24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. حناء العيد تنعش نشاط "نقاشات سيدي لغليمي" (5.00)

  2. المزالق الإعلامية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين (5.00)

  3. نقابة تطالب بإقالة الحكومة ورفع "السميك" إلى 4000 درهم (5.00)

  4. أنماط تغلغل "الوهابية" في المملكة .. سلفية مغربية وتدين مشرقي (5.00)

  5. "التصويت السعودي" يدفع المغرب إلى مقاطعة اجتماع في جدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | 62 ألف متفرجا تابعوا مباراة المغرب وإيران

62 ألف متفرجا تابعوا مباراة المغرب وإيران

62 ألف متفرجا تابعوا مباراة المغرب وإيران
هسبورت من سان بترسبورغ*
الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:00

تابع 62548 متفرجا مباراة الفريق الوطني المغربي ونظيره الإيراني، التي جرت، مساء اليوم، بملعب سان بترسبورغ، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وحضرت جماهير مغربية لا بأس بها المباراة، والتي أتت من المغرب ودول أوروبية أخرى إضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بموسكو، في حين حضرت الجماهير الإيرانية كذلك بكثافة حيث فاق عدد جماهيرها بقليل الجماهير المغربية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.