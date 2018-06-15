حارث يعترف بعدم فعالية الهجوم أمام إيران

هسبريس ـ مُتابعة

قال أمين حارث، لاعب وسط المنتخب المغربي، أن أسود الأطلس خلقوا الكثير من الفرص لكن "دون فعالية".

وأضاف حارث " كان بامكاننا تحقيق الافضل. لا يزال أمامنا مباراتان في غاية الصعوبة مع البرتغال واسبانيا. يجب أن ننسى الآن هذه الهزيمة".

وكانت المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإيراني قد انتهت بانتصار الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب بوهدوز ضد مرماه في آخر أنفاس المباراة.