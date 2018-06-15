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كُتّاب وآراء
بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي
عبر عزيز بوحدوز، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، عن أسفه الشديد بعد تسجيله هدفا بالخطأ في مرماه وتسببه في خسارة المواجهة الافتتاحية للمجموعة الثانية أمام إيران بهدف لصفر، أتى في آخر أنفاس المباراة.
وقدم مهاجم المنتخب، الذي دخل بديلا لأيوب الكعبي، اعتذاره للشعب المغربي، في تصريح لهسبورت، عقب نهاية اللقاء، مردفا "ما حدث شيء صعب جدا بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لملايين المغاربة الذين كانوا ينتظرون منتخبهم بفارغ الصبر من أجل تحقيق الانتصارات".
وزاد "من الآن أنا الغبي، ولكنني سأتعامل مع الموقف لأنني أمارس هذه الرياضة لسنوات عديدة. زملائي دعموني. الآن علينا أن نتحد ونرد".
وأشار بوحدوز إلى أن المجموعة ستعمل على تشرب الهزيمة "القاسية" أمام إيران ثم التفكير في المباراتين المتبقيتين أمام كل مم البرتغال وإسبانيا، أيام 20 و25 يونيو الجاري على التوالي.
واعتبر مهاجم سان باولي، الممارس بدوري الدرجة الثانية الألماني، أنه لم يحسم بعد أي شيء في المجموعة الثانية بعد، "وسيحاول الفريق الوطني التعويض خلال اللقاءين المتبقيين رغم صعوبة المهمة"، يضيف ذات اللاعب.
وكان بوحدوز وراء الهدف الذي أهدى الانتصار للمنتخب الإيراني في الوقت القاتل، بعد أن حول كرة عرضية بالخطأ في مرمى الحارس منير المحمدي، بعد أن كان يحاول إبعاد الخطر عن منطقة الجزاء، علما أنه دخل بديلا في الشوط الثاني من أجل المساعدة في فك شفرة الدفاع الإيراني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (122)
كلنا أمل.....
ولكن هذا الخطأ وقع فيه لاعبون كبار على مرّ التاريخ
لا يجب تحميل اللاعب المسؤولية كاملة
كترت خيبات الامل علمتنا الصبر واصبحنا دو خبرة في التعامل مع متل هده المواقف% لا عليك المهم المشاركة
En tout cas l'entraineur est en partie responsable de cette prestation plus que médiocre
نتمنى لكم التوفيق في قادم المناسبات ان شاء الله
خيرها في غيرها ان شاء الله وعيدكم مبارك سعيد
المغاربة لا حول لهم ولا قوة تعودوا على تجرع جرعات المرارة والالم لكن لا شيء انتهى ولو بنسبة ضعيفة هناك خيط رفيع من الامل..
لو أرادت الكرة الدخول في شباك الخصم، لفعلَتْ ذلك خلال 90 دقيقة وزيادة.
لكن الكرة ديال أمّاليها اللي تايعرفوا فين يدخلوها أو كيفاش إيدَخْلوها.
بَيّْنوا لينا حنَّة رجليكم في ما تبقّى و الله المستعان .
كيف بيدهم الآن تدارك الأمر مع إسبانيا و البرتغال، خصوصا بعد المستوى الذي اظهروه بعد مقابلتهم الأولى...
ديما لحسابات الخاوية.
ولكن نبقی فخورين بك و بباقي اللاعبين
نعول عليكم في باقي المباريات ونبقی نساندكم مهمی كانت النتيجة
كافحتي كاسد فالمبارة ، والخطأ وااارد في حياة الانسان كلها ولو في الاوقات الحاسمه..(حتا المهاجمين اضاعو فرص)
اذن!
ركز على اللقاءات القادمه ونترجى من العلي القدير انك براسك و ورجليك سترجع الفرحه لقبلك وقلوبنا باذان الله.
واخا نربحو ايران ماغديش ندوزو
و خا ربحتنا ايران حتى هي ما غادياش دوز
أمام اسبانيا و البرتغال الخطة مدروسة
أنا شخصياً لا ألوم اللاعبين و المدرب بل ألوم الجامعة بدل أن تصلح البطولة الوطنية و تكوين الاعبين و اعطائهم قيمة و بناء ملاعب في كل المدن
المشكل أن المسؤولين في الجامعة لا علاقة لهم بالكرة همهم الوحيد هو أموال الشعب نفس السيناريو يعاد
الله اجيب لفيها لخير او صافي
بقاو فيا الجمهور المغريبي لي ضحاو بواقتهم و مالهم من اجل المنتخب واحيهم تحية كبيرة!
عندماتدافع فالكرة لا تبعد الى الوراء لكي تكتفي بضربة جانبية للخصم بل تبعد المصيبة بعيد عن المرمى الى الامام
بعد نتيجة اليوم بين اسبانيا والبرتغال لا امل لنا في التاهل.
Toll gemacht assi bouhadouz
قبل مقابلة ايران كنت ارشح المغرب للربع النهاءي اما الان ارشحه لعدم المرور للدور الثاني....المهم ... المشاركة....
لو في منتخب لقامت الجماهير بتصفيق للعب ودعمه في موقف هدا فيما نحن بدأ السب !!!
كيف تريدون من لاعب ان يقاتل بهدكا عقلية , على هدا الحال اي لاعب سوف يقول دعها تدخل ولا يقاتل عليها ويخرج من باب واسع باش ما تجيش فيه هو الضربة
والخطأ الثاني لما اخرج الكعبي رغم انه لم يكن في المستوى وتفاجأت بكل صراحة لما ادخل بوحدوز الذي كنت لا أحب ان أراه في الملعب وقلتها للحضور لما دخل
كنت أود ان يبعده عن المنتخب كما ابعد يوفال (لاعب مراوغ حقا ولكنه لا يصلح وبدون نتيجة )
للأسف الشديد
اما عنك فستكون هذه الوقعة نقطة قوة و أنا متأكد انك ستسجل امام البرتغال إذا منحك المدرب فرصة المشاركة في المقابلة فلا عليك يا اخي
في الشوط الاول وتغير مسار المبارة ايجابيا للمغرب.
لنستفد من اخطائنا ونكمل المشوار وحظ سعيد ان
شاء الله