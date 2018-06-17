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كُتّاب وآراء
الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
نظم العشرات من الجمهور المغربي الموجود في روسيا، أمس، بمدينة سان بترسبورغ، وقفة بالقرب من منطقة المشجعين "Fan fest" من أجل دعم الفريق الوطني المغربي، ومحاولة إخراجه من دوامة الحزن التي أدخل نفسه فيها عقب الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب الإيراني في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية في كأس العالم.
ورددت الجماهير المغربية شعارات تتغنى بالفريق الوطني المغربي، في إشارة منها إلى رغبتها في طي صفحة مباراة المنتخب الإيراني سريعا، والتركيز على المباراة الصعبة التي تنتظر النخبة الوطنية أمام المنتخب البرتغالي، المرتقبة الأربعاء المقبلة، خاصة بعد أن أظهر إمكانات محترمة أمام المنتخب الإسباني في المباراة التي انتهت متعادلة بينهما بثلاثة أهداف في كل شبكة.
ووقف الجمهور بجانب عزيز بوحدوز في محنته عقب الهدف الذي سجله في مرماه أمام إيران، حيث نادت الجماهير في هذا التجمع باسم اللاعب الممارس بدوري الدرجة الثانية الألماني، مطالبة إياه بنسيان هذا الخطأ والتركيز على ما هو قادم.
كما كان نور الدين أمرابط، محبوب الجماهير المغربية، من ضمن الأسماء التي تغنت بها الحشود المغربية بشكل كبير، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس، والتي ينتظر أن تغيبه عن مباراة البرتغال على الأقل، بعد أن منحه عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، أسبوع راحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
اما أغلبنا نحن القاعدون هنا فلسنا سوى متفرجين و اغلب تعليقاتنا سلبية و انهزامية نخسر التحديات قبل خوضها.
فلندع الفريق الوطني يلعب كرته و يطلب حظه و نبتعد عن الانتقادات السلبية
حظ سعيد يا ابطال يالله فرجونا
إلى الأمام أيها الفرسان
النصر لنا ولا يهمنا لا برتغال ولا إسبان
لما لا نرى كل هذه الوطنية في الاعاب الرياضية الاخرى التي يشارك فيها المغرب بل احيانا يصل لنهائيات كأس العالم
ادا كانت كرة القدم ليست هوايتي هل انا طبيعي
وهل عدم تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم خيانة للوطن ؟
عيوننا على الفوز بكأس افريقيا السنة القادمة ان شاء الله.
للمنتخب مساندون .
وللمقاطعة باقون .
عزيز بوحدوز شارك للدفاع عن الوان وطنه ولا يشك احد فى نيته, المهم هو المستقبل .
مهما تكون النتيجة فى المقابلتين المقبلتين, تبقى كرة القدم لعبة لا غير الا اننا نتمنى فوز الاسود او على الاقل الظهور بوجه مشرف والشفاء للجوهرة امرابط.
وسؤال متى ستعدون للإنخراط في مشروع المقاطعة حتى نحقق مطالبنا المشروعة؟؟؟؟
بعد راسية يوسف شبو سنة 1998 والتي حولت النرويج من المنهزم الى للتعادل تاتي راسية بحدوز 2018 لتدخل المغرب للحسابات
فماهو الحل ؟