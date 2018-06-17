24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رياح العولمة تهدد باقتلاع جذور الفرجة في ساحة جامع الفنا التاريخية
- المسلم بين نداء التدبير ونهج التبذير
- "زوج بغال" بين المغرب والجزائر .. معبر حدودي بعبق تاريخي
- "متلازمة ريت" .. مرض نادر يهدد حياة الصغيرات في المغرب
- حزينٌ، وأشعرُ بالاختناقِ، يَا بلادي!
"متلازمة ريت" .. مرض نادر يهدد حياة الصغيرات في المغرب (5.00)
تقرير: غالبية إنتاجات التلفزة في رمضان حملت إساءات إلى المغربيات (5.00)
اعتداء بالسلاح الأبيض يزهق روح مهاجر مغربي فوق التراب البوسني (5.00)
- المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا - (134)
- لقجع يحفز "أسود الأطلس": المغاربة ينتظرون جرعات الفرح والسعادة - (116)
- انتشاء وسط البوليساريو وإيران بعد تعثّر "أسود الأطلس" في المونديال - (106)
- خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة" - (94)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يدخل على خط حملة المقاطعة - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب
قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن منتخب بلاده ليس "الأقرب" لبلوغ دور الستة عشر بمونديال روسيا ولكنه "نعم من المرشحين" للوصول إليه، مبديا سعادته بالأهداف الثلاثة التي سجلها (هاتريك) في تعادل البرتغال مع إسبانيا (3-3) في أولى مباريات المنتخبين والتي اختير أفضل لاعبيها.
وأضاف رونالدو في تصريح صحفي "لقد بدأ المونديال للتو. بإمكاننا تخطي دور المجموعات، ونعرف أنه سيكون أمرا صعبا، ولكننا نركز في كل مباراة على حدة. لسنا الأقرب، ولكن نعم نحن من المرشحين"، مضيفا "سنقدم أفضل ما يمكننا. سنسعى للفوز على المغرب ومحاولة الوصول للدور التالي. الفريق يقدم أداء جيدا جدا".
وعن الثلاثية التي سجلها صرح النجم البرتغالي: "أنا سعيد للغاية. هذه علامة في مسيرتي الرياضية، ولكن الأهم بالنسبة لي هو ما قدمه الفريق. لعبنا أمام أحد المرشحين الأقرب للفوز بهذا المونديال وتقدمنا مرتين، ولكن في النهاية تعادلنا".
وأكمل "كانت نتيجة عادلة. نحن سعداء جدا لأن المباراة كانت على وشك النهاية حين تعادلنا بالهدف الثالث. يجب أن نشيد بما قدمه الفريق. كانت مباراة تنافسية للغاية. والآن يجب أن نفكر في المباراة التالية التي ستكون صعبة أيضا".
ويشارك منتخب البرتغال وإسبانيا في المونديال الروسي ضمن المجموعة الثانية التي فازت إيران في أولى مبارياتها بهدف قاتل على المنتخب المغربي.
وبالتالي، تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثانية بثلاث نقاط، فيما يتشارك منتخبا إسبانيا والبرتغال المرتبة الثانية بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المغرب الترتيب دون نقاط، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الأولى.
وكان كريستيانو قد كتب اسمه في سجلات تاريخ المونديال بأهدافه أول أمس، حيث أصبح رابع لاعب يسجل في أربعة نسخ مختلفة لكأس العالم خلف كل من البرازيلي بيليه والالمانيين أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.
وعادل "الدون" بالهاتريك الذي سجله الأهداف التي سجلها في النسخ الثلاثة الماضية للمونديال التي شارك فيها بواقع هدف وحيد في كل من: ألمانيا 2006 التي حصل فيها منتخب البرتغال على المركز الرابع، وجنوب أفريقيا 2010 التي أقصي منها الفريق من ثمن النهائي، والبرازيل 2014 التي انتهى فيها مشوار منتخب الدروع الخمس في دور المجموعات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
كما تفضلت إنها نتيجة (عادلة) حقيقة كانت مقابلة رائعة استمتعنا بالكرة و الفرجة و من (العدل) أن تمروا معا إلى الدور الثاني
من باب المزاح تكايس أو حاول على منتخبنا عندنا منتخب طري
قمة الاحترافية واحترام الخصم CR7 لاعب كبير
فالبرتغال لديهم دين منذ 1986 وبريدون رده والأنتقام من تلك الهزيمة الثقيلة ب 3 مقابل 1 لصالح المغرب.
فقط وبكل واقعية أتمنى من المغاربة ان يبذلوا جهدهم لتفادي الهزيمة ب 5 مقابل 0 على شاكلة المنتخب السعودي او 6 مقابل 1.
المهم لابد من الخروج برأس مرفوعة وتفادي الهزيمة الثقيلة امام البرتغال وامام الأسبان.
نعم شيء محزن لكن يجب علينا ان نفتح اعبننا على زاقعنا المر والبتعاد عن تلك العاطفة الجياشة والنفاق الرياضي