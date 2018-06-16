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الرئيسية | رياضة | حملة تروج لوجهة مصر السياحية في المونديال

حملة تروج لوجهة مصر السياحية في المونديال

حملة تروج لوجهة مصر السياحية في المونديال
هسبريس - متابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 10:50

أطلقت مصر، أمس الجمعة، حملة للترويج عن وجهاتها السياحية، في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا.

وذكرت وزارة السياحة المصرية، في بيان، أن الحملة الترويجية انطلقت تحت شعار "مصر.. اكتشف واستثمر" من خلال اللافتات المتحركة المحيطة بملاعب المونديال.

وتأتي الحملة، تزامنًا مع أولى مباريات المنتخب المصري في كأس العالم، والتي واجه فيها منتخب أوروغواي fمدينة سان بطرسبورغ الروسية، وانهزم فيها "الفراعنة" بهدف دون رد.

وقالت وزير السياحة المصرية، رانيا المشاط، ضمن البيان، إن الحملة تتيح لبلادها "فرصة الترويج لمقاصدها السياحية داخل الملاعب الروسية خلال 64 مباراة في المونديال".

وأضافت المشاط، أن الحملة تهدف لـ"جذب المزيد من السائحين واستهداف شرائح عمرية مختلفة، استغلالًا للأحداث العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العالم، للتسويق لمصر دوليًا، إذ تجذب هذه البطولة ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من العالم".

وتعوّل القاهرة عادة على زيادة الاستثمارات وتنشيط السياحة، لتوفير العملة الصعبة في ظل برنامج للإصلاح الاقتصادي يشكي منه المصريون جراء ارتفاع أسعار السلع، في مقابل تأكيد رسمي أنها خطوات واجبة لتعافي الاقتصاد مستقبلاً.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليوالمقبل.

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