27 ألف مغربي دخلوا روسيا لتشجيع المنتخب

محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*

دخل التراب الروسي في الأيام القليلة الماضية حوالي 27 ألف مغربي من مختلف بقاع العالم بغرض دعم ومؤازرة الفريق الوطني المغربي خلال نهائيات كأس العام الجارية حاليا في روسيا، حيث تقاطرت جماهير غفيرة على الدولة الأوروبية من عدة دول قريبة وكذا من المغرب.

وأكد عبد القادر لشهب، سفير المغرب في روسيا، في تصريح خص به "هسبورت" أن حوالي 30 ألف مشجع مغربي دعموا المغرب في مباراته أمام المنتخب الإيراني، مؤكدا أن 3 آلاف كانوا من المقيمين في روسيا بينما دخل 27 ألفا آخرون، من دول أوروبية وأمريكا الشمالية والمغرب لدعم "أسود الأطلس".

وأسهمت التسهيلات التي وضعتها اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم في تقاطر عدد كبير من المغاربة إلى روسيا من أجل دعم المنتخب المغربي، بالإضافة إلى الرحلات الخاصة التي برمجتها الخطوط الجوية المغربية صوب روسيا بأثمنة تفضيلية، من أجل تشجيع الجمهور المغربي على السفر وتشجيع المغرب.

وخلقت الجماهير المغربية طيلة الأيام القليلة الماضية أجواء خاصة في شوارع مدينة سان بترسبورغ، التي احتضنت المباراة الأولى في المجموعة الثانية بين المنتخبين المغربي والإيراني، بفضل التشجيعات المتواصلة في شوارع المدينة وحرارة المشجعين المغاربة.

وأصيبت الجماهير المغربية على كثرتها بخيبة أمل كبيرة عقب الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الإيراني، مما قزم بشكل كبير من حظوظ الفريق الوطني المغربي في العبور إلى الدور الثاني، بعد أن صار مطالبا بالفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام كل من البرتغال وإسبانيا على التوالي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com