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كُتّاب وآراء
6 أرقام من موقعة المغرب وإيران في المونديال
شهدت مباراة المغرب وإيران في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، اليوم الجمعة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، 6 أرقام.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
فوز اليوم هو أول انتصار لفريق آسيوي ضد آخر إفريقي في كأس العالم منذ فوز على الكاميرون بهدف نظيف في مونديال جنوب إفريقيا 2010.
لم يحقق المنتخب المغربي الفوز في المباراة الإفتتاحية له في كأس العالم، حيث تعادل في مواجهتين وخسر في ثلاث خلال مشاركاته السابقة في المونديال.
حقق المنتخب الإيراني الفوز الثاني له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتحديدًا منذ الفوز ضد أمريكا في مونديال 1998، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثمان لقاءات.
حافظ المنتخب الإيراني على نظافة شباكه في مباراة في كأس العالم للمرة الثانية فقط بعد التعادل السلبي ضد نيجيريا في يونيو 2014.
عزيز بوحدوز هو أول لاعب بديل يسجل هدف في مرماه بكأس العالم منذ بيتيت لاعب البرتغال أمام ألمانيا في يوليو 2006.
هدف بوهدوز في الدقيقة 95 في مرماه هو ثاني هدف بالنيران الصديقة في الدقيقة 90 من مباراة في كأس العالم بعد هدف جوسيف يوبو لمنتخب نيجيريا ضد فرنسا في يونيو 2014.