24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:13
|12:33
|16:13
|19:45
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات لقاء المغرب إيران
- هذه طقوس وعادات أهل سوس في "العيد الصغير"
- عيون الماء .. على سبيل خلاصات أولية لسلسلة هذه الحلقات الرمضانية
- حناء العيد تنعش نشاط "نقاشات سيدي لغليمي"
- شذرات من ذاكرة صحافي .. أنشودة فرحٍ بالعيد
نقابة تطالب بإقالة الحكومة ورفع "السميك" إلى 4000 درهم (5.00)
الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة (5.00)
- "مونديال 2018 .. إيران تعاقب "أسود الأطلس" بـ"نيران صديقة" - (426)
- هكذا دفع المنتخب المغربي ثمن الفرص الضائعة أمام نظيره الإيراني - (229)
- بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي - (185)
- هكذا وقع "الملف المغربي" ضحية طموحات ولي العهد السعودي - (112)
- الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوصوفة: الخسارة كانت مؤلمة وسنجتهد للتعويض
وصف امبارك بوصوفة، وسط ميدان المنتخب المغربي، الخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدف لصفر، مساء أمس، ب"المؤلمة"، مشددا على أن الفريق جد متأسف على النتيجة وسيعمل على تعويضها بما هو أفضل في باقي مباريات كأس العالم.
وأضاف بوصوفة عقب نهاية اللقاء أن المنتخب المغربي لم يكن سيئا، وسيطر على مجمل فترات اللقاء، وكان قريبا جدا من فتح باب التسجيل خلال العشرين دقيقة الأولى من اللقاء، مضيفا أنه بمقابل ذلك لم يتمكن الإيرانيون من خلق أي فرصة طيلة المباراة باستثناء فرصة وحيدة خلال الشوط الأول.
واعتبر بوصوفة أنه ما من خيار أمام الفريق الوطني إلا تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المتبقيتين رغم صعوبة المهمة أمام منتخبين عملاقين من حجم إسبانيا والبرتغال، وتدارك الإخفاق في اللقاء الأول.
وأوضح المتحدث ذاته أن الخطأ الذي ارتكبه المنتخب هو عدم زيارة شباك المنتخب الإيراني رغم الفرص التي أتيحت له، مردفا "لم نسجل وبذلك تركنا الباب مفتوحا أمام أي مفاجاة قد تحدث، وللأسف هذا فعلا ما حدث وخسرنا اللقاء بمرارة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
باركة من تنويم المحبين الرياضيين والاستهزاء من ذكاءهم
من 2006 وانتم تجتهدون
حينما اقولها يرفض الغالبية كلامي، لكن الشعب هو من يتحمل المسؤولية لانه يقدس اللاعب المحترف الاجنبي ويهمل ويهين اللاعب المحلي نتاج البطولة
علي الاقل ناقص في المستوي حسب رأيكم لكن عندو الروح الوطنية
الوداد الفتح الرجا نمودجا فالمنافسات الافريقية
المنتخب قدم مستوى جيد وخلق فرص لكن لم تستغل بسبب اكتضاض مربع العمليات بالارانيين الذين نجحوا في فرض طريقة لعب بالية و حقيرة ومقيتة تشعر على ان فيها نوعا من الخداع والمكر الدنيء
ايها المغاربة يجب تشجيع هذا الفريق حتى وان خسر وخرج من المونديال او براكا من كلام جمعوا حواجكم او رجعوا وتهكمات تمس قيمة الفريق فهو فريق جيد جدا مقارنة بالمنتخب السعودي واللاعبين وطنيون جدا.
فلن نتفاءل حتى يصبح عندنا مولينكس الطحانة أو روبو الخضر
فقط انا ضد الدين ينتقدون التبدير في الكرة لأن كل شيء على حساب مراهنات العاب الحظ التي تدر المليارات فحتى أجرة الناخب منها و بنكيران لم يكدب عندما قال بأن راتب غيريتس لا يهمه لأن صحاب رابحة خاسرة مكتفة هم المساهمون