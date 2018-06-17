رونالدو يعود للتدريبات استعدادا لمقابلة "الأسود"

هسبريس - إفي

عاد مهاجم وقائد منتخب البرتغال لكرة القدم، كريستيانو رونالدو للتدريبات اليوم الأحد إلى جانب زملائه للاستعداد لمواجهة المغرب الأربعاء القادم ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وعقب المباراة الكبيرة التي قدمها نجم ريال مدريد أمام إسبانيا أول أمس الجمعة في مستهل مشوار الفريقين بالمونديال، حيث سجل "هاتريك" قاد به بلاده للتعادل مع "الماتادور" (3-3)، أجرى كريستيانو السبت تدريبات تعافي مع باقي اللاعبين الذين شاركوا أساسيا في مواجهة "لا روخا".

أما اليوم، فشارك كل المنتخب البرتغالي في جلسة مران جماعية على العشب تحت إمرة المدرب فرناندو سانتوس، ووفقا لما ظهر في النصف الأول من التدريبات التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام، كان كريستيانو في حالة بدنية مثالية.

وشعر المهاجم صاحب الـ33 عاما بآلام بسيطة في الكاحل أثناء مواجهة إسبانيا على الرغم من أنه واصل اللعب حتى نهاية اللقاء.

وفي هذا المران الأخير، بدا كريستيانو بحالة جيدة دون أي مشكلات وسيكون متاحا للمشاركة في مواجهة المغرب المقررة على ملعب لوجنيكي بموسكو الساعة 15:00 ت م.