24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1312:3316:1319:4521:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. حناء العيد تنعش نشاط "نقاشات سيدي لغليمي" (5.00)

  2. الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة (5.00)

  3. الكعبي .. من ورشة النجارة إلى حلم التهديف في كأس العالم 2018 (5.00)

  4. جماهير المغرب وإيران تخطف الأضواء في سان بطرسبرغ الروسية (5.00)

  5. مارادونا ينتقد اختيار الملف الثلاثي لتنظيم المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | خالد بوطيب يعد بمباراة "أفضل" أمام البرتغال

خالد بوطيب يعد بمباراة "أفضل" أمام البرتغال

خالد بوطيب يعد بمباراة "أفضل" أمام البرتغال
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 02:40

اعتبر خالد بوطيب، مهاجم المنتخب المغربي، أن هناك أربعة أو خمسة أيام لإعادة ترتيب صفوف "أسود الأطلس"، مضيفا "سنحاول، إن شاء الله، أن نقدم أقصى ما لدينا ضد البرتغال".

وزاد اللاعب المغربي، الذي لازم دكة الاحتياط في مباراة الأسود ضد إيران، قائلا: "لقد خسرنا، ولكن لو كنا فعالين أمام المرمى، كان يمكن أن نفوز. (...) كان يتعين علينا ترجمة الفرص التي حصلنا عليها في البداية الجيدة جداً وإدارة المباراة".

وبخصوص الهدف الذي سجله بوحدوز، قال بوطيب معلقا "دخل بديلا وسجل في مرمى فريقه، يشعر كأنه خطأه. لم نلمه، بل حاولنا تحفيزه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.