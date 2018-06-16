هزيمة "أسود الأطلس" تعلي أسهم مدرب إيران

هسبريس ـ مُتابعة

واصل الاتحاد الإيراني لكرة القدم ترويجه للإبقاء على المدير الفني للمنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش، بعد فوز المنتخب الإيراني أمس الجمعة على نظيره المغربي، ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال "روسيا 2018".

وأعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، أن "كيروش باق مع المنتخب الإيراني حتى بطولة آسيا 2019"، وحسب تصريحات المتحدث فإن الاتحاد الإيراني لا يزال يسعى إلى الحصول على موافقة كيروش.

وقال محمود اسلاميان لوكالة أنباء "إيسنا" إن "أولوية الاتحاد الإيراني لكرة القدم هي الاحتفاظ بالناخب كارلوس كيروش".

يذكر أن تغلب المنتخب الإيراني على "أسود الأطلس" بهدف دون مقابل، أحرزه أحد اللاعب المغربي بوهدوز في مرماه بالخطأ، يعتبر ثاني فوز تحققه إيران في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

ويراود الإيرانيين الآن حلم الصعود لأول مرة في تاريخهم إلى ثمن النهائي في المونديال، وأعرب مشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أملهم في حدوث معجزة خلال مباراة منتخب بلادهم أمام المنتخب الإسباني؛ يوم الاربعاء المقبل.