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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | المحمدي يتمسك بالتأهل إلى الدور الثاني للمونديال

المحمدي يتمسك بالتأهل إلى الدور الثاني للمونديال

المحمدي يتمسك بالتأهل إلى الدور الثاني للمونديال
هسبريس - متابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 21:51

تمسك حارس المنتخب الوطني، منير المحمدي بأمل تأهل منتخب بلاده للدور التالي من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، قال المحمدي "علينا أن نؤمن بحظوظنا، وأن نواصل الحلم بكل ثقة، وإلى آخر مباراة".

وأضاف "علينا نسيان الهزيمة من إيران، فالمنتخب المغربي لن ينزل يديه، وسيواصل المنافسة للتأهل".

وتلقى المنتخب المغربي أمس الجمعة هزيمة من نظيره الإيراني بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المونديال.

وبتلك الهزيمة، تذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط، بينما تصدر الإيرانيون الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن إسبانيا والبرتغال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - PureMinded السبت 16 يونيو 2018 - 22:10
يا منير 10 ايام المقبلة ستكون ربما اسوء ايام مسيرتك لانك ستواجه اسبانيا و البرتغال في كامل قواهما، حرقتم اوراقكم امام ايران الآن محاولة البحث عن شهادة طبية علها تعفيكم مواجهة الكبار.
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-6
2 - youness السبت 16 يونيو 2018 - 22:10
الله يوفقكم و نفرحو معاكم شويا....
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17
3 - عمر السبت 16 يونيو 2018 - 22:11
ادن ما عليك الا ان تكون قادرا على التصدي لقادفات ماديرا من الدون
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6
4 - وجدة السبت 16 يونيو 2018 - 22:12
جيب معاك الشكارة راه رونالدو غادي يكسلك
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-4
5 - لحسن السبت 16 يونيو 2018 - 22:13
سوف نتاهل انشاء الله الامل في الله ثم اللاعبين سيكونون مستعدين يلاه زئروا يااسود ربي ربي معانا وراح نتاهلوا لانه انا ونتا اللي كتقرا عارف بان عندنا منتخب جيد لاكن مامتاكدش من القدرات ديالوا بغيت الدراري يتيقوا فراسهم والله حتى نخلقوا المعجزة كن متفائل دائما ربي تسهل كل عسير .
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11
6 - المختار السبت 16 يونيو 2018 - 22:17
وسترجع قريبا يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان فتأهلك الى الدور الثاني ضرب من الخيال .باركا متبيعو لنا الوهم كونوا واقعيين لعندو عندو.
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-1
7 - من المداويخ السبت 16 يونيو 2018 - 22:17
ممكن ان يتحقق ذلك.
ولكن بحضور الجن والبخور والفقيه و........
كما عودتنا ثقافتنا المشهورة.
لست متشائما ولكن المعركة في ضيق الوقت غالبا تفشل. الفرص لا تعوض.
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2
8 - مواطن واقعي السبت 16 يونيو 2018 - 22:17
لنكون واقعيين ونعترف أن حظوظنا اصبحت هزية جدا أن لم اقل منعدمة فكيف لنا أن نتأهل ونحن سنواجه بحرين هائجين ولم نستطع عبور بركة مائية هادئة فلندع كثرة ااهراء والكلام الفارغ الذي لن يجدينا في شيء ولندع الرب ان ينجينا من فضيحة بخروجنا في الدور الأول بهزائم تلاث تلحق بنا الخزي والعار.
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-2
9 - مفقوس ! السبت 16 يونيو 2018 - 22:20
عليكم جمع حقائبكم و الاستعداد للرجوع المبكر .واش باغي تربح البرتغال و اسبانيا؟ باراكا من الأحلام .
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10 - ام سليم السبت 16 يونيو 2018 - 22:21
كل توفيق لكم اسود
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0
11 - مصطفى كاراطيكا السبت 16 يونيو 2018 - 22:23
منير يا منير بقيتي فيا حيت معندك على من تستند في المباريات القادمة اسود بلا زائر ياعزيزي
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12 - ZETA السبت 16 يونيو 2018 - 22:24
صعيب بزاف

و الله أعلم....
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13 - الدرك الملكي في خدمتكم. السبت 16 يونيو 2018 - 22:26
لولا الامل لضاع الحلم لكن مع الاسف فاقد الشيء لايعطيه .فين هو الهجوم لي غادي يسجل .رونالدو يسجل بشبه فرصة .حضي راسك لا يلعب بيك الدون المهم حظ سعيد.وعيد مبارك للجميع .
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14 - متابع مغربي واقعي السبت 16 يونيو 2018 - 22:30
يااخي منير نقدر وطنيتك ووطنية باقي اللاعبين، ولكن يااخي انت تحلم بالنهار، ساتفق معك ان كنا سنواجه السعودية او بنما او حتى المكسيك، لكن لم يبق امامنا سوى اسياد اوربا(البرتغال) واسياد العالم(اسبانيا) فبالله عليك كيف سنوقف المد الهجومي البرتغالي والاسباني، يجب عليكم وضع السلاسل الحديدية لرونالدو وكواريزما وايسكو واينيستا ودييغو كوستا، انت تلعب في اسبانيا وتدري جيدا ما اقول، فقط المطلوب منكم الوقوف شوكة في حلقهم، وان تشرفونا، وان تجتهد كثيرا لكي لاتستقبل شباكك تسونامي الاهداف، اما الدور التاني فتبخر مباشرة بعد الشمتة الايرانية.
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15 - تاكوارت السبت 16 يونيو 2018 - 22:32
أخي عليك بإظهار مهاراتك الكبرى للتصدي لكل محاولة، وأرجو من بوطيب أن يفعل المستحيل بإدخال الكرات في شباك البرطقيز وفريق بورقعة. وعلى المدرب ان لا يكرر خطأه بإدخال بلهندة وحاريت.
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