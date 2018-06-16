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كُتّاب وآراء
مدرب البرتغال يستعد لتلافي الأخطاء أمام المغرب
قال فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال إن هدف منتخب بلاده لم يكن التعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
جاءت تصريحات سانتوس التليفزيونية عقب تعادل البرتغال مع إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما في المونديال.
وأكد سانتوس، "أعتقد أن التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، ومهمة رغم أنه لم يكن هدفنا هو الحصول على نقطة من تلك المباراة".
وأضاف "بكل تأكيد الأمور كانت تسير بشكل جيد، فإسبانيا منتخب متميز نجح في الاستحواذ على الكرة لبعض الفترات من اللقاء".
واختتم سانتوس تصريحاته بالقول "يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة".
وبعد نهاية مباريات المجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البرتغال وإسبانيا، بينما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
المرجو ان يلعبوا بنفس النهج في المقابلات القادمة وان يقدموا مستوى جيد وان يستفيدو ا من الأخطاء لتفادي هزيمة ثقيلة على الأقل ان نبصم اداء رائعا رغم الاقصاء كرة القدم فرجة قبل كل شئ
فعلا مقابلة البرتغال وإسبانيا رأينا لعبا من عالم آخر ولكن نحن واثقون من ان لاعبينا سيقاتلون الى اخر رمق
للاسف ماعندنا والو غير كنفخو فلخوا الخاوي الله يخلف علينا كلما خسرنا على هاد الكرة ......