خالد بوطيب يعد بمباراة "أفضل" أمام البرتغال

هسبريس ـ مُتابعة

اعتبر خالد بوطيب، مهاجم المنتخب المغربي، أن هناك أربعة أو خمسة أيام لإعادة ترتيب صفوف "أسود الأطلس"، مضيفا "سنحاول، إن شاء الله، أن نقدم أقصى ما لدينا ضد البرتغال".

وزاد اللاعب المغربي، الذي لازم دكة الاحتياط في مباراة الأسود ضد إيران، قائلا: "لقد خسرنا، ولكن لو كنا فعالين أمام المرمى، كان يمكن أن نفوز. (...) كان يتعين علينا ترجمة الفرص التي حصلنا عليها في البداية الجيدة جداً وإدارة المباراة".

وبخصوص الهدف الذي سجله بوحدوز، قال بوطيب معلقا "دخل بديلا وسجل في مرمى فريقه، يشعر كأنه خطأه. لم نلمه، بل حاولنا تحفيزه".