رونالدو يصف تعادل البرتغال مع إسبانيا بالعادل

هسبريس - متابعة

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعادل منتخب بلاده أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا بالتعادل العادل.

جاءت تصريحات رونالدو التليفزيونية عقب تعادل منتخب بلاده أمام إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما في العرس العالمي.

وقال رونالدو "كان يجب علينا الفوز على إسبانيا، واصلنا في القتال حتى نهاية اللقاء إلى أن نجحنا في الخروج بنقطة، لذا فإنني أرى أن التعادل عادلًا".

وأَضاف "إسبانيا سيطرت على الكرة، ولكننا كنا خصمًا عنيدًا وهذا نتاج عمل دام لسنوات طويلة، لذا فإنني أراها نتيجة جيدة".

وأوضح رونالدو "التعادل مع أحد المرشحين للتتويج بالمونديال هو مؤشر لكأس عالم إيجابية لنا، ويجب أن نؤمن بقدرتنا وإمكانياتنا، وسيكون بإمكاننا الذهاب بعيدًا في النسخة الحالية لكأس العالم".

وبات رونالو هو أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 بطولات كبرى متتالية، وصاحب أول "هاتريك" في المونديال الروسي.

كما أنه نجح في إحراز أول "هاتريك" في تاريخه بكأس العالم، في المشاركة الرابعة له بعد نسخ 2006 و2010 و2014.