62 ألف متفرجا تابعوا مباراة المغرب وإيران

هسبورت من سان بترسبورغ*

تابع 62548 متفرجا مباراة الفريق الوطني المغربي ونظيره الإيراني، التي جرت، مساء اليوم، بملعب سان بترسبورغ، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وحضرت جماهير مغربية لا بأس بها المباراة، والتي أتت من المغرب ودول أوروبية أخرى إضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بموسكو، في حين حضرت الجماهير الإيرانية كذلك بكثافة حيث فاق عدد جماهيرها بقليل الجماهير المغربية.

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