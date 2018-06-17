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الرئيسية | رياضة | ديلف الإنجليزي: وضعنا خطة لهزم منتخب تونس

ديلف الإنجليزي: وضعنا خطة لهزم منتخب تونس

ديلف الإنجليزي: وضعنا خطة لهزم منتخب تونس
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 08:10

أكد لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، فابيان ديلف، أن منافسهم في المباراة الأولى بكأس العالم 2018، متمثلا في المنتخب التونسي، يبقى فريقا جيدا، ولكن "الأسود الثلاثة لديهم خطة لعب ستمكنهم من الفوز في لقاء يوم غد الاثنين"، بتعبيره.

وأوضح لاعب فريق مانشستر سيتي أن لاعبي منتخب إنجلترا، الذي سيختارهم المدرب غاريث ساوثجيت لبدء المباراة، يمتلكون فكرة سيقومون بتنفيذها في أولى مشاركاتهم في كأس العالم أمام "نسور قرطاج".

وأكد ديلف أنه "على الرغم من وجود العديد من اللاعبين الموهوبين داخل الفريق إلا أنه لن يحزن أي من اللاعبين البدلاء لعدم دخولهم قائمة اللاعبين الأساسيين".

وسيخوض منتخب "الأسود الثلاثة" أولى مبارياته أمام تونس ضمن المجموعة السابعة؛ التي تضم أيضا منتخبي بنما وبلجيكا.

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