رونالدو يقود البرتغال إلى تعادل مثير مع إسبانيا في "مجموعة الموت"

هسبريس - متابعة

في مباراة دراماتيكية انتهت مباراة المنتخب الإسباني ونظيره البرتغالي بتعادل مثير بـ3 أهداف لمثلها في قمة "مجموعة الموت".

وأحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف عندما هز الشباك من ركلة حرة قبل دقيقتين على النهاية ليدرك التعادل للبرتغال 3-3 مع إسبانيا في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.

وافتتح رونالدو التسجيل من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من البداية وعزز النتيجة في الدقيقة 44 ليضع فريقه في المقدمة.

وانتفضت إسبانيا وتقدمت 3-2 قبل أن يسجل مهاجم ريال مدريد هدفه الثالث من خارج منطقة الجزاء.

وسجل رونالدو بذلك في البطولة الكبرى الثامنة على التوالي.