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كُتّاب وآراء
رونالدو يتوصل لاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية
توصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية.
وسيدفع رونالدو /33 عاما/ 18.8 مليون يورو (21.9 مليون دولار) وتقبل عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 18 شهرا.
وأفادت صحيفة "الموندو" الإسبانية اليوم الجمعة أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى الموافقة النهائية من مدير مصلحة الضرائب الإسبانية.
ونشرت هذه الأخبار في إسبانيا قبل مواجهة المنتخب البرتغالي مع نظيره الإسباني التي ستقام في وقت لاحق من اليوم في مستهل مشوارهما بمنافسات كأس العالم.
واتهم اللاعب بالاحتيال على المال العام لمدة أربعة أعوام ضريبية خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 بعدم الإعلان عن جميع أرباحه التجارية.
عقوبة الحبس التي تضمنها الاتفاق لن تنفذ لأن هذا هو الاتهام الأول كما أن العقوبة لا تتجاوز العامين.
وأعرب اللاعب في يوليوز 2017 في محكمة الصلح بمدريد أنه "لايوجد لديه ما يخفيه" ولم تكن لديه أية نية للتهرب من الضرائب.