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الرئيسية | رياضة | الصربيون يخمدون بركان المنتخب الكوستاريكي بهدف "ذهبي" يتيم

الصربيون يخمدون بركان المنتخب الكوستاريكي بهدف "ذهبي" يتيم

الصربيون يخمدون بركان المنتخب الكوستاريكي بهدف "ذهبي" يتيم
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 14:50

استهل المنتخب الصربي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم، المقامة بروسيا، بفوز صعب على نظيره الكوستاريكي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويدين المنتخب الصربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ألكساندر كولاروف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء.

وحصد المنتخب الصربي أول ثلاث نقاط له في هذه النسخة من البطولة، وتصدر المجموعة بشكل مؤقت ، انتظارا لما ستسفر مباراة المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري التي تقام في وقت لاحق من اليوم، فيما يظل المنتخب الكوستاريكي بلا نقاط في قاع الترتيب.

ويلتقي المنتخب الصربي مع نظيره السويسري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية، فيما يلعب المنتخب الكوستاريكي مع نظيره البرازيلي في ذات اليوم.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abdellatif الأحد 17 يونيو 2018 - 15:37
Toutes les equipes jouent sans complexes sauf la notre
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