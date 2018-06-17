الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط

محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*

نظم العشرات من الجمهور المغربي الموجود في روسيا، أمس، بمدينة سان بترسبورغ، وقفة بالقرب من منطقة المشجعين "Fan fest" من أجل دعم الفريق الوطني المغربي، ومحاولة إخراجه من دوامة الحزن التي أدخل نفسه فيها عقب الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب الإيراني في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية في كأس العالم.

ورددت الجماهير المغربية شعارات تتغنى بالفريق الوطني المغربي، في إشارة منها إلى رغبتها في طي صفحة مباراة المنتخب الإيراني سريعا، والتركيز على المباراة الصعبة التي تنتظر النخبة الوطنية أمام المنتخب البرتغالي، المرتقبة الأربعاء المقبلة، خاصة بعد أن أظهر إمكانات محترمة أمام المنتخب الإسباني في المباراة التي انتهت متعادلة بينهما بثلاثة أهداف في كل شبكة.

ووقف الجمهور بجانب عزيز بوحدوز في محنته عقب الهدف الذي سجله في مرماه أمام إيران، حيث نادت الجماهير في هذا التجمع باسم اللاعب الممارس بدوري الدرجة الثانية الألماني، مطالبة إياه بنسيان هذا الخطأ والتركيز على ما هو قادم.

كما كان نور الدين أمرابط، محبوب الجماهير المغربية، من ضمن الأسماء التي تغنت بها الحشود المغربية بشكل كبير، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس، والتي ينتظر أن تغيبه عن مباراة البرتغال على الأقل، بعد أن منحه عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، أسبوع راحة.

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