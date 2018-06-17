24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رياح العولمة تهدد باقتلاع جذور الفرجة في ساحة جامع الفنا التاريخية
- المسلم بين نداء التدبير ونهج التبذير
- "زوج بغال" بين المغرب والجزائر .. معبر حدودي بعبق تاريخي
- المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا
- لشكر: "الأغلبية" ساهمت في الاحتجاجات .. ولا قبضة أمنية بالمغرب
المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا (5.00)
"متلازمة ريت" .. مرض نادر يهدد حياة الصغيرات في المغرب (5.00)
تقرير: غالبية إنتاجات التلفزة في رمضان حملت إساءات إلى المغربيات (5.00)
- المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا - (134)
- لقجع يحفز "أسود الأطلس": المغاربة ينتظرون جرعات الفرح والسعادة - (116)
- انتشاء وسط البوليساريو وإيران بعد تعثّر "أسود الأطلس" في المونديال - (106)
- خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة" - (73)
- أمرابط يغادر المستشفى - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ديلف الإنجليزي: وضعنا خطة لهزم منتخب تونس
أكد لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، فابيان ديلف، أن منافسهم في المباراة الأولى بكأس العالم 2018، متمثلا في المنتخب التونسي، يبقى فريقا جيدا، ولكن "الأسود الثلاثة لديهم خطة لعب ستمكنهم من الفوز في لقاء يوم غد الاثنين"، بتعبيره.
وأوضح لاعب فريق مانشستر سيتي أن لاعبي منتخب إنجلترا، الذي سيختارهم المدرب غاريث ساوثجيت لبدء المباراة، يمتلكون فكرة سيقومون بتنفيذها في أولى مشاركاتهم في كأس العالم أمام "نسور قرطاج".
وأكد ديلف أنه "على الرغم من وجود العديد من اللاعبين الموهوبين داخل الفريق إلا أنه لن يحزن أي من اللاعبين البدلاء لعدم دخولهم قائمة اللاعبين الأساسيين".
وسيخوض منتخب "الأسود الثلاثة" أولى مبارياته أمام تونس ضمن المجموعة السابعة؛ التي تضم أيضا منتخبي بنما وبلجيكا.