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كُتّاب وآراء
خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة"
بعد دقائق قليلة من الصدمة التي أصابته، بعد تسجيله هدف عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده، تلقى عزيز بوحدوز، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، نبأ سارا يتعلق بحمل زوجته.
وسجل المهاجم البديل بوحدوز (31 سنة) هدف الفوز (1- 0) للمنتخب الإيراني عن طريق الخطأ في مرمى المنتخب المغربي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 .
وعاش بوحدوز لحظات صعبة بعد تسجيله الهدف، الذي جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لاسيما أن هذه الهزيمة قضت، منطقيا، على أحلام المنتخب المغربي للعبور إلى الدور الثاني في البطولة، حيث سيخوض اختبارين في غاية الصعوبة أمام منتخبي البرتغال وإسبانيا.
ولم يعد أمام المنتخب المغربي سوى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في كلتا المباراتين.
وفي تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال بوحدوز: "لسوء الحظ، هذه هي كرة القدم، ولكنني أشعر بالسعادة لأشياء أخرى. والآن، أتمنى التغلب على المنتخب البرتغالي".
وأضاف أنه تلقى خبرا سارا دقائق قليلة بعد الهدف الذي سجله ضد مرمى المنتخب المغربي، حيث قال: "اتصلت لتوي بزوجتي وعرفت أننا ننتظر مولودا".
وكان بوحدوز قد شارك في الدقيقة 76 من المباراة، التي واجه فيها المنتخب المغربي نظيره الإيراني.
ووجه رضا جوهاني نجاد، نجم المنتخب الإيراني، رسالة تشجيع إلى بوحدوز، على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "لا أعرفك بشكل شخصي، لكن، في الحياة، أحيانا تفوز وأحيانا تخسر. لا تنغمس كثيرا في هذا الهدف الخاطئ".
وأضاف: "جميعنا من اللاعبين المحترفين. وهذا جزء من كرة القدم. أشعر بسعادة كبيرة وفخر من أجل بلادي. ولكنني أتمنى لك حظا أوفر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
vive bouhadouz vive le maroc
إني جد متفائل... يكون خير ان شاء الله
و الاهم الاقناع بمستوى جيد امام اسبانيا و البرتغال لتشريف الكرة المغربية
لأننا قدمنا مستويات كبيرة سابقا لاكن في المونديال "خسرنا كولشي"
بالتوفيق للمنتخب الوطني في تحقيق معجزة رغم استحالة المهمة
بوهدوز ولدنا و خونا و والدينا والديه، كلنا عائلة بوهدوز ،،
أقول لي بوحدوز: الإنسان ليس معصوم من الأخطاء واصل مشوارك الكروي ولاتكترث لما حصل في المباراة مع إيران وحظاوفر في القادم ان شاءالله. ومبرك عليك الخبر السعيد.
We still can do it !
المهم هو ان نرى منتخبنا يلعب كرة راقية مفتوحة امام البرتغال و اسبانيا فكل ما نريده هو الفرجة الممتعة
لاعب ممتاز لا ننسى ما قدمته للمتخب
الأ خير الذي سجل ضد مرماه يجب من الآن أن نفكر في المبارتين المتبقيتين و على المنتخب أن يلعبهما بروح قتالية عالية و بكل ماستطاع من قوة وعند إذن سوف نسفق بحرارة مهما كانت النيجة.
يجب مراجعة تشكيلة المنتخب المغربي كإقحام فيصل فجر وضع حكيمي في مكانه المناسب... و نتمنى من العلي القدير أن يتأهل منتخبنا العزيز إلى الدور الموالي