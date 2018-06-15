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الرئيسية | رياضة | "فيفا" تختار أمين حارث رجل مباراة المغرب وإيران

"فيفا" تختار أمين حارث رجل مباراة المغرب وإيران

"فيفا" تختار أمين حارث رجل مباراة المغرب وإيران
محمد أمين متبار من سان بترسبورغ
الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:45

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمين حارث، وسط ميدان الفريق الوطني، أفضل لاعب في مباراة المغرب وإيران، التي فاز بها الأخير بهدف نظيف لحساب أولى جولات المجموعة الثانية في نهائيات "المونديال".

وتألق حارث بشكل لافت خلال مباراة إيران بتحركاته الكثيرة في مناطق منتخب إيران، إذ كان المحرك الأول للخط الأمامي لأسود الأطلس، رغم فشلهم في تحقيق نتيجة إيجابية، وبالتالي خسارة مباراة هامة في مشوار المونديال.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مللي كنت انا وحدي............. الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:55
الفيفا اخفقت في اختيار رجل المباراة .رجل المباراة بدون منازع هو بوحدوز
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71
2 - تفقست الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:55
صراحةاللعابة ديال الوسط مزيانين ولكن هجوم صريح للأسف مكاينش
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44
3 - Maroki الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:59
Il faut croire à nos chances de gagner....Nous devons fédérer nos efforts et soutenir encore plus notre équipe, plutôt que de replonger dans notre exercice préféré : le dénigrement à partir d’un sofa de salon… comme s ète ecrit par leroc diplomatique
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11
4 - mjido الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:03
أغلب كراته و تمريراته ضائعة .
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25
5 - نبيل الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:08
الحارس المحمدي كان هو رجل المقابلة بامتياز
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6 - nor الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:08
يآسفاه على تشكيلة رونار
ما كنّا ننتظر هذه الهزيلة
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23
7 - خليلوفيتش الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:09
أقولها و اكررها حاريت لاعب أناني و قد أضاع علينا عدة فرص بدل تمريرها للكعبي كان يفضل القدف و من أراد التحقق فليعد مشاهدة المقابلة
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20
8 - makaveli الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:10
الصراحة هو لي كان و لعب و حاول و لكن المدرب خرجو و دخل واحد سخفان مع دخل مع تيرا واحد الكرة صيد بيها الحمام و موراها سخف مباشرة...
حكيمي فاليسار = 0 على اليسار /امرابط الكبير هو لي كاين اما الصغير راه باقي صغير على المنتخب/الكعبي بوحدو ناشف/المدرب كان خاصو يحط حكيمي فليمن و يغامر بمنديل فليسر و كان خاصو يدخل مهاجم آخر (بوطيب ماشي بودبوز) و يلعبو مع الكعبي فجنابو ماشي يخرجو بحال مادارت ايران زادت مهاجم على مهاجم و ولاو 2 ضاغطين علينت/...غياب درار على الماتش و خروج نور الدين امرابط+ تضييع الفرص و غياب القناص (عشير الفيلي)= الهزيمة الصادمة...الحارس و حارث ربح من أجل المستقبل
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8
9 - محمد الحساني الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:11
بإختصار اليوم المشكل فسي المدرب ما إستافدناش من الشونجمو تخرباقلو الحساب ملي خرج أمرابط
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5
10 - yahya الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:11
سندخل في حسابات كالعادة ال بغينا نتأهلو خاص زحليكة تعادل مع اتحاد تنجداد و شباب هوارة تربح المزنبيق و شوف تشوف دكشي ديال لجولفيراج نفس الإحساس حنا مغربا تا لموت ونشاء الله نتاهلو
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7
11 - Adil الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:12
اخطاء رونار كلفت المغرب هذه الهزيمة . لا نعلم باي تشكيلة سيخوض مباراة البرتغال ولكن يجب ان يتحمل المسؤولية
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9
12 - مشاهد الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:17
بوصوفة بامتياز اكفس لاعب، مرضني. كل التمريرات خاطؤة. ضياع وقت اوصافي
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2
13 - وسيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:19
خارث تالق في مباراة صراحة كان تبديله ببوحدوس خطا اتوقع له مستقبلا زاهرا في احد كبار اندية اروبية كريال او بارسا بعد مونديال فاعين عليه موهبة لكل مقاييس
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0
14 - محمد فنان الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:21
كما العادة المغرب لعب كرة ممتازة وسيطر على مجرياتها.. الخلل، انه المدرب واللاعبة وحتى الجمهور "درنا إيران في كرشنا"
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0
15 - lamzabi الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:22
صدق مدرب المنتخب الإيراني حيت قال في إحدى تصرياته ، نحن سننتصر على منتخب المغرب ، من خلال اللقطات حيت لم أشاهد المقابلة الأنانية أمام مرمى الخصم هي لتي هزمت المنتخب المغربي والكعبي لم يتلق أي كرة ، والإستعداد أمام منتخبات ضعيفة ساهم في ذللك
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0
16 - رجل كل المباريات الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:25
كم من لاعب دافعت عليه وتحق طلبي لدلك بإستناء أزارو الدي يتمتع بالسرعة والوجود في المكان المناسب.المهم ضلمنا بوطيب الدي كان له كل الخير بتأهيلنا لهدا العرس الرياضي.
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1
17 - tarik.uk الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:25
وسط الميدان كان ضعيفا. حارت حاول ولكن لا يمرر الكرات. زياش لم يظهر ما عدا في كرة واحدة. الهجوم لم يتوصل بالكرات من الوسط و لا من الجوانح. المنتخب لعب 20 دقيقة جيدة ثم أصبحت المباراة وسط الميدان و فقد المغرب القدرة على السيطرة و التركيز ووقع ما يقع للمغرب دائما
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1
18 - هشام كولميمة الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:31
اللاعبون جيدون...هناك ربما سوء تقدير للمدرب من خلال التغييرات،و إيران لعبت على الكرات الثابتة و الهجومات المضادة...
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4
19 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:35
لا أعرف ماهي المعايير التي اتخذتها الفيفا حتى تختار حارث رجل للمبارة مع أن أنانيته هي من أضاعت علينا الكثير من الفرص
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0
20 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:37
حارت كان الحلقة الأضعف لتضييعه العديد من الكرات بسبب إنغماسه في اللعب الفردي وفقدامه المخزون البدني في الشوط التاني بالإضافة إلى حكيمي الدي لم يتأقلم مع الجانب الأيمن
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21 - مواطن صريح الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:40
لقد انتهى المنديال لدينا وسنعود خاليين الوفاض بدون اي انتصار لدينا فرقة لا تعرف كيف تصنع الاهداف فقط يعرفون الركد او ربما التسجيل ضد مرمانا ،ستهزمنا البرتغال لا محالة وستهزم اسبانيا ايران وتمران معا الى الدور الثاني اسبانيا والبرتغال هدا هو السيناريو المنطقي المتوقع يبقى مستوانا دون المستوى هدا هو نصيبنا نطلبو من الله ان لا تشوهنا البرتغال وخاصتا كريستيانو رونالدو .
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