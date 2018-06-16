مدرب البرتغال يستعد لتلافي الأخطاء أمام المغرب

هسبريس - متابعة

قال فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال إن هدف منتخب بلاده لم يكن التعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات سانتوس التليفزيونية عقب تعادل البرتغال مع إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما في المونديال.

وأكد سانتوس، "أعتقد أن التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، ومهمة رغم أنه لم يكن هدفنا هو الحصول على نقطة من تلك المباراة".

وأضاف "بكل تأكيد الأمور كانت تسير بشكل جيد، فإسبانيا منتخب متميز نجح في الاستحواذ على الكرة لبعض الفترات من اللقاء".

واختتم سانتوس تصريحاته بالقول "يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة".

وبعد نهاية مباريات المجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البرتغال وإسبانيا، بينما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط.