بوصوفة: الخسارة كانت مؤلمة وسنجتهد للتعويض

محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*

وصف امبارك بوصوفة، وسط ميدان المنتخب المغربي، الخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدف لصفر، مساء أمس، ب"المؤلمة"، مشددا على أن الفريق جد متأسف على النتيجة وسيعمل على تعويضها بما هو أفضل في باقي مباريات كأس العالم.

وأضاف بوصوفة عقب نهاية اللقاء أن المنتخب المغربي لم يكن سيئا، وسيطر على مجمل فترات اللقاء، وكان قريبا جدا من فتح باب التسجيل خلال العشرين دقيقة الأولى من اللقاء، مضيفا أنه بمقابل ذلك لم يتمكن الإيرانيون من خلق أي فرصة طيلة المباراة باستثناء فرصة وحيدة خلال الشوط الأول.

واعتبر بوصوفة أنه ما من خيار أمام الفريق الوطني إلا تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين رغم صعوبة المهمة أمام منتخبين عملاقين من حجم إسبانيا والبرتغال، وتدارك الإخفاق في اللقاء الأول.

وأوضح المتحدث ذاته أن الخطأ الذي ارتكبه المنتخب هو عدم زيارة شباك المنتخب الإيراني رغم الفرص التي أتيحت له، مردفا "لم نسجل وبذلك تركنا الباب مفتوحا أمام أي مفاجاة قد تحدث، وللأسف هذا فعلا ما حدث وخسرنا اللقاء بمرارة".

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