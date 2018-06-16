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الرئيسية | رياضة | مدرب البرتغال يستعد لتلافي الأخطاء أمام المغرب

مدرب البرتغال يستعد لتلافي الأخطاء أمام المغرب

مدرب البرتغال يستعد لتلافي الأخطاء أمام المغرب
هسبريس - متابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 10:20

قال فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال إن هدف منتخب بلاده لم يكن التعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات سانتوس التليفزيونية عقب تعادل البرتغال مع إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما في المونديال.

وأكد سانتوس، "أعتقد أن التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، ومهمة رغم أنه لم يكن هدفنا هو الحصول على نقطة من تلك المباراة".

وأضاف "بكل تأكيد الأمور كانت تسير بشكل جيد، فإسبانيا منتخب متميز نجح في الاستحواذ على الكرة لبعض الفترات من اللقاء".

واختتم سانتوس تصريحاته بالقول "يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة".

وبعد نهاية مباريات المجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البرتغال وإسبانيا، بينما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - تحليل منطقي... السبت 16 يونيو 2018 - 10:27
سبب هزيمة المغرب الفرحة المبالغ فيها التي قتلت الاعبين بعد الهزيمة سيتعافة المنتخب والنتيجة المتوقعة التعادل
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-3
2 - cae السبت 16 يونيو 2018 - 10:32
أكبر مستفيد هو منير الحدادي. سيحمد الله أنه لم يُكتَب له نصيب للعب في المنتخب.
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-3
3 - احمد السبت 16 يونيو 2018 - 10:39
المنتخب المغربي لعب بتقنيات رائعة بشهادة الصحافة العالمية وليست الصحافة المغربية الشعبوية
المرجو ان يلعبوا بنفس النهج في المقابلات القادمة وان يقدموا مستوى جيد وان يستفيدو ا من الأخطاء لتفادي هزيمة ثقيلة على الأقل ان نبصم اداء رائعا رغم الاقصاء كرة القدم فرجة قبل كل شئ
فعلا مقابلة البرتغال وإسبانيا رأينا لعبا من عالم آخر ولكن نحن واثقون من ان لاعبينا سيقاتلون الى اخر رمق
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5
4 - Abdellatif السبت 16 يونيو 2018 - 10:42
il ne faut pas avoir peur. le maroc est capable de gagner le portugal. le portugal n'a jamais gagner une coupe du monde donc ce n'est pas une grande equipe
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-1
5 - Hassan السبت 16 يونيو 2018 - 10:44
والله لايعترفون بنا..إستمعت إلى وسائل إعلامهم بالنسبة إليهم منتخب المغرب هو فقط لتسجيل عليهم أكبر عدد من الأهداف لتفادي أية مفاجئات...حكرونا الإيبيريين
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1
6 - الحسين السبت 16 يونيو 2018 - 10:47
لا تحتاج الاستعداد لمباراة المغرب يا مدرب البرتغال ! فاننا اما ان نقدم شهادة طبية تعفي فريقنا من المقابلتين القادمتين اما ان نوكل فريق اخر ليلعب مكان فريقنا بوكالة عدلية .....
للاسف ماعندنا والو غير كنفخو فلخوا الخاوي الله يخلف علينا كلما خسرنا على هاد الكرة ......
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3
7 - adil السبت 16 يونيو 2018 - 11:00
جميع الفرق لديهم نفس الحظوظ كل شيء ممكن في كرة القدم المهم هو تقديم كل ما لديك وتصحيح الأخطاء
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0
8 - م المصطفى السبت 16 يونيو 2018 - 11:09
المدرب البرتغالي يحث فريقه على تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، أما رونار وبعد الهزيمة التي لم تكن لنا بالحسبان امام فريق كنا نظن افتراسه، على مدرب الأسود ان ينهج خطة للحد من الأهداف التي ينوي الفريقان المقبلان تسجيلهما علينا لا قدر الله.
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1
9 - أنس طنجاوي السبت 16 يونيو 2018 - 11:19
بلا مايحمق راسو راه بوحدوز رجل المهمات الصعبة.
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-4
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