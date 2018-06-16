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كُتّاب وآراء
نيمار: لا أريد الكرة الذهبية وأرغب في الكأس
قال نجم كرة القدم البرازيلي الدولي الشهير نيمار دا سيلفا إن طموحه الرئيسي هذا العام هو قيادة المنتخب البرازيلي للفوز بلقب كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا ثم يأتي فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في مرتبة تالية.
وأوضح نيمار ، المرشح بقوة ليكون أحد أبرز نجوم المونديال الروسي ، في مقابلة مع قناة "ديسيمبيديدوس" البرازيلية على "يوتيوب" : "لا أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم. أريد الفوز بكأس العالم".
ويستعد نيمار مع المنتخب البرازيلي حاليا في مدينة سوتشي الروسية للقاء المنتخب السويسري غدا الأحد ضمن منافسات الدور الأول للمونديال الروسي.
وقال نيمار /26 عاما/ : "إنني جاهز لتقديم كل ما بوسعي في هذه البطولة وتقديم أفضل مستوياتي".
وبدا نيمار بحال رائعة في الفترة الماضية رغم عودته إلى صفوف الفريق مؤخرا بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور.
وعاد نيمار إلى الملاعب قبل أقل من شهر ولكنه قدم عرضين رائعين وسجل هدفين في مباراتين فقط خاضهما مع المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) أمام منتخبي كرواتيا والنمسا قبل خوض المونديال الحالي.
وقال نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي : "أحاول دائما أن أكزون بين الصفوة وبين أفضل اللاعبين.. إنني الآن أكثر نضجا".