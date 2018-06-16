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كُتّاب وآراء
إيرانيات بروسيا يطالبن بحضور مباريات الكرة
طالبت مشجعات المنتخب الإيراني في مباراة منتخب بلادهم أمام المغرب في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، بالسماح للسيدات الإيرانيات بحضور المباريات المحلية.
وتم التقاط صورًا لمجموعة من السيدات في مدرجات ملعب "فيشت الأولمبي" رافعة لافتة مكتوب عليها "ادعموا الإيرانيات كي يدخلن استاد بلدهم".
يذكر أن القانون الإيراني يحرم السيدات من دخول ملاعب كرة القدم في البلاد.
وحقق المنتخب الإيراني، الجمعة، فوزًا قاتلًا على المغرب بهدف نظيف، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره العالمي.
وهذا الفوز الثاني لإيران في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وتحديدًا منذ الفوز ضد أمريكا في مونديال 1998، حيث تعادل منتخبها، آنذاك، في ثلاث مباريات وخسر في ثمان لقاءات.