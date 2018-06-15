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الرئيسية | رياضة | بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي

بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي

بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي
محمد أمين متبار من سان بترسبورغ *
الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:10

عبر عزيز بوحدوز، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، عن أسفه الشديد بعد تسجيله هدفا بالخطأ في مرماه وتسببه في خسارة المواجهة الافتتاحية للمجموعة الثانية أمام إيران بهدف لصفر، أتى في آخر أنفاس المباراة.

وقدم مهاجم المنتخب، الذي دخل بديلا لأيوب الكعبي، اعتذاره للشعب المغربي، في تصريح لهسبورت، عقب نهاية اللقاء، مردفا "ما حدث شيء صعب جدا بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لملايين المغاربة الذين كانوا ينتظرون منتخبهم بفارغ الصبر من أجل تحقيق الانتصارات".

وزاد "من الآن أنا الغبي، ولكنني سأتعامل مع الموقف لأنني أمارس هذه الرياضة لسنوات عديدة. زملائي دعموني. الآن علينا أن نتحد ونرد".

وأشار بوحدوز إلى أن المجموعة ستعمل على تشرب الهزيمة "القاسية" أمام إيران ثم التفكير في المباراتين المتبقيتين أمام كل مم البرتغال وإسبانيا، أيام 20 و25 يونيو الجاري على التوالي.

واعتبر مهاجم سان باولي، الممارس بدوري الدرجة الثانية الألماني، أنه لم يحسم بعد أي شيء في المجموعة الثانية بعد، "وسيحاول الفريق الوطني التعويض خلال اللقاءين المتبقيين رغم صعوبة المهمة"، يضيف ذات اللاعب.

وكان بوحدوز وراء الهدف الذي أهدى الانتصار للمنتخب الإيراني في الوقت القاتل، بعد أن حول كرة عرضية بالخطأ في مرمى الحارس منير المحمدي، بعد أن كان يحاول إبعاد الخطر عن منطقة الجزاء، علما أنه دخل بديلا في الشوط الثاني من أجل المساعدة في فك شفرة الدفاع الإيراني.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (122)

1 - متتبعة الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:18
المغاربة معاكم غير تعلمو من الأخطاء اللي درتو و فرحونا الله يفرحكم والله يسهل عليكم مزال فرصة الله يرضي عليكم
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275
2 - معتوهة الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:19
راه ما وقع والو ...إن شاء الله ...هادشي لي وقع اليوم غادي يكون دفعة قوية للثعلب و الأسود...
كلنا أمل.....
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232
3 - vers الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:19
لا عليك من الخطأ نتعلم الخطأ يتحمله المدرب
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189
4 - المعقول الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:20
لا عليك الكرة حظوظ وبالتوفيق في باقي المباريات
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185
5 - lina الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:20
نعم انك غبي ،نطيحو نكدبو ؟؟؟؟وا سيدي الله يسامح راه حنا ما كاينش ما كاينش سواء بهدا الهدف او بغيره الله يرم جدتي كانت تقول "باك طاح ،راه من الخيمة خرج مايل
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-276
6 - sara الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:20
الخير في ما اختاره الله ان شاء الله ان تكون النتائج مربحة في الباريات القادمة باذن الله
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172
7 - يونس الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:21
لا أحد يحب هذه النتيجة
ولكن هذا الخطأ وقع فيه لاعبون كبار على مرّ التاريخ
لا يجب تحميل اللاعب المسؤولية كاملة
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180
8 - بكل روح رياضية الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:21
لا داعي للاعتذار . فخسارة لم و لن نلومك عليها . هادي هي كورة في رابح وخاسر . وبراكة من تعايرووه حشومة والله
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164
9 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:21
هذه هي الكره،،، لا تقلق اخي اللاعب عزيز،،، اتمنى لك التوفيق
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127
10 - عامر الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:21
لا عليك يا اخونا بوحدوز مكتاب ممنو هروب %
كترت خيبات الامل علمتنا الصبر واصبحنا دو خبرة في التعامل مع متل هده المواقف% لا عليك المهم المشاركة
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92
11 - mouad الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:21
ماشي كوشكيل خويا عزيز هادي هيا لكورة نتمناو الانتصار امام البرتغال
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71
12 - abybakk الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:22
ce ne pas ta faute, mais la faute à celui ou à ceux qui t'ont convoqué au mondial, car tu n'as pas ta place, j'aurais préféré quelqu'un comme AZARRO
En tout cas l'entraineur est en partie responsable de cette prestation plus que médiocre
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-10
13 - Aziz الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:22
عزيز خويا مابقاش فيك الحال هده هي كرة القدم فيها الانتصار و الهزيمة نتمنى تنسى هاد الماتس و تركز على المقابلات الجاية انت و جميع الاسود و حض سعيد للمنتخب الوطني المغربي انشاء الله
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51
14 - hiba الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:22
هده هي كرة القدم هناك رابح وخاسر والحظ لم يسعف منتخبنا
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48
15 - سعيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:22
إعتذارك مقبول لأن الخطأ غير مقصود.تلك هي كرة القدم
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66
16 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:22
قدر الله وما شاء فعل. ينبغي التركيز على المباراة القادمة وتجنب أخطاء مثل التي حصلت اليوم. أرجو أن تعي الأسود والمدرب حجم الآمال المعقودة عليهم. وزيرو شويا مافينا اللي يسمع اعذار وتباكي بغتينا نتائج ملموسة.
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39
17 - محمود الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:22
شوهتي راسك أو شوهتي الراية المغربية آش داك شي كأس العالم أو الغبي الأكبر هو لي عيطليك تلعب
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-182
18 - المهدي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:22
أنت لست غبيا ، هذه كرة القدم ، نحن نحبك يا عزيز
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72
19 - عدنان الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
البكا مور الميت خسارة دوخوكم الشقراوات
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-146
20 - عبد الله الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
بعد الماتش الكبير بين اسبانيا والبرتغال من الاحسن نقدمو شهادة طبية ونرجعو فحالنا
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41
21 - العنكبوت الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
مايبقاش فيك الحال خويا بوحدوز واش انت بغيتي تماركيها؟ ماشي مشكل غير زيرو في قادم المباريات و الله المعين
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41
22 - joker الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
عليك الانسحاب يا اخي..هذا هو الحل عندك...c impardonnable
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-127
23 - FOUAD الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
بوحدوز لا ينبغي أن يكون أصلا في التشكيلة النهائية للمنديال، العربي افضل منه بكثير ولكن .... اختيارات المدرب؟؟؟؟؟؟
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-99
24 - كوىرى الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
وبغىت نقول من اعترف بدنبه كمن لا دنب علىه ولكن مبغاتش الهضم لىا
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-28
25 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
لا عليك يا بوحدوز فأنت لم تتعمد التسجيل لكن مشيئة الله اهدت فوزا غير مستحق لإيران
نتمنى لكم التوفيق في قادم المناسبات ان شاء الله
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36
26 - عبدو الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
رغم الخطأ الغير مقصود والغير مصيري لتقدم المغرب، إلا أن اللاعب أبى الا أن يعتدر للشعب المغربي، أما السياسيين المغاربة فلا يعتدرون ولا ينسحبون رغم أخطائهم الدائمة والقاتلة والتي يمكن ان تؤدي بالمغرب الى الهاوية.
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57
27 - عصام الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
لا يا عزيز أضغاث أحلام كل شيء محسوم في هذه المجموعة فمباراة إسبانيا و البرتغال تظهر النضج الكروي لكلا الفريقين و كان لنا بصيص أمل أن تمرو خلف إسبانيا بهزم إيران و التعادل مع إسبانيا و البرتغال ماعليكم إلى تشغيل محرك الطائرة و الرجوع بكرامة قبل أن يفعل بكم ما فعل بالسعودية
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5
28 - انت لست غبي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:23
الغبي هو الطاقم التقني الذي لم يستطع قراءة خطة الخصم و إيجاد حلول لتسجيل الاهداف
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40
29 - الواقعي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:24
لا عليك اخي بوحدوز و الله العظيم الخطأ ليس خطأك اطلاقا.بل خطأ من يستدعي لاعبا من الدرجة الثانية الالمانية و لا يسجل الا في التداريب ليمثل منتخبا عريق.و يترك لاعبا مثل وليد ازارو او بنشرقي .لكن قدر الله ما شاء فعل لا عليك ليس خطأك اطلاقا
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12
30 - مسلم ولله الحمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:24
اش غتعوضو الله يهديك اولدي راه تفرجنا اليوم فاسبانيا والبرتغال مستوى عالي جدا جدا واعتقد ان على المنتخب الوطني تفادي الهزيمة بنتائج كبيرة هذا هو ما عليهم فعله اما التاهل فمجنون من ظن انه يمكن ان نتاهل
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23
31 - مشجع الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:24
هذا خطأ يحدث كثيرا وقد حدث للاعبين كبار ولا يجب مآخذة بوحدوز على ذلك. الخطأ الكبير هو اللعب الهزيل للمنتخب كله والغياب التام للرغبة في الفوز.
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14
32 - said الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:24
بل انتم ابطال لعبتم بقتالية انا اقبل باعتذارك والله يعينكم فيما تبقى من مباريات وبالتوفيق. ليس المطلوب الفوز بل عملكم الجدي والوطني بارك الله فيكم يحفظكم
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11
33 - مسلم الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:25
المنتخب هذا اقصى مستوى عنده لا يمكن تقديم الاضافة وحتى الا ستعدادت كانت مع فرق متوسطة وضعيفة وبتالي كان ضعف في اليقة البدنية لعديد من اللاعببن وخصوصا في الشوط الثاني
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19
34 - Hassan hassan الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:25
ce qui est fait est fait maintenant on doit accepter la défaite avec amertume et se concentrer sur les deux prochains matchs même si je vois la mission est presque impossible à réaliser face à deux géants du football lespagne et le portugal mais bon faites votre devoir combattre et attendre les résultats des autres matches
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8
35 - كاتب الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:25
يامغاربة لابد من المساندة في الفوز والخسارة إلا إذا كانت متكررة المهم على الأقل المنتخب تأهله ليس بيد المنتخبات الأخرى رغم الصعوووووووووووووبة
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8
36 - مشجع لبوحدوز الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
سأحسبك غبيا بقولك هذا! الكل يعلم انك قمت بواجبك ودافعت عن العلم بكل شجاعة أنت وكل من كان معك، نعلم رغم حسرتنا أنكم شرفتمونا أمام إيران والعالم لكن بعض الهفوات جعلت الكفة تنقلب للإيرانيين. هنيئا لك بشجاعتك وكن فخورا بحملك للقميص الوطني، فهذا القميص لا يرتديه الأغبياء وأنت لاعب نفتخر به. ما يعجبني في منتخب رونار أن اللاعبين أصبحوا يقاتلون من أجل العلم الوطني، أنا فخور بكم وببسالتكم، أنا فخور بك فأنت لست غبيا.
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19
37 - achraf الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
كاتوقع لأكبر اللاعبين المحترفين، كوراج كوراج
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9
38 - عبدالعزيز الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
عفا الله عما سلف
خيرها في غيرها ان شاء الله وعيدكم مبارك سعيد
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12
39 - لا حول ولا قوة الا بالله الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
الخطء وارد وانت لم تتعمد تحويلها للشباك ولكن الحظ العاثر هو من وقف ندا لنا بالاضافة للكماشة الايرانية اللتي اكتفت فقط بتشتيت الكرات والتكدس في الدفاع...
المغاربة لا حول لهم ولا قوة تعودوا على تجرع جرعات المرارة والالم لكن لا شيء انتهى ولو بنسبة ضعيفة هناك خيط رفيع من الامل..
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11
40 - حسن الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
المهم ماركينا بيت ومابقيناش بلاش. ههه
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12
41 - خالد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
لا لا تبكي . انها كرة القدم اللعينة . يا ما ابكت شعوبا و أضحكت أخرى. انها اولا و اخيرا مجرد لعبة ليست لا فيزياء و لا كيمياء و لا فلسفة و هم يحزنون . لا تبكي
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6
42 - houssine الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
بروح رياضية الأخطاء واردة لك أو عليك تبقى لعبة حظ يعيد في ما تبقى
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6
43 - abdelhadi الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
لا تعاتبوا هذا اللاعب فقد فعل جهده والمستقبل لايزال أمام الاسود ولعل القادم إن شاء الله خير وينقلب ذم هذا اللاعب إلى مدح.
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15
44 - ولد زايو الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:26
لا يا هذا ليس انت بالغبي! بل الغبي هو من أتى بك للمنتخب . فريقك في الدرجة الثانية zweite liga كان مهدد بالسقوط إلى الدرجة الثالثة ولم تلعب معه منذ مدة ومع ذلك جيئ بك لتلعب في كأس العالم. أفسدتم علينا فرحة العيد ونهاية الأسبوع.
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7
45 - Hicham الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:27
خطأ المدرب من الدرجة الأولى، المدرب الإيراني تفوق تكتيكياً على رونار ، إيران أجبر المغرب إلى اللجوء لتمريرات الطويلة لأن الوسط كان مكتظ و رونار لم يجد الحلول
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7
46 - قاسم الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:27
ولا عليك يا بني
لو أرادت الكرة الدخول في شباك الخصم، لفعلَتْ ذلك خلال 90 دقيقة وزيادة.
لكن الكرة ديال أمّاليها اللي تايعرفوا فين يدخلوها أو كيفاش إيدَخْلوها.
بَيّْنوا لينا حنَّة رجليكم في ما تبقّى و الله المستعان .
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5
47 - ramzi الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:27
لا للأخطاء انتم في مهمة القتال حتى آخر دقيقة لا ينقصكم شيء كم من لاعب مغربي يريد مكانكم لتشريف العلم الوطني الله الوطن الملك والتضحية في إسعاد ملايين العرب والكرة المغربية
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-6
48 - Amine الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:27
ما كان على فريقنا الوطني أن يخسر خسارة نكراء كالتي مني بها، خصوصا مع إيران...
كيف بيدهم الآن تدارك الأمر مع إسبانيا و البرتغال، خصوصا بعد المستوى الذي اظهروه بعد مقابلتهم الأولى...
ديما لحسابات الخاوية.
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2
49 - رجل طيب الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:28
الله يسامح اصحبي فقط كرة القدم سوئ لعبة ليست الا. لست انت الغبي بل الكرة هي الغبية
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4
50 - marocain الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:28
il ne faut pas être trop dur avec lui...si les choix tactique étaient au niveau, et si les joueurs savaient concrétiser les occasions qu'ils ont eu, ils auraient marquer au moins 2 ou 3 buts, et cet incident n'aurait aucun impact sur le résultat final....le premier responsable pour moi c'est les choix de l'entraîneur.
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7
51 - Hamid الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:28
Cela peut arriver quand on joue au foot. Ce n'est pas grave mon ami...
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3
52 - yassir الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:28
وش هوا تيلعب و في الدرجة الثانية و معيطليه المنتخب و زادها مدخلو كبديل زعما هوا لغيفك شيفرة ديال المبرات لعجب ولكن بصح ره فكها ره غير لمجرا ديال المبرات 180درجة
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-2
53 - أحمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:29
للأسف الخطأ جاء في الزمن و المكان غير المناسبين
ولكن نبقی فخورين بك و بباقي اللاعبين
نعول عليكم في باقي المباريات ونبقی نساندكم مهمی كانت النتيجة
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5
54 - reanime الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:29
Je suis déçu par le résultat du match. maintenant il est important pour l'équipe nationale de se lâcher contre l'Espagne et le Portugal même si on part avec trois défaites mais le plus important c'est de se montrer uni de montrer le talent de cette équipe nous sommes avec vous nos chers lions de l'atlas. fiers de vous et vous supportant dans le meilleur et dans le pire. inchallah nous gagnerons avec une équipe unie et fière de son pays et dont les supporters sont fiers.
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4
55 - كاعي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:29
لا يا بني انت فقط كنت في المكان الخطأ في الوقت غير المناسب .لا تتحمل ثقل الهزيمة فقد كان الفريق منهزما منذ دخل الميدان.مسيرة موفقة انت لا زلت في مقتبل العمر
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5
56 - Yoz الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:29
خيرها فغيرها.... ماكتابش التعادل او الفوز....لي عطا الله عطاه... بلا ما تبهدل راسك... هده رياضة... مرة لك و مرة عليك
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5
57 - maroccaine الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:29
tous les marocain avec vs soi victoire ou nn
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3
58 - جمال الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:29
هز راسك دموعك غالين شرفتمونا...............
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5
59 - م المصطفى الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
على الجمهور المغربي الرياضي أن يأخذ بيد هذا الشاب وأن يخفف عليه وطأة هذه الصدمة التي تلقاها سبب هذا الهدف الذي سجله عن طريق الخطأ والذي كان يهدف إبعاد الكرة فوقع ما وقع. وهذه هي لعبة كرة القدم. وليس هذا الشاب هو الوحيد الذي سجل ضد مرماه.فأخطاء من هذا النوع كثيرة في مباراة كرة القدم. إذن لطفا وشفقة ورحمة ولطفا بهذا اللاعب والرجاء ألا نعقده. ونسأل الله من فضله مستقبلا بحوله وقوته.
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9
60 - ولد البلاد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
الخطاء ليس خطاء بوحدوز فقد جاء في الدقائق الأخيرة وإنما الخطة التي لعب بها رونار رأس حربة واحد معزول إضافة للاجنحة كانت عقيمة ماعدا 20 دقيقة الأولى. ربما فقدنا %90 من التأهل.
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7
61 - من روما الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
لا عليك يا عزيز هده هي كرة القدم فيها فائز ومهزوم لكنك ستبقى عزيز علينا انسى اليوم وفكر بالغد لقد قمتم بالواجب ولن ننساكم دائما اسود بالتوفيق إن شاء الله
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6
62 - abdotinghir الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
مسامحنك دنيا وآخرة من جهتي .درتو مجهود.الله غالب.كنتمناو المستقبل اكون احسن
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6
63 - فدوى الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
ماشي مشكل المرة جايا إنشاء الله وحنا مسامحينك
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2
64 - med. الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
حنا اللي اغبياء ماشي انتما شوفو سيادكم كي كينتحرو على الكورة.مشينا العشرين عام عاوتاني .او الاسف ميغديش ياكل ليكم مع اسبنيا او البرتغال.
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-7
65 - tarik.uk الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
اخي بوحدوس اننا لم نخسر بسبب هدفك ضدالمنتخب المغربي لان مثل هده الأشياء تقع في المباريات (وقعت لرونالدو مع الريال) خسرنا لاننا لم نخلق الفرص ولم نسجل من الفرص الظءيلة التي خلقناها. حظ اوفر في المباريات المتبقية رغم صعوبتها
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3
66 - امييين الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
للجميع اقول واطلب من الشعب المغربي قبول اعتذار بوهدوس. لأنه لم يقصد إدخالها في الشباك.الله يسامح
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67 - عبد الفتاح الغضور الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:30
الكرة هي هاذي لابد من منتصر ومنهزم. المهم برافو عليهم حسينا بهم أنهم بغاو اربحو لكن الغالب الله ممكتابش.حظ سعيد فالماتشاط الجاية .
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68 - adil الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:31
أمر عادي يقع في كرة القدم المنتخب لم يكن في يومه يجب تشجيعه هذه كرة القدم في بعض الأحيان الحظ يلعب دوره تلعب ولا تفوز إيران كانت محظوظة لا غير
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69 - توفيق خوك الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:31
خويا
كافحتي كاسد فالمبارة ، والخطأ وااارد في حياة الانسان كلها ولو في الاوقات الحاسمه..(حتا المهاجمين اضاعو فرص)
اذن!
ركز على اللقاءات القادمه ونترجى من العلي القدير انك براسك و ورجليك سترجع الفرحه لقبلك وقلوبنا باذان الله.
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70 - hicham الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:31
الله اياخد فيك الحق حطمتي 34مليون في لحضة واحدة عندما اتدكر الهدف قلبي يهتز من مكانه حسبي الله ونعم الوكيل
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71 - الوجدي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:31
ما عليش يا بوحدوز هذه هيا كرة القدم الشعب المغربي يعرف بأنها لم تكن مقصودة ألوم المدرب رونار الذي ادخلك
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72 - najib 5 sur 5 الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:31
أنت لست مخطأ . وكلنا معرضون للخطأ . غير أنه يوم 25 سيحزم المغرب حقائبه . لأنني شاهدت مباراة إسبانيا مع البرتغال . العافية شاعلة في الملعب إلى المغرب سلت ؤ فلت من وحدة فيهم أكيد و أكيد لن يخرج سالما مع المنتخب التاني
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73 - badr الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:32
الاخطاء تقع، و أي لاعب يمكن ان يرتكبها. نعم اصبنا بالاحباط بسبب نتيجة المباراة، لكن ليس بوحدوز من يتحمل مسؤولية الخسارة بل كل الفريق. فقد ضيعنا محاولات كان يمكن ان تترجم لاهداف تنقذنا في موقف كهذا. المهم نأمل ان نظهر بوجه مشرف في قادم المباريات مع الكبار اما التأهل فأملنا فيه ضعيف..
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74 - مغربية حرة الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:32
انت لست غبيا وكل الفريق دافع عن القميص باستماتة وما وقع لك يقع للاعبين كبار. ستبقى دائما انت والفريق في قلوبنا ودائما مغاربة ويحيا المغرب ومنا يقول المثل المغربي اللي قال العصيدة باردة يدير يدو فيها
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75 - عود الريح الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:32
خير انشاء الله هادي هي كرة القدم غا نفرحو جميع انشاءالله ♡♡♡♡♡.
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76 - رشيد من Köln الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:33
هذه هي الكرة .. أجوا لكم حظ أوفر
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77 - algerien الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:33
لست الاول من سجل في مرماه و لن تكون الاخير . التسجيل في مرماك داخل في اللعبة و الا لما احتسبت تلك الاهداف . وجب اعتبار ذلك الهدف و خسارة تلك المباراة امرا عاديا يحدث لكل الفرق . تلك الخسارة لا تعادل خسارة الرازيل كاس العالم الماضية في ملعبها ب 7-1 و هاهي البرازيل تشارك في مونديال موسكو من جديد . لماذا نحن les tiermondistes نحمل الاشياء اكثر مما يجب ان نحملها . على الاقل 24 فريق يفارق المونديال قبل الربع النهائي منها امم راسخة في كرة القدم و تنصرف من الغد لاشغالها .. الفلاح الى حقله و العامل الى مصنعه و الدنيا تسير . امام الشعوب اكبر من مباراة كرة قدم .. امامها تحسين صحة و اتقان تعليم و رعاية اجتماعية يعجز فوز رياضي في تحقيقها حتما . انس يا ولدي.
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78 - عادي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:34
عادي كتوقع للعابة الكبار المهم درتو جهدكم
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79 - سعادة لاتكتمل الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:34
أحيانا يكون الإقصاء أحسن من الحضور بمنتخب يصنع النكبات ليت الكوت ديفوار هزمتنا في آخر لقاء.
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80 - العتابي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:34
قالك يجب علينا التكفير في المباراتين المتبقيتين .انتهى كل شيء.
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81 - ندى الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:35
لا عليك اخي نتمنى لكم حظا سعيدا في المقابلات القادمة وان كان هدا صعب جدا ولكن كل شيء ممكن في الكرة
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82 - عبد السلام الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:36
هاذه مجموعة الموت
واخا نربحو ايران ماغديش ندوزو
و خا ربحتنا ايران حتى هي ما غادياش دوز
أمام اسبانيا و البرتغال الخطة مدروسة
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83 - يوم الحساب الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:36
خطأ عن غير قصد نتمنى لكم التوفيق في المقابلات المتبقية والله ولي التوفيق
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84 - مواطن الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:36
ا دا ما احترم المنطق وبعد مشاهدة اطوار اللقاء اللذي دار بين العملاقين اسبانيا والبرتغال فلن يكون هناك اذنئ تغيير في تاهيلهما سواء كان ذالك علئ الورق او بالفعل تماما نظرا لقوتهما الضاربة وبامكانهما الانتصار في المبارتين المتبقيتان لهما وسيحتلان المرتبة الاولئ بسبعة نقطة هذا اذا ما احترم المنطق ورغم ذالك فالرجاء يبقئ الله .
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85 - منتخب العياشة الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:37
لا تبارك الله عليكم تشبعتو بروح الخسارة حتى ولات عندكم الخسارة شي حاجة عادية وخ تكون من منتخب ايران الذي سجل بالمناسبة اول فوز له في نهائيات كاس العالم
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86 - واسين الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:37
كرة القدم هي لعبة تحتمل الخطأ والصواب؛ المشكلة ليس في الهدف المسجل ولكن في الفرص الضائعة طيلة المباراة؛ يجب على عدم التأثر لأن شيء عادي في كرة القدم أن يخطئ اللاعب واعتذارك مقبول
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87 - Abdellatif الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:38
ce n'est pas de ta faute mais c'est l'entraineur qui a mis la confusion dans l'equipe
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88 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:38
خيرها في غيرها وياريت نتعلمو شويا من المونديالات السابقة رآه النتيجة هي الي تتحكم ماشي لعبوا مزيان والحظ ومنعرف....
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89 - zoro الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:39
المنتخب المغربي انهزم في الشوط الأول . ليس الخاسر من يستقبل الهدف . الخاسر من لا يسجل .
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90 - hamid الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:39
البقاء للأقوياء أما أسباب الإنهزام فهي متعددة.
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91 - saad الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:39
ما تفرتووه حتى مع إيران بقات لكم هير برتغال او إسبانيا

أنا شخصياً لا ألوم اللاعبين و المدرب بل ألوم الجامعة بدل أن تصلح البطولة الوطنية و تكوين الاعبين و اعطائهم قيمة و بناء ملاعب في كل المدن

المشكل أن المسؤولين في الجامعة لا علاقة لهم بالكرة همهم الوحيد هو أموال الشعب نفس السيناريو يعاد

الله اجيب لفيها لخير او صافي
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92 - أمينة الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:39
بالعكس أخي، لعبتم بروح قتالية....برافو عليكم..هاداك خطأ غير مقصود
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93 - ibtissam الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:40
هادشي عادي خويا عزيز هادشي كان مكتاب ولي كيعايرك راه متخلف حيت نتا مدرتيهاش بلعاني حنا معاك حتا لنهاية كلنااااا اسووود
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94 - هاااام جدا الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:41
والله العظيم والله العظيم كنت اعلم ان الامر غير طبيعي اخواني ارجعو وشاهدو تصرفات المدرب واخطاء اللاعبين وابحثو عن مدا تشبت المنتخب الايراني والكرة الارانية بالسحر وتفهمو اقوى بلد يستعمل السحر في الكرة ايران اقوى من الافارقة
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95 - siom الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:42
من لبداية عرفناك نحس داخل كتبوزا ولا كورة مقادة شتيها غير درك زلافتك
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96 - عبدالرحيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:43
هدا اللاعب ماشي فالمستوى كالك نغلبو متشات الجين
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97 - نتائج التسرع الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:44
الشيئ الذي فات مات و لا حديث عنه و خير الخطاؤون التوابون رغم صعوبة المهمة أمام عملاقين مثل اسبانيا و البرتغال ، لكن كل شيئ ممكن ما دامت لعبة الكرة ليست علوما دقيقة
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98 - sehbirachid الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:45
لاعليك خويا بوحدوز لموهم انكم لعبتو رجال الخطء كيوقع ونحن معكم رابحين اولا خسرين كنتمن ليكم التوفيق يا ءسود
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99 - Deutschland الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:46
صراحة خطاء فادح ولا ينفعنا الندم لقد اخرجت المنتخب يعزيز من المنافسة وخرجت علينا!
بقاو فيا الجمهور المغريبي لي ضحاو بواقتهم و مالهم من اجل المنتخب واحيهم تحية كبيرة!
عندماتدافع فالكرة لا تبعد الى الوراء لكي تكتفي بضربة جانبية للخصم بل تبعد المصيبة بعيد عن المرمى الى الامام
بعد نتيجة اليوم بين اسبانيا والبرتغال لا امل لنا في التاهل.
Toll gemacht assi bouhadouz
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100 - محمد من السويد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:46
قدر الله ماشاء فعل. ماشي مشكيل العشير. هي غير كورة منفوخة بالهواء
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101 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:48
لا عليك يا بوهدوز أخطاء وقع فيها لاعبون كبار وشكرا لجميع المغاربة على دعمهم لبهدوز لقد ابنتم أنكم شعب عظيم يغفر الزلات
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102 - محب للمنتخب الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:49
لا عليك، الخطا وارد في كرة القدم، رغم تاسفنا على الهدف، الا ان معنوياتكم تبقى من الأولويات
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103 - الطاهر الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:51
إعتذارك مقبول .في نظري الثعلب لم يكن ثعلبا.
قبل مقابلة ايران كنت ارشح المغرب للربع النهاءي اما الان ارشحه لعدم المرور للدور الثاني....المهم ... المشاركة....
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104 - بشرى الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:52
فنظري لازم FIFA تلغي مشاركة العرب فكأس العالم. مستوى جدا ضعيف وفضيحة وغليها شهود. العرب لازم تخلي الكرة لاصحابها أوروبا وأمريكا الجنوبية اللي كيعرفو يلعبو والواحد كيستمتع بالفرحة
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105 - Man of truth الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:52
الكرة كانت متوجه لـ لاعب ايراني الدي كان يملك فرصة كبيرة لتسجيل. بوحدوز اراد قطع الكرة عليه. لو انحج لكان ناس تهلهل له ولكن لان مسكين اخطأ نزلو فيه سب وكأنه كان يريد ان يسجل على نفسه ؟!!!

لو في منتخب لقامت الجماهير بتصفيق للعب ودعمه في موقف هدا فيما نحن بدأ السب !!!
كيف تريدون من لاعب ان يقاتل بهدكا عقلية , على هدا الحال اي لاعب سوف يقول دعها تدخل ولا يقاتل عليها ويخرج من باب واسع باش ما تجيش فيه هو الضربة
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106 - Mohammed Nasseh الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:53
لقد دخلت التاريخ من بابه الواسع. كن متفائلا و استعد لما هو آت
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107 - intidam الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:55
يا اخي انك لم تقصد وليست المرة الأولى تقع تقع في اكبر الأندية ولا تجعل من هذا الخطأ الاّ إرادي مشكل كبير المهم مسموح وعادي جدا
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108 - hamid الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:55
لا تقلق اخ بوحدوز، لا داعي لأن تعتذر. فأنت لم تختلس الميزانيات أو ترفع الاسعار فلست مجبرا على الاعتذار. بالتوفيق ان شاء الله. نحبكم جميعا لأنكم أوصلتم المغرب الى كأس العالم
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109 - عبد الصمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:56
الفوز على ايران كان هو السبيل الوحيد لارتياح أنفس المغاربة و لكن بكل واقعية نفتقر للاعب يحمل القميص 7 يقتنص كل فرصة و يحولها لهدف . اما خطأ بوحدوز مبني على خطأ في غير محله و وقت غير مناسب . هيرفي رونار يتحمل قسط كبير من المسؤولية باقحامه لاعبين بدلاء غير جاهزين تماما . و الله يعوض علينا . انا مباراة اسبانيا و البرتغال تبرز تماما صعوبة المهة . و متنساوس اللاعبين أصدقاء مما يمكنهم التنسيق من أجل تأهل البرتغال و اسبانيا و العمل على اقصاء المغرب و ايران . عيد سعيد للجميع
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110 - aouad الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:56
مازال الحظ امامنا ان شاء الله.فلننسى هده المباراه
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111 - soufiane الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:57
Je vois bien 3 défaites comme en 94
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112 - الحقيقة الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:57
الخطاء الاول من المدرب لما قام بتغيير أمين حارث وتذكرت ايّام أمان الله في المنتخب الوطني لما كان ابرز لاعب في المقابلة وأخرجه المدرب آنذاك وبعدها هزم المنتخب الوطني .
والخطأ الثاني لما اخرج الكعبي رغم انه لم يكن في المستوى وتفاجأت بكل صراحة لما ادخل بوحدوز الذي كنت لا أحب ان أراه في الملعب وقلتها للحضور لما دخل
كنت أود ان يبعده عن المنتخب كما ابعد يوفال (لاعب مراوغ حقا ولكنه لا يصلح وبدون نتيجة )
للأسف الشديد
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113 - ديما ماروكو الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:58
الى الأخ عزيز في البداية اريد ان أشير ان الفوز أو الخسارة تتحمل سؤليتها كل المجموعة.
اما عنك فستكون هذه الوقعة نقطة قوة و أنا متأكد انك ستسجل امام البرتغال إذا منحك المدرب فرصة المشاركة في المقابلة فلا عليك يا اخي
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114 - ahmed manfalouti الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:59
كلشي زين الله يرزق غير الصحة والسلامة كيف غلب ايران و غلب بن كيران
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115 - عبد الحق الهيرس الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:00
عادي جدا،لاعبين كبار وسجلوا ضد مرماهم
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116 - far الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:01
هدا هو منطق كرة القدم. ليس هدا الهدف هو القاتل بل ضياع تسجيل فرصتين او فرصة على الاقل
في الشوط الاول وتغير مسار المبارة ايجابيا للمغرب.
لنستفد من اخطائنا ونكمل المشوار وحظ سعيد ان
شاء الله
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117 - Bou hazźouk الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:03
les erreurs pendant les matchs de la coupe du monde impardonnables et intolérables.
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118 - Hamid Gouif الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:04
لست أنت المخطئ الفريق بأكمله كان ضعيفا للغاية دفاع مترهل و وسط مفقود و هجوم عقيم هل هذا هو المنتخب الذي سيقارع ملوك أوربا أعتقد أن لمسة المدرب لم تكن حاضرة اليوم كنا متواضعين إلى أقصى الحدود ليس هذا ما كنا ننتظره من هرفي رونار أظنها بداية لا تبشر بخير خصوصا أن منتخب إيران مان مستواه دون المتوسط
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119 - اشرف الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:05
نقوليكم الله يخليكم نسوا بي أنكم عندكم منتخب بكيتونا و فستوا فرحتنا يوم العيد دعينكم الله ..... و مابقيناش بغينا كرة الله يخليكم
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120 - khalid الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:06
الخسارة كانت متوقعة فلا داعي للإعتذار
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121 - منير الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:07
بدون مستوي فريق معندوش الهجوم زيرو
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122 - ابن سوس المغربي، دموعك غالية الجمعة 15 يونيو 2018 - 22:08
اقول لك ابن وطني بوحدوز لا عليك الأخطاء واردة في لعبة كرة القدم فا أفضل لاعبين في العالم اخطو روبيرتو باجيو ضيع على إيطاليا كأس العالم في مونديال 98 غا ليس نهاية العالم الانسان يتعلم من أخطاءه فا دموعك انت و كل اللاعبين غالية على الشعب المغربي فا الرجل يقع ولكن يرجع و يقف حظ موفق للمنتخب الوطني في المباريات المقبلة ان شاء الله نطلب من المغاربة عدم الشتم والسب و التحلي بالأخلاق فا بوجودوز تربى يتيم الأبوين فا رجاء يا اخواني في الوطن ان نتحلى بالأخلاق الحميدة التي وصنا عليها ديننا الحنيف
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