياع تنظيم مونديال 2026 بل تاسفت على الازمة التي خلقتها هذه الكرة الملعونة بين بلدنا و اشقائنا الخليجيين خسرنا كل شيئ خسرنا رهان تنظيم المونديال و خسرنا اشقاءنا الخليجيين الذين دعمونا في السراء و الدراء على مدى عقود بسبب رعونة شعبنا و مسؤولينا و خسرنا اموالنا و خسرنا اول مقابلة في مونديال روسيا مع اضعف فريق و الغريب نحن من سجلنا على انفسنا انهزمنا حينما سجلنا ضد مرمانا خسرنا الحليف الامريكي و خسرنا احلامنا بسبب هذه الكرة الملعونة فيا لها من لعنة لاحقتنا بسبب تعلقنا بها حد الجنون و هي ملعونة مثل الشيطان فراجعوا حساباتكم ايها المغاربة و ابتعدوا التعلق بهذه الكرة الملعونة لان لعنتها ستلاحقنا و تفسد علينا مشوارنا و تبعدنا عن اولوياتنا و ما هو اهم اهتموا بما يفيد بلدكم من تطوير التعليم و الصحة و الاعتناء باقتصادكم و فلاحنكم و شبابكم و الحفاظ على صحرائكم و اتركوا هذه الكرة الملعونة حتى لا تصيبكم لعنتها فالدول تطورت بتنمية العنصر البشري و التعليم و لم تهتم بهذه الكرة الملعونة.
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4
85 - Dima maroc الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:05
العبرة بالتأهل. لدينا فرصة علينا استغلالها.
حظ طيب للمنتخب
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-4
86 - كمال الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:06
أحسن لاعب مغربي في المباراة كان هو الجمهور حيث كانوا في المستوى. شكرا لكم لتشريفكم لبلدكم
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2
87 - Ibrahim الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:06
حتى حاجة مكتفرح فهاد البلاد، دبا من المستحيل نتفرج فيهم عوتاني من غير إلا كانت شي معجزة فالماتش الجاي
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4
88 - مقاطع الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:06
يبدو لي ان المخزن نجح في تخذير الشعب فجعلهم يلهثون وراء بيضة الشيطان لايلوون
ولايقدرون ناسون أبسط حقوقهم ومع أن أيقضوهم مقاطعون ومتحملون فإن جلهم مغيبون لايتقنون إلا اللغو في الكرة والتحليل
وقد تجدها محروم من جميع حقوقه
اصحوا ايها الراقدون فوق التراب
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5
89 - NeoSimo الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:06
لجميع المغاربة أقول لهم الفريق لعب مباراة جيدة وعلينا أن لا نرمي إخفاقاتنا في الحياة على فريق من 11 لاعب نتمنى فوزه لكي يُغطي على إخفاقاتنا في الحياة

كن فائزاً في حياتك كمواطن مغربي وبفوزك في حياتك ستؤدي دورك كفرد ناجح في وطننا أما إنتظار فوز فريقنا ليغطي على إخفاقاتك فهو قمة الفشل
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1
90 - متساءل الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:06
لا يجب الكذب ليست الفرص المضاعة
قد كانت تكون النتيجة 3 لصفر بحيت ابرز الفرص كانت ايرانية
اللاعبين صغار في عقولهم هرفو عليهم إيران بالبريسنك واللعب الرجولي
اما الخطة فهي 0 مهاجم معزول ووسط لا يقتحم وكرات طويلة
وأخطر شيء التغييرات مرابط الاخ محدود واحدوز لا يمكنه صنع هدف و مهاجم بمدافع للمحافظة على النتيجة ربما
المهم رونار محدود يلعب على الحظ
المغرب 4 4 2 و لعب على الاطراف و عودة إلى الوراء وانقضاض في الكونتر
اما اضاعة مهاجم في غابة لوحده وتكديس في الوسط المدافع أكثر منه المهاجم
فالنتيجة هي تلك وكانت تكون أكبر
منتخب صالح للتاهل فقط ولا للمنافسة.
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2
91 - تاهلة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:06
هذه كرة القدم. شكرا منير محمدي و شكرا سايس و شكرا للجماهير.
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-1
92 - عبداللطيف الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:06
العادة المغربية الفوز في المباريات الودية )ضيحوكي) والهزيمة في اول محك حقيقققي
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7
93 - Hamza الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:07
Le premier responsable est le sélectionneur marocain. des changements incompréhensibles ,bcp de fautes. Au lieu d'assurer le premier match et jouer avec les joueurs essentiels , il a fait ses choix qu'il assume. Renard est bon qu'en Afrique.
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2
94 - عاطل منذ 18 سنة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:07
العياشة من فشل الى فشل, لا يصح الا الصحيح, الايرانيون يحكمهم قادة دهاة يعملون في صمت علموا شعبهم من حيث تؤكل الكتف أما العياشة فيعاكسون الواقع وزعماءهم يبيعون الوهم للشعب الامي بالطبل والغيطة والهايلالا والملحمات
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9
95 - mouh الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:07
Équipe marocaine différente par rapport aux matchs précédents, et les Iraniens à ne pas sous estimé avec la manière de leurs jeux,
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3
96 - Révolté الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:07
C'est la même chose qui nous manque toujours , partout et dans tout ce qu'on fait nous Marocains : la rigueur et la perfection. Dima naksana dik nghiza dial teghyazz dakechi aalach makantafrouhch...
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3
97 - مونديال الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:07
اللعب في مستوى لكن نفتقد الى صناع الاهداف و بحت عن تغرات
لحاصول عواشركم مبروكة اما منتخب رحمه الله
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3
98 - Levoyageur الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:08
Nous les. Maghrourine,si on a obtenu morocco 2026 on dit nous sommes plus fort et on gagne le trio américain et aussi si on a gagne Iran,on est si plus fort wa wa wa....une fois perdu les critiques.....
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1
99 - abybakk الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:08
Me Hervé,
Ici c'est la coupe du monde, pas de place pour l'amateurisme.
L’entraineur a montré ses limites
il fait jouer un droitier coté gauche, il fait jouer un arrière droit qui n'est pas sa place, Bouheddouz a le niveau de la division 3 marocaine...
Bref des erreurs à la pelle
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1
100 - sifawe de boulmane الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:08
ملحمة بدون امازيغية
منتخب بدون لاعبي البطولة
نمشي دائما على رجل واحدة
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1
101 - Mann الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:08
الجماهير و المعلقون الكل لاحظ ان المنتخب المغربي يلعب لعب الزناقي كلشي تابع كرة ! إلا المدرب لميلاحظ شيء
نحن شعب غير منظم في جميعالميادين و ليس فيالمرة فقط
يا ناس العقل و العقل ثم العقل
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3
102 - اعادة النظر في ... الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:09
.. في المنهاج واجب وطني وذلك بمغربة المدرب وكل افراد الفريق.
يجب ان يكون المدرب مغربيا و اللاعبين مغاربة الداخل وليس الخارج.
قد يخسر المغرب بعض السنوات ولكنه مع طول الممارسة سيشتد عوده وينتقل الى مرحلة الفوز.
لا يعقل ان ننتظر من فريق يتكون من لاعب من هولاندا واخر من فرنسا واخر من اسبانيا ان يكون منسجما و يسدد الاهداف.
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0
103 - سعودي اماراتي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:09
تمنيت الفوز للمغرب الحبيب العزيز ،لكن هذي حال الكرة فوز وخسارة ، منتخبكم ابدع ولعب ،لكن الحظ وقف ،لديكم لعيبة جيدين ،وان شاء الله المباريات القادمة تأتي لصالح الأسود ، ان شاء الله الفوز حليفكم في القادم ، نحن معاكم قلبا وقالبا وانتم قدها ،اللهم احفظ هذا البلد العزيز الغالي ع قلوبنا .
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-3
104 - toto الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:09
لا اتابع الكرة المغربية منذ أكثر من 15 سنة لكنني صدمت اليوم للمستوى البدني الذي ظهر به الفريق المغربي..بالاضافة الأخطاء التكتيكية المدرب. كان من الاجدر به ام يقوم بالتغيرات الضرورية قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة. المنتخب لا يتوفر على دفاع قوي.. على أي المبارة كان من الواجب حسمها من الشوط الأول.
بعض النظر عن مشاركة المغرب في المونديال يجب رد الاعتبار للكرة المغربية من خلال إنشاء مدارس كروية للأطفال في كل مدينة وفي كل حي عوض ترك الأسمنت يغزي كل متر مربع و يرزقنا ويخنق أبناءنا و ملكاتهم الكروية او الفنية.
المهم لخبار ف راسكوم
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-2
105 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:09
يجب أن نعترف بالحقيقة ونكون صرحاء مع أنفسنا، العيب ليس في المدرب وليس في اللاعبين، العيب هو أن الدولة تنفق على اللاعبين من مال الحرام. هذا المال انتزع من الشعب كرها. حتى الوزراء ليسوا في المستوى اللائق لأن أجورهم الخيالية التي من الحرام أنستهم وعودهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. حان الوقت لنغير سلوكنا ومعاملاتنا ونصفي أموالنا من الشبهات ونعطي لكل ذي حق حقه، حتى يعم الرخاء والخير والبركة في صفوف المجتمع كله. كيف يعقل أن نمشي إلى الأمام ودعوات المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب؟ فكروا في العاطلين عن العمل والعاجزين، ادخلوا البهجة إلى قلوب المحرومين والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة. كونوا في خدمة المجتمع كله وسترون النتيجة.
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5
106 - ديما مغرب الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:10
المنتخب دار ليعليه زهر كان ضدنا. يكفي ان أمرابط رفض يخرج رغم الإصابة، هادشي تيدل على القتالية و حب القميص. منخليوش العديان تشفا فينا. On a une très belle équipe qui s'est très bien battue. Nous gardons espoir. Vive le maroc.
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-5
107 - الله يستر الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:10
هاد التعليق مبالغ فيه بزاف رحنا تفرجنا مباشرةفيهم شيخات الاطلس راهم مشلولين و السلام
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3
108 - ياسين لمغاوري الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:11
كرة القدم تعكس نفسية شعب ما و مزاجه و تفكيره و هذا ما حدث مع ايران: شعب الذهاء و الشطرنج و الزربية العجيبة و النفس الطويل و العمق الحضاري البعيد و شعب الفكر و الديموقراطية و الصناعات و التحدي و الاصل عكس بعض الشعوب التي لا تعكس سوى بنياتها العقلية من فساد و تفحفيح و تسحسيح و ابهة فارغة و جري و ركض بلا هدف و فساد و تزوير و تبعية و سطحية...حين تكون المور غير مبنية على الصح الصحيح فانها تضوهلر العيوب في اي امتحان كما نرى عند هطول الامطار فتعري الفساد الخ و هي ضربة في مرمانا لا غير اي اننا لا نخدع الا انفسنا عوض التحلي بالصدق و المعقول..فاننا لا نسجل الا اهدافا ليست في صالحنا و كذلك سياسات العرب انها شبيهة بهزائمهم في كرة القدم و هذا ما يميز الفرق مثلا البرازيل عن الروس عن الانجليو عن الايرانيين عن السعوديين عن الايطاليين عن الالمان الخ
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3
109 - Abdel الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:11
صبر ؤ صاف
خاص داب ميخرجش ماتش اسبانيا ؤ برتغال تعدول
يام فرق خسر ماتش لول ؤ داو بطولات
خسن مانتغاطقوش
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-2
110 - ياسمين الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:13
واااامصيبتاه!!!!!!!!!!!
لاحول ولاقوة الا بالله
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0
111 - المطّلع الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:13
ديما الشوهة .....الطيارة راها تسخن ....المهم المشاركة كسجلنا فمرمى الخصم و لا فالمرمى ديانا المهم الاصابة
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112 - Mohammed الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:13
لقد اعطيت الاوامر لربان الطائرة بتشغيل محركها استعدادا للرحيل
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1
113 - محلل الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:13
علاش مربحناش؟دابا خاصنا الحسابات والدعوات علاش مدحلش فيصل فجر مكان الكعبي .فرحة العيد وقفت .
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114 - Smiriss الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:14
مع كل اسف ان نغتم الفرصة ولاكن لن نستسلم هذى هي كرة وشكرن لكل المغارب
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-1
115 - مصطفى الدكالي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:14
الخطأ للمدرب الذي لم يعتمد على الأجنحة والتغيير لم يكن في محله فقد أضعف منتخبنا
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0
116 - Kamal الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:14
هزيمة قاسية لمنتخب المغربي ونحلم ان ننتصر على البرتغال واسبانيا المدرب يتحمل المسئولية وبعض الاعبين لم يكونو في المستوى ونتمنى ان تاتي المعجزة ونتاهل للدور الثاني
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0
117 - rachid essafi الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:14
غريب ما وقع للمنتخبات العربية في اولى مقابلاتها في المونديال هدا درس للمنتخب التونسي عليها ان تاخده عبرة لكي تتجنب كل من شانه ان يعكر صفو طريقها للدور الثاني ونتمنى ان يفوز المنتخب المغربي على البرتغال واسبانيا وهدا ليس بمستحيل يكفي فقط ان ياخدوا جرعة من العزيمة والارادة القوية والتركيز وتجنب الاخطاء في تمرير الكرات وان شاء الله سنمر للدور المقبل صحبة اسبانيا
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118 - Man of truth الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:14
انا لي شدني هو ببليك ديال ايران, منظمين وهاربين علينا بزاف وكاع ما رافعين دوك شعارات ديالو والو كيعبو على دولة متقدمة.
حنا داك شي مخربق بزاف لا تنظيم لا والو وكيضحكوني فاش ;يجيبو دوك القبب ديال عام الفيل ديال ناس الغيوان !!! وشعارات ديال المخزن !!!
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2
119 - ياسين الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:14
نجيكم من الخر
ما بني على باطل فهو باطل
سمحو ليا نقول بانني لا اشجع فريقا على فريق و لا منتخب على اخر فطمت نفسي من زمان( لا رجاء لا وداد و بارص لا ريال) بل حتى المنتخب المغربي كنت اتمنى فوزه فقط حتى يفرح اخواني المغاربة و المسلمين رغم ان الفرح الحقيقي هو بفضل الله وليس باللعب و العصبية و النرفزة و الفقسة التى عشتها اليوم
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1
120 - Bit de parité الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:15
وصلنا لقمة الشوهة، ما بقا عندنا ما نخسرو . غير إلعبو مع البرتغال و إسبانيا بدون خوف على الله تصدق ليهم
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121 - نوزالدين الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:16
ليس تشاؤما ولكن واقعية.. أرى أن المغرب اليوم خرج للأسف من المونديال ... اذا عجزنا عن هزيمة أضعف فرق المجموعة .. فلا مجال لهزم البرتغال واسبانيا.. بكل حسرة ومرارة أقول أن حلم المغاربة انتهى
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3
122 - راي مخالف الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:16
كل ابن ادم خطاء و خير الخطائين التوابون.
اهم شيء في مباريات كاس العالم هو النتيجة
كان على المنتخب المغربي الركون الى الدفاع و قتل المباراة منذ الدقائق الاولى كنظيره الايراني الذي لعب اغلب مباراته في نصفه الاول من الملعب.
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0
123 - yous الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:16
يتحمل المدرب مسؤوليته في اختياراته و بدلائه قبل اللاعبين و خطته التي انهكت اللاعبين بدون نتيجة المهم ضاع كل شيء التنظيم و التأهل
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0
124 - med medo الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:16
C'est pas grave les lions, vous étiez les meilleures sur la pelouse. Le match était trooooop difficile tactiquement et physiquement. Bouhadouz! t'es un grand joueur et les fautes font partie du foot, oublie ce match et pense au reste. bon courage et bonne chance les lions, on est derrière vous dans toutes les situations et les circonstances.
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-1
125 - H MEN الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:17
لا عبوننا 8 فرنسيين,5هولنديين,اسبانيان,بلجيكيان,الماني,و 5 مغاربة.الطاقم المرافق لللاعبين 25 شخص. لاعبون قدامى وعائلاتهم وصلو لروسيا وسيقضون ايام المونديال مجانا وصندوق تنمية الرياضة (فلوس الشعب) يخلص
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4
126 - Abdou adsm الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:18
Le remplaçant de Ayoub kaabi c’est Boutayeb
..................., , Le remplaçant de Harit c’est Fajer
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0
127 - Sadik YEMLAH الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:18
ما عليش .. الكل قام بما يجب عليه القيام به. نثق بكم يا شباب !
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-1
128 - سلاك الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:18
ضريبة الغرور وعدم التحضير الذهني ظهر خلاله المنتخب ضعيف الى درجة كبيرة حظ اوفر في قابل المباريات
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0
129 - سر فر الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:19
تبارك الله على سيادنا المشجعين فالأول كنتو تغوتو ؤ فرحانين غير الحظ ما ساعفهومش في البداية دغيا تقلبتو هادي هي الروح رياضية بديتو بسبان غادي دمرو ليهم نفسيتهوم كتر ما هي مدمرا حقاش الماتش جا مع فشل المغرب في تنضيم كأس العالم إوا كونو مع منتخب ديالنا في السراء و الضراء
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2
130 - فارس الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:19
أنا ضد من يقول أن المدرب أخطأ في تغييراته ...لأنه أدخل اللاعب الذي فك الشفرة وسجل الهدف القاتل في الوقت المناسب
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2
131 - اتورتيت الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:19
مرة أخرى تتكرر الصدمة . .....؟؟؟؟؟!!!!!!
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0
132 - مراد الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:19
جميع المنتخبات المشاركة تحضر في استقرار وصمت إلا المنتخبات العربية بصفة عامة تصحبها دائما هالة إعلامية وتضخيم وطموحات غير منطقية وأماني ولكنها دائما تحصد الأسى والخيبات . المنتخب المغربي فاز في كل مبارياته الودية قبل المونديال . ولكنه فشل في الفوز على منتخب إيراني متوسط المستوى رغم خلقه لعدة فرص سانحة للتسجيل بل وجاء الهدف عكسيا وفي أي وقت . المنتخب المغربي وقبله المنتخبان المصري والسعودي منتخبات لعبت مع الاسف بخجل زائد عن اللزوم .وبعقدة نقص ترافق المنتخبات العربية في كل المشاركات السابقة . اظن أن التحضير النفسي كان غائبا عن المغاربة . وارجوا ان يلعبوا مع البرتغال واسبانيا بدون عقدة حتى لو انهزموا
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2
133 - مصطفى الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:20
خطئين هما السبب في الهدف. اولا مضايقة المهاجم الإيراني التي كان من الأحرى تفاديها على بعد تواني من النهاية والتانية عدم وجود مدافع في جانب المرمى. الحضوض باتت شبه منعدمة للأسف.
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1
134 - عسو باسكال الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:20
لقد قلتها البارح : أين هي العقلية الاحترافية؟ ليس معقولا أن يضيع الفريق عدة فرص، فهدا هو العقم الكروي الدي نعاني منه. فالخسارة لا تعود إلى الخطأ القاتل. فلوا سجل المغاربة هدف أو إثنين لضمن الانتصار لكن ها نحن نجني ثمار الغرور وسوء التقدير. وعلى كل حال لازالت مقابلتين أمامنا وكل شيء ممكن شريطة تفادي الأسباب التي أدت إلى نكبة هدا اليوم وعلى المدرب أن يتحمل مسؤوليته كاملة.
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-1
135 - عسكري الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:20
بوحدوز خاصو يحشم على عرضو وينسحب نهائيا من المنتخب ويعتزل اللعب الى كان فيه غير شوي ديال النفس، را حطم احلام اربعين مليون مغربي.
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-1
136 - عزيز الدحماني الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:20
بوافو عليهم الخطأ خطأ المدرب مشي اللاعبين الإدارة بكاملها هذا قدر التراخي قدر إنعدام المسؤولية و الوطنية الصحيحة الحقيقية قدر التربية الذاتية دائماً يكفي المنتخب أن يتعاطف معها المشاهد العالمي دون تحقيق نتيجة و الخروج بتصفيق
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137 - MEROUAN الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:21
BYE BYE C'EST FINI LE MONDIAL
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138 - ADAM الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:21
لاعبون انانيون هم كل لاعب هو رصيضه في برصة اللعبين بعد نهايت هاد العرس الرياضي. انعدام الروح القتالية والدفاع عن القميص الوطني
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2
139 - امازيغي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:22
انا كنت اتوقع هذه النتيجة الان 90/100 من المغاربة يعتبرون ايران سهل
بالنسبة لي ، إيران هو الفريق الاصعب في هذه المجموعة B السبب اننا لا نعرف كيف تلعب
الوقت سوف يعطيني الحق
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4
140 - chouf الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:23
س بحان الله في لقءات ودية المنتخب ابان اسبع.اوا واش هاذاالشوهة.هنا في المبارة اديال الصح اللي اخصكم اتبانوا.اشحال اديال الهرج وفي كل مرة تعود حليمة لعادتها.والله الى ابغيناكم اتفوزوا بالمبارة ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وهاذه هي الجلدة.
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0
141 - ساخط الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:24
والله لم افاجىء بهاته النتيجة.كانت منتظرة.والاسباب في نظري هي كالتالي: الغرور الزاءد لدى الاعبين,استصغار المنتخب الايراني,تقريبا ستة لاعبين لم يكونو في الموعد:زياش،بوصوفة،الكعبي،بلهندة،وحاريث كان اناني جدا.ولكن المسؤولية الكبيرة على المدرب.كان بليدا في التعامل مع المباراة.مدرب ايران كان جد ذكي ترك الكرة للمغاربة حتى استنفدوا طاقتهم في عشرين دقيقة.ثم لعب على المباغثة.تغييرات رونار فاشلة وحتى تموضع الاعبين لم يكن في محله.حكيمي ممتاز على اليمين وليس اليسار.امرابط مهاجم ايمن وليس بمدافع.المهم الهضرة كثيرة.والحل هو اضافة كرة القدم الى لاىحة المقاطعة.
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142 - صباح الوجدية من روسيا الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:24
لا حول ولا قوة إلا بالله , راحنا مصدومين في روسيا, لا فرحة عيد مع العائلة في المغرب , ولا فرحة مع المنتخب المخربي هنا في روسيا .
عيدكم مبارك أخوتي المغاربة اكسبريس.
حرام عليهم يا منتخب .
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143 - امحمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:24
خطأ المدرب في التغيرات لاداكوستا ولا بوهدوز
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1
144 - العم حام الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:25
لامنطق للكرة ..وتضييع فرص مآكدة بغعل التسرع
والانانية ..يؤدي للخسارة .الامل لازال والكرة هي
العزيمة لاينقص من قيمة هده الخسارة من ابنائنا..
كل شئ ممكن . ونتمنى السعد والحظ في القادم
...الرجولة تصنع المعجزات...و كرة القدم سوى لعبة.
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0
145 - صدمة وشمتة ولكنها المستديرة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:25
قدر الله وماشاء فعل الحمد لله على كل حال
في الدقيقة الخامسة في الوقت بدل الضائع سبحان الله
للعل الله يعوضنا خيرا امام البرتغال واسبانيا من يدري كل شيئ ممكن
غير هو العرب هاذ المونديال ماعرفت مالهم 3 مباريات 3 انهزامات
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1
146 - مغربي من الريف الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:25
المغرب لعب بدون خطة وبغباء عكس ايران التي استغلت اندفاع المغرب ولعبت بذكاء وبعقل و اقتصاد في كل شيء حيث ركنوا الى الدفاع وتركوا المغاربة ينزفون بدون عقل ولا خطة وهنا كان دور خطة المدرب الايراني الذي فهم خطة روما حتى اصبحنا في الملعب تاءهين.
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2
147 - رشيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:26
لاتتنفعلوا هذه خطة حتى لايعرف منافسينا القادمون في مونديال 2022 خطة لعبنا.
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-1
148 - mahdi الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:27
De toute façon le Maroc a marqué un but, peut importe où, mais ces (lions) n ont pas raté l occasion, Bravo les Lions,
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0
149 - les lions الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:27
خصنا #رفعوا_المعنويات_للمنتخب_المغربي #كلشي_ممكن
الخوت اامغريب قدم أحسن اداء لمبارة واي لاعب يمكن يدير خطء بوحدوز مي المنتخب ديالنا فامس الحاجة للدعم ديالنا باراكا من سلبية وإيران الفوز ديالها كان بمشقت انفس فوز غير مشرف فوز الحظ لا غير نتمناو لمدرب يدارك الأخطاء وحنا مع المنتخب بقلوبنا وبروحنا حيت بيننوا علی الروح الوطنية من هاد المنبر #هنيئا_للمنتخب_الوطني_المغربي_بالروح_القتالية
بارطاجيو توصل
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-1
150 - عبدالرحمان منتريال كندا الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:28
السلام عليكم،
عندما تشاهد بداية المقابلة أو بالأحرى الشوط الأول، كلنا تصور نتيجة ثقيلة لصالح المنتخب المغربي. لكن الحماس لوحده دون التركيز غير كافي للتسجيل. للأسف وبكل حرقة أقول وداعا مونديال روسيا. الله يجازيكم بخير لا تمنوا أنفسكم، الإقصاء محسوم. أنا لست متشائما بل واقعيا. لا تحرقوا أعصابكم.
وداعا ثم وداعا ثم وداعا مونديال روسيا رغم أني أومن بالمعجزة الإيطالية.
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0
151 - تاك فريد الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:28
رايت لاعب مغربي كله تاتو واصبت بصدمة كيف لهذه الاشكال التايهة سمح لها المدرب الفرنسي دخول تشكيل المنتخب المغربي !؟!؟!؟
لحد الان منذ بداية تنظيم كاس العالم لم يفز اي منتخب باكس العالم مع مدرب اجنبي.
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0
152 - عبداللطيف المغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:29
هذه هي كرة القدم لا منطق لها.المنتخب المغربي اهدر فرصا عديدة في الشوط الاول.وهذا انعكس على مردودية الفريق في الشوط الثاني الذي كان باهتا باستثناء قذفة جياش التي كادت ان تهز الشباك الايراني لولا براعة الحارس.في كل الاحوال لا يجب علينا ان نيأس.امام الفريق الوطني مبارتين حاسمتين.ان احسن تدبيرهما يمكن ان يحذث المفاجئة ويتأهل من يدري.مع التوفبق انشاء الله.واخيرا وليس اخرا لا يمكن ان نختزل الهزيمة في النيران الصديقة لبوحدوس.الذي كان دخوله خطأ استراتيجيا للسيد رونار.
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0
153 - marocain الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:29
Monsieur Renard,
Les deux ailes sont capitales dans une équipe, ce jour notre équipe est quasi abscente, vous n'avez pas donné aux joueurs le libre mouvement sur le terrain, vous êtes dans le piege des iranien puisque vous avez engagé le jeux sur le centre du carré Iranien alors que les occasions de but vient des ailes AMRABET et HARIT étaient hors du jeux. Si vous avez imposé un jeux classique d'action sur les ailes et centrage sur le carré adverse le resultat serait en faveur du Maroc.
Dans certain cas un etourdissement peut arriver à certain sntraineurs.
C'est le cas pour vous:
1/4 heur passé aucun changement de la stratégie.
1/2 heure rien n'est fait
après la mi temps en s'attendait à une sortie de jeu plus offensive dans la plus part d'action venaient des ailes.
il me semble que votre jeux n'étaient compatible avec la qualité de joueurs dont didpose actuallement le Maroc.
C'est dommage, on fera mieux lors de la coupe du monde 2030.
Cette fois ci nous allons sortir un peu tôt.
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0
154 - marocain الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:33
لو دخل الكعبي بديلا كان أحسن....بوطيب زياش بلهندة ربما أفضل...أمرابط وحكيمي في غير مكانهما وبالتالي غياب تام لكراتهما نحو الهجوم ...وسط الميدان..بوصوفة والأحمدي فقدا الكثير من الكرات.....التغييرات لم تكن في وقتها ولا في محلها......غابت النجاعة منذ الثلاثين دقيقة الأولى.....الشوط الثاني ما بان لينا والو من المنتخب.....ربما التعادل كان سيكون منصفا...على أية حال حظوظنا حتى ولو فزنا على إيران لم تكن للتعدى ال10% أمام منتخبين قويين
..كنا نمني النفس بافتتاح المونديال بانتصار لكن الغالب الله...ويبقى الأمل مستمرا إلى أن يثبت العكس(قراءة بسيطة من متتبع غيور على الكرة المغربية)
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155 - Souiri الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:35
On a pas le niveau des grandes compétitions il faut pas rêver
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1
156 - ابراهيم اخوكم من المانيا الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:36
مستوى اللعب لم يكن في المستوى، نسبة التنسيق وخلق الفرص كانت ضعيفة، بطىء في الأداء لم يكن هناك خطة بديلة في الشوط الثاني لتغيير منحى اللعبة، دفاع إيران كان قويا جدا ولاكن دون تهديد ملموس، أخطاء الاعبين المغاربة كانت في الشوط الثاني عديدة ولا ترحم واخرها هو تسديد الهدف السلبي، رغم قدراة الاعبين التي كانت لا بأس بها.
الاحساس الذي ينتاب المتفرج بعد نهاية المبارة هو الغضب وليس التاسف
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157 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:36
المبارة بدأت وانتهت لافائدة في البكاء وراء الميت
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2
158 - نواس المصطفى الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:37
المنتخب الوطني أبان عن مستوى عالي أمام فريق ليس بالسهل ولكن لن نكون متشائمين يائسين فالحظ لا زال أمام فريقنا العزيز ودعواتنا لهم بالتوفيق إنشاء الله تعالى
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-2
159 - mowatin ghayour الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:39
المنتخب اللي فيه باك صاحبي و صاحبي و خويا و فيه لعاب مبغاش يخرج واخا هو دايخ حتى شاف خوه اللي دخل عاد فرح و خرج والمنتخب اللي فيه واحد ماقدر يماركي على الخصم حقق هدف رائع علا راسو و المنتخب اللي فيه مدرب راسو فاصح كثر و معكس و المنتخب اللي اللعابة فيه زربانين بلا فايدة باغين يماركيو بلا عقل لا تركيز لا تهييء نفسي قبل المبارات و المنتخب الي الماتشات ديالو مديعيه تيغوتو بلا فايدة غا صداع الراس مديعين باسلوب دنيء و دون المستوى تيضروك فودنيك هاد المننخب ما متسناو منو ربح يجب اعادة النضر بشكل جدري في لعبنا للكرة في اختيارنا للاعبين و المدربين و الكسؤولين عن القطاع يجب تغيير معلقينا باخرين يتقنون التعليق و لا يزعجوا اداننا و الله ولي التوفيق
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1
160 - oussama الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:40
علاش المغاربة منافقين غير يوماين هادي سميتو بن عطية سبع ديالكوم دبا بديتو فالسبان...معروف علينا النفاق شوف غير حال المساجد وراء رمضان خاااوية كتصفر..رجعو للوعي و كملو فمقاطعة كل ما يضركم....
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161 - عبداللطيف الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:41
العرب أضحوكة العالم هزاءم سياسية عسكرية اقتصادية وحتى رياضية على عكس ايران تفوق في كل المجالات حتى النووية
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162 - اباو هيثم الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:41
بدووووووووووووون تعليييييق
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163 - ghuichi الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:44
aid Moubarak Saïd a toutes les marocaine à la prochain fois 2090
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164 - bilal الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:44
لما الغضب إخواني هذا مجرد تضامن في أحلى صوره مع الفرق العربية وهذا دليل على ما ماذا لحمة الأمة العربية، ما نرجو هو عدم خيانة الفريق التونسي الفرق العربية المشاركة.
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165 - من فرنسا الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:44
والله وجعو لي رؤسي ان نخسر امام اي دولة ما عدا ايران .رونار لا يصلح لكأس العالم بل فقط لكأس إفريقيا.الحقيقة ليس لنا هذاف حقيقي والخطة لم تكن جيدة الكل يلعب للوراء .
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166 - لا علقة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:44
مازال الكرة عندنا مانضجاتش لاعبين أقزام لم يقدروا على تجاوز عمالقة ايران في الدفاع بطئ أمام مرمى الخصم . نتمن________________________ى ايشرفونى فيما تبقى من البطولة .
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167 - عادل الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:46
والله الا عرفتهم غادي يخسرو لا تركيز لا هجوم لا و والو كرة القدم خاصها قاعدة هي الفرق المغربية
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168 - coupa 2018 الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:47
المنتخب الإيراني كان احسن منا إستغل اندفاع المنتخب المغربي الغير المنظم لم يبذل اي مجهود إنتظر الفرص لعب بهدوء وكان له ما أراد كرة القدم نتيجة .وليست إستحواذ علي الكرة وتظيع الفرص نتمني حظ سعيد للفريق الوطني ونسيان نتيجة اليوم رغم أنا مهمة التأهل شبه مستحيلة
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169 - مواطن مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:47
عيد مبارك سعيد اولا اخوتي ياولاد بلادي بالامس لم نكن نقول هذا الكلام هذه تبقى لعبة كرة قدم وهذا الفريق لن يكون احسن من الفرق التي شاركت في86 و94 و 98
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170 - Aba9a الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:49
هدا عقاب الاهلي للمغرب لانه قطع علاقاته مع ايران ضلما و عدواني و تابعا لاملاءات سعودية. أمريكية الله انتقم من المغرب على لونه الرمادي في المواقف يا مغاربة فريقكم دون المستوى بلاما تبقاو تحلموا غير سخنوا المطور تاع الطائرة و اجعوا الى سبيلكم لالاكم إيران غدا توصل الثمن لأنهم شعب قوي و مكافح و لا يتأمر على المسلمين مع الغرب هههههههه مساكن يوم الاحد على الاكثر قولوا لروسيا مع السلامة
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171 - camara الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:49
est ce que le miracle va se produire avec le Portugal et l Espagne oublions la gifle de l Iran mais comme le rêve est permis on peut rêver
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172 - قليل من الانصاف... الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:50
...الانصاف من فضلكم.
كان اداء المنتخب المغربي افضل من اداء المنتخب الايراني.
الهدف الايراني كان نتيجة الصدفة وليس نتيجة خطة كروية احترافية.
وهذه هي طبيعة الالعاب والمنافسات يوم لك ويوم عليك.
فما عليك الا المشاركة ومزيدا من المشاركة .
المهم ان اسم المغرب كان حاضرا في هذا المحفل الدولي فاذا خسر الفريق فلقد ربح الوطن بالمشاركة الى جانب اقرانه في العالم.
ففي النهاية لن يفوز الا فريق واحد.
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173 - االبساطة الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:53
اخطاء بالجملة في التشكيل رونار وحده من يتحمل المسئولية ؟؟
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174 - سمير الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:53
‏مستوى الفريق الوطني كان جدمتوسط فقط ثلاث فرص في96 دقيقة ‏تشكيلة التي دخل بها المدرب سبب هزيمة المنتخب المغربي ‏التغيير الذي قام به كان متأخر ‏حكيمي ‏لا يحسن الاعب في الجهة اليسرى أخطاء كثيره من المدرب.......الخ
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175 - عبد اللطيف العطاوية الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:55
المنتخب تهيا للبرنغال واسبانيا ولم يتهيا لايرا ففشل امامها ولكنه لن يفشل امام البرتغال و اسبانيا ان شاء الله بالنسبة للاعب بوحدوز هل تعمد ذلك الخطا اذن كفى تجريحا في حق اللاعب والتمس من رونار ان يشركه في المباراة القادمة لان خطاه سيجعله نارا تحرق الفريق الخصم
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176 - zaki l.algerien الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:55
تفاؤلو خيرا تجدوه,ان شاء الله
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177 - مغربي غيور الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:55
والله ثم والله لطالما ناديت بإشراك ثلاثي الرعب الودادي اشرف بن شرقى وأوناجم ووليد الكارتي في المنتخب الوطني نظرا لانسجامهم اولا و لقتاليتهم و لتمريراتهم الميليمترية والحاسمة والتي تفكرني بتمريرات المرحوم الضلمي ونضيف إليهم ايوب الكعبي في الشوط الثاني فقط والله لسوف ترى خط هجومي ناجع و سريع منتخب اليوم سقطته خطة ارفي رونار المكشوفة للعيان لانه لايملك لاعبين من طراز الثلاثي المرعب الذين تحدثت عنه والذين يقلبون الموازين من توغلات وسط الميدان
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178 - Maroc 1 الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:56
المدرب
أدخل بوحدوس في الوقت المناسب

بوحدوس سجل الهدف
بوحدوس سجل إصابة هائلة
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179 - المصطفى الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:59
المدرب افتقد التركيز
غلبته المباراة
لم يتفاعل مع مجريات المباراة بشكل جيد
ربما لم يستعد نفسيا للمباراة
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180 - رجاء الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:00
هذا غير مقبول المغرب عليه الإنسحاب لأنه يتواجد في مجموعة من خمس فرق:
اسبانيا : فريق برشلونة و فريق ريال مدريد 2
البرتغال: الفريق الوطني البرتغالي و فريق رونالدو 2
إيران: الفريق الوطني الإيراني.1
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181 - ساخط الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:01
تغييرات رونار كانت في محلها.المرابط سفيان ارتكب الخطء وبوحدوز سجل هدف الفوز.لمدا النقد في المدرب.هادو غير دنوب ال قريش.فالت اللي تشافا كيتبلا.مصر والمغرب مصير واحد وفي نفس الدقيقة تقريبا.
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182 - Jazzyk الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:02
Soyons réalistes! La plus des femmes n’a que sa beautē ã offrir! Une ēquipe aux moyens trēs limitēs l’essentiel est de limiter les dēgats contre l’espagne Et le Portugal.
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183 - أبوايمن الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:03
منتخب المباريات الإعدادية ،دائماً يخدعنا في الرسميات ،،توصيف لاعبين في غير اماكنهم ،حكيمي مدافع ايمن ،يلعب في الجهة اليسرى ،ومنديل في الاحتياط،،وتعذيب الاحمدي وامرابط في الجهة اليمنى،،المدرب يتحمل مسؤولية الهزيمة ،،في اختياراته الخاطئة ،،،لاعبين تائهين. في الملعب ،،زياش خيب امال كل المغاربة ،،،إدن عودة سريعة الى ديارهم
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184 - ياسر الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:04
بغض النظر عن إضاعة الفرص الدفاع كارثة حقيقية اليوم .
مع كل هجوم إيراني كنا نرى هدفا محققا. حقيقة

أننا لعبنا مباراة عالمية وكنا نستحق الفوز لكننا أيضا نجونا من حصة ثقيلة بسبب ثغرات الدفاع!!!!!!
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185 - Said الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:05
سامحوني خوتي كملت نشوف الشوط الأول برتغال إسبانيا،يظهر لي أفضل لنا نحزم حقائب الهزيمة كاملة من الآن،واش هذا لعب أو معركة موت رونالدو بعد تسجيل الهدف الثاني،لم يفرح لم يبتسم بل عصر نفسه من قوة الروح القتالية،فأدركت أننا في الحضيض،ناس تلعب اللعب على حقو وطريقو.نساو 45.
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186 - الغيور الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:07
اصعب حاجة هي تسنا كأس العالم 20ansوفالاخير تنهزم مع فرقة بحال ايران فنهيا الروح فنهيا النفس خصارة كلشي مشا.
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187 - Ggy الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:07
كل التعليقات تدل على الحسرة والتذمر...فماذا تنتظرون من منتخب مغرور
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188 - hicham الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:07
الحمد لله على تواجدنا في المونديال بين أفضل المنتخبات في العالم عادي جدآ في كرة القدم أخطاء قاتلة قام بها لاعبون كبار لا تبكي يا إبني فدموعك غالية علينا .
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189 - karim الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:07
المشكل ليس فاللاعبين، بل رونار هو المسؤول الوحيد عن الخسارة. فقير تكتيكيا، و تغييراته تنم عن ضعف في قراءة الخصم حتى أنها لم تساعد المنتخب للظهور بالمستوى المعهود.
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