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كُتّاب وآراء
هكذا دفع المنتخب المغربي ثمن الفرص الضائعة أمام نظيره الإيراني
تلقى المنتخب المغربي صدمة قاسية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا؛ إذ خسر بهدف في الوقت القاتل أمام نظيره الإيراني (0-1) اليوم الجمعة على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرغ في أولى مباريات المجموعة الثانية.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن المنتخب الإيراني وجه ضربة موجعة لنظيره المغربي بخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرزه البديل المغربي عزيز بوهدوز بالخطأ في مرمى فريقه.
وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تعد الأصعب في المونديال (مجموعة الموت) والتي تشهد لقاء المنتخب الإسباني بطل العالم 2010 مع منتخب البرتغال بطل أوروبا 2016 في وقت لاحق اليوم على ملعب "فيشت" الأولمبي في سوتشي.
وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب طوال الشوط الأول وكان الأخطر هجوميا؛ إذ صنع العديد من الفرص التهديفية لكن لاعبيه أخفقوا في استغلال أي منها لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وتغير الحال في الشوط الثاني حيث غاب الأداء الهجومي عن كلا الفريقين، ولم يشهد سوى فرصة تهديفية وحيدة ضاعت من المغربي حكيم زياش في الدقيقة 80، بعدما أحبطها الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، وجاء هدف الحسم لإيران قبل لحظات من إطلاق الحكم التركي جنيد شاكر صافرة النهاية.
وتشهد البطولة الحالية المشاركة الخامسة للمنتخب المغربي (أسود الأطلس) في المونديال الأولى له منذ عام 1998، وقد ظهرت خلال الشوط الأول استفادة الفريق من المرحلة الاستعدادية قبل البطولة التي شهدت فوزه وديا على سلوفاكيا 2-1، وعلى استونيا 3-1، لكن المباراة انتهت بصدمة قوية للفريق المغربي وجماهيره التي حضرت بكثافة إلى سان بطرسبرغ لمؤازرة الفريق أملا في تحقيق بداية قوية.
أما المنتخب الإيراني، ثاني المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات عبر التصفيات بعد البرازيل، فقد تأثر سلبا بالعقبات التي واجهها خلال فترة الاستعداد للبطولة، والتي تضمنت رفض شركة "نايكي" للمنتجات الرياضية دعم الفريق، كما جرى إلغاء مباراتين وديتين كانتا مقررتين، لكنه فجر مفاجأة بالفوز وحصد النقاط الثلاث في النهاية.
وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وكانت أول فرصة هجومية من نصيب المنتخب المغربي؛ إذ سدد أمين حارث كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، لكنها مرت بجوار القائم.
وأهدر حكيم زياش فرصة ثمينة في الدقيقة الثالثة بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة عنه، لكن الكرة مرت منه بشكل غريب ولم يسددها.
وبعد ثوان، تلقى يونس بلهندة عرضية من نور الدين امرابط أمام المرمى وسدد الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة.
وواصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي وتابع أيوب الكعبي كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة التاسع وسدد من حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم.
وبمرور أول عشر دقائق، بدأ المنتخب الإيراني محاولات الدخول في أجواء اللقاء، وتدخل الحارس المغربي منير المحمدي في اللحظة المناسبة ليمسك بكرة عرضية خطيرة قبل أن تصل إلى رأس أحد لاعبي إيران.
وتعاون الدفاع الإيراني مع الحارس علي رضا بيرانفاند في إنقاذ الشباك من هدف محقق في الدقيقة 19؛ بحيث تصدى اللاعبون لثلاث تسديدات وسط ارتباك في منطقة الجزاء.
وواصل المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللعب وتفوقه الهجومي، لكن الفريق الإيراني كثف تركيزه على الجانب الدفاعي.
وكاد المنتخب المغربي أن يهز الشباك في الدقيقة 40 عندما أرسل حكيم زياش عرضية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء كانت بحاجة إلى لمسة من أيوب الكعبي، لكن الحارس الإيراني سبقه وأمسك بالكرة في اللحظة المناسبة.
وكاد المنتخب الإيراني أن يصدم أسود الأطلس في الدقيقة 43 عندما تلقى سردار ازمون طولية وانطلق ثم سدد بقوة، لكن الحارس المغربي تصدى للكرة ببراعة.
كذلك سدد إحسان حاج صافي كرة خطيرة من ضربة حرة في الدقيقة 45، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة. ولم تسفر الثواني المتبقية من الشوط الأول عن جديد، لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تفوقه في الاستحواذ على الكرة، لكن حدته الهجومية تراجعت نسبيا، بينما بحث المنتخب الإيراني عن الفرص من خلال الهجمات المرتدة.
وسقط الإيراني اميد إبراهيمي مصابا في الدقيقة 56 وخرج لتلقي العلاج، ثم واصل اللعب.
وحقق المنتخب الإيراني صحوة أجبر من خلالها الفريق المغربي على التراجع لدقائق، لكنه لم يشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.
وأجرى المدير الفني، كارلوس كيروش، تبديله الأول في صفوف المنتخب الإيراني في الدقيقة 68 حيث أشرك مهدي طارمي مكان مسعود شجاعي.
وسقط النجم المغربي نور الدين امرابط مصابا في الدقيقة 72 وانتظر المدير الفني، هيرفي رونار، على أمل أن يستطيع مواصلة اللعب، لكن اللاعب بدا يعاني من مشكلة في الاتزان؛ ما ودفع المدرب إلى تبديله بشقيقه سفيان امرابط.
وبعدها بثوان، أجرى رونار تبديله الثاني ودفع باللعب عزيز بوهدوز بدلا من أيوب الكعبي.
وفي الدقيقة 79، دفع كيروش باللاعب بيجمان منتظري بدلا من اميد إبراهيمي الذي بدا متأثرا بآلام الإصابة.
وجاءت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 80 حيث تلقى زياش كرة هيأها له بلهندة برأسه، وسدد بقوة، لكن الحارس الإيراني تصدى لها بصعوبة وحولها إلى ركنية لم تستغل.
وفي الدقيقة 82، شارك مروان دا كوستا في صفوف المنتخب المغربي بدلا من أمين حارث.
وأجرى مدرب إيران تبديلا اضطراريا في الدقيقة 85، أشرك من خلاله سامان جودوس بدلا من علي رضا جهان بخش المصاب.
وازدادت حدة التوتر بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن الحكم التركي جنيد شاكر احتوى الموقف.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن بوهدوز أسكن الكرة بالخطأ في شباك المنتخب المغربي لدى محاولة الإطاحة بها وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز إيران 1 -0.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (189)
نتمناوا تكون شي مفاجئة في لماتش لجاين
الشئ الذي يثير الغضب هو أننا نتلقى الهدف في آخر دقائق المقابلة في نفس التوقيت الذي تلقينا فيه هدفا في كأس إفريقيا بخطأ من بن عطية. أي في الوقت القاتل الذي لا يسمح للفريق بالرجوع في المقابلة. لا أفهم كيف يرتكب اللاعبون نفس الخطأ و في نفس التوقيت في مقابلتين مصيريتين. مع العلم أن الخصم كان يتعمد تضييع الوقت لأن التعادل كان يناسبه ولم يكن يتوقع هدية كهذه من خصم له كل الإمكانيات للإمساك بزمام المبارة.
و السؤال الاخر: حارث، لماذا كل تلك المراوغات ?
ياك ابابا
اه ا ولدي.
Notre équipe nationale est très faibles car elle n'a pas pu marquer au moins un but pour simple équipe iranienne comme cela! Ils chutentr souvent ce sont nevau jeune mal experementé tres médiocre .Comment ils puissent faire à present avec les autres équipes adverse
plus fort que l’Iran ? puis-je travailler avec l'autre groupe? Je ne vois pas comment le Maroc vas s'en sortir il a pris une gifle de l’Iran je l'ai bien dit attention , attention aux erreurs fatale qui peuvent coûter cher au Maroc.malheureusement le défaite était là pour le maroc
changement inexplicable.
tactique défensive.
#خليوهوم_ف_روسيا
آخر كلمة قبل الوداع.
أشكر هسبريس على عرض تعاليقنا في كل المواضيع سواء تعلق الامر بالمنتخب المغربي او مواضيع أخرى.
بالنسبة لي انتهى المونديال وانتهت الفرجة في كرة القدم الى الابد سواء على صعيد الفرق او المنتخب.
فقد صدق اليوم امام المسجد هنا في Gelsenkirchen مدينة FC Schalke لما قال باننا نضيع اوقاتنا في التفاهات عندما لاحظ قلة المصلين في صلاة الجمعة بسبب المباراة الاولى بعدما امتلأ المسجد في الصباح في صلاة العيد.
في الشارع توجد سيارتي بها علمين مغربيين بلونيه الاحمر والاخضر فخرا بالمنتخب الذي لا يفلح سوى في تخييب أملنا.
كآخر تعليق عن المنتخب. والله العظيم لما رايت. بان رونار بدا بالتشكيلة الرسمية لم أرتح. فحارث والكعبي كان لابد ان يدخلهم في الشوط الثاني. هذا ما عودنا عليه بعد ان يكون الخصم قد تعب.
هذا آخر تعليق لي. لن تروا بعد إسم "أكاديمي مغربي من ألمانيا".
أتمنى مزيدا من النجاح ل هيسبريس والشعب المغربي. فقد ضيعت ما يكفي من الوقت. وقد آن الأوان للاهتمام بأمور أكثر أهمية في الحياة من ضياع الوقت في الكرة وغيرها.
أزارو لاعب جيد
سايس بوحدوز بوصوفة بو بو بوسكة
الصحافة المغربية قواسة
عيد مبارك
هدا المنتخب لا يمتلنا كلهم عايشين برا
كان عليه اعتماد التمريرات القصيرة وعدم التسرع
لتفكيك التكتل الإيراني.
المرابط ليس في مكانه
الجهة اليسرى ضعيفة جدا بوجود حكيمي
وسط الميدان كارثي خاصة زياش الموصوفة
بوحدوز لا تعليق
الخسارة يتحملها رونار لوحده
و عندي ملاحظة فالمهاجم الدي سجل ضد مرماه فلو كان أمام مرمى الخصم فلن يسددها بالرأس بتلك الطريقة
شخصيا كنت افضل ان يرجع المغرب الى الوراء و ان يقبل اللعب لانه لدينا السرعة و الفنية و العياقة .
دائما امام الفرق التي تتكتل في الوراء ينبغي ان تلعب بنفس خطتها و ان ترجع الى الوراء و استغلال الهجمات المضادة خصوصا اذا كانت الفرقة متوسطة المردود كإران.
ثم امام لاعببن عاديين يكفي متابعتهم و عدم ارتكاب الاخطاء لان احتمال ان يضيعوا الفرصة اكثر من احتمال استغلالها و هذا ما ينبغي ان يقوم به المدافعون .
شكرا هسبريس
هزيمة مرة غير متوقعة لمنتخبنا الوطني. مع الأسف الشديد!
ما كل ما يتمناه المرء يدركه *** تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
والتحكيم كان ضعيف ولصالح ايران على اَي حال لم نخسر ب5
لم يجد لاعبين احتياطيين جديدين
اخد النصيري لعيون ناصر لاركيط. وبهدوز الدي لم يلعب و سفيان امرابط وكارسيلا. وترك بوفال وازارو واليميق. ودخل بتشكيلة هجينة . قص بها اجنحة المنتخب وانهك امرابط و عزل الكعبي. وادخل من يرتكب خطأ ومن يسجل في مونانا.
المهم من هادشي كلشي نرجعو الموضوع ديالنا الواقع ديالنا
المقاطعة مقاطعووووووووووووووون
مزيان باش نركزو على المقاطعة ....
بوطيب وفجر كانت هذه مباراة مناسبة.
مباراة جيدة جدا لبلهندة والمحمدي.. لا لوم على اللاعبين بالرغم من الهدف.
مباراة صعبة أمام خصم لم يقبل اللعب واستنفد طاقة الخصم.. الخلاصة كيروش تفوق على رونار رغم فارق مستوى اللاعبين.
بالتوفيق للأسود أمام البرتغال واسبانيا ربما اللعب ضدهما أسهل من ايران.
المسافات بين المدافعين ووسط الميدان كبيييييييييرة.. كولشي بغا يهاجم وتاحد ما يقد يدافع.
الاحتياط ضعيف والمهاجمين ميتين، المدرب ماكانش عليه يلعب لعب سريع مع الإيرانيين.
قد نكون حصالة المجموعة في نهاية الدور الاول. الله يحفظ من خمسة لزيرو مع الرأفة في الماتشين جايين
الهزيمة يتحملها رونار وحده،باشراكه بوحدوز الذي نادينا بان لا علاقة له. بالكرة،و طالبنا بالمناداة على اخرين كياجور او ازارو وغيرهما،
اين هم اصحاب التعليقات الحالمة التي كانت مقتنعة ان المغرب سوف يمر للدور الثاني ويصل للنصف او يحمل الكاس،و مدحت فيه ايما مديح،وكانت تخوننا وتصفنا بالمرضى المتشايمين عندما كنا نقول لهم كونوا واقعيين حتى لا تصدموا؟؟؟،
حظ طيب للمنتخب
ولايقدرون ناسون أبسط حقوقهم ومع أن أيقضوهم مقاطعون ومتحملون فإن جلهم مغيبون لايتقنون إلا اللغو في الكرة والتحليل
وقد تجدها محروم من جميع حقوقه
اصحوا ايها الراقدون فوق التراب
كن فائزاً في حياتك كمواطن مغربي وبفوزك في حياتك ستؤدي دورك كفرد ناجح في وطننا أما إنتظار فوز فريقنا ليغطي على إخفاقاتك فهو قمة الفشل
قد كانت تكون النتيجة 3 لصفر بحيت ابرز الفرص كانت ايرانية
اللاعبين صغار في عقولهم هرفو عليهم إيران بالبريسنك واللعب الرجولي
اما الخطة فهي 0 مهاجم معزول ووسط لا يقتحم وكرات طويلة
وأخطر شيء التغييرات مرابط الاخ محدود واحدوز لا يمكنه صنع هدف و مهاجم بمدافع للمحافظة على النتيجة ربما
المهم رونار محدود يلعب على الحظ
المغرب 4 4 2 و لعب على الاطراف و عودة إلى الوراء وانقضاض في الكونتر
اما اضاعة مهاجم في غابة لوحده وتكديس في الوسط المدافع أكثر منه المهاجم
فالنتيجة هي تلك وكانت تكون أكبر
منتخب صالح للتاهل فقط ولا للمنافسة.
لحاصول عواشركم مبروكة اما منتخب رحمه الله
Ici c'est la coupe du monde, pas de place pour l'amateurisme.
L’entraineur a montré ses limites
il fait jouer un droitier coté gauche, il fait jouer un arrière droit qui n'est pas sa place, Bouheddouz a le niveau de la division 3 marocaine...
Bref des erreurs à la pelle
منتخب بدون لاعبي البطولة
نمشي دائما على رجل واحدة
نحن شعب غير منظم في جميعالميادين و ليس فيالمرة فقط
يا ناس العقل و العقل ثم العقل
يجب ان يكون المدرب مغربيا و اللاعبين مغاربة الداخل وليس الخارج.
قد يخسر المغرب بعض السنوات ولكنه مع طول الممارسة سيشتد عوده وينتقل الى مرحلة الفوز.
لا يعقل ان ننتظر من فريق يتكون من لاعب من هولاندا واخر من فرنسا واخر من اسبانيا ان يكون منسجما و يسدد الاهداف.
بعض النظر عن مشاركة المغرب في المونديال يجب رد الاعتبار للكرة المغربية من خلال إنشاء مدارس كروية للأطفال في كل مدينة وفي كل حي عوض ترك الأسمنت يغزي كل متر مربع و يرزقنا ويخنق أبناءنا و ملكاتهم الكروية او الفنية.
المهم لخبار ف راسكوم
خاص داب ميخرجش ماتش اسبانيا ؤ برتغال تعدول
يام فرق خسر ماتش لول ؤ داو بطولات
خسن مانتغاطقوش
لاحول ولاقوة الا بالله
حنا داك شي مخربق بزاف لا تنظيم لا والو وكيضحكوني فاش ;يجيبو دوك القبب ديال عام الفيل ديال ناس الغيوان !!! وشعارات ديال المخزن !!!
ما بني على باطل فهو باطل
سمحو ليا نقول بانني لا اشجع فريقا على فريق و لا منتخب على اخر فطمت نفسي من زمان( لا رجاء لا وداد و بارص لا ريال) بل حتى المنتخب المغربي كنت اتمنى فوزه فقط حتى يفرح اخواني المغاربة و المسلمين رغم ان الفرح الحقيقي هو بفضل الله وليس باللعب و العصبية و النرفزة و الفقسة التى عشتها اليوم
اهم شيء في مباريات كاس العالم هو النتيجة
كان على المنتخب المغربي الركون الى الدفاع و قتل المباراة منذ الدقائق الاولى كنظيره الايراني الذي لعب اغلب مباراته في نصفه الاول من الملعب.
..................., , Le remplaçant de Harit c’est Fajer
بالنسبة لي ، إيران هو الفريق الاصعب في هذه المجموعة B السبب اننا لا نعرف كيف تلعب
الوقت سوف يعطيني الحق
عيدكم مبارك أخوتي المغاربة اكسبريس.
حرام عليهم يا منتخب .
والانانية ..يؤدي للخسارة .الامل لازال والكرة هي
العزيمة لاينقص من قيمة هده الخسارة من ابنائنا..
كل شئ ممكن . ونتمنى السعد والحظ في القادم
...الرجولة تصنع المعجزات...و كرة القدم سوى لعبة.
في الدقيقة الخامسة في الوقت بدل الضائع سبحان الله
للعل الله يعوضنا خيرا امام البرتغال واسبانيا من يدري كل شيئ ممكن
غير هو العرب هاذ المونديال ماعرفت مالهم 3 مباريات 3 انهزامات
الخوت اامغريب قدم أحسن اداء لمبارة واي لاعب يمكن يدير خطء بوحدوز مي المنتخب ديالنا فامس الحاجة للدعم ديالنا باراكا من سلبية وإيران الفوز ديالها كان بمشقت انفس فوز غير مشرف فوز الحظ لا غير نتمناو لمدرب يدارك الأخطاء وحنا مع المنتخب بقلوبنا وبروحنا حيت بيننوا علی الروح الوطنية من هاد المنبر #هنيئا_للمنتخب_الوطني_المغربي_بالروح_القتالية
بارطاجيو توصل
عندما تشاهد بداية المقابلة أو بالأحرى الشوط الأول، كلنا تصور نتيجة ثقيلة لصالح المنتخب المغربي. لكن الحماس لوحده دون التركيز غير كافي للتسجيل. للأسف وبكل حرقة أقول وداعا مونديال روسيا. الله يجازيكم بخير لا تمنوا أنفسكم، الإقصاء محسوم. أنا لست متشائما بل واقعيا. لا تحرقوا أعصابكم.
وداعا ثم وداعا ثم وداعا مونديال روسيا رغم أني أومن بالمعجزة الإيطالية.
لحد الان منذ بداية تنظيم كاس العالم لم يفز اي منتخب باكس العالم مع مدرب اجنبي.
Les deux ailes sont capitales dans une équipe, ce jour notre équipe est quasi abscente, vous n'avez pas donné aux joueurs le libre mouvement sur le terrain, vous êtes dans le piege des iranien puisque vous avez engagé le jeux sur le centre du carré Iranien alors que les occasions de but vient des ailes AMRABET et HARIT étaient hors du jeux. Si vous avez imposé un jeux classique d'action sur les ailes et centrage sur le carré adverse le resultat serait en faveur du Maroc.
Dans certain cas un etourdissement peut arriver à certain sntraineurs.
C'est le cas pour vous:
1/4 heur passé aucun changement de la stratégie.
1/2 heure rien n'est fait
après la mi temps en s'attendait à une sortie de jeu plus offensive dans la plus part d'action venaient des ailes.
il me semble que votre jeux n'étaient compatible avec la qualité de joueurs dont didpose actuallement le Maroc.
C'est dommage, on fera mieux lors de la coupe du monde 2030.
Cette fois ci nous allons sortir un peu tôt.
..كنا نمني النفس بافتتاح المونديال بانتصار لكن الغالب الله...ويبقى الأمل مستمرا إلى أن يثبت العكس(قراءة بسيطة من متتبع غيور على الكرة المغربية)
الاحساس الذي ينتاب المتفرج بعد نهاية المبارة هو الغضب وليس التاسف
كان اداء المنتخب المغربي افضل من اداء المنتخب الايراني.
الهدف الايراني كان نتيجة الصدفة وليس نتيجة خطة كروية احترافية.
وهذه هي طبيعة الالعاب والمنافسات يوم لك ويوم عليك.
فما عليك الا المشاركة ومزيدا من المشاركة .
المهم ان اسم المغرب كان حاضرا في هذا المحفل الدولي فاذا خسر الفريق فلقد ربح الوطن بالمشاركة الى جانب اقرانه في العالم.
ففي النهاية لن يفوز الا فريق واحد.
أدخل بوحدوس في الوقت المناسب
بوحدوس سجل الهدف
بوحدوس سجل إصابة هائلة
غلبته المباراة
لم يتفاعل مع مجريات المباراة بشكل جيد
ربما لم يستعد نفسيا للمباراة
اسبانيا : فريق برشلونة و فريق ريال مدريد 2
البرتغال: الفريق الوطني البرتغالي و فريق رونالدو 2
إيران: الفريق الوطني الإيراني.1
مع كل هجوم إيراني كنا نرى هدفا محققا. حقيقة
أننا لعبنا مباراة عالمية وكنا نستحق الفوز لكننا أيضا نجونا من حصة ثقيلة بسبب ثغرات الدفاع!!!!!!