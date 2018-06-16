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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | رياضة | كهربا: مصر لن تتنازل عن هزم روسيا والسعودية

كهربا: مصر لن تتنازل عن هزم روسيا والسعودية

كهربا: مصر لن تتنازل عن هزم روسيا والسعودية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 23:55

قال محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إن الفريق قدم مباراة غاية في القوة أمام أوروغواي، في بداية مشوار المونديال، ولكن النتيجة لم تكن في صالح الفريق بسبب خطأ دفاعي وعدم تركيز في الدقائق الأخيرة.

وخسر منتخب الفراعنة بهدف نظيف أمام منتخب أوروغواي، أمس الجمعة، في بداية مشوار كأس العالم ضمن المجموعة الأولى على ملعب إيكاترنبرج أرينا في روسيا.

وقال كهربا في تصريحات إعلامية :"المنتخب المصري قرر نسيان ما حدث أمام أوروغواي والتركيز في موقعة روسيا الأكثر أهمية".

ويلتقي المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل مع نظيره الروسي، منتخب البلد المضيف، على ملعب سان بطرسبورغ في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأضاف كهربا أن مباراة روسيا لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنها أمام فريق منظم، ولكن لا بديل عن الفوز للمصريين.

وأشار إلى أن منتخب بلاده سيقاتل لإحياء آمال التأهل بأي حال من الأحوال، والفوز على روسيا ثم السعودية في ختام مباريات دور المجموعات.

من جانبه؛ قال عمر جابر، مدافع المنتخب المصري، إن الفريق قدم كل ما لديه أمام منتخب أوروغواي وفرض أسلوبه، وكان قريبا من الفوز أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

وأوضح جابر أن المنتخب المصري ليس أمامه سوى الفوز على روسيا ثم السعودية ،ولن يتنازل عن ذلك، وسيقاتل لإحياء آمال التأهل ومواصلة مشوار كأس العالم.

وأشار جابر إلى أنه يتمنى المشاركة في كأس العالم والحصول على فرصة ،ولكنه يتمنى التوفيق لزملائه لتحقيق أمل التأهل المرغوب فيه بشدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - oued amlil الأحد 17 يونيو 2018 - 00:21
كل التوفيق والنجاح للإخوة الأشقاء المصرين والبلوغ للدور الثاني
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5
2 - aziz-canada الأحد 17 يونيو 2018 - 00:33
بعد ذلك سنسمع كلمة لعبنا جيدا وانهزمنا بشرف...ككل العرب.الا منتخب عربي ينهزم بتمانية وبخماسية ويقول المهم المشاركة
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1
3 - حُبّ إفريقيا الأحد 17 يونيو 2018 - 00:53
بالتوفيق إن شاء الله منتخب مصر أنتم أكثر حظا من المغرب لوجودكم في مجموعة يمكن أن يُقال عنها غير صعبة إلا من فريق روسيا البلد المنظم، فليبارككم الله ولييسر أمر تأهلكم. ارفعوا رأس إفريقيا أولا ورأس العرب المُسلمين ثانيا. نحن معكم قلب وقالبا. أما عن الأسود، فأتمنى لهم حظا وافرا وجرأة وقتالية أوفر لتخطي الخصمين الشرسين اللَّذيْن ينتظرانهم. لرونار أقول أدْخِل بوحدوز كي يصلح خطأه وامنحه فرصته لاستعادة الثقة في نفسه ثقة الشعب المغربي كي يُشفى من الإحساس بالذنب الذي لا داعي منه فالأمر يقع لأشهر اللاعبين و اقوى الفرق. يارب أعِنهم وأفرح شعبنا الذي لم يُكْتَب لجلِّ شبابه أن عاش الحدث، المونديال.
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4
4 - سعيد الأحد 17 يونيو 2018 - 00:58
تحيا مصر إنشاء الفوز وتأهل الدور المقبل بامتياز كلنا مع مصر
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4
5 - ادريس الأحد 17 يونيو 2018 - 01:22
الكلام مجرد كلام و الميدان هو الفاصل . نتمنى لمنتخبي مصر و المغرب التوفيق فيما تبقى من المباريات .
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2
6 - aziz-canada الأحد 17 يونيو 2018 - 01:22
4 - سعيد:
إن شاء الله NOT إنشاء الله
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0
7 - عبد الحكيم الأحد 17 يونيو 2018 - 01:29
العرب اكثر الامم ضجيجا و صراخا و كلاما،ولاتفعل اي شيء،ليتنا نصمت ونتكلم بالعمل بدل.الشعارات و العنطزة الكذابة و الفارغة،
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