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الرئيسية | رياضة | هزيمة "أسود الأطلس" تعلي أسهم مدرب إيران

هزيمة "أسود الأطلس" تعلي أسهم مدرب إيران

هزيمة "أسود الأطلس" تعلي أسهم مدرب إيران
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 16:55

واصل الاتحاد الإيراني لكرة القدم ترويجه للإبقاء على المدير الفني للمنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش، بعد فوز المنتخب الإيراني أمس الجمعة على نظيره المغربي، ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال "روسيا 2018".

وأعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، أن "كيروش باق مع المنتخب الإيراني حتى بطولة آسيا 2019"، وحسب تصريحات المتحدث فإن الاتحاد الإيراني لا يزال يسعى إلى الحصول على موافقة كيروش.

وقال محمود اسلاميان لوكالة أنباء "إيسنا" إن "أولوية الاتحاد الإيراني لكرة القدم هي الاحتفاظ بالناخب كارلوس كيروش".

يذكر أن تغلب المنتخب الإيراني على "أسود الأطلس" بهدف دون مقابل، أحرزه أحد اللاعب المغربي بوهدوز في مرماه بالخطأ، يعتبر ثاني فوز تحققه إيران في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

ويراود الإيرانيين الآن حلم الصعود لأول مرة في تاريخهم إلى ثمن النهائي في المونديال، وأعرب مشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أملهم في حدوث معجزة خلال مباراة منتخب بلادهم أمام المنتخب الإسباني؛ يوم الاربعاء المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - بوحدوز وكل المنتخب الوطني السبت 16 يونيو 2018 - 17:11
وسم #كلنا_بوحدوز على التويتر التفاتة جميلة وراقية من المغاربة لمؤازرة بوحدوز الذي تأزمت حالتة النفسية بعد تسجيله في المرمى المغربي بالخطأ..أتمنى من المغاربة ان يشاركوا بقوة في هذا الوسم فنحن نحتاج ان نكون يد واحدة وراء منتخبنا ونسانده ونرفع معنوياته خصوصا لما يحصل خطأ بحسن نية...عناصر المنتخب فرحونا و امتعونا منذ شهور فلا يجب ان نتخلى عنهم عندما يخفقون خصوصا و انهم يدافعون عن القميص الوطني باستماتة
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22
2 - مجرد راي السبت 16 يونيو 2018 - 17:14
مدرب يذكرني بالمرحوم مهدي فاريا داهية كروية يعرف كيف يوظف لاعبيه المنتخب الايراني ليس بمنتخب قوي وسيمنى بهزيمة قوية امام الملتدور ولاكن امام البرتغال يمكنه تحقيق نتيجة مرضية ادا ما استطاع ايقاف تحركات رولاندو لان مدرب البرتغال يركز ويعول على رولاندو وهذا ماتفسره المقبلات الودية التي خاضتها البرتغال اما عن المنتخب المغربي اكيد ان الارتباك واهتزاز التقة قد حصل في المجموعة والاكيد ان هذا سيادي الى نتائج مخيبة وعلى المغاربة ان يشاهدوا المبرتين بنوع من برودة الدم حتى لا يصدموا .
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-2
3 - ميلود السبت 16 يونيو 2018 - 17:20
وايلي مالو ربح الإسبان باراكا من الطلقات النارية في كل إتجاه
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3
4 - خديجة السبت 16 يونيو 2018 - 17:20
كان الدي سجل ايراني .لاتدريب ولا كرة الحظ ساعدهم فقط
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15
5 - mre السبت 16 يونيو 2018 - 17:25
il y a vraiment pas de quoi se réjouir dans la prestation de l Iran d hier... c est plus nous qui leur avons offert la victoire dans les deux sens du terme. d une, par le nombre d'occasions que nous avions gâché... et deux, par l.inscription du but par un joueur marocain.
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4
6 - Abdellatif السبت 16 يونيو 2018 - 17:27
il faut que le Maroc l'amène comme entraîneur
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-3
7 - بنادم السبت 16 يونيو 2018 - 17:32
الانسان عدو نفسه ...ما وقع للمغاربه في يوم العيد من حزن واحباط لا يستحق بالعكس كان على المغاربه ان يفرحو ثلت مرات للعيد وللجمعه وللخاسره لماذا لانها فقط الكره وليس زلزال ولا حريق ولا ما شابها من كوارث ...الانسان عندما يصاب بجلل في توافه الامور يجب ان يسجد وبقول الحمد لله الامر لا بستحق وكذلك يجب ان يفرح المغاربه لانهم افرحو اخوانهم الايرانيون...فيما يخص مبادرة بحذوز في مبادرة انسانيه جميله وتستحق
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0
8 - وجدي يعشق التحليل السبت 16 يونيو 2018 - 17:33
نصيحة الى رونار
الحراسة:المحمدي
الدفاع:درار-بنعطية-سايس-داكوستا-منديل
الوسط: زياش-بوصوفة-اﻻحمدي-بناصر
الهجوم: الكعبي
التغييرات: حاريث-فجر-بوحدوز
الخطة: 5-4-1 حالة الدفاع --- 3-5-1 حالة الهجوم مع صعود اﻻظهرة

ملحوظة:
1- يجب لعب الكعبي 90 دقيقة
2- يجب ادخال بوحدوز نصف ساعة اﻻخيرة لمساعدة الكعبي و رد اﻻعتبار لنفسه و المغاربة انا احس بأنه سيسجل في البرتغال
النتيجة: المغرب 2 -- البرتغال 1

انشاء الله
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3
9 - عابر سبيل السبت 16 يونيو 2018 - 17:46
فعلا هو من طينة المدربين الكبار يعرف أين تاكل الكتف صنع فريقا كبيرا من لا شي أظن المنتخب الإيراني سيكونً من اول الصاعدين الي تمن النهاية ادا لعب بنفس الطريقة التاكتيكية التي نهجها امام متتخبنا أكيد انه سيكون مفاجئة هده الدورة
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