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صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا
الأحد 17 يونيو 2018 - 15:40
شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لليوم الثاني على التوالي في التدريبات الجماعية للمنتخب المصري في مدينة جروزني الشيشانية استعدادا لمواجهة منتخب روسيا بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات الفراعنة بمونديال روسيا.
وانضم محمد صلاح للتدريبات الجماعية لمنتخب الفراعنة وتألق في التقسيمة لليوم الثاني على التوالي وبات جاهزا لقيادة هجوم المنتخب المصري في مواجهة نظيره الروسي على إستاد سان بطرسبرج.
يذكر أن محمد صلاح غاب عن مباراة المنتخب المصري الأولى في كأس العالم أمام منتخب أوروجواي بسبب الإصابة في الكتف قبل أن يتعافى ويؤكد قدرته على قيادة هجوم الفراعنة في مواجهة روسيا.