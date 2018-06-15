"فيفا" تختار أمين حارث رجل مباراة المغرب وإيران

محمد أمين متبار من سان بترسبورغ

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمين حارث، وسط ميدان الفريق الوطني، أفضل لاعب في مباراة المغرب وإيران، التي فاز بها الأخير بهدف نظيف لحساب أولى جولات المجموعة الثانية في نهائيات "المونديال".

وتألق حارث بشكل لافت خلال مباراة إيران بتحركاته الكثيرة في مناطق منتخب إيران، إذ كان المحرك الأول للخط الأمامي لأسود الأطلس، رغم فشلهم في تحقيق نتيجة إيجابية، وبالتالي خسارة مباراة هامة في مشوار المونديال.

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