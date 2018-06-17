عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة

هسبورت - عمر الشرايبي*

"ما حدث شيء صعب جدا بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لملايين المغاربة الذين كانوا ينتظرون منتخبهم بفارغ الصبر من أجل تحقيق الانتصارات".

هكذا كانت كلماته وهو يرى الأضواء تسلط عليه بعد نهاية مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإيراني، أول أمس، بمدينة سانت بيتيرسبورغ الروسية، لحساب مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم، التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس.

دموع عزيز بوحدوز قد تعيد إلى الذهن تلك التي أذرفها "الأسود" في متم مغامرتهم "المونديالية" الأخيرة في فرنسا، منذ عشرين عاما، حرقة عن تأهل كان قريبا، بعد الانتصار أمام إسكتلندا بثلاثية، لكنها ليست في السياق نفسه التي انهمرت به على وجه المهاجم المغربي، وهو يتلقى مواساة من زميليه ياسين بونو ويوسف النصيري، عن هزيمة تسبب فيها هدف سجله لاعب سانت باولي الألماني ضد مرماه، في افتتاحية المنتخب الوطني عند محطة "مونديال 2018".

تحمّل لوحده وزر خسارة لم تكن متوقعة، وهو الذي دخل بديلا لزميله أيوب الكعبي من أجل تسجيل هدف الانتصار وصناعة الابتسامة على وجوه المغاربة، عشية العيد، إلا أن غرابة الصدف أن يعاد ذات شريط آخر نسخة "مونديال" في فرنسا، لما رأى اللاعب المغربي يوسف شيبو رأسيته تستقر في مرمى الحارس إدريس بنزكري، خلال مباراة النرويج، التي عرفت التعادل بهدفين لمثلهما.

تلقى رسائل الدعم من الخصوم قبل الأصدقاء، لأنه بعد صراع المستطيل الأخضر فإن عزيز بوحدوز لاعب كرة قدم، وما خطأه في مباراة إيران إلا نقطة في بحر من اللقطات المتكررة في ميادين المستديرة، تسببت دون الشك في كوابيسه تلك الليلة المشؤومة لكن على هاتفه المحمول الآلاف من المشاهد، آخرها نموذج لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، لما ارتكب الأخير خطأ فادحا، كلف "الريدز" هزيمة في إحدى أهم المباريات في تاريخ النادي، لكن ماذا حدث بعدها؟…صفقت له الأنصار وسيعود أكثر قوة خلال المناسبات المقبلة.

هو عزيز بوحدوز، نفسه، الذي أعاد إلى المغاربة الروح، خلال آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا بالغابون، بعد أن تسرب اليأس إلى النفوس، حيث كان اللاعب صاحب هدف التعادل في المباراة الثانية أمام الطوغو، قبل أن يعرف "الأسود" الصحوة ويواصلوا مسارهم حتى محطة ربع نهائي المسابقة أمام المنتخب المصري.

في فرنسا 1998، كنا قريبين من بلوغ الدور الثاني برصيد أربع نقط.. وفي "كان" الغابون، بلغنا الدور المقبل، بالرغم من تعثرنا في المباراة الأولى. بين هذا وذاك السيناريو، بوحدوز كما المغاربة مطالبون بالتسلح بالإرادة والطموح من أجل إبقاء جرعة التفاؤل. في مباريات كرة القدم لا مستحيل موجود وفي نهائيات "مونديال 2018" قد يمحي هدف أمام البرتغال دموع الأسد المجروح في كبريائه.

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