24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. المونديال الشعري: الى مَنْ في الوَغَى خِبٌّ (5.00)

  2. "مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)

  3. "طائرات غزة الورقية" تواصل إحراق إسرائيل (5.00)

  4. حارس آيسلندا: ضربة جزاء ميسي تحوّل مسيرتي (5.00)

  5. من تونسي إلى المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا

صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا

صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 15:40

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لليوم الثاني على التوالي في التدريبات الجماعية للمنتخب المصري في مدينة جروزني الشيشانية استعدادا لمواجهة منتخب روسيا بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات الفراعنة بمونديال روسيا.

وانضم محمد صلاح للتدريبات الجماعية لمنتخب الفراعنة وتألق في التقسيمة لليوم الثاني على التوالي وبات جاهزا لقيادة هجوم المنتخب المصري في مواجهة نظيره الروسي على إستاد سان بطرسبرج.

يذكر أن محمد صلاح غاب عن مباراة المنتخب المصري الأولى في كأس العالم أمام منتخب أوروجواي بسبب الإصابة في الكتف قبل أن يتعافى ويؤكد قدرته على قيادة هجوم الفراعنة في مواجهة روسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.