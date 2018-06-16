24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1312:3316:1319:4521:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. حناء العيد تنعش نشاط "نقاشات سيدي لغليمي" (5.00)

  2. شذرات من ذاكرة صحافي .. أنشودة فرحٍ بالعيد (5.00)

  3. المزالق الإعلامية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين (5.00)

  4. الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة (5.00)

  5. الكعبي .. من ورشة النجارة إلى حلم التهديف في كأس العالم 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رونالدو يصف تعادل البرتغال مع إسبانيا بالعادل

رونالدو يصف تعادل البرتغال مع إسبانيا بالعادل

رونالدو يصف تعادل البرتغال مع إسبانيا بالعادل
هسبريس - متابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 01:10

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعادل منتخب بلاده أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا بالتعادل العادل.

جاءت تصريحات رونالدو التليفزيونية عقب تعادل منتخب بلاده أمام إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما في العرس العالمي.

وقال رونالدو "كان يجب علينا الفوز على إسبانيا، واصلنا في القتال حتى نهاية اللقاء إلى أن نجحنا في الخروج بنقطة، لذا فإنني أرى أن التعادل عادلًا".

وأَضاف "إسبانيا سيطرت على الكرة، ولكننا كنا خصمًا عنيدًا وهذا نتاج عمل دام لسنوات طويلة، لذا فإنني أراها نتيجة جيدة".

وأوضح رونالدو "التعادل مع أحد المرشحين للتتويج بالمونديال هو مؤشر لكأس عالم إيجابية لنا، ويجب أن نؤمن بقدرتنا وإمكانياتنا، وسيكون بإمكاننا الذهاب بعيدًا في النسخة الحالية لكأس العالم".

وبات رونالو هو أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 بطولات كبرى متتالية، وصاحب أول "هاتريك" في المونديال الروسي.

كما أنه نجح في إحراز أول "هاتريك" في تاريخه بكأس العالم، في المشاركة الرابعة له بعد نسخ 2006 و2010 و2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.