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الرئيسية | رياضة | خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة"

خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة"

خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة"
هسبريس - متابعة (رسم: مبارك بوعلي)
السبت 16 يونيو 2018 - 23:00

بعد دقائق قليلة من الصدمة التي أصابته، بعد تسجيله هدف عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده، تلقى عزيز بوحدوز، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، نبأ سارا يتعلق بحمل زوجته.

وسجل المهاجم البديل بوحدوز (31 سنة) هدف الفوز (1- 0) للمنتخب الإيراني عن طريق الخطأ في مرمى المنتخب المغربي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 .

وعاش بوحدوز لحظات صعبة بعد تسجيله الهدف، الذي جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لاسيما أن هذه الهزيمة قضت، منطقيا، على أحلام المنتخب المغربي للعبور إلى الدور الثاني في البطولة، حيث سيخوض اختبارين في غاية الصعوبة أمام منتخبي البرتغال وإسبانيا.

ولم يعد أمام المنتخب المغربي سوى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في كلتا المباراتين.

وفي تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال بوحدوز: "لسوء الحظ، هذه هي كرة القدم، ولكنني أشعر بالسعادة لأشياء أخرى. والآن، أتمنى التغلب على المنتخب البرتغالي".

وأضاف أنه تلقى خبرا سارا دقائق قليلة بعد الهدف الذي سجله ضد مرمى المنتخب المغربي، حيث قال: "اتصلت لتوي بزوجتي وعرفت أننا ننتظر مولودا".

وكان بوحدوز قد شارك في الدقيقة 76 من المباراة، التي واجه فيها المنتخب المغربي نظيره الإيراني.

ووجه رضا جوهاني نجاد، نجم المنتخب الإيراني، رسالة تشجيع إلى بوحدوز، على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "لا أعرفك بشكل شخصي، لكن، في الحياة، أحيانا تفوز وأحيانا تخسر. لا تنغمس كثيرا في هذا الهدف الخاطئ".

وأضاف: "جميعنا من اللاعبين المحترفين. وهذا جزء من كرة القدم. أشعر بسعادة كبيرة وفخر من أجل بلادي. ولكنني أتمنى لك حظا أوفر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - yahya السبت 16 يونيو 2018 - 23:22
مبروووووك عليه و نتمنى له الخير من كل الأعماق
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226
2 - jebli السبت 16 يونيو 2018 - 23:22
ألف مبروك و إن شاء الله تعوضنا الماتش لي ماجي على الاقل تلعبو بجدية و احترافية كما عودتونا و الكمال على الله
vive bouhadouz vive le maroc
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147
3 - rachida السبت 16 يونيو 2018 - 23:23
الف مبروك يا رب يتربى فعزك وان شاء الله يكون وجه خير على المنتخب الوطني .
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143
4 - فال الخير ان شاء الله السبت 16 يونيو 2018 - 23:24
الله يكمل عليه بالخير. إن شاء الله يعوضلنا داك البيت في شباك الخصوم ومنتخبنا الوطني يفوز في المباريات القادمة...
إني جد متفائل... يكون خير ان شاء الله
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106
5 - ايوب السبت 16 يونيو 2018 - 23:24
نتا مرتك تولدلك وحني تافقصنا خرجت علين كن انجيبو تعادل رونار قاك دخل مركي على ايران مشي مركي علينا
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-241
6 - مغربي واعتز السبت 16 يونيو 2018 - 23:24
لي فات فات ولا يتم اصلاحة الا بتدارك الموقف واصلاح الاخطاء ..نحن معكم يا اسود الاطلس في السراء والضراء ..اما زيادة على الخبر السار فنتمنى لك مسيرة موفقة نحن ايضا
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110
7 - salah السبت 16 يونيو 2018 - 23:25
مبروك اليك اخي بوحدوز
و الاهم الاقناع بمستوى جيد امام اسبانيا و البرتغال لتشريف الكرة المغربية
لأننا قدمنا مستويات كبيرة سابقا لاكن في المونديال "خسرنا كولشي"
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89
8 - Yassine السبت 16 يونيو 2018 - 23:25
Félicitations et bon courage pour les deux matchs. On crois toujours en vous
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49
9 - Med السبت 16 يونيو 2018 - 23:26
شي فرحان شي طالعلو الدم.بالذرية الصالحة ان شاء الله. منتخب فاشل مع الاسف.
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-60
10 - محمد السبت 16 يونيو 2018 - 23:26
أوديييي إمشي إبعد على الكرة حسن لييه عاودت شفت الهدف لقيت بلي اللاعبين كلهم كانو كيتقاتلو فمربع العمليات مع الإيرانيين من غيرو هو. وااااقف كيتسنى الكرة بوحدو ما تقاتل ما زمر وااقف فمكان ستراتيجي سهل لتسجيل لم يكلف نفسه عناء النظر من هو خلفه حتى سجلها علينا.
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-70
11 - amine السبت 16 يونيو 2018 - 23:27
مبروك لبوحدوز الله يكمل بخير و لا عليك كل اللاعبين معرضين للأخطاء يجب فقط أن تبذل أقصى جهودك في المبارتين المتبقيتين لتصحيح الخطأ..
بالتوفيق للمنتخب الوطني في تحقيق معجزة رغم استحالة المهمة
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45
12 - هشام العامرية السبت 16 يونيو 2018 - 23:28
سميه هدف ملي اتزاد بهذه المناسبة السعيدة
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-38
13 - Jamal d’Agadir السبت 16 يونيو 2018 - 23:28
مبروك عليه، الله يكمل عليهم بخير،،
بوهدوز ولدنا و خونا و والدينا والديه، كلنا عائلة بوهدوز ،،
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23
14 - خالد.ف السبت 16 يونيو 2018 - 23:29
برأيي هذا اللاعب لا يجب أن يعتمد عليه لأنه مازال متأثرا بالصدمة و المنتخب ليس بمختبر تجارب ! باستطاعة أسود الأطلس تحقيق المعجزة و المرور إلى الدور الثاني لأنه لا منطق في كرة القدم و لو كان للمنطق معنى في هذه اللعبة لفاز عن جدارة و استحقاق على المنتخب الإيراني .
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16
15 - Reda UK السبت 16 يونيو 2018 - 23:29
خبر سعيد لك و لاسرتك. الله يكمل عليكم بالخير والبركة. ماشي اول لاعب او اخر الذي يسجل ضد مرماه. حض سعيد ضد البرتغال و الاسبان كما رفع في معركة واد المخازن
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12
16 - نيورا السبت 16 يونيو 2018 - 23:30
مابغينا لا بوهندوز لا بوفال لا وصايا حجي والمنتخب !! واش بغيتو تعطيونا الضربة القاضية الله يحسن عون منير المحمدي
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-14
17 - ابراهيم السبت 16 يونيو 2018 - 23:30
آه كم أحب هذا الشعب المتسامح ، تجعلني مثل مثل هذه الأشياء أفتخر كوني مغربي
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22
18 - ندى السبت 16 يونيو 2018 - 23:31
مبروك اخي بوحدوز نتمنى لكم التوفيق في المقابلتين المتبقيتين
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22
19 - طارق السبت 16 يونيو 2018 - 23:31
هذه هي كرة القدم. كم من نجم من نجوم كرة القدم ارتكب خطأ ضد فريقه.
أقول لي بوحدوز: الإنسان ليس معصوم من الأخطاء واصل مشوارك الكروي ولاتكترث لما حصل في المباراة مع إيران وحظاوفر في القادم ان شاءالله. ومبرك عليك الخبر السعيد.
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21
20 - عبد العزيز السبت 16 يونيو 2018 - 23:31
الإنسان المغربي أصيل.. ابن أصل وفصل..
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14
21 - Zahid السبت 16 يونيو 2018 - 23:32
وكلنا عليك الله صدمتينا ان أدخله المدرب المقابلة القادمة فهما سيان ولن أشاهد مباراة مغربية مستقبلا ما دامت في المنتخب ولو كنت مكانه لانتحرت
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-45
22 - Ariaz.usa السبت 16 يونيو 2018 - 23:32
الف مبروك،لا عليك عزيزي ،هذه كرة القدم ،الخطأ وارد. لو سجلنا في الشوط الأول. لكان الوضع أفضل، كانت ثقة في السودان.
We still can do it !
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6
23 - Zohair السبت 16 يونيو 2018 - 23:32
كلنا أمل في الفوز أمام البرتغال رغم صعوبة المهمة
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8
24 - ikram السبت 16 يونيو 2018 - 23:32
شكررررررا حيت فرحتونا عقبال المباراة النهائية حنا واثقين براكم اتفرحونا
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15
25 - يجب مد الكرة لي الكعبي السبت 16 يونيو 2018 - 23:33
يجب علا المدرب يرسل الكعبي في المكان المناسب ويجب جميع الاعبين أن يرسلون الكورة لي الكعبي وسوف يسجل اهداااف علا لبرتغال . وا اسبانية احسن لاعيب هوا الكعبي .
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10
26 - Sami السبت 16 يونيو 2018 - 23:34
قدر الله وماشاء فعل.الله عوضه خيرا منها .المولود الجديد.
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8
27 - hyun السبت 16 يونيو 2018 - 23:36
لم يكن هدف بوحدوز هو مشكل المباراة ورا كارثة المباراة هو حكيييييمي.
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-5
28 - رشيد السبت 16 يونيو 2018 - 23:36
اللهم بارك له في أهله و ذريته، و بالنسبة لا أعاتبه هذه هي الكرة، و حظ سعيد للمنتخب المغربي.
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8
29 - عبدالله السبت 16 يونيو 2018 - 23:37
أودي حنا مفقوصين سنين هدي من هاد المنتخبات ديال الدل والويل يريت اديرو فينا خير هاد اللاعبين ميبقاوش اجيو لمنتخاب ومشيو اخدمو على راسهوم فالفرق لمحترفين فيها
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-9
30 - حربال السبت 16 يونيو 2018 - 23:37
الف مبروك يا ولد بلادي يا بحدوز
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9
31 - naser mouani Montréal السبت 16 يونيو 2018 - 23:40
المهم أن تعلم مولودك أن لا يسجل هدفا ضضد مرماه . و أن الجيل القادم سيعرف مرمى الخصم جيدا
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-2
32 - ولد لبلاد السبت 16 يونيو 2018 - 23:41
مبروك عليك والله يصلح..سميه انشاء الله. بوحدوز.إيران 2018
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-2
33 - بنعاشير بلعياشي السبت 16 يونيو 2018 - 23:41
حبذا لو يكون لدينا هذا الاهتمام .. وهذا السمو .. وهذه الروح القتالية .. وهذا الشعور بالمسؤولية .... في أمورنا وشؤون حياتنا الأخرى .. في إتقان العمل .. والتعليم .. والتربية .. والصحة .. والقضاء .. والإدارة .. والديمقراطية .. والعدالة الاجتماعية وغيرها . لماذا علينا ان تنجح ونجتهد ونتقدم ونبذل المال والجهد بسخاء أكبر .. فقط في كرة القدم ؟!
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3
34 - vraie السبت 16 يونيو 2018 - 23:41
أنا والله مازالت الحرقة والحسرة تدمرني أتعرفون شحال تغددت راه الغدايد بات تقتلني
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-3
35 - saaid السبت 16 يونيو 2018 - 23:42
شاءت الاقدار ان تقع الواقعة كما شاءت ان تزف بخبر الولادة و لا رد لقضاء الله
المهم هو ان نرى منتخبنا يلعب كرة راقية مفتوحة امام البرتغال و اسبانيا فكل ما نريده هو الفرجة الممتعة
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5
36 - متابع مغربي واقعي السبت 16 يونيو 2018 - 23:43
لم يهزمنا بوحدوز ولكن هزمنا رونار باخطاءه الفادحة،كان من الممكن حسم اللقاء في الجولة الاولى لما كان الفريق الايراني منكمشا وخاءفا، وهذه المرة طلع ضبع وليس ثعلب، سارفع القبعة للمنتخب واقول عندنا فريق قوي،وهزيمته مع ايران كانت فقط كبوة ان استطاع هزم البرتغال وتعادل مع اسبانيا،اما غير هاته النتيجة فساقول بان منتخبنا فريق عادي، وذهب للمشاركة فقط وانه منتخب منفوخ اعلاميا، ايوا وريونا حنة ايديكم.
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2
37 - basim السبت 16 يونيو 2018 - 23:43
المغاربة عندهم القلب قبل كل شيء،قبل المال قبل الشهرة قبل الدنيا الفانية،المغاربة ميبغوش الغش،أنت أخطأت والخطأ من الإنسان ولكن حاول تجعل من الخطأ درس وحافز وسلم للعلا والمجد،افتح نوافذ الأمل وتنفس العزم وقوم تلعب وتبذل الجهد في سبيل رفع راية الوطن،وشكرا لنجم إيران على تواصله مع مواطننا ومبروك عليه البشارة السارة.
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1
38 - abdou السبت 16 يونيو 2018 - 23:44
مبروك اخي بوحدوز نتمنى لك التوفيق
لاعب ممتاز لا ننسى ما قدمته للمتخب
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7
39 - الملياني المعروفي السبت 16 يونيو 2018 - 23:47
لم تم تجاهل احدادي حميد وهو لاعب عبقري؟؟؟
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1
40 - سعيد المغربي السبت 16 يونيو 2018 - 23:48
الف مبروك!!! و لاكن لنكن صريحين بوحدوز لا يستحق المناداة عليه للمنتخب. الاعب محدود جدا تقنيا و هناك احسن منه في البطولة الوطنية
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0
41 - العتابي السبت 16 يونيو 2018 - 23:49
مهاجم من التراز الرفيع .أدا ما عليه. المهم هو أنه سجل الهدف
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0
42 - مغربي السبت 16 يونيو 2018 - 23:50
إذا كان لنا أن نفوز على البرتغال واسبانيا فذلك رهين بأن يقرر رينارد الاحتفاظ بالمهاجمين في الخط الأمامي وعدم إلزامهم بالرجوع إلى الدفاع.أصلا المغرب نقطة قوته هي الدفاع بنعطية وسايس وحكيمي لا يحتاجون للمساعدة في الخط الخلفي.مبروك عليك الطفل يا بوحدوز.
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0
43 - مناجي السبت 16 يونيو 2018 - 23:50
الحقبقة ان الحياة تبتدء بصرخة وبكاء ودمعة وانين كما انها كذالك تنتهي با نين ورعشة ودمعة وعويل وصراخ وتنهد فالبداية دمعت لقاء والنهاية دمعت نهاية لدئ علينا ان توكل امرنا الئ الله عز وجل فهو الواحد الاحد القادر علئ ستر هفواتنا وهو القادر علئ نصرنا .
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0
44 - Khalid السبت 16 يونيو 2018 - 23:50
احزاننا ليس سببها بوحدوز بل هو صورة لها، متل رجال اغتربت عن وطن قاحل بمسؤولين لا رأفة بهم بهذه الامة ارفع هامتك يا بوحدوز فقد لبيت نداء الوطن.
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0
45 - حسام السبت 16 يونيو 2018 - 23:51
الف مبروك ! لكن من الواجب معاقبتك بعدم لعب المبارتين الاخيرتين ! لقد منحت لإيران 3 نقاط!!
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0
46 - كعيبيش السبت 16 يونيو 2018 - 23:51
عزيزي بوحدوز انت الرجل القوي انت من تألقت بعد العناء الكبير انت من ضحيت بالغالي و النفيس من احل راية بلادك لا تخجل عرفنا ان هدا وقع عن طريق الخطأ لا يهم الدي يجب ان تتأكد منه هو ان المغاربة جميعا يحبونك و يكفيك دلك فخرا اعانك الله
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47 - كرة القدم السبت 16 يونيو 2018 - 23:52
كرة القدم هي فقط لعبة و فرجة والخطأ فيها وارد، ليس بوحدوز هو الأول أو
الأ خير الذي سجل ضد مرماه يجب من الآن أن نفكر في المبارتين المتبقيتين و على المنتخب أن يلعبهما بروح قتالية عالية و بكل ماستطاع من قوة وعند إذن سوف نسفق بحرارة مهما كانت النيجة.
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48 - شوف تشوف السبت 16 يونيو 2018 - 23:52
مبروك على اللاعب بحدوز بالرفاه والبنين إنشاء الله أما الهدف فيبقى للتاريخ وغلطة لا تغتفر من الجماهير ويبقى في ذاكرة للنسيان فأي لاعب يمكن له أن يرتكب عدة أخطاء وفي مقابلة واحدة أما هدف بحدوز جاء عن طريق الصدفة وكان يريد إبعاد الكرة خارج الملعب فاستقرت في الشباك هزمنا أنفسنا وضيعنا عدة فرص لا تعوض وأدينا الثمن غالي والخسارة كانت غير متوقة وفي وقت قاتل بعد 20 سنة من الإنتظار كابوس وانتهينا منه . فما نريده من المقابلة المقبلة ضد البرتغال هو الإنتصار لحفظ ماء الوجه ولا نريد شباك حبلى بالأهداف ونعيد نفس المقولة كما الأول لنقول مبروك للبرتغال .
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0
49 - كرنيان السبت 16 يونيو 2018 - 23:53
اودي مكاين لاش تقلق خاسرين خاسرين واخا نيت نربحو ايران مازال خاصنا شحااااالل باش نقدوا على البرتغال والسبليون خصوصا الهدافا ماعندناااش
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50 - سعيد السبت 16 يونيو 2018 - 23:58
يجب إعادة النضر في مدارس تكوين كرة القدم وإعطاء الأسبقية للمواهب القادرة على المضي قدما ليس على حساب المصالح والمحسوبية لدوي النفود
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51 - moha السبت 16 يونيو 2018 - 23:58
نتمنا لك مزيد من السعادة مع زوجتك يا بوحدوز ونمتنا لك مستقبلا زاهر اما عن الهدف الدي سجلته عن الخطاء فنحن على يقين انك تريد الخير كل الخير للمنتخب الوطني ولك في الحياة عبرة فالاخطاء تقع للكل ولك في المثال القائل من إجتهد فأصاب فله أجران ومن إجتهد فلم يصب فله أجر واحد.
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52 - oujdi marocain السبت 16 يونيو 2018 - 23:59
كان من الممكن إخراج الكرة بالرجل لأنها كانت منخفضة لكن وقع ما وقع ربما لقلة الخبرة و التجربة و النتيجة حرق قلوب ملاين المغاربة.
يجب مراجعة تشكيلة المنتخب المغربي كإقحام فيصل فجر وضع حكيمي في مكانه المناسب... و نتمنى من العلي القدير أن يتأهل منتخبنا العزيز إلى الدور الموالي
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53 - drideur الأحد 17 يونيو 2018 - 00:01
أودي هانيا غير زيد بيوتا خرين لتيجيبو خبار الخير أما حنا وكاس العالم غير سكت وصافي.أولا بلاتي: علاش منديوهش فاش تنظم المغرب 2030 ؟؟؟ فرصة كبيرة ههههه
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