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الرئيسية | رياضة | عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة

عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة

عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
هسبورت - عمر الشرايبي*
الأحد 17 يونيو 2018 - 14:42

"ما حدث شيء صعب جدا بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لملايين المغاربة الذين كانوا ينتظرون منتخبهم بفارغ الصبر من أجل تحقيق الانتصارات".

هكذا كانت كلماته وهو يرى الأضواء تسلط عليه بعد نهاية مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإيراني، أول أمس، بمدينة سانت بيتيرسبورغ الروسية، لحساب مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم، التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس.

دموع عزيز بوحدوز قد تعيد إلى الذهن تلك التي أذرفها "الأسود" في متم مغامرتهم "المونديالية" الأخيرة في فرنسا، منذ عشرين عاما، حرقة عن تأهل كان قريبا، بعد الانتصار أمام إسكتلندا بثلاثية، لكنها ليست في السياق نفسه التي انهمرت به على وجه المهاجم المغربي، وهو يتلقى مواساة من زميليه ياسين بونو ويوسف النصيري، عن هزيمة تسبب فيها هدف سجله لاعب سانت باولي الألماني ضد مرماه، في افتتاحية المنتخب الوطني عند محطة "مونديال 2018".

تحمّل لوحده وزر خسارة لم تكن متوقعة، وهو الذي دخل بديلا لزميله أيوب الكعبي من أجل تسجيل هدف الانتصار وصناعة الابتسامة على وجوه المغاربة، عشية العيد، إلا أن غرابة الصدف أن يعاد ذات شريط آخر نسخة "مونديال" في فرنسا، لما رأى اللاعب المغربي يوسف شيبو رأسيته تستقر في مرمى الحارس إدريس بنزكري، خلال مباراة النرويج، التي عرفت التعادل بهدفين لمثلهما.

تلقى رسائل الدعم من الخصوم قبل الأصدقاء، لأنه بعد صراع المستطيل الأخضر فإن عزيز بوحدوز لاعب كرة قدم، وما خطأه في مباراة إيران إلا نقطة في بحر من اللقطات المتكررة في ميادين المستديرة، تسببت دون الشك في كوابيسه تلك الليلة المشؤومة لكن على هاتفه المحمول الآلاف من المشاهد، آخرها نموذج لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، لما ارتكب الأخير خطأ فادحا، كلف "الريدز" هزيمة في إحدى أهم المباريات في تاريخ النادي، لكن ماذا حدث بعدها؟…صفقت له الأنصار وسيعود أكثر قوة خلال المناسبات المقبلة.

هو عزيز بوحدوز، نفسه، الذي أعاد إلى المغاربة الروح، خلال آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا بالغابون، بعد أن تسرب اليأس إلى النفوس، حيث كان اللاعب صاحب هدف التعادل في المباراة الثانية أمام الطوغو، قبل أن يعرف "الأسود" الصحوة ويواصلوا مسارهم حتى محطة ربع نهائي المسابقة أمام المنتخب المصري.

في فرنسا 1998، كنا قريبين من بلوغ الدور الثاني برصيد أربع نقط.. وفي "كان" الغابون، بلغنا الدور المقبل، بالرغم من تعثرنا في المباراة الأولى. بين هذا وذاك السيناريو، بوحدوز كما المغاربة مطالبون بالتسلح بالإرادة والطموح من أجل إبقاء جرعة التفاؤل. في مباريات كرة القدم لا مستحيل موجود وفي نهائيات "مونديال 2018" قد يمحي هدف أمام البرتغال دموع الأسد المجروح في كبريائه.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Latéfa الأحد 17 يونيو 2018 - 16:32
Ne pas blâmer Bouhoudouze est un degret de maturité bravoooo et bonne chance
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15
2 - toufik tazi الأحد 17 يونيو 2018 - 16:41
salam a tous personnellement je vois pas que le maroc a perdu a cause de aziz bouhadouz c un geste qui arrive meme aux plus grand joueurs du monde la defaite a cause de la formation que monsieur renard a choisi car on a vu vraiment une equipe differente a celle quon a vu aux matchs amical il fallait garder la meme formation pourquoi changer a un match officiel et tres important cest vraiment nimorte quoi . et serieusement au match du portugal faut jouer avec aziz bouhadouz attaquant a vec kaabi en meme temos car aziz bouhadouz il va etre plus fort a cause de ce qui c passer au match du iran merci a tous et bon.courage a notre euipe national ca reste deux match tout est possible
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4
3 - كلنا بوحدوز الأحد 17 يونيو 2018 - 16:43
لاعليك ياأسد الخطأ وارد ونحن سنساندكم حتي النهاية لأنه من يحب الأسود حقيقة سيشجعهم في السراء والضراء .المهم بالنسبة لنا تعيد زئيركم من جديد
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17
4 - رسالة لهيفي رونار الأحد 17 يونيو 2018 - 16:58
خويا رونار، لعب باللعابة اللي طلعوك للمونديال بلا فلسفة، وبلا تيلوفونات، انتهى
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7
5 - ADAMO الأحد 17 يونيو 2018 - 17:00
المنتخب لم يخسر بسببه بل بخطة المدرب و سوء الحظ .لا تسبو والديه فهم في ذمة الله. المسامح كريم وإن شاء الله التعويض في مبارات البرتغال و إسبانيا ونحن سنساندكم حتي النهاية
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10
6 - الملاحظ الأحد 17 يونيو 2018 - 17:09
حنا مسامحينك حتى و لو سجلت انت او غيرك ضد مرماكم ’ لكن لن نسامح جامعتنا البليدة على اعتمادها الدائم على المدرسة الفرنسية الضعيفة تكتيكيا ’ لن تقوم لنا قائمة و لن نفرح ابدا الى اذا تخلينا عن المدرسة المشؤومة
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2
7 - texas الأحد 17 يونيو 2018 - 17:10
la question qui se pose ,est ce que ce joueur est meilleur d Azarro,je ne pense pas,qui as pris la decision de l appeler Renard ou l Aqjaa,?un bon entraineur come Renard ne ferait pas cet bettise,d injecter un joueur qui n as pas d experience
a la derniere minute.
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0
8 - alphabest الأحد 17 يونيو 2018 - 17:12
1. Hakimi est un droitier, le faire jouer a gaucher est une incompetence flagrante du "2 systemes qui forment la base du football".
2. bouhadouz quique physique mais n'a pas ca place a ce niveau. Azarou est plus endurant, plus physique, plus technique, plus rapide et de surcroit plus buteur.
3. La bataille du milieu de terrain a ete perdue car il y a des joueurs en fin de carriere qui n'ont pa leur place.
4. l'arbitrage etait mediocre et a laisse l'agressivite prendre place, ca c'est uen erreur de la FIFA qui devrait evaluer la performance de cet arbitre.
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