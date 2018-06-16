خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة"

هسبريس - متابعة (رسم: مبارك بوعلي)

بعد دقائق قليلة من الصدمة التي أصابته، بعد تسجيله هدف عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده، تلقى عزيز بوحدوز، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، نبأ سارا يتعلق بحمل زوجته.

وسجل المهاجم البديل بوحدوز (31 سنة) هدف الفوز (1- 0) للمنتخب الإيراني عن طريق الخطأ في مرمى المنتخب المغربي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 .

وعاش بوحدوز لحظات صعبة بعد تسجيله الهدف، الذي جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لاسيما أن هذه الهزيمة قضت، منطقيا، على أحلام المنتخب المغربي للعبور إلى الدور الثاني في البطولة، حيث سيخوض اختبارين في غاية الصعوبة أمام منتخبي البرتغال وإسبانيا.

ولم يعد أمام المنتخب المغربي سوى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في كلتا المباراتين.

وفي تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال بوحدوز: "لسوء الحظ، هذه هي كرة القدم، ولكنني أشعر بالسعادة لأشياء أخرى. والآن، أتمنى التغلب على المنتخب البرتغالي".

وأضاف أنه تلقى خبرا سارا دقائق قليلة بعد الهدف الذي سجله ضد مرمى المنتخب المغربي، حيث قال: "اتصلت لتوي بزوجتي وعرفت أننا ننتظر مولودا".

وكان بوحدوز قد شارك في الدقيقة 76 من المباراة، التي واجه فيها المنتخب المغربي نظيره الإيراني.

ووجه رضا جوهاني نجاد، نجم المنتخب الإيراني، رسالة تشجيع إلى بوحدوز، على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "لا أعرفك بشكل شخصي، لكن، في الحياة، أحيانا تفوز وأحيانا تخسر. لا تنغمس كثيرا في هذا الهدف الخاطئ".

وأضاف: "جميعنا من اللاعبين المحترفين. وهذا جزء من كرة القدم. أشعر بسعادة كبيرة وفخر من أجل بلادي. ولكنني أتمنى لك حظا أوفر".