24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. "متلازمة ريت" .. مرض نادر يهدد حياة الصغيرات في المغرب (5.00)

  2. الزفزافي: فرحة عيد الفطر سرقت من الريف سنتين (5.00)

  3. أمرابط يغادر المستشفى (5.00)

  4. تقرير: غالبية إنتاجات التلفزة في رمضان حملت إساءات إلى المغربيات (5.00)

  5. اعتداء بالسلاح الأبيض يزهق روح مهاجر مغربي فوق التراب البوسني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب

رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب

رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 09:00

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن منتخب بلاده ليس "الأقرب" لبلوغ دور الستة عشر بمونديال روسيا ولكنه "نعم من المرشحين" للوصول إليه، مبديا سعادته بالأهداف الثلاثة التي سجلها (هاتريك) في تعادل البرتغال مع إسبانيا (3-3) في أولى مباريات المنتخبين والتي اختير أفضل لاعبيها.

وأضاف رونالدو في تصريح صحفي "لقد بدأ المونديال للتو. بإمكاننا تخطي دور المجموعات، ونعرف أنه سيكون أمرا صعبا، ولكننا نركز في كل مباراة على حدة. لسنا الأقرب، ولكن نعم نحن من المرشحين"، مضيفا "سنقدم أفضل ما يمكننا. سنسعى للفوز على المغرب ومحاولة الوصول للدور التالي. الفريق يقدم أداء جيدا جدا".

وعن الثلاثية التي سجلها صرح النجم البرتغالي: "أنا سعيد للغاية. هذه علامة في مسيرتي الرياضية، ولكن الأهم بالنسبة لي هو ما قدمه الفريق. لعبنا أمام أحد المرشحين الأقرب للفوز بهذا المونديال وتقدمنا مرتين، ولكن في النهاية تعادلنا".

وأكمل "كانت نتيجة عادلة. نحن سعداء جدا لأن المباراة كانت على وشك النهاية حين تعادلنا بالهدف الثالث. يجب أن نشيد بما قدمه الفريق. كانت مباراة تنافسية للغاية. والآن يجب أن نفكر في المباراة التالية التي ستكون صعبة أيضا".

ويشارك منتخب البرتغال وإسبانيا في المونديال الروسي ضمن المجموعة الثانية التي فازت إيران في أولى مبارياتها بهدف قاتل على المنتخب المغربي.

وبالتالي، تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثانية بثلاث نقاط، فيما يتشارك منتخبا إسبانيا والبرتغال المرتبة الثانية بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المغرب الترتيب دون نقاط، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الأولى.

وكان كريستيانو قد كتب اسمه في سجلات تاريخ المونديال بأهدافه أول أمس، حيث أصبح رابع لاعب يسجل في أربعة نسخ مختلفة لكأس العالم خلف كل من البرازيلي بيليه والالمانيين أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

وعادل "الدون" بالهاتريك الذي سجله الأهداف التي سجلها في النسخ الثلاثة الماضية للمونديال التي شارك فيها بواقع هدف وحيد في كل من: ألمانيا 2006 التي حصل فيها منتخب البرتغال على المركز الرابع، وجنوب أفريقيا 2010 التي أقصي منها الفريق من ثمن النهائي، والبرازيل 2014 التي انتهى فيها مشوار منتخب الدروع الخمس في دور المجموعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الرباطية الأحد 17 يونيو 2018 - 09:10
وجدو راسكم يا المتفرجين و حذار حذار من ضغط الدم أو ازدياد دقات القلب فهي تبقى لعبة و لا شيء مهم غير الصحة و السلامة أما عن نفسي فلن اتفرج ما عندي ثقة في الاسود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - نيورا الأحد 17 يونيو 2018 - 09:12
المغرب ايضا لا يمكنه ان يمر الى الدور الثمن الا بهزم البرتغال بقيادة رونالدوا... وهزم الاسبان بقيادة راموس كارنخال وانيستا ودييكو...اتمنى ان لا يشارك بوهندوز وان لا يسجلوا لاعبوا المنتخب المغربي على حارسنا المغوار منير المحمدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - Aziz_Canada الأحد 17 يونيو 2018 - 09:13
كبح جناحه في 15min الاولى وارساله خارج الملعب هو طريق المغرب الى الدور 2
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - الفقر والجوع الأحد 17 يونيو 2018 - 09:14
توقعاتي ان النيجة ستكون هائلة ومفاجاة كبيرة خاصة ادا التقى المنتخب باسبانيا المهم بين 4 الى 6 نتمنى من جارتنا اسبانيا ان تطبق المثل القائل والدي لاتطبقه الحكومة في هدا الشعب المغربي المستضعف للي غلب ايعفو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - الكروي الأحد 17 يونيو 2018 - 09:15
الواقع أنت نجم كبير جدا نحترمك و لك تقدير واحترام خاص

كما تفضلت إنها نتيجة (عادلة) حقيقة كانت مقابلة رائعة استمتعنا بالكرة و الفرجة و من (العدل) أن تمروا معا إلى الدور الثاني


من باب المزاح تكايس أو حاول على منتخبنا عندنا منتخب طري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - رضا الفقير الأحد 17 يونيو 2018 - 09:18
يستحق رونالدو ورفاقه التأهل لثمن النهاية بالنظر لروحهم القتالية وادائهم القوي، وهو ما نفتقده عند الفريق الوطني مع الاسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 09:20
بن عطية قال قبل المبارة مع البرتغال ... رونالدو على حسابي شدو نتوما غير بوحدوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - جلال الأحد 17 يونيو 2018 - 09:22
المنتخب البرتغالي المنتخب العادي جدا لاعبوه محدودين بي الاستتناء رونالدو يمثل 50 في مئة من البرتغال باقي لاعبين نفس لاعبي المستوى المنتخب المغربي من شاهد مباراة البرتغال مع اسبانيا أن اسبانيا السيطرة التامة على مباراة سهولة سجلت اسبانيا خاصة الهدف التاني يظهر الدفاع البرتغالي يمكن اختراقه رونالدو سجل الأهداف اول ضربة الجزاء التاني خطأ الحارس اسبانيا الثالت خطأ مدافع بكيه البرتغال تعادل استغلت مشاكل اسبانيا إقالة المدرب بنعطية يستطيع حد من خطورة رونالدو المنتخب حضي رأسه من بوحدوز النيران الصديقة مباراة إيران المغرب ضيع وخسر نفسه بنفسه أهدى 3 نقاط إيران كانت تحلم بالتعادل فقط الإحصاءات مباراة إيران وصلت السيطرة المغرب 70 في مئة إيران وصلت المرمى الشوط التاني الفرصة الهدف إيران تاني المنتخب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفا الفرصة واحدة بعد كوريا الشمالية مع إيطاليا سنة 66
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - سعيد الأحد 17 يونيو 2018 - 09:24
كنت قد كتبت تعليقا قبل المونديال أحدر فيه من مغبة المناداة على منديل بوحدوز و بوطيب وكن حصلت على اكثر من 100 ديسلايك. قلت لكم أن مفتاح التالق يكمن في أزارو بوفال أوناجم و الحداد والله لو كنت مدربا لفضلت المناداة على المعاقين أفضل من منديل بوحدوز و بوطيب. ازارو 90 دقيقة و هو يحرث الملعب بدون توقف مع التمركز الجيد وفي الاخير لا ينادى عليه. يالله ديسلايكاااات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - مقاطعون الأحد 17 يونيو 2018 - 09:26
"والآن يجب أن نفكر في المباراة التالية التي ستكون صعبة أيضا"

قمة الاحترافية واحترام الخصم CR7 لاعب كبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - Youssef الأحد 17 يونيو 2018 - 09:29
دير غير بحساب ديك لبواطا ديال السردين الي كليتي مع الخبز عندنا ا سي نورالضو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - بردالليل الأحد 17 يونيو 2018 - 09:30
رغم ان الفريقين الاسباني والبرتغالي قويان فالمنتخب المغربي قادر على الانتصار عليهما وبلوغ الدور الثاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Hassan الأحد 17 يونيو 2018 - 09:30
عشاق ريال مدريد علينا الوقوف إلى جانب كريستيانو لتسجيل هاتريك آخر والفوز بهداف البطولة و محو منافسه اللدود من الخريطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - hafid الأحد 17 يونيو 2018 - 09:33
Il faut surveiller ronaldo par 2 personne
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - تعليق مر ومنتظر الأحد 17 يونيو 2018 - 09:35
حتى لا نكون منافقين ومهوسين فالهزيمة من طرف البرتغال منتظرة رغم مرارتها وكذا من طرف الأسبان.
فالبرتغال لديهم دين منذ 1986 وبريدون رده والأنتقام من تلك الهزيمة الثقيلة ب 3 مقابل 1 لصالح المغرب.
فقط وبكل واقعية أتمنى من المغاربة ان يبذلوا جهدهم لتفادي الهزيمة ب 5 مقابل 0 على شاكلة المنتخب السعودي او 6 مقابل 1.
المهم لابد من الخروج برأس مرفوعة وتفادي الهزيمة الثقيلة امام البرتغال وامام الأسبان.
نعم شيء محزن لكن يجب علينا ان نفتح اعبننا على زاقعنا المر والبتعاد عن تلك العاطفة الجياشة والنفاق الرياضي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - ali الأحد 17 يونيو 2018 - 09:36
خصنا شي حل لهد سيد ولحل هو مفتاح الفوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - mohajer fi españa الأحد 17 يونيو 2018 - 09:42
المسؤولية يتحملها المدرب لوحده للإختياراللعبين للعب بطريقة مختلفة لمفاجئة البرتغال وإسبانيا بتشكيلة أخرى أساسية لكن أقوى طبعا وعرف ان لمبارتين الأخيرتين لابد من مجهود كبير لكن نسي أن المتخب الإيراني سيلعب فقط على التعادل والهجمات المرتدة والأخطاء التابتة من ما جعل مهمة المنتخب المغربي في مهمة الإنتحار كما شاهدتم أمرابط اللي يلعب بالنفس اللذي كاد يلفظ أنفاسه لولا لطف الله فعلا المنخب إستحود على الكورة لكن من غير الفعالية في الهجوم يعني إن لم تسجل فتأكد أنك تجعل الفريق كله مشتت في الملعب الآن وجب التعامل مع المباريات المتبقية بفريق منضبط وتمريرات دقيق بين اللعبين والتمريرات القصيرة لكن إلى الأمام وليس خلف اللعب كما تابعنا المهم هو الدفاع و الوصط من بعد مهاجمين قويين طبعا يبحتون عن تسجيل الأهداف لاعن أخطاء ضد المدافعين والله ولي التوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - بدر هاري الأحد 17 يونيو 2018 - 09:42
رونالدو حاصر بدر هاري يوريه المرور الى الدور الثاني من أين يمر. واش حنا حبط قصير. رونالدو كيحلم.. الغرب غادي يعطي للبرتغال 3 ل 1
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - halim الأحد 17 يونيو 2018 - 09:44
ستكون مبارة صعبة على الفريقين منتخب المغربي فريق قوي جدا بالرغم من الهزيمة دفاع صلب يصتطم بهجوم برتغالي قوي ستكون اجمل مبارة في المونديال واعتقد ان الاقرب للفوز هو المنتخب المغربي الدي سيحاول تدارك الموقف مبارة حاسمة ومصيرية ولا بديل غير الفوز كل تقتنا في فريقنا الوطني واتوقع فوز المغرب بي هدف لصفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - الله ينصر الدولة العادلة الأحد 17 يونيو 2018 - 09:46
الفرق الأروبية دائما في الصدارة لان انضمتهم متصالحة مع شعوبها اما نحن العرب لايمكن دالك لان انضمتنا دكتورية وغير متصالحة مع شعوبنا وكل الأدلة امامنا لو كان العدل عندنا سنفوز في جميع القطاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - abdo الأحد 17 يونيو 2018 - 09:50
ما تخافش اسي رونالدو هاد الخطرة غادي نمركيو 2 ديال لبيوته على ريوسنا, غيرخودليك شي كوكاكولا برد بها في التيران كع لتعدب راسك وتقتل نفسك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - مواطن الأحد 17 يونيو 2018 - 09:50
الكرة ليس لها منطق فكم من مرة اندحرت اكبر الفرق او اكبر المنتخبات العالمية امام فرق صغرى و اخر هده المفاجات هو تعادل الارجنتين بالامس مع اسلاندا الكل كان يرشح كافة الارجنتين و لكن تحصل في بعض الاحيان مفاجات لم يتوقعها احد... المنتخب ممكن ان يخلق المفاجاة ولم لا ... لننسى المقابلة الاولى و نركز على المقابلتين المتبقيتين الى الامام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - حسن الأحد 17 يونيو 2018 - 09:50
قل ما شئت يا رونالدو ليس عندنا ما نخسره . ادعو لاعبي المنتخب الوطني أن يقدموا افضل ما عندهم هذه فرصتنا يجب استغلالها جيدا وان يعيشوا اللحظة جيدا بكل قوة و كما يجب .نحن معكم مهما كانت النتيجة فقط البدلوا جهودكم و بالله التوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.