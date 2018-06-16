24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:13
|12:33
|16:13
|19:45
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات لقاء المغرب إيران
- هذه طقوس وعادات أهل سوس في "العيد الصغير"
- حناء العيد تنعش نشاط "نقاشات سيدي لغليمي"
- بلاتر يحضر مباريات كأس العالم الأسبوع المقبل
- رونار يحافظ على ضبابية حالة درار بتصريح ذكي
الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة (5.00)
الكعبي .. من ورشة النجارة إلى حلم التهديف في كأس العالم 2018 (5.00)
جماهير المغرب وإيران تخطف الأضواء في سان بطرسبرغ الروسية (5.00)
- "مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة" - (427)
- هكذا دفع المنتخب المغربي ثمن الفرص الضائعة أمام نظيره الإيراني - (230)
- بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي - (188)
- هكذا وقع "الملف المغربي" ضحية طموحات ولي العهد السعودي - (112)
- الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خالد بوطيب يعد بمباراة "أفضل" أمام البرتغال
اعتبر خالد بوطيب، مهاجم المنتخب المغربي، أن هناك أربعة أو خمسة أيام لإعادة ترتيب صفوف "أسود الأطلس"، مضيفا "سنحاول، إن شاء الله، أن نقدم أقصى ما لدينا ضد البرتغال".
وزاد اللاعب المغربي، الذي لازم دكة الاحتياط في مباراة الأسود ضد إيران، قائلا: "لقد خسرنا، ولكن لو كنا فعالين أمام المرمى، كان يمكن أن نفوز. (...) كان يتعين علينا ترجمة الفرص التي حصلنا عليها في البداية الجيدة جداً وإدارة المباراة".
وبخصوص الهدف الذي سجله بوحدوز، قال بوطيب معلقا "دخل بديلا وسجل في مرمى فريقه، يشعر كأنه خطأه. لم نلمه، بل حاولنا تحفيزه".