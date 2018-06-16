رسميا .. أمرابط يغيب أسبوعا عن تداريب المنتخب

محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*

طمأن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمهور المغربي على الحالة الصحية للاعب نور الدين أمرابط، الذي غادر ملعب مباراة أمس الجمعة، التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الإيراني، متأثرا بإصابة على مستوى الرأس.

وأكد لقجع أن وضعية أمرابط "لا تدعو إلى القلق"، مشيرا في تصريح لـ"هسبورت" إلى أن "اللاعب خضع لفحوصات دقيقة في أحد مستشفيات سان بترسبورغ، مباشرة بعد نهاية اللقاء، وتأكد عدم تعرضه لأي إصابة خطيرة مثلما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد لقجع أن "نور الدين أمرابط سيلتحق قريبا بتدريبات الفريق الوطني، للاستعداد إلى مباراة الأربعاء المقبل أمام المنتخب البرتغالي، بملعب موسكو"، بعد أن تم الحديث عن غيابه عن بقية مباريات المونديال وخضوعه للعلاج لمدة ثلاثة أسابيع.

من جهة أخرى، ومن أجل تفاصيل أدق، اتصلت "هسبورت" بمصدر أقرب لحالة أمرابط، أكد أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوع عن التداريب، من أجل استرجاع عافيته بشكل كامل والتخلص من تبعات الإصابة، وكذا تفادي أي مضاعفات قد تنتج عن التحاقه بشكل مباشر بالتدريبات.

وأضاف مصدر "هسبورت" أن اللاعب سيظل في المشفى لمدة 24 ساعة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية؛ على أن يسافر بعدها إلى فورونيج للالتحاق بمقر إقامة الفريق الوطني، الذي يحضر لمباراته الثانية أمام البرتغال.

وفي السياق نفسه أكد طبيب المنتخب الوطني المغربي، الدكتور عبد الرزاق هيفتي، اليوم السبت، أن اللاعب الدولي المغربي أمرابط "يعاني من ارتجاج في المخ بسبب الارتطام"، وقال افي تصريح صحافي: "أمرابط نقل الى أحد مستشفيات مدينة سانت بطرسبورغ حيث خضع للفحوصات الدقيقة اللازمة، بما في ذلك المسح الضوئي الذي أثبت أنه في حالة عادية، ومع ذلك حرص الطاقم الطبي المغربي على أن يبقى اللاعب تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة بالمستشفى، صحبة أحد عناصر الطاقم الطبي، لمدنا بجميع المعطيات الخاصة بالحالة".

وطمأن الدكتور عبد الرزاق هيفتي متتبعي النخبة الوطنية قائلا: " حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو الى القلق، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم السبت للالتحاق بمقر إقامة المنتخب" ، مضيفا أن نور الدين أمرابط "مجبر على التغيب عن التداريب لمدة أسبوع "؛ وبالتالي لن يشارك في مباراة الأربعاء المقبل، التي سيواجه خلالها المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، في ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية.

وكان أمرابط غادر المستطيل الأخضر في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة إيران، عقب التحام قوي مع أحد لاعبي الخصم، ليسقط أرضا بطريقة أثارت التخوفات واستدعت تدخل الطاقم الطبي للمنتخب، الذي أمر بضرورة تغيير اللاعب حفاظا على سلامته.

وتناقلت مجموعة من الصحف العالمية والصفحات المتخصصة في المجال الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو خاصة بالتدخل الطبي في حالة سقوط اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، خلال المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الإيراني، بسخرية كبيرة، بسبب التدخل الارتجالي وغير السليم الذي قام به بعض أفراد الطاقم الطبي للمنتخب بمساعدة عدد من اللاعبين الذي حاولوا مساعدة زميلهم عندما تبين أن إصابته خطيرة.

وعبرت صحيفة "ذا صن" الرائدة في بريطانيا عن ذهولها من الطريقة التي تدخل بها الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، بقيادة الدكتور عبد الرزاق هيفتي، واصفة طريقة التدخل لمعالجة حالة ارتجاج واضحة عانى منها أمرابط إثر اصطدامه بأحد لاعبي المنتخب الإيراني بـ"الغريبة".

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