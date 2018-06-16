مورينيو يرشح إنجلترا للتتويج بالمونديال الروسي

هسبريس - متابعة

رشح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، المنتخب الإنجليزي للتتويج ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وفي تصريح صحفي، قال مورينيو "أعتقد أن المنتخب الإنجليزي يستطيع الفوز بكأس العالم فهم لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب ذوي الخبرة، وجميعهم يلعب في أفضل الأندية بالبريمرليغ".

وأضاف "الكثير لا يرى أن إنجلترا مرشحة للفوز باللقب في ظل وجود منتخبات إسبانيا والأرجنتين وفرنسا والبرازيل".

وأوضح مورينيو "أرى أن القوة الجيدة في العمق لا تؤدي دائمًا إلى النجاح في كرة القدم خلال العرس العالمي، لذا فإنني أرشح إنجلترا لانتزاع اللقب".

وتخوض إنجلترا المونديال في المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وتونس وبنما.