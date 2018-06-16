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الرئيسية | رياضة | حارس آيسلندا: ضربة جزاء ميسي تحوّل مسيرتي

حارس آيسلندا: ضربة جزاء ميسي تحوّل مسيرتي

حارس آيسلندا: ضربة جزاء ميسي تحوّل مسيرتي
هسبريس - د.ب.أ
السبت 16 يونيو 2018 - 17:40

أعرب هانيس هالدورسون، حارس مرمى منتخب ايسلندا، عن سعادته البالغة بعدما قاد فريقه للتعادل مع نظيره الأرجنتيني 1 ـ 1، اليوم السبت في العاصمة موسكو ، بأولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

ويدين المنتخب الأيسلندي بفضل كبير في انتزاع نقطة التعادل لهالدورسون؛ الذي تصدى لضربة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 63، كما تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح الأرجنتين.

وقال هالدورسون: "التصدي لضربة الجزاء كان بمثابة لحظة كبيرة في مسيرتي، وحلم تحول إلى حقيقة، خاصة وأن هذا التصدي ساعدنا على حصد نقطة ثمينة". وأضاف: "قمت بواجبي بعدما كنت أضع في اعتباري إمكانية احتساب ضربة جزاء ضدنا، لقد تابعت الكثير من ضربات الجزاء التي سددها ميسي، وشعرت بأنه سيسدد في تلك الزاوية".

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