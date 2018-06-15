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الرئيسية | رياضة | "النيران الصديقة" تدمي قلوب جميلات مغربيات في مقاهي البيضاء

"النيران الصديقة" تدمي قلوب جميلات مغربيات في مقاهي البيضاء

"النيران الصديقة" تدمي قلوب جميلات مغربيات في مقاهي البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:00

عاد المغاربة، الذين واكبوا المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الإيراني، في نهائيات كأس العالم المقامة بروسيا، وهم يجرون الخيبة، إثر الهزيمة التي مني بها المنتخب في آخر عمر المباراة.

ومن بين الحشود الجماهيرية، حجت فتيات مغربيات بكامل أناقتهن ورونقهن بكثافة إلى مقاهي العاصمة الاقتصادية لمشاهدة المباراة، زوال الجمعة، الذي تزامن مع عيد الفطر، غير أن الجميع أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جعلتهم يغادرون المقاهي متذمرين ومستائين من ضياع ثلاث نقط كانت في متناول المنتخب.

وعبر عدد من البيضاويين عن استيائهم من الهزيمة، حيث كانوا يأملون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإيرانيين، إلا أن هذه الخسارة جعلت حلم المرور إلى الدور الثاني يتبخر.

وعاشت معظم المقاهي حالة من النشوة في الدقائق الأولى من المباراة، التي عرفت تحركا وهجوما قويين للأسود جعل الكرة أقرب إلى شباك المنتخب الإيراني، قبل أن تتحول هذه النشوة إلى تذمر بعد انهزام المنتخب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفشل المنتخب المغربي في أولى مباراته ضمن المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام إيران، التي أقيمت بملعب كريستوفسكي بمدينة سانت بطرسبرغ، إذ خسر بهدف ذاتي في الوقت القاتل، رغم الهجمات الخطيرة والكثيرة لأسود الأطلس.

وظل المنتخب المغربي مسيطرا تماما على اللقاء في الـ20 دقيقة الأولى من المباراة، لكنه لم ينجح في ترجمة أي من الفرص الخطيرة التي سنحت له داخل منطقة جزاء منتخب إيران.

يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى للمنتخب المغربي في المونديال بعد 20 عاما من الغياب.

وتضم المجموعة الثانية أيضا منتخبي البرتغال وإسبانيا، اللذين انتهت مباراتهما بالتعادل 3 أهداف لمثلها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - هيثم الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:12
اضحكني مسجل هدف المغرب ضظ مرماه عندما قال اعتذر للشعب المغربي. هل صدقت انك تمثل الشعب المغربي. صحيح وصفك لنفسك فأنت فعلا غبي. فالشعب لا تهمه كرة القدم المغربية اصلا . انت و من معك هم لمداويخ ديال الصح
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-79
2 - محبط مع الأسف الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:14
مازال راسي ضارني والله مارضيت بالهزيمة حيتاش تسرق منا الماتش فرمشة عين ياربي نربحو البرتغال وإسبانيا
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49
3 - makaveli الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:16
تفرجت و تمتعت فالقمة الإيبيرية بين البرتغال و اسپانيا و فالكرة الحقيقية .. و نفس الوقت كانتحسر و كانقول مع راسي الله يلطف بينا و بين الشبكة ديالنا ملي ملعبو ضدهم ..رونالدو أسطورة و لاعب سوپير من كوكب آخر غير بوحدو هاز فرقة و منتخب و مفرح جماهير فرقتو و المنتخب ديال بلادو ديما ..صراحة هادو هوما اللاعبين لي كاتعول عليهم الجماهير و المنتخبات و الأندية.. لاعبين بوحدهم كيقلبو الماتشات .. حنا مابغيناش بحالهم يكونو عندنا حيت ماعمرهم يكونو عندنا أصلا . حنا بغينا غير لي عندنا و لي موجودين يديرو لي عليهم و صافي و يكملو شغلهم و خدمتهم بيناتهم على أحسن وجه... ولكن والو ماكينش معامن و ماكاين علامن تعول... الكرة عندها ماليها ولاد سيدنا عيسى .. الحاصول الله يستر و يلطف بينا قدامهم و صافي
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14
4 - محمد الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:18
ولكن جميلات ايران اجمل من جميلات المغر ب
وفين يبانوا جميلات المغرب مع جميلات البرتغال. و جميلات اسبانيا
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-17
5 - وائل الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:18
تمنيت لو لم نتأهل لكأس العالم بفريق ضعيف كالذي يمثلنا اليوم. يا رب استرنا مع المنتخبات القوية فلا نريد نتبهدل كما تبهدلت السعودية . لم يعتذر المغرب و ينسحب افضل له لأنه اقصي بشكل رسمي اليوم
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-17
6 - mimo الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:18
مبروك الشوهة ليلة العيد. نفتخر بكم
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1
7 - دنوب بدر بانون... الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:19
ماشي معقول افراغ المنتخب الوطني من االاعبين المحليين المتالقين مثل بانون احداد ياجور النغمي و اوك المنتخب اللي لعب اليوم راه غير منتحب الجالية يعني بعيد على قلوبنا
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1
8 - مناجي الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:19
في الحقيقة ليس هناك ادنئ شك انه ليس هناك انسي دا عقل ناضج مكتمل وعاقل وفي كل الرياضات يقبل بالهزيمة اللهم ان جاءت هاته الهزيمة بالرغم من انفه وكما يقول المثل تجري الرياح بما لاتشتهي السفن فاللهم رحماك بنا .
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9
9 - jeo الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:22
المنتخب الوطني ظيع فرصة لن تعوض .بالتعادل اسبانيا والبرتوعال .كان يكون على راس المجموعة. والكل سيتكلم عنه .للأسف الشديد المدرب لخبط كل الأوراق +لم يدرس الخصم في الشوط الثاني دخل بنفس العقلية الشوط الاول الخصم كان يلعب الدفاع المحظ مع الاعتماد على القليل من المرتدات. وكان الكل اللعب متمركز في الوسط المدان . والمدرب المغرب يلعب بجناحين مزورين . في هده الحال كان علية تحولهما الى حقيقيان .حتى يفتح اللعب اكثر.مدام الخصم راكن لدفاع فأنت لاتحتاج لتزوير . نهج 3-4-4 معا التقارب الخطوط حتى يستمر الظعط . كما اننا لم نشاهد الخصم يعتمد على التسلل .هدا كان في صالح المدرب ولم يستغله كدالك . وجهة نظري المدرب هوى من يتحمل هده الهزيمه . لعدم القرأة الجيد للخصم والتموقع اللعبين والاستراتيجية بصفة عامة كانت غائبة.
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2
10 - Lamborghini الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:22
المنتخب المغربي قدم مباراة رائعة، والخطأ يقع حتى من طرف لاعبين كبار، المنتخب صعَّب عليه المهمة لكن لازالت الآمال قائمة.
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5
11 - Moroccan lady الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:23
المغاربة معروفين بتلنظرةالتشاؤمية للحياة ... الاأسود قاموا بأداء رائع المدرب قام ببعض الاخطاء لكنها كرة القدم وًكل شئ فيها وارد و بالتوفيق ان شاء الله
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6
12 - متابع رياضي الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:24
باركا منكذبوا على روسنا، حتى لو ربحنا ايران فلن نتاهل للدور التاني، من شاهد مبارة العمالقة اليوم، اسبانيا والبرتغال، فسيشاطرني الراي، فرق شاسع كالسماء مع الارض بينا وبينهم،الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع هي ان عقلية وكاريزما اللاعب العربي والافريقي محدودة جدا، ولن تصل لعقلية وكاريزما الاوربي والامريكي اللاتيني مهما طال الزمن، شفتو البارح السعودية واليوم مصر والمغرب، وبعد تونس ونيجيريا والسنغال، هذا هو الواقع مع الاسف الشديد، والايام بيننا.عاش من عرف قدره.
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13 - zidan الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:24
لزراب على صلاح المنتخب سيحالفه الحظ وستنقلب النتائج لصالحنا خلال المباراة القادمة
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-1
14 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:29
L'erreur est partagée entre vous tous , presque vous étés tous nuls moins agressif très peu offensifs. pas de création de tactique du jeux . l’entraîneur également ce n'est pas dont notre équipe nationale a vraiment besoin surtout pas d’étrangers. il y'a aussi des joueurs qui ne mérité d’intégrer cette Equipe nationale ils sont requis pas talentueux faible voir très faible dans leurs jeux en il y'a une mauvaise sélection au départ
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0
15 - تغييرات الثعلب الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:30
تغييرات الثعلب جلبت لنا ضربة غير مباشرة من طرف مرابط مكان مرابط وتسجيل هدف بحدوز مكان كعبي.
المقولة القديمة "الثعلب الماكر" صحيحة 100%.
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0
16 - مول حمص الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:30
نستعد لإسبانيا والبرتغال باللعب ضد إستونيا ؟؟
وتجامل كرسيلا و بوحدوز وداكوسطا ولا تأخذ ظهيرين احتياطيين ك النهيري و جبيرة رغم علمك بأصابه درار ومنديل وغياب بوحدوز هُن اللعب بالقسم الثاني بالمانيا
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0
17 - Badr eddine hannouch الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:31
مدرب بدون خطة ، منتخب بشبه ظهير وسط ممتلأ بلاعبين هواة امثال بن الهندة و حاريث ، لاعب واحد امرابط يقوم بدورين ظهير و مساندة هجومية يحسابل المدرب مارسيلو لي لاعب ، و نفخ اعلامي ، و مساندة جماهيرية زاءدة عن اللازم كل هذه العوامل ادت الى انهزام منطقي
ولكن لي بغيت نفهم علاش غادي لروسيا ب 4 ديال النافات الكعبي بوطيب بوحدوز نصيري ؟؟؟؟ و الدفاع 2 بنعطية و داكوسطا حيت احمدي كيلعب وسط دفاعي ماشي مدافع و اكبر دليل هو الخطأ لي دار و خدا عليه ثفرا حيت يلا هرب ليه لاعب بكرة غير عول عليها فالشبكة
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0
18 - محبط مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:33
بعد نتيجة اليوم تذكرت احد الاخوان سبق له وان علق على استعدادات المغرب وايران، منذ حوالي شهر في جريدة هسبريس، وقال/لقد رايت في المنام ان المغرب المبارة كلها وهو يضغط والكرة ترفض دخول شباك ايران، وجاءت لايران فرصة وحيدة سجلوا منها هدفا، واختتم قوله بان تمنى ان تكون فقط اضغاث احلام.... اقول لك اخي انت شريف وبوهالي، وصدقت رؤيتك، سبحان الله على موقف.
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19 - NOUMRI الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:33
سبحان الله الدنيا دوارة بالأمس ضحكتم و سخرتم من المنتخب السعودي و اليوم هجروا ليكم بحدوز لم تكفيه صدمتنا بشرف تنظيم مونديال 2026 زادنا هادي الخلاصة الحلم المونديالي إنتهى البرتغال و أسبانيا الى الدور التاني
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20 - محماد الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:33
ذنوب الفئات العريضة البائسة التي تصرف أموالهم في السفريات و الاقامات الفخمة و الهدايا و السهرات و الحفلات دون نتيجة.
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21 - مشجعة الاسود الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:33
حتى الخايبات ندبو وبكاو
لكن البكاء على الميت خسارة
تعودنا على المرارة من المنتخب
اخطاء فادحة دخلوها اعزز الدقائق الاخيرة ساعة رجليها طلعو ماشي خواتات
هههههههههههههههههههههه
انسوا التاهل مافي ايديناش وما يقول لي حد ننظم المونديال باش بالحنوك
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22 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:36
جميلات إيران افظل من جميلات المغرب
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23 - Sam الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:37
اخر مرة ربحنا اسبانيا و البرتغال كان فمعركة وادي المخازن ف 986 هجرية
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24 - Soufiane الجمعة 15 يونيو 2018 - 23:38
تعامل الطاقم الطبي مع اصابة امرابت تدل على المستوى الرديء للطب في المغرب
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