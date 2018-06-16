كهربا: مصر لن تتنازل عن هزم روسيا والسعودية

هسبريس ـ مُتابعة

قال محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إن الفريق قدم مباراة غاية في القوة أمام أوروغواي، في بداية مشوار المونديال، ولكن النتيجة لم تكن في صالح الفريق بسبب خطأ دفاعي وعدم تركيز في الدقائق الأخيرة.

وخسر منتخب الفراعنة بهدف نظيف أمام منتخب أوروغواي، أمس الجمعة، في بداية مشوار كأس العالم ضمن المجموعة الأولى على ملعب إيكاترنبرج أرينا في روسيا.

وقال كهربا في تصريحات إعلامية :"المنتخب المصري قرر نسيان ما حدث أمام أوروغواي والتركيز في موقعة روسيا الأكثر أهمية".

ويلتقي المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل مع نظيره الروسي، منتخب البلد المضيف، على ملعب سان بطرسبورغ في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأضاف كهربا أن مباراة روسيا لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنها أمام فريق منظم، ولكن لا بديل عن الفوز للمصريين.

وأشار إلى أن منتخب بلاده سيقاتل لإحياء آمال التأهل بأي حال من الأحوال، والفوز على روسيا ثم السعودية في ختام مباريات دور المجموعات.

من جانبه؛ قال عمر جابر، مدافع المنتخب المصري، إن الفريق قدم كل ما لديه أمام منتخب أوروغواي وفرض أسلوبه، وكان قريبا من الفوز أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

وأوضح جابر أن المنتخب المصري ليس أمامه سوى الفوز على روسيا ثم السعودية ،ولن يتنازل عن ذلك، وسيقاتل لإحياء آمال التأهل ومواصلة مشوار كأس العالم.

وأشار جابر إلى أنه يتمنى المشاركة في كأس العالم والحصول على فرصة ،ولكنه يتمنى التوفيق لزملائه لتحقيق أمل التأهل المرغوب فيه بشدة.