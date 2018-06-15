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كُتّاب وآراء
رونالدو يقود البرتغال إلى تعادل مثير مع إسبانيا في "مجموعة الموت"
في مباراة دراماتيكية انتهت مباراة المنتخب الإسباني ونظيره البرتغالي بتعادل مثير بـ3 أهداف لمثلها في قمة "مجموعة الموت".
وأحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف عندما هز الشباك من ركلة حرة قبل دقيقتين على النهاية ليدرك التعادل للبرتغال 3-3 مع إسبانيا في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.
وافتتح رونالدو التسجيل من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من البداية وعزز النتيجة في الدقيقة 44 ليضع فريقه في المقدمة.
وانتفضت إسبانيا وتقدمت 3-2 قبل أن يسجل مهاجم ريال مدريد هدفه الثالث من خارج منطقة الجزاء.
وسجل رونالدو بذلك في البطولة الكبرى الثامنة على التوالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
قطط الاطلس وليس اسود الاطلس واللهي ادخلو بوتوب شوفو ماتش
البرتغال 3/3 إسبانيا
إيران متصدرة المجموعة حاليا .. لا أحد تصورها ..
وما غير ذلك سوى مضيعة للوقت والنفخ الإعلامي في مقابلات مملة وبءيسة كالتي دارت بين المغرب وإيران .
لا المغرب لا ايران تستحقان التاهل عن هذه المجموعة...
الشوط الاول وحده جعلنا نشبع من كرة القدم استمتاعا....مبارة نهائية قبل الاوان...
اللاعبين يساوون المليارات في سوق اللاعبين ويقاتلون كانهم في اخر مبارة في حياتهم...
نتمنى التوفيق لأَسُودْ الأطلس ونسأل الله الصبر لأسود الأطلس الحقيقيين المنسيين في المغرب العميق.
كان واضحا أن المغرب و إيران سيودعان المونديال و حتى لو كان فاز المغرب
المهم هو المشاركة و عدم الخروج بنتيجة ثقيلة كما فعلت السعودية ، فالخسارة ضد إيران لم تكن عادلة لكن mais le foot n'est pas une science exacte !
this is what i call football.
If you didn´t watch it please go watch it.
its the best world cup game i have ever seen.
just amazing.
باي باي روسيا