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الرئيسية | رياضة | رونالدو يقود البرتغال إلى تعادل مثير مع إسبانيا في "مجموعة الموت"

رونالدو يقود البرتغال إلى تعادل مثير مع إسبانيا في "مجموعة الموت"

رونالدو يقود البرتغال إلى تعادل مثير مع إسبانيا في "مجموعة الموت"
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:50

في مباراة دراماتيكية انتهت مباراة المنتخب الإسباني ونظيره البرتغالي بتعادل مثير بـ3 أهداف لمثلها في قمة "مجموعة الموت".

وأحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف عندما هز الشباك من ركلة حرة قبل دقيقتين على النهاية ليدرك التعادل للبرتغال 3-3 مع إسبانيا في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.

وافتتح رونالدو التسجيل من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من البداية وعزز النتيجة في الدقيقة 44 ليضع فريقه في المقدمة.

وانتفضت إسبانيا وتقدمت 3-2 قبل أن يسجل مهاجم ريال مدريد هدفه الثالث من خارج منطقة الجزاء.

وسجل رونالدو بذلك في البطولة الكبرى الثامنة على التوالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:06
باي باي المونديال جمعو حقايبكم
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55
2 - نصف النهائى الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:09
قبل المونديال كان بعض المغدقين في التفاؤل الجميل يؤكدون قدرة المنتخب على تجاوز إيران و التعدل امام الرتغال. إيلا جبنا شي نقطة من روسيا هانا هانتو...
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49
3 - soumia الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:10
أنصح منتخبنا بأن يحمي مرماه جيدا لأن رونالدو سيدخل التاريخ. ....ويا رب السلامة
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42
4 - parisien الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:10
Ça c'est un match incroyablement merveilleux le top de chez top un vrai spectacle digne d'un jeu de PlayStation de FIFA ni l'Iran ni le Maroc n'arriveront à leurs chevilles chapeau je me suis régalé par ce match
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33
5 - علي الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:10
عندما يكون عندك لاعب كرولاندو فلا تتوقع إلا الفوز فهو فريق في شخص واحد برافو رولاندو
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34
6 - السرعة والفرجة والحماس اوففف الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:11
ماهذا مبارة مجنونةةةةةةةة لم ارى مبارة مثال هاذي في حياتي زلزال اسباني اعصار برتغالي المغرب سوف تخسر بالثقيل امام عمالقة اوروبا اوففففف
قطط الاطلس وليس اسود الاطلس واللهي ادخلو بوتوب شوفو ماتش
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31
7 - said الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:12
by by maroc une autre fois peut être
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14
8 - vers الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:13
انه لعب الكبار يا سادة وليس تلك المباراة لي وجعتنا الراس
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36
9 - algerien الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:13
متاعب كبيرة تنتظر المغرب و ايران نتمنى لهما اليلامة . لاعب بوزن فريق .
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24
10 - khalid الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:13
المغرب 1/0 إيران
البرتغال 3/3 إسبانيا
إيران متصدرة المجموعة حاليا .. لا أحد تصورها ..
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23
11 - موسى الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:13
شاهدنا مبارتا كبيرة بللاعب كبار
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12
12 - ستيتو حمو الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:16
هذا ما يسمى مقابلة من جميع الجوانب الفنية التكتيك المهارة القوة حقيقة اول مقابلة في المستوى الراءع .
وما غير ذلك سوى مضيعة للوقت والنفخ الإعلامي في مقابلات مملة وبءيسة كالتي دارت بين المغرب وإيران .
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9
13 - معلقة الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:17
بينتنا المنتخب بان ليا غي يجمع بالزو من دابا القدية حامضة خصوصا مع الماتش للعب اليوم غادي يرجع مفهاش
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7
14 - بوستة عبد الرحيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:17
الفرجة ديال بصح .. االمنتخب المغربي اجمعو حقائب ديالهم قبل ماديرو لينا الشوهة
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11
15 - Mosi الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:18
والله حرام ان لا يتاهل هذين المنتخبين عن هذه المجموعة...من افضل المباريات التي شاهدتها في كل المنديالات التي شاهدتها....
لا المغرب لا ايران تستحقان التاهل عن هذه المجموعة...
الشوط الاول وحده جعلنا نشبع من كرة القدم استمتاعا....مبارة نهائية قبل الاوان...
اللاعبين يساوون المليارات في سوق اللاعبين ويقاتلون كانهم في اخر مبارة في حياتهم...
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19
16 - Makaveli الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:18
و أنا أشاهد الكرة الحقيقية و النجوم الإيبيريين الكبار و الأسطورة رونالدو في مباراة البرتغال و إسپانيا.أتحسر و في نفس الوقت أتمنى و أسأل الله اللطف و الرحمة و الرأفة بشباكنا عندما سنواجههم
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16
17 - بعد20 عاما مونديال الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:22
رغم تعادل البرتغال فلم يقدم مستوي يستحق تناء عليه وسطه بطيء تقريبا طريقة لعبه لا تختلف كتيرا علي منتخب مغربي لكن يبقا كريستيانو اكبر تهديد لاي منتخب لاغير
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-1
18 - Amazigh الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:23
لو صرفت الأموال التي خصصت لملف مروكو 2026 والأموال التي تنفق بلا رقيب ولا حاسب سوى الله عز وجل. لو صرفت هذه الأموال في القضاء على الفقر والبطالة والهشاشة افرح المغاربة من الصغير إلى الكبير. لكن للأسفلا حياة لمن تنادي!
نتمنى التوفيق لأَسُودْ الأطلس ونسأل الله الصبر لأسود الأطلس الحقيقيين المنسيين في المغرب العميق.
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6
19 - hosam الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:25
رونادو خاصنا نديرو ليه شي طوبيس في المرمى وطلب زهرك يا ربي السلامة و صافي
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0
20 - سير تصلع الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:27
اقترح على المغرب ان يطالب الفيفا بقلب شباك في المبريات القادمة على ان تركب الشبكة بالمقلوب
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0
21 - naima الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:27
بقا فيا غير الجمهور لي تبعهم رغم البعد الجغرافي ويكونو خسرو أموال طائلة كانت ربما تنفعهم فشي حاجة فيها الربح مضمون
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0
22 - tarik.uk الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:28
لقد انساني مقابلة المنتخب الوطني
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0
23 - إسبانيا و البرتغال الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:28
كيف نتأهل للدور المقبل بوجود إسبانيا و البرتغال؟؟؟!!!
كان واضحا أن المغرب و إيران سيودعان المونديال و حتى لو كان فاز المغرب
المهم هو المشاركة و عدم الخروج بنتيجة ثقيلة كما فعلت السعودية ، فالخسارة ضد إيران لم تكن عادلة لكن mais le foot n'est pas une science exacte !
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0
24 - طارق 004 الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:28
ربما ديرينها بيناتهم باش دوز البرتغال و اسبانيا
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0
25 - mohamed Oslo الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:30
What an incredibly good match.
this is what i call football.
If you didn´t watch it please go watch it.
its the best world cup game i have ever seen.
just amazing.
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0
26 - يوسف الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:30
ملي الجماهير كاتستسلم بالزربة آش غادي ننتاظرو من المنتخب ؟!!!! كون عندكم الروح الرياضية رَآه جماهيرهم كاتقرا تعليقاتكم !! شوفو ألمانيا !! المهم هو القتال في الميدان اما النتيجة في علم الغيب
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1
27 - hanine الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:32
الخير قادم التفاؤل سيد المواقف اسبانيا او برتغال تفضل تاهل المغرب لجانبها لدور التاني مصالح شخصية
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1
28 - جار شرقي الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:35
اخواني المغاربة اتمنى تاهل المغرب و لما لا ايران .. لكن الا تروا معي ان عدم صعود البرتغال و اسبانيا جريمة في حق كرة القدم و في حق عشاق كرة القدم في العالم . لم نشاهد فريقين كرة قدم انما التين تدوران في الملعب او سمفونية تعزف .
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29 - abdou maroc الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:35
البرتغالvsاسبانبا تعادلوا باش يدوزا بجوج
باي باي روسيا
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30 - مواطن الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:35
اسبانيا و البرتغال هو لقاء بالملايير فوق الملعب فيكفي ان نقول ان المنتخب الاسباني هو الاول من ناحية قيمة اللاعبين المهم من كل هدا المنتخب الوطني دخل المقابلة بعزيمة قوية في البداية لكن تراجع الايرانيين الى الوراء حال دون ان يسجل و اتيحت له عدة فرص واضحة و لكن في الشوط التاني و عقب خروج المرابط كانت هناك هفوات و انا لست مع اخراج حاريت فهو الدي كان يخترق الدفاع بشكل ممتاز و التغييرات لم تكن في محلها و تواجد حكيمي على اليسار و ليس على اليمين ايضا خطا كان على المدرب ايضا اقحام فيصل فجر بدل من اقحام ل بوحدوز
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31 - marocain الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:36
لماذا لا نعترف بمحدودية منتخبنا ولاعبيه وبمقدورتنا المتواضعة؟لماذا نتكلم اكثر مما نفعل؟لماذا لانعطي الصورة الحقيقية عن واقعنا ونعطي للجمهور امالا فوق طاقاتنا وفي الاخير تكون النتائج مفجعة للجميع وتولد التدمر والخيبة وفقدان الثقة في المسؤولين؟؟؟لنغير ثقافتنا ونتواضع الى مستوانا وواقعنا الحقيقي حتى يمكن ان نعمل ونجتهد للوصول الى اهدافنا.....
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32 - معقد الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:37
الكورة عطاها الله للنصارى اما حنا غير مضيعة للوقت والمال العام الكونترول ديال الكرة ما يعرفوه وباغين يربحو رونالدو السبليون
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33 - عبدالله الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:38
هههههههههه مسكين المنتخب الى شاف المانش الاعبين غدي نتحرو
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