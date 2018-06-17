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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | رياضة | الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط

الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط

الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*
الأحد 17 يونيو 2018 - 12:00

نظم العشرات من الجمهور المغربي الموجود في روسيا، أمس، بمدينة سان بترسبورغ، وقفة بالقرب من منطقة المشجعين "Fan fest" من أجل دعم الفريق الوطني المغربي، ومحاولة إخراجه من دوامة الحزن التي أدخل نفسه فيها عقب الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب الإيراني في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية في كأس العالم.

ورددت الجماهير المغربية شعارات تتغنى بالفريق الوطني المغربي، في إشارة منها إلى رغبتها في طي صفحة مباراة المنتخب الإيراني سريعا، والتركيز على المباراة الصعبة التي تنتظر النخبة الوطنية أمام المنتخب البرتغالي، المرتقبة الأربعاء المقبلة، خاصة بعد أن أظهر إمكانات محترمة أمام المنتخب الإسباني في المباراة التي انتهت متعادلة بينهما بثلاثة أهداف في كل شبكة.

ووقف الجمهور بجانب عزيز بوحدوز في محنته عقب الهدف الذي سجله في مرماه أمام إيران، حيث نادت الجماهير في هذا التجمع باسم اللاعب الممارس بدوري الدرجة الثانية الألماني، مطالبة إياه بنسيان هذا الخطأ والتركيز على ما هو قادم.

كما كان نور الدين أمرابط، محبوب الجماهير المغربية، من ضمن الأسماء التي تغنت بها الحشود المغربية بشكل كبير، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس، والتي ينتظر أن تغيبه عن مباراة البرتغال على الأقل، بعد أن منحه عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، أسبوع راحة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - Med الأحد 17 يونيو 2018 - 12:13
هذا خاصو محاكمة عسكرية. قالك الصفح
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-299
2 - حوما الأحد 17 يونيو 2018 - 12:14
يجب على المنتخب أن يلعب بروح قتالية ويقدم مقابلة جيدة والجمهور المغربي معكم روحا وجسديا الله يوفقكم
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134
3 - نيورا الأحد 17 يونيو 2018 - 12:18
انا اصفح عنك ولكن بقا في التوش وكل لاعب مغربي لا يمكنه تقديم اضافة قوية ذهنيا وبدنيا ويهدد مرمى المحمدي ويسهى ويتوه في الهجوم والوسط والدفاع يبقى يتفرج بحالنا ويشجع منتخبنا مشي عيب
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16
4 - نحو الدور الثاني ياأسودي الأحد 17 يونيو 2018 - 12:18
سنشجعكم ياأسود حتى النهاية ففي الأخير انتم منا و نحن منكم مغاربة حتى الموت
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85
5 - hala maruecos الأحد 17 يونيو 2018 - 12:18
المشجعون الحقيقيون هم الدين سافروا الى روسيا و يدعمون فريقنا
اما أغلبنا نحن القاعدون هنا فلسنا سوى متفرجين و اغلب تعليقاتنا سلبية و انهزامية نخسر التحديات قبل خوضها.
فلندع الفريق الوطني يلعب كرته و يطلب حظه و نبتعد عن الانتقادات السلبية
حظ سعيد يا ابطال يالله فرجونا
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82
6 - tkou الأحد 17 يونيو 2018 - 12:19
إلى الأمام أيها الشجعان
إلى الأمام أيها الفرسان
النصر لنا ولا يهمنا لا برتغال ولا إسبان
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54
7 - خالد الأحد 17 يونيو 2018 - 12:21
هزيمة المنتخب خروج مبكر من المونديال و هذه فضيحة يجب ان تجر الكثير من المسؤولين للمحاسبة باعتبار ما يلتهمه هذا المنتخب من اموال الشعب ولا يحصد الا الاحباط و الاسف لن نسامح احدا
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-61
8 - مغربي و افتخر الأحد 17 يونيو 2018 - 12:22
اقسم بالله اني جد متفاءل و انتظروا المغرب في المواجهات القادمة الروح القتالية حاضرة انشاء الله
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57
9 - وأد امليل الأحد 17 يونيو 2018 - 12:23
كل الشفاء ل امبراط الذي ابان عن روح قتالية عالية. لكن بالمقابل يجب ان يكون هامش الخطأ 0 لأننا نلعب كأس العالم وكل هفوة تكلف الثمن جد غالي وهنا تظهر الاحترافية التي للأسف نفتقدها أحيانا. ..!
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32
10 - Kkjj الأحد 17 يونيو 2018 - 12:24
الطرد من المنتخب عقابا له. عشرين عام واحنا نتسناو فالخر قالك الصفح. ويزيدو يقتلوني مين يقولك غادي نعوضو.
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-56
11 - bon courage الأحد 17 يونيو 2018 - 12:24
نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المغربي .روح الوطنية تساندكم... إلى الأمام..أنشأالله الفوز ويفرح الشعب المغربي الذي طال انتظاره ولو بهدف ضد المنتخب البرتغالي والإسباني آمال كل المغاربة لتحقيق نتيجة إيجابية.. كرة القدم تحمل دائما المفاجآت ونتمنى ان يكون الحظ حليفنا
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21
12 - massi الأحد 17 يونيو 2018 - 12:24
le plus simple pour les chats de l'atlas pour éviter une grande humiliation face aux portugais et espagnol c'est de déclarer forfait et de rentrer chez eux
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-32
13 - maroc الأحد 17 يونيو 2018 - 12:25
المنتخب قدم مبارة رائعة امام ايران, لكن المبارة ليست ودية يجب تركيز على نتيجة.
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19
14 - المهدي الأحد 17 يونيو 2018 - 12:25
ان الوطن غفور رحيم الله يسامح أن شاء يربحو البرتغال
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18
15 - هشام الأحد 17 يونيو 2018 - 12:29
الله يشافيكم
لما لا نرى كل هذه الوطنية في الاعاب الرياضية الاخرى التي يشارك فيها المغرب بل احيانا يصل لنهائيات كأس العالم

ادا كانت كرة القدم ليست هوايتي هل انا طبيعي
وهل عدم تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم خيانة للوطن ؟
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-4
16 - من فرنسا الأحد 17 يونيو 2018 - 12:30
القط الروسي اختار فوز المغرب على البرتغال.اذا صدق هذا القط سوف اربي قطا اما اذا كذب سوف اعاقب كل قطط الحومة هههه
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21
17 - fouad lahlou الأحد 17 يونيو 2018 - 12:33
لا تستهيزو بالمنتخب الوطني.قد يفاجؤنا هذه المرة بمباراة كبيرة.وبانتصار مذل وما ادرانا.لا تشكوا في مقدرة العناصر الوطنية
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19
18 - بنمغرب الأحد 17 يونيو 2018 - 12:34
في الحقيقة و في الاخير، الكرة كتبقى لعبة فيها خاسر و رابح. لا يجب اعطاءها قيمة اكثر من لازم. المهم ان لاعبين اعطوا جهدهم و دارو لي بيدهم.. الدنيا و الاخرة اهم بكثير من لعبة كرة...
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20
19 - koko الأحد 17 يونيو 2018 - 12:36
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. و. ج بحـث قائمة الاعضاء البيانات
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-1
20 - Med الأحد 17 يونيو 2018 - 12:43
نريد فقط ان تلعبوا مقابلة كبيرة وترفعوا رؤوسنا بغض النظر عن النتيجة
عيوننا على الفوز بكأس افريقيا السنة القادمة ان شاء الله.
للمنتخب مساندون .
وللمقاطعة باقون .
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3
21 - ali الأحد 17 يونيو 2018 - 12:45
بوحدز في نظري ليس لاعبا جيدا .سجل هذفا في مرماه حبا في القميص الوطني حاول ان يدافع لاكن .تاتي الرياح بما لا تشتعي السفن .اقولها من هذا المنبر سواء تاهل المنتخب او لا وان انهزم في 3 مباريات لا قدر الله اتمنى من المغاربة ان يتقبلوا الاقصاء بكل روح رياضية وان نصفق بحرارة على كل من ساهم في الوصول لكاس العلم .وان تاهلنا ان شاء الله سيكون افضل .
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-1
22 - Akram الأحد 17 يونيو 2018 - 12:46
كرة القدم فيها ربح وخسارة الحمد لله مني امرابط بخير...اما بوحدوز عادي كلشي يقع في كرة القدم ...غير الخطا ان برحدوز يالله سجل خمس أهداف يعني بلاصتوو ماشي في المنتخب...ازارو راس حربة سريع وصريح ....كان حكيمي يلعب في مكانه ومنديل الجهة اليسرى ولو كان بوفال حاضر يدخل مكان حارث...وتشوف الهجمات المغربية من كل جهة...واكيد يطرد احد لاعبي الخصم...لكن رونار لعب عشرين دقيقة وعاق بيه مدرب ايران وخنق بوصوفة بلهندة حارث ملقاو الوقت لتمرير الكرة...المهم كان ضروري اللعب على الأجنحة ...لكن ماشي مشكيل ممكن صدم من اداء ايران وداخ...
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3
23 - naser mouani Montréal الأحد 17 يونيو 2018 - 12:47
لا تفرح للمغرب. الكأس الوحيدة التي يجيدها ويستطيع الفوز بها. هي كأس اتاي (الشاي)
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-1
24 - ALGERIEN MAGHREBIN FIER الأحد 17 يونيو 2018 - 12:49
كفانا من تهويل الامور, كرة القدم ما هي الا لعبة فيها الرابح والخاسر, من كان يتوقع هزيمة البرازيل على ارضه ب 7/1 ضد المانيا فى مونديال ? من كان ينتظر غياب ايطاليا عن مونديال روسيا 2018 بعد الغياب الوحيد منذ 60 سنة اي 1958 وهي صاحبة الاربع كؤوس والثنائيتين فى النهائى.?

عزيز بوحدوز شارك للدفاع عن الوان وطنه ولا يشك احد فى نيته, المهم هو المستقبل .

مهما تكون النتيجة فى المقابلتين المقبلتين, تبقى كرة القدم لعبة لا غير الا اننا نتمنى فوز الاسود او على الاقل الظهور بوجه مشرف والشفاء للجوهرة امرابط.
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1
25 - طنجاوي الأحد 17 يونيو 2018 - 12:54
جميع المنتخبات المشاركة،اجرت لقاءات مع اندية مشاركة في كاس العالم،إلا المغرب لعب مع منتخبات غير متأهلة ومغمورة،كان يخاف ان تظهر عيوبه قبل المونديال للعيان،لكن مهما طال الزمن سيأتي اليوم الذي تنكشف فيه عورة المنتخب، وضد اول فريق جد متواضع اسمه ايران، انكشفت اوراقه بالكامل. اما عن الصفح عن بوحدوز، فانهزامنا ليس بسببه،بل بسبب جميع اللاعبين ويتحمل المسؤولية كاملة المدرب رونار في اختياراته الفاشلة وخطته العديمة، لا يجب ان نغطي الشمس بالغربال
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0
26 - ممنوع التجريح والقسوة الأحد 17 يونيو 2018 - 12:55
ارد على صاحب التعليق الأول..med لماذا كل هاد الحقد يا اخي 'محاكمة عسكرية ' واش بوحدوز قتل شي روح هادي غير الكرة لمادا كل هاد البغض والحقد..الله يهدي ماخلق وصافي
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1
27 - الشعب الأحد 17 يونيو 2018 - 13:03
إصفحو كما تريدون فتأهل من خيال ولمحال وكما علمنا تاريخ المنتخب النكاسات دائما وابدا.
وسؤال متى ستعدون للإنخراط في مشروع المقاطعة حتى نحقق مطالبنا المشروعة؟؟؟؟
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-1
28 - سعيد المغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 13:04
ها كلمة السر "اللاعب الممارس بدوري الدرجة الثانية الألماني” السيد ماعندوووش شي اضافة خارقة التي يمكن ان يعطيها للمنتخب. الاعب ابان عن مستوى عاااااادي جدا منذ اول مباراة له في المنتخب. بحالو موجوووودين فالبطولة الوطنية. خلاصة القول المنتخب أدى ثمن ارتجال هرفي رونار في اختيار الاعب المناسب في المكان المناسب و الاستعداد المناسب لهاته التظاهرة العالمية.
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0
29 - ملاحظ الأحد 17 يونيو 2018 - 13:05
التساؤل الي يمكن طرحه هو هل بامكانه تسجيل هدف مماثل للهدف الرائع الذي سجله في مرمى المنتخب الوطني ولكن هذه المرة ضد المنتخب المنافس.?
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0
30 - yoube الأحد 17 يونيو 2018 - 13:07
بوحدوز من اللاعبين المتميزين بأخلاقهم الرفيعة الخطأ يحدث حتى من افضل لاعبي خط الدفاع كنا نتمنى لو حدث الخطأ في ربع ساعة الأول او حتى مع انطلاقة الشوط الثاني لكن أن تقدم مباراة كبيرة و تتلقى هدفا بنيران صديقة في آخر لحظات المباراة هو اكثر ما كان صادما للجماهير المغربية نتمنى التوفيق في المباربات القادمة فالمفاجأة يمكنها أن تحدث باللعب الجماعي و بالروح القتالية
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31 - الغريسي الأحد 17 يونيو 2018 - 13:07
إلى داز المغرب للدور الثاني سيفوز بكأس العالم...!!!.....
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32 - Arabi الأحد 17 يونيو 2018 - 13:10
كل ما نطلبه هو الظهور بوجه مشرف في المقابلتين ضد البرتغال و اسبانيا بغض النظر عن النتيجة لانها محسومة .
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33 - لعلاب بلخير الأحد 17 يونيو 2018 - 13:14
المغرب والنيران الصديقة
بعد راسية يوسف شبو سنة 1998 والتي حولت النرويج من المنهزم الى للتعادل تاتي راسية بحدوز 2018 لتدخل المغرب للحسابات
فماهو الحل ؟
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