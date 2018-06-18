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الرئيسية | رياضة | ديل بوسكي: إسبانيا مرشحة قوية للقب المونديال

ديل بوسكي: إسبانيا مرشحة قوية للقب المونديال

ديل بوسكي: إسبانيا مرشحة قوية للقب المونديال
هسبريس - متابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 08:41

أكد المدرب السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي أن "الماتادور" كان أفضل من البرتغال في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة وانتهت بالتعادل (3-3)، مشيرا إلى أن بلاده ما زالت بين المرشحين الرئيسيين للقب.

وفي مقالة نشرت في صحيفة "سبورت أكسبريس" الروسية، قال ديل بوسكي، الذي قاد "لا روخا" للتتويج بمونديال جنوب أفريقيا 2010 ، إن منتخب إسبانيا "كان الأقوى" في مواجهة البرتغال، و"كان يجب أن يفوز"، مضيفا أنه "استمتع كثيرا" بمشاهدة لعب الفريق الوطني.

كما اعتبر ديل بوسكي أنه حين يحول تألق كافة اللاعبين بالمنتخب دون إبراز لاعب بعينه، فهذه "إشارة جيدة".

وأقر بأن الأمور لم تسر بشكل جيد في بداية اللقاء، لكن بعدها تمكن رجال مدرب إسبانيا الجديد فرناندو هييرو من تحسين الأداء، وفي نفس الوقت استبعد أن تكون هذه البداية المضطربة بسبب الرحيل المفاجئ للمدير الفني جولين لوبيتيغي قبل ساعات من انطلاق صافرة المونديال، بعد أن أقاله الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقب الإعلان عن تعاقده مع ريال مدريد لتدريب الفريق اعتبارا من الموسم القادم.

وأكد ديل بوسكي أنه من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بعاطفة تجاه الشخص الذي عمل معهم طوال العامين الماضيين وقادهما على مدار التصفيات المؤهلة للمونديال، لكنه أبرز أنه "حين يخرج اللاعبون لأرض الملعب، يتركون كل هذه الأمور خلفهم".

وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه غير مهتم بالبحث عن مذنبين في هذه الأحداث، لأن "كل من الطرفين له روايته الخاصة عن ما حدث ولا يوجد ما يمكن إضافته".

وعلى أي حال، أبدى ديل بوسكي دعمه لهييرو الذي أكد أنه "مهني عظيم" و"شخص ذكي جدا" يعرف المنتخب جيدا وتجمعه علاقة جيدة باللاعبين، سواء المخضرمين منهم أو الشباب، مبرزا "إنه مستعد لهذا التحدي".

كما تضامن المدرب السابق لـ"الماتادور" مع حارس مرمى المنتخب ديفيد دي خيا الذي ارتكب خطأ تسبب في دخول الهدف الثاني لكريستيانو رونالدو خلال مواجهة البرتغال، وأكد أن "الجميع يخطئون".

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