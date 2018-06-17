الدفاع الإيراني ينتظر الماتادور الإسباني في كازان

هسبريس - د.ب.أ

بالنسبة لفريق مرشح للفوز بلقب كأس العالم مثل المنتخب الإسباني ، قد تبدو مواجهة فريق متوسط المستوى بمثابة حافز إضافي للفريق.

ولكن المنتخب الإيراني لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش برهن على أنه لن يكون صيدا سهلا للمنتخب الإسباني وأنه سيسبب له العديد من المتاعب خلال مباراتهما يوم الأربعاء المقبل بمدينة كازان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وبرهن المنتخب الإيراني خلال مباراته الأولى في المجموعة ، والتي تغلب فيها على نظيره المغربي 1 /صفر أول أمس الجمعة أنه يمتلك دفاعا صلدا كما يتحلي الفريق بالثقة والصبر إضافة لمحاولاته على كل كرة وتميزه في الهجمات المرتدة السريعة والفعالة. وكانت هذه هي بعض الأسلحة التي أظهرها الفريق في مباراة الجمعة.

وإذا نجح الفريق في تكرار هذا وزيادته أمام المنتخب الإسباني ، فإن فوز المنتخب الإسباني بالمباراة لن يكون سهلا على الإطلاق.

وكان المنتخب الإسباني استهل مسيرته في البطولة بالتعادل 3 / 3 مع نظيره البرتغالي أيضا.

ولكن ، كيف سيواجه كيروش المنتخب الإسباني الفائز بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا ؟

وكانت رسالة كيروش إلى لاعبيه المتحمسين واضحة حيث قال : "أطالبكم بشيء واحد : إذا استحوذنا على الكرة ، أمامنا عشر ثوان للتقدم بها والهجوم سريعا".

وقد يؤدي التناقض بين الفريقين إلى تحطيم أرقام قياسية في نسبب الاستحواذ على الكرة.

المنتخب الإسباني هو ملك الاستحواذ على الكرة ، وعادة ما يسجل نسبة استحواذ على الكرة تفوق 60 بالمائة. كما اعتاد على أن ينقل اللعب بشكل كبير من نصف ملعبه إلى نصف ملعب الفريق المنافس.

وعلى النقيض ، يرغب المنتخب الإيراني في الدفاع عن نفسه في كل لعبة بالمباراة بقدر الإمكان.

وخلال مباراة الجمعة أمام المنتخب المغربي ، سجل الفريق الإيراني نسبة استحواذ بلغت 36 بالمئة فقط إضافة إلى 129 تمريرة صحيحة وتسديدتين اثنتين فقط على المرمى بل إن هدف الفوز الذي سجله جاء عن طريق النيران الصديقة.

وفي المقابل ، سجل المنتخب الإسباني نسبة استحواذ على الكرة في مباراته أمام البرتغال بلغت 61 بالمئة و667 تمريرة صحيحة وخمس تسديدات على المرمى.

وتبدو طريقة لعب المنتخب الإيراني واضحة حيث يلعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 التي تتحول أحيانا إلى 4 / 5 / 1 أو 6 / 3 / 1 طبقا للضرورة حيث يعتمد الفريق على الكرات الطويلة والعرضية بشكل كبير مع القليل من اللعب المشترك لنقل الكرة إلى الأمام.

ويركز الفريق على إرسال الكرة إلى المهاجم سردار أزمون رأس الحربة الوحيد.

وقال أزمون مهاجم روبن كازان الروسي "نشعر بأننا أقوى بعد الفوز على المنتخب المغربي. ولكننا نحترم لاعبي المنتخب الإسباني كثيرا. ستكون مباراة مثيرة بالنسبة لنا. إنها أفضلية أن نلعب هذه المباراة في كازان (حيث يخوض المباراة على ملعب ناديه الروسي) . أعلم أن كل المشجعين سيساندوننا".

وفي السابعة عشرة من عمره ، أصبح أزمون أول لاعب إيراني يلعب في الدوري الروسي حيث انتقل إلى روبن كازان في 2013 وسطع معه منذ ذلك الحين.

وسجل أزمون 23 هدفا في 33 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الإيراني حتى الآن ولكنه أهدر انفرادا في مباراة الجمعة بالحارس المغربي إثر هجمة مرتدة سريعة لفريقه.

وخلال الشوط الأول من المباراة ، ظل أزمون منعزلا بمفرده وسط مدافعي المغرب.

ومن مصادر الخطورة أيضا في أداء المنتخب الإيراني تبرز الضربات الثابتة نظرا لطول قامة عدد من لاعبي الفريق مما يصعب مهمة سيرخيو راموس وجيرارد بيكيه مدافعي المنتخب الإسباني.