صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة

هسبريس من الرباط

شكلت صورة اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، وهو يرفع "سبابة الشهادة" بعد سقوطه الذي أدخل الفزع في قلوب الجماهير المغربية خلال مباراة "الأسود" وإيران، مادة دسمة عند معلقين فيسبوكيين.

وتوقف معلقون عند اللقطة التي بدا فيها أمرابط كأنه يرفع أصبعه للشهادة حتى اعتقد بعض المتتبعين أن الحادثة تتعلق بضربة خطيرة تعرض لها اللاعب الذي كان إحدى العلامات المضيئة على قلتها في مقابلة أول أمس.

وقال فيسبوكيون إن مشهد أمرابط وهو يرفع "الشهادة"، مثل كل من شعر بقرب احتضاره، كان مؤلما يفطر القلوب؛ لكن بعد وقوفه تبدد الخوف في نفوس الكثيرين، قبل أن يتبين أن اللاعب استرجع عافيته من جديد.

وكانت مصادر أفادت لموقع هسبورت بأن اللاعب سيغيب لمدة أسبوع عن التداريب، من أجل استرجاع عافيته بشكل كامل والتخلص من تبعات الإصابة، وكذا تفادي أي مضاعفات قد تنتج عن التحاقه المباشر بالتدريبات.

وكان أمرابط قد غادر المستطيل الأخضر في العشر دقائق الأخيرة من مباراة إيران عقب التحام قوي مع أحد لاعبي الخصم، ليسقط أمرابط أرضا بطريقة أثارت التخوفات واستدعت تدخل الطاقم الطبي للمنتخب، الذي أمر بضرورة تغيير اللاعب حفاظا على سلامته.

وعبرت صحيفة "ذا صن"، الرائدة في بريطانيا، عن ذهولها من الطريقة التي تدخل بها الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، بقيادة الدكتور عبد الرزاق هيفتي، واصفة طريقة التدخل لمعالجة حالة ارتجاج واضحة عانى منها أمرابط إثر اصطدامه بأحد لاعبي المنتخب الإيراني بـ"الغريبة".