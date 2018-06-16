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الرئيسية | رياضة | المنتخب الكرواتي يصطاد "نسور" نيجيريا ويتصدر المجموعة الرابعة

المنتخب الكرواتي يصطاد "نسور" نيجيريا ويتصدر المجموعة الرابعة

المنتخب الكرواتي يصطاد "نسور" نيجيريا ويتصدر المجموعة الرابعة
هسبريس من الرباط
السبت 16 يونيو 2018 - 20:50

فاز المنتخب الكراوتي على نظيره النيجيري بهدفين لصفر، مساء اليوم بملعب كالينينغراد الروسية، برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بكأس العالم روسيا 2018.

وسجل النيجيري إيتبو هدفا ضد مرماه في الدقيقة 32، بينما أضاف مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا عبر ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الرابعة بثلاثة نقاط متقدما على منتخبي الأرجنتين وأيسلندا في المركز الثاني بنقطة واحدة، والمنتخب النيجيري في المرتبة الرابعة بصفر نقطة.

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