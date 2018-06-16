المحمدي يتمسك بالتأهل إلى الدور الثاني للمونديال

هسبريس - متابعة

تمسك حارس المنتخب الوطني، منير المحمدي بأمل تأهل منتخب بلاده للدور التالي من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، قال المحمدي "علينا أن نؤمن بحظوظنا، وأن نواصل الحلم بكل ثقة، وإلى آخر مباراة".

وأضاف "علينا نسيان الهزيمة من إيران، فالمنتخب المغربي لن ينزل يديه، وسيواصل المنافسة للتأهل".

وتلقى المنتخب المغربي أمس الجمعة هزيمة من نظيره الإيراني بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المونديال.

وبتلك الهزيمة، تذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط، بينما تصدر الإيرانيون الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن إسبانيا والبرتغال.