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الرئيسية | رياضة | مدرب أورغواي: صلاح كان سيجعل مصر أفضل

مدرب أورغواي: صلاح كان سيجعل مصر أفضل

مدرب أورغواي: صلاح كان سيجعل مصر أفضل
هسبريس - متابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 02:20

قال أوسكار تاباريز المدير الفني لأورغواي، إن المنتخب المصري كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل في حالة مشاركة محمد صلاح في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات تباريز في مؤتمر صحفي عقب فوز منتخب بلاده على مصر بهدف نظيف.

وأكد تباريز، أمس الجمعة، "المنتخب المصري كان سيكون أفضل مع صلاح ولكن نحن لعبنا عدة مباريات بالتصفيات بدون سواريز وكافاني وفزنا".

وأضاف " نملك بعض المشاكل التي سنعمل على إصلاحها للمباريات القادمة".

ولم يشارك صلاح مع منتخب مصر في لقاء اليوم لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني.

ونجحت أورغواي في إنهاء عقدة المباريات الافتتاحية لها بالمونديال، حيث أنها لم تحقق أي فوز خلال أول مباراة لها بالمجموعة منذ كأس العالم 1970 فى المكسيك، عندما تغلب على إسرائيل بهدفين دون رد.

ويحتل منتخب أورغواي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف روسيا المتصدر، فيما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية.

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