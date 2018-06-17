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الرئيسية | رياضة | مدرب منتخب البرازيل: نيمار ليس جاهزا تماما

مدرب منتخب البرازيل: نيمار ليس جاهزا تماما

مدرب منتخب البرازيل: نيمار ليس جاهزا تماما
هسبورت - د.ب.أ*
الأحد 17 يونيو 2018 - 18:50

قال المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم إن لاعبه الشهير نيمار ليس جاهزا بنسبة 100 بالمائة حتى الآن رغم المستوى البدني الرائع الذي حظى به قبل انطلاق مسيرة الفريق في فعاليات بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا.

وأوضح تيتي أن نيمار يمتلك إمكانيات بدنية هائلة ولكنه لم يصل بعد لجاهزيته التامة.

وقال تيتي ، في تصريحاته قبل مباراة الفريق أمام نظيره السويسري في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في المونديال ، : "نيمار ليس جاهزا بنسبة 100 بالمائة. ولكنه بحالة بدنية متميزة".

وأضاف : "لم يصل لكامل مستواه بعد. ولكنه وصل لحالة أفضل كثيرا مما كنا نتوقع. إنه بحال كافية لتقديم مباراة جيدة".

وعاد نيمار للمشاركة في التدريبات بالكرة قبل أقل من شهر وذلك بعد الجراحة التي أجراها في القدم مطلع مارس الماضي.

وظهر اللاعب بمستو جيد للغاية بعد عودته لصفوف المنتخب البرازيلي (راقصي السامبا) حيث شارك في مباراتين وديتين مع الفريق وسجل هدفين.

وتعلق جماهير البرازيل آمالا عريضة على نيمار /26 عاما/ في إطار البحث عن اللقب العالمي السادس خلال المونديال الروسي الحالي حيث يبرز نيمار ضمن أقوى المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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