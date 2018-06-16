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الرئيسية | رياضة | بوصوفة: الخسارة كانت مؤلمة وسنجتهد للتعويض

بوصوفة: الخسارة كانت مؤلمة وسنجتهد للتعويض

بوصوفة: الخسارة كانت مؤلمة وسنجتهد للتعويض
محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*
السبت 16 يونيو 2018 - 00:27

وصف امبارك بوصوفة، وسط ميدان المنتخب المغربي، الخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدف لصفر، مساء أمس، ب"المؤلمة"، مشددا على أن الفريق جد متأسف على النتيجة وسيعمل على تعويضها بما هو أفضل في باقي مباريات كأس العالم.

وأضاف بوصوفة عقب نهاية اللقاء أن المنتخب المغربي لم يكن سيئا، وسيطر على مجمل فترات اللقاء، وكان قريبا جدا من فتح باب التسجيل خلال العشرين دقيقة الأولى من اللقاء، مضيفا أنه بمقابل ذلك لم يتمكن الإيرانيون من خلق أي فرصة طيلة المباراة باستثناء فرصة وحيدة خلال الشوط الأول.

واعتبر بوصوفة أنه ما من خيار أمام الفريق الوطني إلا تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين رغم صعوبة المهمة أمام منتخبين عملاقين من حجم إسبانيا والبرتغال، وتدارك الإخفاق في اللقاء الأول.

وأوضح المتحدث ذاته أن الخطأ الذي ارتكبه المنتخب هو عدم زيارة شباك المنتخب الإيراني رغم الفرص التي أتيحت له، مردفا "لم نسجل وبذلك تركنا الباب مفتوحا أمام أي مفاجاة قد تحدث، وللأسف هذا فعلا ما حدث وخسرنا اللقاء بمرارة".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سنجتهد السبت 16 يونيو 2018 - 00:37
سنجتهد، سنجتهد، سنجتهد،بقاو تتسناو
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2
2 - مغربي من الريف السبت 16 يونيو 2018 - 00:46
انتم نكستم علينا عيد الفطر على شعب بأكمله بسب تهوركم.وهل الكرة ترجع بتلك الطريقة في الوقت الميت وان بهدوز هاو ودون المستوى وان المدرب هاوي وان البرتغالي استطاع ان يضحك على الفرنسي.ولعن الله الكرة بهذا الشكل.لم أثق في المنتخب منذ دخولهم إلى الملعب.
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2
3 - بطراوي السبت 16 يونيو 2018 - 00:49
صدعتونا بهاداك الكعبي الكعبي الكعبي حاسب راسو لاعب مع الراك ...لم يلمس الكرة طيلة المبارة والله العظيم احداد الجديدي خير منه مليار مرة...الكعبي يسجل فقط ضد السودان وموريتانيا والمباريات الودية...صراحة انا اشجع منتخب مصر الشقيقة
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4 - سلام الصويري السبت 16 يونيو 2018 - 00:49
واش هذا كلام عاقل من أين لك وكيف لك ان تعوض اذا خسرت مع اضعف فريق في المجموعة والجميع شاهد قوة الخصمين المقبلين !!
باركة من تنويم المحبين الرياضيين والاستهزاء من ذكاءهم
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5 - ولد حميدو السبت 16 يونيو 2018 - 00:49
الكروج و النيبت و الخلج و غيرهم خلاوها فعزها فافعلوا مثلهم
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6 - عادل البئر الجديد السبت 16 يونيو 2018 - 00:50
أول كنشكرو هسبريس على فكرة برنامج مبريات كأس العالم كنعرف توقيت المبريات مشكورين شكرآ لكم
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7 - طعنتوني السبت 16 يونيو 2018 - 00:55
اداء ضعيف ..امام فريق ايراني غير موجود. الكرة الى خليتي فيها تدور عليك هذا ما وقع ... انتهى الكلام
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8 - ali السبت 16 يونيو 2018 - 00:58
دائما نفس الكلام
من 2006 وانتم تجتهدون

حينما اقولها يرفض الغالبية كلامي، لكن الشعب هو من يتحمل المسؤولية لانه يقدس اللاعب المحترف الاجنبي ويهمل ويهين اللاعب المحلي نتاج البطولة

علي الاقل ناقص في المستوي حسب رأيكم لكن عندو الروح الوطنية

الوداد الفتح الرجا نمودجا فالمنافسات الافريقية
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0
9 - علي السبت 16 يونيو 2018 - 00:59
اهم حاجة عندي انه عندنا منتخب محترم واعجبني كثيرا الروح القتالية ديالوا
المنتخب قدم مستوى جيد وخلق فرص لكن لم تستغل بسبب اكتضاض مربع العمليات بالارانيين الذين نجحوا في فرض طريقة لعب بالية و حقيرة ومقيتة تشعر على ان فيها نوعا من الخداع والمكر الدنيء
ايها المغاربة يجب تشجيع هذا الفريق حتى وان خسر وخرج من المونديال او براكا من كلام جمعوا حواجكم او رجعوا وتهكمات تمس قيمة الفريق فهو فريق جيد جدا مقارنة بالمنتخب السعودي واللاعبين وطنيون جدا.
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10
10 - فايق السبت 16 يونيو 2018 - 01:02
الليل كامل منعست كنتسنا لحال اصبح باش نتفرج فلمنتخب و شربت 2 قهاوي كحلين وفي الأخير خسرتو مع فرقة ساهلة نتوما اللي شابعين نعاس و ضاربين لفلوس ولكن لمشكل ديالنا اللي دايرين فيكم عقلنا
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11 - ولد الشعب السبت 16 يونيو 2018 - 01:09
و أنا غير مهتم بكرة القدم كل همي أن أجتهد في دراستي و أفرح أمي و أبي دعيوا معايا بالنجاح وشكرا .
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12 - ولد حميدو السبت 16 يونيو 2018 - 01:12
لا يمكن أن يتجانس السطل مع البانيو أو المقراج و الابريق و الكسكاس
فلن نتفاءل حتى يصبح عندنا مولينكس الطحانة أو روبو الخضر
فقط انا ضد الدين ينتقدون التبدير في الكرة لأن كل شيء على حساب مراهنات العاب الحظ التي تدر المليارات فحتى أجرة الناخب منها و بنكيران لم يكدب عندما قال بأن راتب غيريتس لا يهمه لأن صحاب رابحة خاسرة مكتفة هم المساهمون
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