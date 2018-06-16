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الرئيسية | رياضة | رسميا .. أمرابط يغيب أسبوعا عن تداريب المنتخب

رسميا .. أمرابط يغيب أسبوعا عن تداريب المنتخب

رسميا .. أمرابط يغيب أسبوعا عن تداريب المنتخب
محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*
السبت 16 يونيو 2018 - 11:10

طمأن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمهور المغربي على الحالة الصحية للاعب نور الدين أمرابط، الذي غادر ملعب مباراة أمس الجمعة، التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الإيراني، متأثرا بإصابة على مستوى الرأس.

وأكد لقجع أن وضعية أمرابط "لا تدعو إلى القلق"، مشيرا في تصريح لـ"هسبورت" إلى أن "اللاعب خضع لفحوصات دقيقة في أحد مستشفيات سان بترسبورغ، مباشرة بعد نهاية اللقاء، وتأكد عدم تعرضه لأي إصابة خطيرة مثلما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد لقجع أن "نور الدين أمرابط سيلتحق قريبا بتدريبات الفريق الوطني، للاستعداد إلى مباراة الأربعاء المقبل أمام المنتخب البرتغالي، بملعب موسكو"، بعد أن تم الحديث عن غيابه عن بقية مباريات المونديال وخضوعه للعلاج لمدة ثلاثة أسابيع.

من جهة أخرى، ومن أجل تفاصيل أدق، اتصلت "هسبورت" بمصدر أقرب لحالة أمرابط، أكد أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوع عن التداريب، من أجل استرجاع عافيته بشكل كامل والتخلص من تبعات الإصابة، وكذا تفادي أي مضاعفات قد تنتج عن التحاقه بشكل مباشر بالتدريبات.

وأضاف مصدر "هسبورت" أن اللاعب سيظل في المشفى لمدة 24 ساعة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية؛ على أن يسافر بعدها إلى فورونيج للالتحاق بمقر إقامة الفريق الوطني، الذي يحضر لمباراته الثانية أمام البرتغال.

وفي السياق نفسه أكد طبيب المنتخب الوطني المغربي، الدكتور عبد الرزاق هيفتي، اليوم السبت، أن اللاعب الدولي المغربي أمرابط "يعاني من ارتجاج في المخ بسبب الارتطام"، وقال افي تصريح صحافي: "أمرابط نقل الى أحد مستشفيات مدينة سانت بطرسبورغ حيث خضع للفحوصات الدقيقة اللازمة، بما في ذلك المسح الضوئي الذي أثبت أنه في حالة عادية، ومع ذلك حرص الطاقم الطبي المغربي على أن يبقى اللاعب تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة بالمستشفى، صحبة أحد عناصر الطاقم الطبي، لمدنا بجميع المعطيات الخاصة بالحالة".

وطمأن الدكتور عبد الرزاق هيفتي متتبعي النخبة الوطنية قائلا: " حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو الى القلق، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم السبت للالتحاق بمقر إقامة المنتخب" ، مضيفا أن نور الدين أمرابط "مجبر على التغيب عن التداريب لمدة أسبوع "؛ وبالتالي لن يشارك في مباراة الأربعاء المقبل، التي سيواجه خلالها المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، في ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية.

وكان أمرابط غادر المستطيل الأخضر في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة إيران، عقب التحام قوي مع أحد لاعبي الخصم، ليسقط أرضا بطريقة أثارت التخوفات واستدعت تدخل الطاقم الطبي للمنتخب، الذي أمر بضرورة تغيير اللاعب حفاظا على سلامته.

وتناقلت مجموعة من الصحف العالمية والصفحات المتخصصة في المجال الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو خاصة بالتدخل الطبي في حالة سقوط اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، خلال المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الإيراني، بسخرية كبيرة، بسبب التدخل الارتجالي وغير السليم الذي قام به بعض أفراد الطاقم الطبي للمنتخب بمساعدة عدد من اللاعبين الذي حاولوا مساعدة زميلهم عندما تبين أن إصابته خطيرة.

وعبرت صحيفة "ذا صن" الرائدة في بريطانيا عن ذهولها من الطريقة التي تدخل بها الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، بقيادة الدكتور عبد الرزاق هيفتي، واصفة طريقة التدخل لمعالجة حالة ارتجاج واضحة عانى منها أمرابط إثر اصطدامه بأحد لاعبي المنتخب الإيراني بـ"الغريبة".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - والو السبت 16 يونيو 2018 - 11:19
علاش هوما غايبقاو كثر من أسبوع
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5
2 - مسلم السبت 16 يونيو 2018 - 11:20
اودي بحال لعب بحال لا ملعبش نتيحة باينة مسباقا
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-2
3 - متابغ السبت 16 يونيو 2018 - 11:23
اتمنى من الله عزوجل ان يشفيه وان يعود الى اسرته فهو محبوب المغاربة جميعا
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44
4 - هشام السبت 16 يونيو 2018 - 11:23
لا يعقل ان لاعب درجة حرارتة °40 ويأتيك طبيب المنتخب ليضع الثلج درجة حرارته 0° فوق رأسه
جعل أطباء المغرب أضحوكة للعالم
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9
5 - امين مغربي السبت 16 يونيو 2018 - 11:24
بصراحة هذه لم تكن مباراة كرة قدم بل حرب وقع فيها الضرب والجرج . مباراة كرة القدم النظيفة والممتعة للاوربيين واللاتينيين. اما الافارقة والعرب والفرس يلعبون مثل الحياوانات بصراحة . هذا اللاعب كأنه لم يضربه انسان بل حيوان بري .ربي يشافيه في اقرب وقت
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26
6 - tazlagout السبت 16 يونيو 2018 - 11:24
بالشفاء العاجل إن شاء الله. يأسد الفريق .
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26
7 - 9wisam السبت 16 يونيو 2018 - 11:24
الله يشافيك خوبا امرابط انا متاكد هاد الطيحة غادي ترجع ليك المستوى ديالك للي كنتي متالق به انشاء الله وتحرت التيران فلمقبلاات الجاين الله يبارك ليك فصحتك درويش وربي يسهل علينا نتاهلوا
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24
8 - هشام سلا السبت 16 يونيو 2018 - 11:24
وانا الي مريض من نهار الماتش مشفتونيش.
وليت معصب هي بوحدي .
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4
9 - hossam السبت 16 يونيو 2018 - 11:25
كنت أرى امرابط النقطة الأكثر إضاءة في المنتخب و بالتالي لم أعد أتفاءل بالتأهل للأسف
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9
10 - كريم السبت 16 يونيو 2018 - 11:25
الحمد لله على سلامة إن شاء الله
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11
11 - من المغرب السبت 16 يونيو 2018 - 11:27
من الاحسن ارجعو الى المغرب .ولا تحلمو بهزيمة البرتغال والاسبان .
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-1
12 - المرابط السبت 16 يونيو 2018 - 11:34
الحمد الله على سلامتك اهم شيئ صحة اللاعبين خاصة نوعية امرابط المقاتل... راحنا موراكم تال اخر دقيقة
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17
13 - Nabil السبت 16 يونيو 2018 - 11:34
Une commotion cérébrale est très dangereuse , si on réagi pas très vite ,le sujet risque de tomber dans le coma.
Conclusion : le staf médicale à montré une incompétence flagrante.
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10
14 - حسن السبت 16 يونيو 2018 - 11:34
بردا وسلالما انشاء الله. خسارة للكرة المغربية لاعب صعب تعويضه.
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19
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